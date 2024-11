L’oroscopo del 20 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un mercoledì in cui siete dell’umore giusto per scherzare, perdere tempo ed esprimervi con diplomazia. Ma, al contempo, non tutti saranno dell’umore giusto per accettare il vostro comportamento diretto ed esagerando potreste incorrere in qualche problema. Sfruttate le vibrazioni odierne per muovervi al meglio nel lavoro e mettervi in gioco: nelle prossime settimane avrete belle opportunità di crescita professionale. Amore: in coppia, abbondate con la tenerezza senza aver paura di strafare. Il partner adora questo tipo di attenzioni. Soli: se dopo un incontro avete la sensazione di conoscere da sempre una persona, a parlare è l’istinto. E vi frequenterete…

Oroscopo 20 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere preoccupati per una questione riguardante la casa o la famiglia che forse si trascina da molto tempo ma la situazione nel giro di due giorni cambierà. Avrete un approccio più razionale e distaccato e ciò vi permetterà di vedere la situazione con più serenità. Potreste rendervi conto che avete più opzioni di quanto pensaste e dunque la scelta è ampia. Sicuramente, risolverete. Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Marte in Leone vi rende impazienti, rischiate di non misurare le parole e ciò dare il via a una litigata… Soli: avete la possibilità di fare una conquista ma solo se riuscirete a tenere sotto controllo l’agitazione.

Oroscopo 20 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui avrete la possibilità di appianare eventuali tensioni che si sono manifestate nella vostra vita sociale. Tuttavia, per porre fine al conflitto potrebbe essere necessario prendere l’iniziativa. Evitate dunque che l’orgoglio vi impedisca di tendere una mano. Grazie alla congiunzione Luna-Marte in Leone, in generale non permetterete che qualcuno vi manipoli o vi racconti menzogne. Amore: in coppia, il desiderio odierno di entrambi è quello di mettere in discussione la relazione. Attenzione: non dovete cambiare tutto, ci sono aspetti che funzionano! Soli: siete maestri/e nell’arte della conquista! In ogni caso, evitate di lanciarvi in rischi inutili.

Oroscopo 20 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Evitate di concentrarvi su piccoli aspetti della vostra situazione finanziaria e fare uno sforzo enorme per gestire ogni dettaglio. Avere un piano solido è ovviamente di grande aiuto ma se tutto è sotto controllo potete anche concedervi un certo margine di manovra. Cercate dunque di rilassarvi e spendere un po’. Concedervi una gratificazione non è una cosa negativa. Amore: in coppia, parlate chiaramente dei vostri desideri con il partner e tutto andrà bene! Soli: avete intenzione di conquistare? Allora è tempo di osare! Con la persona che vi attrae date il via a sguardi intriganti, conversazioni piene di passione e romanticismo.

Oroscopo 20 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno vi dota di super energie e siete decisi a fare progressi! Ma non solo: di fronte a un problema non vi arrenderete finché non avrete trovato una soluzione. La vostra attenzione è concentrata sulle ambizioni e se dunque avete intenzione di cogliere un’opportunità – che sapete potete fare vostra – darete un’accelerata in più. E se dovrete convincere qualcuno, al riguardo, parlerete in modo persuasivo, sarete irresistibili. Amore: in coppia, qualche piccola discussione, forse per le spese quotidiane. Evitate di stressarvi. Soli: poco diplomatici, rischiate di ferire la sensibilità di chi vi corteggia.

Oroscopo 20 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vi sentite pronti a portare avanti un’idea, desiderate di realizzare qualcosa che vi garantisca la sicurezza per il futuro. Potrebbe essere una decisione all’apparenza semplice, ma andando fino in fondo avere effetti di vasta portata. Alcuni aspetti della vostra vita potrebbero cambiare e, con il giusto approccio, in modo più che positivo. Il tempo dell’esitazione è terminato, ora dovete agire. Amore: in coppia, se con il partner ci sono delle tensioni oggi vorrete chiarire. Attenzione alla gelosia e ai sospetti poiché potrebbero essere del tutto infondati. Soli: che si tratti di avventure o flirt oggi vivete gli incontri liberamente, come meglio credete.

