Cosa dice l’oroscopo del 20 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere spinti a entrare a far parte di un gruppo o di un club che vi consente di mantenere i contatti con persone affini. E ciò permettervi di stringere una nuova relazione, basata sulla reciproca simpatia e sul desiderio di conoscervi meglio. Se la persona ricopre un ruolo importante nella società o nella professione avrete ancor più il desiderio di approfondire. E in effetti vi metterà in grado di aprire molte porte. Amore: in coppia, serata ideale per offrire al partner un momento di relax e splendide risate! Questo tipo di energia accenderà i sensi… Soli: fascino e modo di conquistare al top! La finta indifferenza è solo una tecnica per farvi notare da chi vi attrae.

Oroscopo 20 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui siete più determinati che mai, pronti a dare il massimo. Siete vicini al raggiungimento di uno dei vostri obiettivi, ma manca ancora qualcosa. Tranquilli, nel giro di breve tempo sarete davvero soddisfatti. In questo momento è possibile che dovrete cambiare qualcosa nei vostri piani, forse elaborare una nuova strategia e ciò rallentarvi ma evitate di innervosirvi e soprattutto dare la colpa ad altri. Amore: in coppia, alti e bassi d’umore potrebbero destabilizzare il partner. Alcuni suoi atteggiamenti potrebbero darvi sui nervi, altri al contrario fanno sciogliere il cuore. Soli: voglia di divertirvi, di sfruttare il vostro status e passerete da un flirt all’altro…

Oroscopo 20 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per gli amici e i familiari oggi sarete un raggio di sole! I pianeti vi spingono inoltre ad abbattere le barriere che eventualmente si sono create di recente nelle relazioni di lavoro o personali. Sia chiaro, non lo farete con chi non siete più in sintonia. In serata, con il fortunato aspetto Luna-Giove siate ben consapevoli di quali obbiettivi volete raggiungere e non abbiate paura di mettervi in gioco, soprattutto se si tratta di realizzare i vostri sogni. Amore: in coppia, cercate di mantenere la pace. Non perdetevi nel labirinto dell’immaginazione. Sono solo false impressioni. Soli: negli affari di cuore sono aperte parecchie porte, dovete solo scegliere dove entrare.

Oroscopo 20 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui seguire una dieta sana, incontrare o parlare con persone positive e praticare attività rilassanti che ricaricano di belle energie, sono d’aiuto anche a mettere da parte – mentalmente – il lavoro. In serata sarete spinti a coccolarvi, dunque non dovrete sentirvi in colpa se spenderete un po’ di denaro per qualcosa di speciale. Sicuramente lo meritate. Amore: in coppia, è un buon momento per trovare un accordo su molte questioni irrisolte o per parlare delle reciproche idee, i desideri e progetti. Soli: uscite, non rimanete chiusi in casa. Avrete la possibilità di incontrare persone fantastiche, divertirvi e, chissà, scovare la perla rara! La conquisterete facilmente.

Oroscopo 20 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro segno è sempre pronto a dare una mano a chi ne ha bisogno e oggi un amico o un familiare potrebbe aver necessità di sostegno emotivo. Offrite pure consigli pratici o manifestazioni d’affetto ma ricordate che è importante rispettare i confini delle persone. Non tutti sono disponibili a parlare dei loro problemi. Dite dunque che siete presenti in caso di bisogno ma evitate di forzare dialoghi indesiderati. Amore: in coppia, i pianeti vi spingono a introdurre qualche cambiamento nel quotidiano ma prima di procedere assicuratevi che il partner sia d’accordo! Soli: una persona vi attrae ma avete la sensazione che sia indifferente. Ne siete sicuri?! Potrebbe essere il contrario.

Oroscopo 20 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste avere molte cose da fare e se ci sono scadenze da rispettare la cosa migliore è provare a delegare qualcosa a un collega. Per oggi evitate di voler prendere il controllo, lasciatelo a chi vi circonda: vi sentirete meno sotto pressione. Con il Sole e Plutone in Acquario che sostano nel vostro settore dello stile di vita, il consiglio è quello di seguire una dieta sana, riposare a sufficienza e se possibile, concedervi una pausa così da prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, giornata calda anzi caldissima! La serata si annuncia molto bella e passionale. Soli: le possibilità di incontri romantici sono al massimo, ovunque potete conquistare. E’ la giornata giusta per uscire!

