L’oroscopo del 20 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se vi sentite stanchi, un po’ affaticati, anziché entrare in azione come al solito, ritagliate del tempo per rimanere dietro le quinte e seguire un ritmo più tranquillo. La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno e rappresenta un invito a mettere da parte i vostri problemi, le preoccupazioni attuali e concentrarvi su attività rigeneranti. Avete bisogno di ricaricare le batterie! È inoltre un buon momento per elaborare piani solidi e pratici per il futuro. Non è escluso, al riguardo, che un amico vi offra dei consigli utili. Amore: in coppia, farete in modo che il partner si senta appagato e cederete alle sue richieste. Per mantenere l’armonia, accetterete qualche compromesso. Soli: cercate di essere meno selettivi e scoprirete che ci sono persone che meritano la vostra attenzione.

Oroscopo 20 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Pesci cercate di trascorrere una giornata rilassante, anche semplicemente contattando gli amici con cui siete sulla stessa lunghezza d’onda, per fare qualche chiacchierata. Se siete stati impegnati a fare passi avanti nel lavoro in modo frenetico, prendete un po’ di tempo per mettere le cose nella giusta prospettiva. Potreste, ad esempio, dover riflettere su un’ottima opportunità e se volete farla vostra non dovete esitare. Se, infine, avete un’idea non dovete ignorarla: potreste realizzare un prossimo, grande progetto. Amore: in coppia, circolano delle tensioni che andranno gestite con la massima calma. Il dialogo è fondamentale, ma deve essere costruttivo. Soli: non dovete perdere la speranza: l’amore è imprevedibile e può arrivare quando meno ce l’aspettiamo.

Oroscopo 20 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Pesci, tra oggi e domani, sarete spinti a riflettere attentamente sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere: più investirete sul futuro e tanto più sentirete di avere il controllo. In questo momento prendete le cose seriamente e può essere la giornata ideale per fare piccoli sacrifici da cui in futuro trarrete dei vantaggi. Avete inoltre più energia per dedicarvi a uno studio a un progetto, a un’impresa a lungo termine che vi sta a cuore. Visto che siete molto convincenti potete chiedere eventualmente un supporto. Amore: in coppia, per mantenere una bella complicità e navigare in acque tenere e sensuali, fate parlare la voce del cuore. Soli: se state pensando di dare il via a una storia con una persona, affinché creda ai vostri sentimenti concedete tempo e spazio.

Oroscopo 20 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il transito della Luna in Pesci, oggi e domani, accende il vostro desiderio di vivere esperienze più interessanti, avete voglia di fare una piacevole deviazione dalla routine così da rigenerare le energie. E in questa fase lunare la cosa migliore è soddisfare il vostro bisogno di movimento, crescita e varietà. E’ il momento dunque di voltare pagina e mentalmente cambiare direzione ma sia chiaro potete farlo anche guardando semplicemente un bel film o leggendo un buon libro. L’importante è lasciar vagabondare l’immaginazione. Amore: in coppia, positivi, oggi date il massimo! Con il partner c’è una tenera complicità. Soli: in vista di un’uscita curate il look poiché siete convinti di incontrare la persona giusta. E in effetti è così: risplendete e conquisterete un cuore!

Oroscopo 20 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Pesci è una giornata in cui dovete seguire l’istinto, poiché sarà d’aiuto a capire meglio una questione importante o a captare le energie positive o negative di chi vi circonda. Fidatevi dunque delle vostre sensazioni: se qualcosa non vi convince scavate più a fondo e se l’istinto segnala un campanello d’allarme non dovete sentirvi in colpa per aver rifiutato una situazione che non vi sembra chiara, soprattutto se si tratta di lavoro o di affari. In questo modo che farete la cosa giusta al momento giusto. Amore: in coppia, voglia di stare accanto al partner, di pianificare un’attività. Sperando che vi assecondi: in caso contrario evitate di chiedere troppo… Soli: molto più intraprendenti del solito, vi lanciate nella conquista e fate bene: non avete nulla da perdere.

Oroscopo 20 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Pesci, lavoro o vita personale, le relazioni con chi vi circonda oggi sono al centro della scena. Potreste aver a che fare con persone molto sensibili, emotive ,forse troppo per i vostri gusti, al punto che sarete a disagio e non saprete come comportarvi. In ogni caso, ne uscirete bene e nessuno potrà rimproverarvi niente. Su un altro piano: potreste dover fare una scelta tra andare avanti con una situazione che non funziona da tempo o imboccare una direzione completamente nuova che vi fa provare entusiasmo. Amore: in coppia, è una giornata piacevole, con il partner siete pronti a dare una scossa positiva alla relazione e realizzare nuovi progetti. Soli: se ultimamente avete deciso di smettere di cercare il grande amore, oggi cambierete idea!

