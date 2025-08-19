Cosa dice l’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Venere in Cancro potrebbe spingere ad assecondare il vostro bisogno di godere del comfort della casa, entrare in contatto con i familiari. Dare e ricevere affetto avrà il potere di far lasciare alle spalle alcuni problemi. E’ la giornata ideale per apportare qualche cambiamento in casa, abbellire una stanza o avere una conversazione sincera che vi permetta di far tornare la pace. Amore: in coppia, riuscirete a dedicare qualche ora alla persona amata. Questo momento intimo vi permetterà di sentirvi al sicuro e di affrontare tutto il resto. Soli: avete rifiutato la conciliazione in un flirt o in un’amicizia? Oggi avrete voglia di prendere in mano il telefono e fare il primo passo.

Oroscopo 20 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Se in questo momento pensate di voler dare il via a nuovi progetti di lavoro o personali, i passaggi odierni rappresentano un invito a procedere senza fretta. Togliendo il piede dall’acceleratore avrete la possibilità di esaminare degli aspetti che porteranno a una svolta e di conseguenza, ciò cambiare in meglio la vostra situazione. Calma, dunque, e tenete presente che le persone care sono pronte a offrire il loro sostegno. Amore: in coppia, siete spinti ad avere una percezione distorta e pessimistica delle cose. Smettete di torturarvi inutilmente! Soli: potreste avere una conversazione interessante con qualcuno ma senza sapere perché vi bloccherete. Avete paura di mettervi in gioco?

Oroscopo 20 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui dovreste evitare di farvi risucchiare le energie dai social media, dai messaggi o dai post: la congiunzione Luna-Venere in Cancro al vostro segno chiede di rallentare e godere dal vivo delle cose belle e buone che offre la vita. Se, dunque, vi rendete conto che i vostri dispositivi stanno introducendo eccessiva ansia, staccate la spina! Altra buona notizia, potreste ricevere una somma di denaro. Amore: in coppia, è una buona giornata per parlare di argomenti seri o di progetti a lungo termine. Prenderete delle decisioni importanti. Soli: un incontro potrebbe trasformare la vostra visione dell’amore e delle relazioni. Placate l’agitazione e godetevi il momento.

Oroscopo 20 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Venere nel vostro segno, vi dota di grande fascino, chi vi circonda è attratto dall’energia positiva e la forza che emanate. Il transito rappresenta un’eccellente opportunità per coccolarvi, rinnovare il look ed essere totalmente voi stessi. Su un altro piano: l’entusiasmo per un’idea che potrebbe far guadagnare soldi, potrebbe spingervi a dare il via. Evitate di lanciarvi a occhi chiusi. Amore: in coppia, avete un atteggiamento ottimista e incoraggiate il partner a fare lo stesso. Quando si è sulla stessa lunghezza d’onda l’amore è meraviglioso. Soli: magnetici, simpatici, ovunque vi farete notare. Giocate bene le vostre carte e negli affari di cuore oggi sarete vincenti!

Oroscopo 20 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La dolce congiunzione Luna-Venere in Cancro, sosta alle spalle del vostro segno: se avvertite il bisogno di tranquillità, di stare per conto vostro così da ricaricare le batterie, riflettere sulla vostra situazione personale e di lavoro, è la giornata giusta. Siete infatti inclini a individuare con sincerità quelle aree che non sono solide e pronti a dedicare la vostra attenzione così da apportare dei miglioramenti. Amore: in coppia, siete partner perfetti. Avrete un ottimo tempismo, capirete che il partner chiede tenerezza, affetto e tanta complicità.Soli: avrete un approccio originale che potrebbe piacere o meno. Ma se non altro saprete cosa aspettarvi. E se funzionerà… wow!

Oroscopo 20 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Cancro nel vostro settore della vita sociale, è un mercoledì in cui al centro della scena ci sono l’amicizia, la solidarietà, l’aiuto reciproco. Dedicherete parecchio tempo agli altri e ciò vi renderà felici. E’ noto quanto il vostro segno abbia bisogno di sentirsi utile, dimostrare che siete interessati a chi vi circonda, capire con affetto la situazione che attraversa o quali sono le sue esigenze. Amore: in coppia, sintonia perfetta, armonia e oggi prenderete in considerazione qualche progetto un po’ pazzerello… Soli: un incontro romantico o una buona notizia, in entrambi i casi avrete la sensazione che negli affari di cuore il vento stia finalmente cambiando.

