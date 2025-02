Cosa dice l’oroscopo del 20 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, alcune relazioni di lavoro o personali potrebbero non essere armoniose. Vi accorgerete che qualcuno vi parla in modo poco rispettoso oppure avrete voi questo atteggiamento. Non è escluso che ascolterete verità o falsità che vi turberanno ma in qualsiasi circostanza, soprattutto nella vita personale, evitate di lasciarvi coinvolgere. Distacco. Amore: in coppia, Venere nel vostro segno vi rende affascinanti, il partner non potrà resistervi! Soli: non lasciatevi ingannare dai complimenti… E’ già accaduto troppe volte in passato. Fate una selezione tra chi vi corteggia!

Oroscopo 20 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui dovete mantenere la concentrazione e rimanere con i piedi per terra. Evitate inoltre di dedicare troppo tempo ai social media e dedicate l’attenzione ai compiti di lavoro da svolgere e terminare. La dissonanza Mercurio-Giove vi rende distratti e la cosa migliore è quella di fare delle piccole pause nel corso della giornata. Evitate infine di prendere decisioni impulsive! Amore: in coppia, alcuni di voi potrebbero sentirsi imprigionati nella relazione. E’ un fatto passeggero… Soli: potreste aver voglia di contattare una persona con cui avete avuto una grande storia. Sicuri che sia una buona idea?

Oroscopo 20 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza tra Mercurio in Pesci e Giove nel vostro segno, oggi la tendenza è quella di esagerare ma soprattutto quella di parlare troppo e fuori luogo. Fate dunque attenzione se vi troverete in una riunione di lavoro, ad esempio o in qualsiasi contesto formale. Il transito inoltre a voi chiede di stabilire dei limiti a voi stessi e rispettarli, nel caso abbiate in mente un progetto grandioso. Amore: in coppia, grande immaginazione, anche nell’eros e il partner sarà pronto/a a seguirvi, anche in capo al mondo! Soli: fascino, potere di seduzione e qualcuno cadrà nella vostra rete. E’ il momento di dare il via a una storia!

Oroscopo 20 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un’idea o un progetto potrebbe accendere il vostro entusiasmo e sarete impazienti di parlarne con chi vi circonda ma con la dissonanza Mercurio-Giove rischiate di promuoverli troppo presto. L’idea o il progetto sono sicuramente ottimi e realizzabili ma in seguito dovrete perfezionarli per cui per ora teneteli per voi. Meglio prima costruire basi solide anziché mettere il carro davanti ai buoi. Amore: un nulla oggi vi farà uscire dai gangheri. La cosa migliore, è dire al partner che non siete dell’umore giusto per parlare… Soli: un po’ eccessivi, rischiate di pretendere un po’ troppo da una persona che vi corteggia.

Oroscopo 20 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

In questo momento state scoprendo dei modi per migliorare le relazioni e in generale la vostra situazione ma oggi e domani, fate attenzione alle azioni impulsive. Con la dissonanza Mercurio-Giove è fin troppo facile perdere di vista dei dettagli importanti e pratici o concentrarvi su cose che non contano davvero. Non dovete lanciarvi in qualcosa, anche se all’apparenza sembra eccellente. Amore: in coppia. emozioni forti anche sul fronte eros! Le conversazioni sono positive, pianificherete nuovi progetti. Soli: la serata potrebbe essere difficile, vorreste avere accanto un/a partner e non dormire da soli.

Oroscopo 20 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le richieste da parte di chi vi circonda, lavoro o vita personale, sono molte e ovviamente non potete accontentare tutti. Ma con la dissonanza tra Mercurio e Giove sarete tentati di farlo e ciò distrarvi dai vostri compiti o fare tutto in fretta e avere un impatto negativo sul vostro impegno. Siate dunque consapevoli dei vostri limiti e cercate di prendere cura del vostro benessere, di mantenere l’equilibrio. Amore: butterete nel cassonetto i rancori, il passato e le critiche. Deciderete di ripartire su basi nuove. Soli: Un bellissimo incontro romantico, quanto inaspettato, potrebbe sorprendervi ma manterrà le promesse?

