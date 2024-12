Cosa dice l’oroscopo del 20 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Vergine, se siete alle prese con una decisione importante sarete spinti a esaminare la questione in profondità. Il problema è che rischiate di esagerare, diventare puntigliosi (cosa che non è da voi) e impantanarvi in dettagli di poco conto e, di conseguenza, avere difficoltà a vedere il quadro generale. Provate ad ascoltare l’istinto: potrebbe equilibrare il vostro punto di vista. Amore: in coppia, concedetevi dei momenti romantici a due. Mettere da parte la vita familiare è positivo. Soli: non fate resistenza e lasciatevi conquistare! Godete di tutte le buone vibrazioni che vi circondano!

Oroscopo 20 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete bisogno di una dose di riposo extra, riservatezza e ritagliare del tempo per conto vostro. I transiti attuali ricordano al vostro segno di rallentare e scoprire ciò che desiderate e di cui avete veramente necessità. Con l’odierna Luna in Vergine, cercate dei modi per allentare lo stress accumulato di recente e non al contrario di assumere maggiori responsabilità! Uscite con gli amici e divertitevi. Amore: in coppia, assicuratevi di preservare la complicità e mantenere la freschezza della relazione. Soli: arriva l’amore! Lasciatevi andare, non controllate le emozioni. Dimenticate le delusioni e andate avanti.

Oroscopo 20 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Vergine, chi vi circonda sarà più esigente del solito e voi pensare, erroneamente, di non essere all’altezza delle loro aspettative. Nel lavoro, evitate che le distrazioni vi impediscano di portare a termine quanto dovete poiché rischiate di commettere degli errori. In serata il luminare sarà in dissonanza con Mercurio: rilassatevi nel comfort della casa così da ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, con il partner c’è qualche battibecco e le vostre reazioni non sono certo d’aiuto. Soli: per oggi mettete in pausa gli affari di cuore, domani andrà decisamente meglio.

Oroscopo 20 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Vergine sosterà fino a domenica nel vostro settore della comunicazione: vi rende ottimisti, l’atmosfera è leggera e sarete spinti ad affrontare eventuali problemi con forza e determinazione. In ogni caso, evitate di spendere troppo tempo per risolvere quelli di chi vi circonda e che non vi riguardano. Offrite dei consigli ma solo se li chiederanno in modo esplicito. In caso contrario ciò che direte potrebbe essere interpretato come una critica. Amore: in coppia, uscire dalla routine avrà un effetto positivo sulla relazione. Soli: la sensibilità è il vostro punto debole. Cercate di sbarazzarvi delle abitudini del passato.

Oroscopo 20 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento più che mai desiderate fare passi avanti nella carriera, migliorare il settore delle finanze e in generale progredire nel lavoro. Se avete intenzione di parlare con il boss, procedete e chiedete ciò che vorreste. Ugualmente se in mente avete un’idea non dovete chiuderla in un cassetto: potreste riflettere a manetta sulle ragioni per cui rischia di non funzionare ma facendo leva sulla razionalità se ritenete che il piano abbia del potenziale, non eliminatelo. Amore: in coppia, evitate di essere troppo gelosi o a rimetterci sarete voi. Soli: premere l’acceleratore per conquistare chi vi attrae non andrà a vostro favore.

Oroscopo 20 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino a domenica sera, la Luna sosterà nel vostro segno: in qualsiasi compito vi impegnerete sarete più critici e perfezionisti del solito. Proverete una forte spinta a controllare tutto, a verificare tutto nei minimi dettagli ed è possibile che qualcuno tra voi non se ne renderà nemmeno poiché è un atteggiamento abituale, automatico. E’ evidente che nel corso della giornata lo stress sarà in agguato. Amore: in coppia, potreste pianificare un viaggetto romantico. L’idea di ritrovarvi soli con la dolce metà vi tenta molto. Soli: è un’ottima giornata per uscire! Avete le carte in regola per scovare la persona giusta!

Oroscopo 20 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: la voglia è quella di rimanere dietro le quinte ed esaminare le persone, i comportamenti o le situazioni che vi stanno bloccando o prosciugano le vostre energie. Pur non essendo un modo divertente di trascorrere una giornata, sarà d’aiuto a evolvere a livello personale così da progredire. Vi sentirete più ottimisti riguardo al futuro! Amore: in coppia, esprimerete la vostra opinione chiaramente e vi pentirete di non averlo fatto prima… Soli: più sicurezza in voi stessi! Tanto più che non siete persone che in amore si lanciano alla cieca, senza paracadute.

Oroscopo 20 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Vergine illumina la giornata, la vita sociale brilla! Potreste conoscere una persona pronta a dare una mano, che potrebbe avere un impatto positivo sui vostri progetti. Se è influente, tanto meglio poiché potrebbe essere in grado di sfruttare i suoi agganci e darvi un aiuto, soprattutto se riguarda questioni commerciali o finanziarie,. Il suo sostegno potrebbe essere decisivo a concludere l’affare. Amore: in coppia, sfruttate la giornata: è favorevole per avviare nuovi progetti a due. Soli: negli affari di cuore avete semaforo verde per essere vincenti. Lanciatevi e moltiplicate dunque le conquiste!

Oroscopo 20 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: proverete grande sicurezza in voi stessi, riguardo gli obbiettivi professionali da raggiungere e vi sarà più facile andare per la vostra strada così da ottenere con determinazione ciò che desiderate. Questo atteggiamento potrebbe infastidire qualcuno ma andrà ignorato. Pensate al vostro successo! Amore: in coppia, mano nella mano parlerete dolcemente dei progetti a due, la relazione trova un nuovo slancio. Soli: se arriva l’amore tanto meglio, in caso contrario per oggi la solitudine non sarà un problema.

Oroscopo 20 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Vergine vi rende super efficienti, ma al contempo avete il desiderio di ampliare gli orizzonti, forse partire per un viaggio e, al contempo vi dota di uno stato d’animo insolitamente estroverso e stravagante. Sfruttate questa atmosfera per esibire senza timore questo lato un po’ inedito, dire la vostra su alcune questioni senza preoccuparvi di ciò che pensano o dicono gli altri. Amore: in coppia, è la giornata giusta per cambiare alcune cose e ritrovare intatta l’armonia. Soli: allarme rosso: chi vi corteggia potrebbe essere poco sincero/a per cui non dovete abbassare la guardia. Seguite l’istinto.

Oroscopo 20 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Vergine, fino a domenica, sosta nel vostro settore della trasformazione: vi dota della chiarezza necessaria per capire quali persone o situazioni, nel lavoro o nella vita personale, non funzionano più e deciderete di andare oltre. Nel pomeriggio, la dissonanza tra Luna e Mercurio rappresenta un invito a evitare persone in competizione con voi e privilegiare la compagnia degli amici cari. Amore: in coppia, i progetti a due sono sulla buona strada e sarete entrambi rassicurati. Soli: desiderate passione, romanticismo e amore! E’ la giornata giusta per chiedere un appuntamento a chi vi attrae.

Oroscopo 20 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: evitate di essere troppo critici nei confronti di chi vi circonda e in caso di diversità di vedute, cercate di trovare un compromesso, di essere accomodanti. Fate attenzione, ai commenti che esprimerete ma soprattutto a chi li direte: potrebbero essere riferiti e avere uno spiacevole se non pericoloso effetto boomerang. Amore: in coppia, l’atmosfera non è serena. State alla larga dalle discussioni e moltiplicate i gesti di affetto e di tenerezza. Soli: accogliete con entusiasmo e speranza le novità in arrivo negli affari di cuore!