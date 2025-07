Cosa dice l’oroscopo del 20 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli avvertite il bisogno di stimoli, di vivere esperienze diverse dal solito, se dunque avete la possibilità di uscire dalla vostra zona di comfort, coglietela al volo. Con questo transito avete belle idee ma rischiate di prendere velocemente alcune decisioni: il consiglio astrale è quello di valutare con calma. Evitate infine di essere polemici o sarcastici: pur non volendo potreste dire cose offensive di cui pentirvi. Amore: in coppia, moltiplicare le attività con il partner rende più vivace la comunicazione. Al contempo affrontate qualsiasi eventuale prova tenendovi per mano. Soli: gli incontri sono favoriti e a far battere forte il vostro cuore oggi sarà una persona originale e simpatica.

Oroscopo 20 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze: al riguardo per ottenere un miglioramento potreste aver voglia di correre dei rischi che solitamente considerate poco saggi. Ma è pur vero che a volte è necessario per fare progressi e ora avete voglia di introdurre qualche cambiamento. Attenzione tuttavia alle spese, cercate di andarci piano: questo transito vi rende impulsivi , dunque evitate decisioni affrettate. Amore: in coppia, molto protettivi o possessivi a causa della gelosia e rischiate di soffocare il partner. Più leggerezza! Soli: potrebbe esserci un incontro ma non dovete puntare solo sull’eros. Catturate l’attenzione della persona parlando dei vostri interessi.

Oroscopo 20 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la prima congiunzione Luna-Urano nel vostro segno è una giornata in cui dovete aspettarvi l’inaspettato! Sarete una sorta di calamita per tutto ciò che è un po’ originale. Pur avendo un effetto stimolante su familiari e amici, a un certo punto della giornata deciderete di stabilire dei limiti e darete priorità alle vostre esigenze. In generale in questo momento non siete dell’umore giusto per sottomettervi alle regole e alle direttive degli altri. Amore: in coppia, farete tutto il possibile per sfuggire alla routine, alle responsabilità del quotidiano: fatto che dovrebbe piacere al al partner! Soli: sarete tentati da un’avventura esclusivamente basata sull’attrazione.. E non c’è nulla di male a concedervi puro piacere.

Oroscopo 20 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Luna-Urano alle spalle del vostro segno, è una giornata in cui avvertite il bisogno di libertà, potreste cambiare idea di frequente dunque, per evitare di pentirvi è meglio non impegnarvi. E’ una domenica imprevedibile, potrebbe accadere di tutto e ciò spingervi a modificare il programma. Al contempo non è escluso che un’idea o un’informazione vi faccia imboccare una direzione completamente nuova e positiva. Amore: in coppia, il dialogo è positivo, riuscirete a esprimere con discrezione ciò che desiderate e la giornata scorrerà in modo sereno. Soli: incontro con una persona totalmente diversa da voi ma vi affascinerà, proverete emozioni forti, grande attrazione. Ascoltate l’intuito.

Oroscopo 20 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta nel vostro settore della vita sociale e annuncia una domenica piacevole: parteciperete ad alcuni eventi, frequenterete persone interessanti. Se improvvisamente, nel corso di una conversazione, spunterà un’offerta promettente, non dovete rifiutare a priori valutarla con attenzione, Anche se arriva tramite un amico o una nuova conoscenza è da prendere in considerazione. Amore: in coppia, è una bella giornata, i progetti a due saranno coronati dal successo! Uscite con gli amici, non rimanete in casa da soli. Soli: è un momento eccellente per entrare in contatto con gli altri, vi sentirete stimolati e aperti a molte nuove possibilità di incontri. Divertitevi!

Oroscopo 20 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e potrebbe essere necessario, con una certa urgenza, apportare delle modifiche Se avete rimandato oggi capirete che forse avete commesso un errore ed è arrivato il momento di risolvere. In programma potrebbe inoltre esserci una conversazione delicata con una persona che ha approfittato della vostra gentilezza: chiarite una volta per tutte. Amore: in coppia, se doveste scoprire che il partner vi ha detto una piccola bugia evitate di chiudervi e lasciate che spieghi le sue ragioni. Anche se non è detto che funzionerà… Soli: rimandate le uscite e gli inviti, avete bisogno di rilassarvi senza sentirvi in colpa.