Oroscopo 20 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali odierni fanno arrivare una ventata di ottimismo, la giornata sarà luminosa, rappresenta un’opportunità per mettervi al centro della scena, brillare, mostrare il vostro talento e lasciare alle spalle un problema a cui ultimamente avete pensato in continuazione. Prendere le distanze sarà d’aiuto a vederlo in modo realistico e capirete che non vale la pena di preoccuparvi. Amore: in coppia, con la congiunzione Luna-Marte in Leone, con il partner rischiate di avere reazioni esagerate. Meglio puntare a una serata piena di passione ed eros! Soli: col fascino di cui siete dotati, oggi potete conquistare il cuore di chi volete!

Oroscopo 20 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Luna-Marte in Leone, potrebbe accendere il desiderio di raggiungere un obbiettivo o fare passi avanti nella carriera, e vi sembrerà persino urgente. Ciò significa che dovreste muovervi? Nel giro di un giorno o due i vostri pensieri potrebbero essere focalizzati su altri progetti e idee e il desiderio odierno non essere più così importante. La cosa migliore è riprenderlo in considerazione tra una settimana e capire se davvero volete concretizzare. Amore: in coppia, con il partner non siete in sintonia e rischiate di valutare la situazione in modo sbagliato. Soli: nel programma della giornata potrebbe esserci un’avventura. Vivete il presente.

Oroscopo 20 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui potreste avvertire il forte bisogno di uscire dalla solita routine, di vivere nuove esperienze, viaggiare o di esplorare altre nuove opportunità, ed è la vostra occasione. Al contempo è un ottimo momento per studiare, anche online, part time o full-time, poiché apprenderete parecchie nozioni utili eventualmente per il lavoro, per i vostri progetti futuri. Amore: in coppia, farete una sorpresa al partner, spezzerete il quotidiano, le abitudini di sempre, vi lancerete in una dolce e originale avventura a due! Soli: il fascino, il magnetismo vi rendono irresistibili e oggi potreste incontrare la persona dei vostri sogni!

Oroscopo 20 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Marte in Leone, nel lavoro oggi siete spinti a prendere iniziative notevoli. Sfruttate queste vibrazioni astrali a vostro vantaggio per attirare l’attenzione e gli elogi del boss o dei superiori. In famiglia, tuttavia, evitate di scatenare discussioni, anche nel caso siate costretti a riprendere qualcuno. Salire sul ring non fa bene a nessuno, prima di tutto a voi! Amore: in coppia, calma, anziché dedicarvi al battibecco, concentratevi sui desideri del partner: la serata sarà deliziosamente piccantina anzi bollente! Soli: attenzione ad attribuire a una persona conosciuta di recente, tutte le qualità di questo mondo. Piedi per terra!

Oroscopo 20 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Marte in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: un collega o un familiare o un amico potrebbe avere un atteggiamento irritante. Mantenere la calma può essere difficile anche quando si tratterà di questioni di poco conto. Se la voglia di scattare è forte, fate un respiro profondo e fermatevi. Un po’ di pazienza sarà d’aiuto a ristabilire l’armonia. Amore: in coppia, cercate di mollare la presa rispetto ad alcune questioni e fare inoltre qualche concessione. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità. Domani andrà meglio, sarete più sereni e saprete bene come lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 20 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Un’opportunità lavorativa potrebbe essere positiva ma non è escluso che una persona sia contraria al vostro modo di procedere o riguardo al pagamento. Con la congiunzione Luna-Marte in Leone, più in generale, nel lavoro impegnate parecchie energie ma rischiate di esaurirle: prendete cura del vostro benessere. Al contempo un familiare potrebbe essere scontento per una spesa che avete fatto. Amore: in coppia, insieme al partner, oggi sarà facile prendere le decisioni giuste, soprattutto se riguardano il futuro della relazione. Soli: avete capito chiaramente che tipo di storia sentimentale vi si addice. Ora dovete solo muovervi di conseguenza.