Oroscopo 20 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nel lavoro potreste essere molto più vicini a una svolta di quanto pensiate! Vi chiederete quale sogno o contatto professionale valga la trasformazione. Per progredire, idealmente, dovreste portare una relazione professionale o un’aspirazione al livello successivo ma capire cosa scegliere e come farlo è un altro paio di maniche. Fortunatamente, i passaggi odierni faranno luce su ciò che vale il vostro tempo e le energie. Amore: in coppia, i pianeti accentuano la sensibilità, scatenano le preoccupazioni e i dubbi. Evitate di porvi domande inutili. riguardanti la relazione. Soli: se in programma c’è un appuntamento romantico, non complicate le cose. Leggerezza!

Oroscopo 20 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui dedicare del tempo per parlare a cuore aperto con amici cari, familiari così da poter rafforzare quei legami che considerate importanti. Più esprimerete le vostre emozioni più vi sentirete supportati: non esitate dunque a parlare del vostro stato d’animo. Ricordate tuttavia che è importante anche anche ascoltare chi avete di fronte: non siete i soli ad aver bisogno di un po’ di incoraggiamento. Amore: in coppia, il partner è pronto a soddisfare i vostri desideri, anche i più folli! Nella relazione c’è magia! Soli: il vostro fascino funziona alla grande ma spetta a voi creare l’opportunità per conquistare. Mantenendo in ogni caso un po’ di saggia prudenza.

Oroscopo 20 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Sole-Plutone, sosta nel vostro settore della comunicazione e potrebbe spingervi a prendere l’iniziativa riguardo a una collaborazione o a un progetto. Parlatene senza perdere tempo e sarete in grado di sfruttare queste vibrazioni planetarie per smuovere le acque. Su un altro piano: in serata avrete la possibilità di sanare eventuali problemi emotivi all’interno delle vostre relazioni personali. Amore: in coppia, nella relazione circola calma e tranquillità, fatto apprezzato dalla dolce metà. Gustate questi momenti di complicità. Soli: il vostro cuore è libero ma domani potrebbe non esserlo più: Nella vita affettiva oggi potrebbe accadere qualcosa di importante

Oroscopo 20 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe accendersi il forte desiderio di aumentare le vostre entrate e mettervi alla ricerca di nuovi modi per riuscire. Per trovare le risposte sarete pronti a esplorare qualsiasi percorso. Ma la soluzione potrebbe non essere all’esterno, nel mondo circostante, ma nel vostro bagaglio di abilità e competenze, alcune delle quali forse avete trascurato. Date un’occhiata più da vicino, qualcosa potrebbe rivelarsi redditizio. Amore: in coppia, problemi a mantenere la calma o a esprimere le vostre emozioni. Parlate in modo diverso oppure cercate di essere pazienti. Soli: non è la giornata giusta per dichiarare il vostro amore. Esprimere i sentimenti potrebbe mettervi a disagio.

Oroscopo 20 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste chiedervi se parlare apertamente di un problema che avete nei confronti di una persona o per il momento sia meglio tacere. Le due linee d’azione vi sembreranno entrambe valide e ciò rendere difficile decidere la prossima mossa. Con la congiunzione Sole-Plutone nel vostro segno potreste essere sulla difensiva e molto incerti sul da farsi. Aspettate domani: sarete pronti a esprimere la vostra opinione. Amore: in coppia, con il partner parlerete di denaro riguardo a un progetto. Grazie alla complicità, vi sentirete entrambi al settimo cielo. Soli: non cercate l’amore ma sarà lui a trovarvi e inizierete una storia. Nel giro di poco tempo potreste andare a convivere…

Oroscopo 20 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se nei giorni scorsi siete stati super impegnati questo lunedì dovete recuperare le energie, concedervi un po’ di riposo e relax. E’ una giornata di lavoro d’accordo ma se gli impegni vi mettono sotto pressione avrete voglia di rallentare il ritmo e svolgere attività che non richiedono uno sforzo psicofisico. Su un altro piano: con la congiunzione Sole-Plutone in Acquario, in caso di lite dovete seppellire l’ascia di guerra. Amore: in coppia, serata da sogno, di grande passione! Entrambi provate la felicità di stare insieme. E tra le lenzuola sarete un vero fuoco d’artificio! Soli: le vostre iniziative promettono una conquista e stavolta la storia potrebbe andare avanti nel tempo.