Oroscopo 20 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Grazie alla congiunzione Luna-Venere in Cancro, oggi siete un mix di ambizione e gentilezza e ciò nel lavoro potrebbe fare la differenza. E’ una giornata in cui avete la possibilità di stringere nuove amicizie e, al contempo, ottenere una promozione. Mettete in mostra la vostra naturale empatia, migliorate la vostra reputazione: il boss – o un superiore – apprezzerà quanto svolgete o offrirà il suo supporto. Amore: in coppia, l’atmosfera del giorno vi spingerà a trascorrere con il partner una pausa a due mirata a gustare la dolcezza della vita. Soli: avrete voglia di scrivere o ri-scrivere una storia d’amore. Alcuni potrebbero contattare una vecchia conquista, altri preferiranno la novità…

Oroscopo 20 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Venere in Cancro accende il desiderio di ampliaregli orizzonti, di viaggiare, anche semplicemente leggendo un libro o attraverso una conversazione stimolante. E’ la giornata ideale per sognare in grande, pianificare un viaggio o dare il via a un’attività che vi entusiasmi. Altra nota positiva: esprimerete l’affetto alle persone care con maggiore facilità e sarete ricambiati. Amore: in coppia, circola una splendida armonia e un dialogo sereno. Vi sentite amati e non pensate alla gelosia. Soli: affascinanti, zero tensioni interiori, siete pronti a entrare in azione per migliorare le vostre relazioni. L’intuito vi permetterà di fare le scelte giuste che vi appagheranno.

Oroscopo 20 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata molto positiva, se nel lavoro dovesse presentarsi un’opportunità, non rifiutate immediatamente poiché al contrario accettare vi permetterà di ottenere ottimi risultati. Anche se non avete grande dimestichezza vale la pena correre il rischio. Potreste dover imparare qualcosa ma ricordate che volere è potere, dunque non tiratevi indietro! Avrete la possibilità di progredire e con soddisfazione! Amore: in coppia, dire ti amo non basta, date al partner la certezza di essere fedeli e di sostenerlo/a in ogni circostanza. Soli: con una persona scatterà un’attrazione di Fuoco – come il vostro segno – sarà calda, passionale, unica. Se qualcuno vi piace, dovete contattarlo!

Oroscopo 20 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Venere in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita privata: sfruttate al massimo queste vibrazioni armoniose per ricucire eventualmente i rapporti con cui sono presenti delle tensioni o trascorrere del tempo di qualità con le persone a cui tenete esprimendo il vostro affetto. Fate eventualmente il possibile per rivitalizzare le relazioni diventate stagnanti. Amore: in coppia, se per qualche motivo ce l’avete con il partner, oggi parlerete francamente. Ma non ha senso rivangare il passato: per andare avanti, la cosa migliore è spiegarsi. Soli: smettete di pensare alle esperienze negative. Lasciatele alle spalle, voltate pagina il prima possibile.

Oroscopo 20 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Venere in Cancro sosta nel vostro settore dello stile di vita e rappresenta un invito a iniziare la giornata seguendo abitudini salutari, ad esempio seguire una dieta sana e praticare esercizio fisico. In poche parole, prendere cura di voi stessi e volervi bene! Al contempo, se in questi ultimi tempi avete vissuto momenti difficili, evitate di scatenare tensioni nelle conversazioni di lavoro o di affari. Amore: in coppia, nonostante l’amore regni nella relazione oggi potreste sentirvi rifiutati poiché i tanti impegni del partner lo tengono lontano. Parlate di ciò che provate. Soli: se vi piacciono le avventure di una notte, sarete accontentati. Probabilmente ne vivrete una!

Oroscopo 20 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Venere in Cancro siete di buon umore, pronti a coccolare chi vi circonda ma tenete presente che è indispensabile dare tanto affetto a voi stessi tanto quanto ne offrite agli altri. E’ la giornata ideale per concedervi qualche sfizio, fare leva sulla creatività e far esprimere il bambino interiore. Al contempo, gettate le basi per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, molto romantici, sarete concentrati sul far progredire la relazione. Dedicherete attenzioni al partner ed esprimerete i vostri sentimenti. Soli: se state vivendo un flirt ambiguo, poco rassicurante, oggi la situazione potrebbe sbloccarsi ed evolvere verso una maggiore stabilità.