Oroscopo 20 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, occhio ai pettegolezzi! In particolare sul posto di lavoro, i colleghi vi riveleranno qualcosa: anche se è divertente sapere cosa ha combinato una persona, parlare alle sue spalle forse anche esagerando la questione, potreste venire a conoscenza di qualcosa che va stroncato sul nascere poiché rischia di incidere fortemente sulla sua reputazione. Amore: in coppia, qualche disaccordo seppure non grave, contribuirà a turbare la relazione. I vostri sentimenti oscillano. Soli: potrebbe nascere un’attrazione ma prima di lanciarvi a occhi chiusi verificate l’affidabilità dell’altro/a.

Oroscopo 20 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o vita personale ce l’avrete con qualcuno ed è noto che il vostro segno prova rancore per molto tempo. Ma evitate di accusare l’altro/a senza avere in mano delle prove. A volte possiamo sbagliare, interpretare in modo errato una parola o un gesto. Riflettete su questo. Con la dissonanza Mercurio-Giove, ammettetelo con sincerità, all’occorrenza chiedete scusa e andate avanti. Amore: in coppia, dolce complicità con il partner, nella relazione introdurrete fantasia e buonumore. Soli: della solitudine ne avete abbastanza ma siete anche stufi delle avventure fugaci. Volete incontrare una persona seria.

Oroscopo 20 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Pesci sosta nel vostro settore della famiglia e oggi è in dissonanza con Giove in Gemelli nel vostro settore delle relazioni. L’aspetto indica che con una persona cara, c’è un problema da risolvere e che probabilmente scatena forti emozioni. Ma dovrete essere voi a fare il primo passo e dare il via a una conversazione che vi metta in grado di chiarire e ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, alcune difficoltà di comunicazione. Dovrete riuscire a farvi capire dal partner adottando il suo modo di parlare oppure tacere… Soli: non è la giornata ideale per conquistare una persona. Rischiate di perdervi in un bicchiere d’acqua.

Oroscopo 20 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il desiderio di approfondire lo studio di un argomento oppure dedicarvi a un progetto di lavoro o personale che vi appassiona è forte ma evitate di cadere nella trappola del perfezionismo, di analizzare con pignoleria anche i minimi dettagli senza importanza. Non fareste altro che mettervi sotto pressione e andare incontro allo stress. Stasera rilassatevi nel comfort della vostra casa. Amore: in coppia, grandi progetti: cambiamento di casa, un bebè o un progetto di lavoro insieme? La relazione ha una svolta positiva! Soli: volterete pagina sulle storie passate, non guarderete indietro. Addio a tutti/e gli e le ex!

Oroscopo 20 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra Mercurio in Pesci e Giove in Gemelli, riguardo al denaro potreste avere due atteggiamenti: spendere un po’ eccessivamente o, al contrario, stringere troppo i cordoni della borsa così da risparmiare. Trovate una giusta via di mezzo! Sul posto di lavoro potrebbero esserci delle discussioni: reagite a eventuali provocazioni giocando la carta dell’umorismo. Anche se non è facile… Amore: in coppia, giornata all’insegna della passione, eros e tenerezza. Lasciatevi andare a queste splendide emozioni! Soli: un incontro romantico accenderà la fiamma dell’amore! E darete il via a una storia.

Oroscopo 20 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La chiave per sfruttare al meglio questa giornata è in una buona comunicazione dunque fate attenzione poiché la dissonanza tra Mercurio nel vostro segno e Giove in Gemelli potrebbe spingervi a dire a una persona o pubblicare sui social, qualcosa che pensavate unica, incoraggiante e positiva ma che al contrario scatenerà delle critiche. Riflettete dunque prima di esporvi. Amore: in coppia, incomprensioni e malintesi, rischiate di dire inoltre cose che nemmeno pensate! Soli: non è giornata di incontri, le cose non andranno per il verso giusto. Fate qualcosa che vi piace per conto vostro o uscite con gli amici.