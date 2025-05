Cosa dice l’oroscopo del 20 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Gemelli, fino al 20 giugno sarete particolarmente socievoli, brillanti e la comunicazione sarà al centro della scena: contatti, conversazioni saranno la chiave per incontrare e mantenere le relazioni con chi potrebbe esservi di aiuto o semplicemente rendere piacevolmente movimentata la vita sociale. Con questo transito i piani e i progetti brillano di belle promesse, le trattative volgeranno a vostro favore. Amore: in coppia, la serata può rappresentare l’opportunità di cambiare le vostre abitudini così da sorprendere la dolce metà! Soli: avete eliminato il passato e siete pronti a vivere una nuova storia.

Oroscopo 20 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Gemelli da oggi sosta nel vostro settore delle finanze: se al riguardo, da un po’ di tempo avete intenzione di dare il via a un’importante conversazione ora sarete spinti ad andare avanti così da avere una prospettiva diversa della vostra situazione. In generale la vostra attenzione sarà rivolta alle questioni riguardanti la sicurezza e il comfort. Sarete più orgogliosi di ciò che potrete produrre, costruire e realizzare. Amore: in coppia, occhio a tentare di dominare il partner. Le vostre iniziative saranno vane e scateneranno delle liti. Soli: vorreste attirare l’attenzione ma i gesti tradiscono la tensione interiore.

Oroscopo 20 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Buon compleanno, Gemelli! Il Sole oggi entra nel vostro segno e annuncia un nuovo anno solare. Tornano la sicurezza in voi stessi, la vitalità, belle energie, voglia di comunicare: in poche parole, ovunque vi troverete sotto i riflettori. Qualsiasi idea abbiate coltivato di recente, ora scatenerà un’ondata di entusiasmo e sarete pronti a concretizzarla con determinazione. E’ il momento ideale per migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, che ne dite di pianificare per il fine settimana una piccola fuga romantica? Soli: ottimisti, entusiasti e sapete bene cosa volete. E’ quel che ci vuole per lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 20 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Gemelli fino al 20 giugno sosterà alle spalle del vostro segno: potreste sembrare meno attivi del solito ma in realtà dietro le quinte vi darete parecchio da fare. Risolverete, ad esempio, questioni lasciate in sospeso, troverete la soluzione a problemi, se ci sono delle relazioni che non vanno le mollerete. Quando, tra un mese, il Sole entrerà nel vostro segno e aprirà una nuova fase sarete pronti a progredire. Amore: in coppia, atmosfera molto sensuale… Avete voglia di sorprendere il partner, reagire in modo inatteso alle sue sollecitazioni. Soli: le vostre emozioni sono leggere, l’amore potrebbe nascondersi dietro un’amicizia.

Oroscopo 20 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 20 giugno, il Sole in Gemelli punta i riflettori sulle vostre amicizie, sulla solidarietà: è il momento ottimale per consolidare le relazioni, frequentare chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, che eventualmente può dare una mano. Con questo transito, inoltre, avrete una lunga lista di contatti e nuovi amici con cui divertirvi. È inoltre un ottimo momento per piantare semi di progetti futuri che vi faranno ottenere il successo. Amore: in coppia, nei momenti di conflitto potreste avere nostalgia di quando eravate soli. Ma vi piacerebbe davvero? Soli: fascino al top, negli affari di cuore oggi non vi ferma nessuno.

Oroscopo 20 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole entra in Gemelli e per quattro settimane sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Al contempo accentua il vostro senso di responsabilità e nel lavoro vi spinge a prendere tutto a cuore, probabilmente troppo. Al contempo, con questo transito avete la possibilità di entrare in azione, mostrare competenze e abilità. Con il buon aspetto Sole-Luna, oggi troverete un modo nuovo per risolvere un vecchio problema. Amore: in coppia, se volete trascorrere una serata romantica, siate positivi e non cercate la perfezione. Soli: la simpatia, se lo volete, può rendervi irresistibili. Dovete solo placare le tensioni interiori.