Oroscopo 20 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli per il vostro segno è molto positiva e rappresenta un invito ad ampliare gli orizzonti, a cambiare prospettiva! Se siete insoddisfatti di come attualmente è organizzata la vostra vita personale o di lavoro è il momento ideale per ribaltare la situazione così da sentirvi più liberi. Mollate i vecchi schemi e lasciatevi entusiasmare da nuove possibilità: l’istinto vi dirà quale direzione imboccare e sarà giusta! Amore: in coppia, il dialogo è al top, con il partner parlate soprattutto di questioni importanti. Il legame si rafforza, è tempo di dare nuovo slancio alla relazione. Soli: del tutto a sorpresa, potreste dare il via a una storia appassionata con una persona che conoscete da tempo.

Oroscopo 20 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli in un vostro settore delle finanze, oggi rischiate di prendere una decisione avventata. Il transito rappresenta la spinta per correre un rischio nelle questioni di denaro. Fate attenzione, chiedete consiglio a un esperto. Al contempo, è la giornata giusta per ammettere che alcuni atteggiamenti in passato abbiano creato dei problemi nelle relazioni importanti della vostra vita e dunque correggere il tiro. Amore: in coppia, l’atmosfera non è all’insegna di baci teneri e paroline dolci. Oggi guardate di traverso il partner, provate un misto di delusione e incomprensione. Soli: non sono previsti incontri ma a volerlo siete voi. Siete allergici a qualsiasi relazione d’amore.

Oroscopo 20 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Urano in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. Le energie oggi forse non sono al top ma è un ottimo momento per entrare in contatto con chi vi circonda e godere della loro compagnia. Questo transito, in ogni caso, rappresenta un invito a non avere rigide aspettative nei confronti delle relazioni. Prima di saltare alle conclusioni fate un sforzo per capire le loro motivazioni. Amore: in coppia, il partner ha un atteggiamento che non accettate e che vi fa innervosire. Calma, tanto più che la situazione migliorerà in serata. Soli: se con una persona che vi corteggia, avete sbagliato dovete ammetterlo. Per chi è innamorato niente è più toccante della sincerità.

Oroscopo 20 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica un po’ imprevedibile, molto movimentata, la congiunzione Luna-Urano in Gemelli indica che la lista di cose da fare sarà abbastanza corposa e sarete costretti ad accelerare il ritmo. Visto che è una giornata all’insegna dell’imprevisto, preparatevi poiché le priorità potrebbero cambiare improvvisamente e portarvi in direzioni inaspettate. Emergeranno nuove idee su come gestire il tempo, le energie e gli obiettivi. Amore: in coppia, eros al top e oggi introdurrete un pizzico di originalità… Il partner vi aprirà la porta del suo cuore, parlerete di progetti a due. Soli: approfittate delle opportunità che oggi vi offre la vita. Anche se forse si tratterà di avventure di breve durata, saranno divertenti.

Oroscopo 20 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli è una domenica divertente, all’insegna di imprevisti piacevoli, forse un invito che non vi aspettate e che accoglierete con entusiasmo. In generale, le conversazioni potrebbero mettervi in grado di sviluppare ottime idee e una in particolare potrebbe cambiare una situazione di lavoro o di affari, soprattutto se avvertite il desiderio di provare qualcosa di nuovo così da poter progredire. Amore: in coppia, in serata cercate di organizzare un’uscita con gli amici o, se preferite, una cenetta romantica. In entrambi i casi, vi rilasserete. Soli: riceverete chiari segnali di attenzione da una persona che vi attrae. Scatterà una bella intesa. Ci sarà uno scambio di sms intriganti.

Oroscopo 20 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Urano in Gemelli, la domenica non sarà di tutto risposo: l’umore sarà altalenante, siete agitati per cui cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Se nel corso della giornata capite che iniziate a comportarvi in modo un po’ scostante o aggressivo con amici e familiari la cosa migliore è ritagliare del tempo e stare per conto vostro, dedicarvi a un hobby o praticare esercizio fisico, così da rilassarvi e ritrovare la calma. Amore: in coppia, una bella serata e un dono renderanno l’atmosfera più serena, saranno d’aiuto a ristabilire un dialogo più intenso. Soli: è molto probabile che vi innamorerete! Anche se parlate di indipendenza, desiderate invece impegnarvi seriamente.