Oroscopo 20 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro. Oggi vi sentite più in sintonia con l’ambiente circostante, colleghi compresi, soprattutto se all’occorrenza sarete pronti a dare una mano affinché le cose procedano senza intoppi. E se doveste essere voi ad aver bisogno di un aiuto, non esitate a chiedere! Tuttavia, la Luna in questo segno scatena anche emozioni altalenanti: se vi sentite eccessivamente stressati o agitati, concedetevi una breve pausa di relax per ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, sentite che la relazione è speciale, con il partner avete importanti obbiettivi e ambizioni da realizzare! Soli: lo sguardo è la vostra arma magica. Con una persona le parole saranno inutili. Sarà una storia che andrà avanti nel futuro!

Oroscopo 20 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Pesci per il vostro segno è positiva, accentua il vostro fascino e rappresenta un’opportunità per dare il via a un nuovo interesse, a un hobby, a qualcosa che vi appassiona: attingere al talento e alla creatività sarà molto gratificante. La capacità di apprendere in qualsiasi cosa che sperimenterete è alla base del buonumore odierno. Ma non solo: se in alcune relazioni personali o di lavoro sono presenti alti e bassi, grazie al senso dell’umorismo e alla volontà di chiudere un occhio, sono più facili da gestire. Amore: in coppia, nella relazione circola un’energia molto positiva. Insieme riuscite a superare gli eventuali ostacoli disseminati sulla vostra strada. Soli: sui social media, l’ottimismo vi permette di attirare attenzioni speciali da una persona. L’intesa sarà immediata.

Oroscopo 20 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Pesci vi rende più sensibili del solito, empatici e pronti ad ascoltare i problemi degli amici e dei familiari, a dare dei consigli o un aiuto di tipo pratico. In ogni caso, al riguardo muovetevi solo se capite che le persone care lo desiderano, evitate dunque di dare consigli non richiesti o intervenire a gamba tesa. In serata, al contrario, potreste esprimervi in modo un po’ velenosetto. Occhio, soprattutto in caso di discussione: rischiate di dire qualcosa e in seguito pentirvi. Amore: in coppia, è il momento di accantonare le fantasie e decidere come organizzare al meglio l’unione pensando al futuro. Soli: le occasioni non mancano ma la felicità in amore dipende dalle vostre scelte. Guardatevi intorno: ci sono persone pronte a vivere una bella storia romantica.

Oroscopo 20 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Pesci, oggi e domani sosta nel vostro settore della comunicazione: sfruttate queste vibrazioni per mostrare il vostro affetto alle persone care e al contempo dire la vostra verità, esprimere i pensieri, le emozioni, così da rafforzare le relazioni. Potreste anche dare dei consigli ai familiari e agli amici, aiutandoli a risolvere i loro problemi. E’ un’ottima giornata, inoltre, per rompere il ghiaccio e stringere nuove amicizie, soprattutto se si tratta di qualcuno che condivide la vostra passione per determinate attività. Amore: in coppia, molto loquaci, il partner sarà felice che esprimiate i sentimenti in modo più romantico e amorevole. Soli: ovunque riscuotete ammirazione. Curate il look, sfoderate la simpatia e qualcuno pronto a corteggiarvi lancerà un invito.

Oroscopo 20 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e per oggi non forma aspetti negativi con altri pianeti: il transito vi dota di buon umore e potrebbe indicare l’entrata di una somma di denaro. Al contempo, le vibrazioni odierne accendono il desiderio di spendere e gli astri vi concedono il permesso di regalarvi qualcosa, ad esempio un oggetto che vi piace, a patto che la cifra sia ragionevole. Visto che siete più generosi del solito non è escluso che sarete pronti a fare un regalo a un amico/a a cui siete molto legati. Amore: in coppia, appagati dalle gioie semplici che offre la vita, trascorrerete una serata intima tra coccole e abbracci. Soli: a sorpresa, una persona potrebbe farvi una dichiarazione d’amore. Anche se non ve l’aspettavate, darete una risposta positiva! .

Oroscopo 20 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno invia splendide vibrazioni: è la giornata ideale per mettere al primo posto i vostri bisogni, le vostre emozioni e lasciare alle spalle le discussioni, il rancore o lo stress provati di recente. E’ il momento di impegnare le energie nei vostri interessi, gli obbiettivi che avete a cuore, per cui concentratevi e andate avanti così da apportare dei miglioramenti nella vostra vita. Unica accortezza: visto che l’immaginazione galoppa, cercate di rimanere con i piedi per terra riguardo a persone e situazioni, anche di lavoro. Amore: in coppia, con la dolce metà c’è una grande complicità. Che ne dite di organizzare una cenetta intima? Soli: il modo di fare delicato vi rende molto attraenti: è una grande opportunità per fare una dichiarazione d’amore.