Oroscopo 20 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Gemelli al vostro segno annuncia un bel periodo, fino al 20 giugno vi sentirete più leggeri, più desiderosi di comunicare e stringere nuove relazioni. Siete spinti ad apprendere cose nuove, esplorare idee e argomenti diversi, scoprire nuovi modi per esprimervi. È un momento eccellente per ampliare le vostre esperienze e interessi. E’, infine. uno splendido periodo per partire o per pianificare un prossimo viaggio. Amore: in coppia, c’è il risveglio dell’eros, in programma ci sono momenti intimi e dolci con il partner. Soli: voglia di tenerezza ma per non rimanere delusi assicuratevi di parlare con le persone giuste.

Oroscopo 20 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Gemelli, per quattro settimane accentua la vostra lucidità, l’astuzia e, al contempo, il vostro senso dell’umorismo pungente: la codina velenosa colpirà il punto debole degli altri… Potreste ad esempio avere delle preoccupazioni finanziarie, dovute forse a qualche leggerezza nelle spese da parte vostra: in questo caso ce l’avrete con voi stessi e ciò avrà un impatto inevitabile sulle relazioni con le persone care. Amore: in coppia, giornata elettrica! La relazione è abbastanza forte per resistere alla tempesta? Soli: cercate di godere della libertà che offre il vostro status o quanto meno di vederne i vantaggi.

Oroscopo 20 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole in Gemelli nel vostro settore delle relazioni personali e professionali è attraverso la collaborazione e la comunicazione che otterrete il successo. Le prossime quattro settimane sono eccellenti per il lavoro di squadra e la negoziazione (non è esclusa anche la firma di un contratto o di un accordo). Il transito indica che per ottenere un equilibrio migliore nella vostra vita è tempo di apportare modifiche e compromessi. Amore: in coppia, voglia di stare più vicini al partner, ascoltarlo/a e dedicare più tempo. Soli: potreste dare il via a una storia, ma non vi coinvolgerete totalmente. Evitate di illudere l’altro/a.

Oroscopo 20 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole sbarca in Gemelli, nel vostro settore dello stile di vita, del quotidiano, del benessere e del lavoro. Rappresenta un’opportunità per esaminare la routine e come si snodano le vostre giornate. Siete soddisfatti di come vanno le cose o l’idea di un cambiamento scatena entusiasmo? Sarete spinti a ottimizzare il programma e, forse, mollare quei progetti che pur interessanti, richiedono un dispendio di tempo ed energie. Amore: in coppia, la serata sarà ricca di emozioni e desiderio Lasciatevi andare alla magia d’amore! Soli: vivere avventure passeggere? No, grazie! Con pazienza aspettate che arrivi il vero amore…

Oroscopo 20 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole entra in Gemelli e fino al 20 giugno renderà più vivace e divertente la vostra vita, lavoro compreso. Avrete belle energie, creatività da vendere, sarete pronti ad andare in cerca – e trovare – nuove opportunità. Inoltre, praticare un hobby o affinare un’abilità vi permetterà di ricaricare le batterie e sentirvi al top! Potrebbe inoltre emergere l’imprenditore che è in voi e sarete spinti a dare il via a un’attività redditizia. Amore: in coppia, saprete come convincere il partner a seguirvi nei vostri sogni più folli e ne avete molti. Soli: più loquaci e teneri del solito, il che potrebbe sbloccare una situazione stagnante. Provateci.

Oroscopo 20 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Gemelli, da oggi e fino al 20 giugno, sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia. Se ci sono stati problemi con le persone care, avrete la possibilità di chiarire e dare il via a un positivo cambiamento. Con questo transito potreste aver voglia di cambiare qualcosa nell’arredamento per rendere più confortevole il vostro nido. State cercando una nuova abitazione? Presto la troverete e traslocherete! Amore: in coppia, vi sostenete a vicenda nelle difficoltà, ma anche nei momenti di felicità! Soli: abbatterete le difese di una persona che vi attrae e farete vostro il suo cuore. Doppio successo!