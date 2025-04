Cosa dice l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste sentirvi pronti a entrare in azione ma non è escluso che abbiate bisogno di un po’ di tranquillità per elaborare una situazione o per esaminare un progetto in modo approfondito. Tenete presente che pensandoci troppo alla fine rischiate di sentirvi frustrati. Al contempo, in qualsiasi discussione cercate di essere diplomatici: più sarete disposti al compromesso e tanto meglio sarà per voi. Amore: in coppia, per ritrovare un equilibrio nella relazione, è giunto il momento delle concessioni! Soli: eravate sicuri di aver messo una pietra sopra a una storia ma oggi ci penserete con nostalgia.

Oroscopo 20 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

A volte le idee brillanti arrivano nei momenti più inaspettati e oggi ne avrete una che vi permetterà di guadagnare di più. Potreste chiedervi perché non ci avete pensato prima ma ora è presente e l’idea va sfruttata al meglio. Potete dare il via immediatamente? Se sì, sarà la rampa di lancio per un decollo spettacolare. L’importante è dire addio a vecchi schemi ormai superati, che non funzionano più. Amore: in coppia, giornata all’insegna dell’amore appassionato. Sul volto di entrambi si vede che siete felici! Soli: dovete credere al colpo di fulmine! Dove incontrarlo? E’ facile: accettate tutti gli inviti!

Oroscopo 20 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Venere-Saturno è in buon aspetto con Urano: oggi il vostro motto è “pensiero e azione”, vi sentite pronti a raggiungere i vostri obbiettivi con coraggio e vorrete imporvi. Fate attenzione tuttavia a non concentrare eccessivamente l’attenzione sui dettagli o di pretendere da voi stessi la perfezione. In questo caso rischiate di non dare il meglio. Amore: in coppia, la giornata presenta delle complicazioni. Il gioco del gatto e topo non va a vostro vantaggio. Cambiate musica. Soli: le vostre paure di impegnarvi in una storia sono giustificate? Prendete del tempo per pensare alla risposta.

Oroscopo 20 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui le responsabilità professionali potrebbero sembrare opprimenti. Evitate di pretendere la perfezione da voi stessi e date la priorità a un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Al contempo, con il buon aspetto tra Venere-Saturno in Pesci a Urano, troverete complicità e solidarietà nelle amicizie di sempre e potreste anche stringere nuove e belle relazioni. Amore: in coppia, vedrete solo il meglio della vita a due: moltiplicate le attività insieme e i progetti futuri. Un bel mix di serietà e leggerezza. Soli: nel corso di un incontro capirete che il vostro fascino sta funzionando. Darete il via a una storia.

Oroscopo 20 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto tra Venere-Saturno a Urano potrebbe farvi desiderare un rinnovamento in casa oppure la vostra attenzione potrebbe essere catturata da un oggetto in un negozio vintage che potrebbe aggiungere un tocco speciale a una stanza. Su un altro piano: cercate di favorire l’armonia, l’intesa cordiale, la conciliazione. Venere vi chiede di affascinare e non di essere offensivi. Amore: in coppia, qualche disaccordo con il partner, probabilmente riguardante le finanze. Soli: la persona che vi corteggia potrebbe nascondere alcune cose e le scoprirete. Imboccherete un’altra direzione.

Oroscopo 20 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vi sentite più leggeri e più liberi emotivamente. Avete la motivazione per migliorare, crescere ed eccellere. Venere in buon aspetto con Urano potrebbe spingervi a curare la forma fisica. Ciò potrebbe avere un impatto positivo sugli affari e sul denaro in generale, poiché più vi sentirete bene con voi stessi e tanto più impegnerete le energie per raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, una bella armonia, l’accordo è migliorato da obiettivi comuni. Guardate nella stessa direzione con fiducia. Soli: sarete attratti da persone che hanno la vostra stessa visione del futuro. Approfondite una conoscenza.

Oroscopo 20 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni rappresentano un invito a rispettare i vostri bisogni, le vostre esigenze. Soprattutto oggi non dovete dire a voi stessi che qualcosa “può aspettare” oppure “non è necessario”. Volete concedervi un regalo o fare altro da ciò che fate normalmente, praticare una nuova attività o un hobby? Non rimandate, fatelo ora, subito. Tutti abbiamo bisogno di piccole gratificazioni. Amore: in coppia, Venere porta nella relazione un’atmosfera tenera a complice. Grandi slanci d’amore, tante attenzioni. Soli: se i social servono anche come esca per catturare l’amore perché no?! Non avrete delusioni.

Oroscopo 20 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste avere difficoltà a imporvi, siete irritabili soprattutto se accanto a voi ci sono persone che considerate poco collaborative o pigre. Invece di attaccare verbalmente le persone care e gli amici cercate di essere comprensivi, di addolcire i toni e fate qualcosa di creativo che vi regali gioia e ottimismo. Su un altro piano: c’è un’opportunità finanziaria all’orizzonte? La farete vostra! Amore: in coppia o soli, mettete da parte la riservatezza e mostratevi come siete. Non avete nulla da perdere, anzi…. Il vostro segno desidera le relazioni appassionate, fate dunque in modo di poterle vivere.

Oroscopo 20 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui dovete evitare di avere dubbi sulle situazioni positive o sulle persone che avete accanto e che per provano affetto o stima. Gli aspetti astrali odierni potrebbe spingere a chiedervi se a un fatto positivo ed entusiasmante seguirà inevitabilmente una delusione oppure vi innervosirete pensando che in una circostanza avreste dovuto muovervi in un certo modo, che avete perso un’occasione. Amore: in coppia, amore sconfinato, passione. Bando ai dubbi e lasciatevi andare! Soli: mettete da parte le esitazioni e andate senza paura ‘incontro all’anima gemella. Vi aspetta.

Oroscopo 20 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avvertirete il forte bisogno prendere le distanze da alcune situazioni, fare qualcosa di diverso dal solito e di rilassarvi mentalmente. Troverete sicuramente un modo per allontanare i pensieri che non vi danno tregua e sono alla base del vostro stress. Sono meno negativi di qualche giorno fa ma sono comunque presenti. Oggi li chiuderete a chiave in un cassetto e fate bene. Amore: in coppia, mollate le redini e concedetevi una pausa di tenerezza e di passione! Soli: se arriva siete pregati di accogliere a braccia aperte l’amore a prima vista, arrendetevi ai sentimenti! Non dovete temere, andrà tutto bene.

Oroscopo 20 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lavoro o di affari, una conversazione potrebbe farvi intravedere grandi possibilità di successo. Una collaborazione con l’altro sembrerà il passo successivo ideale. Ma prima di entrare in azione ponete in modo diretto quelle domande che ritenete siano importanti. Andare al cuore della situazione, in seguito eviterà fraintendimenti e di trovarvi di fronte a promesse che non saranno mantenute. Amore: in coppia, Il desiderio di coccole e tenerezza sarà presente e reciproco. Bella giornata, splendida intesa. Soli: negli affari di cuore potrebbe arrivare una bella sorpresa. Qualcosa che vi renderà felici.

Oroscopo 20 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Venere-Saturno nel vostro segno è in buon aspetto a Urano: i passaggi vi dotano di sicurezza in voi stessi, nella vita sociale avete voglia di entrare in contatto con chi vi circonda. Sono le vibrazioni ideali per essere totalmente voi stessi, condividere le vostre idee e stringere nuove relazioni. Atteggiamento che attualmente dovreste adottare anche sul posto di lavoro. Amore: in coppia o soli, i pianeti accentuano le emozioni. E’ difficile prevedere cosa ha in serbo per voi questa giornata poiché le tentazioni saranno tante… Avete voglia di passione. Con chi appagherete questo desiderio?