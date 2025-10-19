Cosa dice l’oroscopo del 20 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La settimana si apre con Luna in Bilancia: che si tratti di lavoro o vita personale le relazioni sono armoniose. In ogni caso se volete arrivare al cuore di una questione, cercate di rispettare i limiti: vostri e quelli degli altri. una questione, assicurati di rispettare i tuoi limiti e quelli degli altri. Su un altro piano: potreste essere spinti a provare qualcosa di nuovo. Lanciatevi, soprattutto se ci sono persone pronte a dare una mano. Amore: in coppia, teneri momenti, dolci attenzioni. Nonostante qualche discussione c’è voglia di costruire. Soli: un incontro sfocerà in un flirt intrigante. Lasciatevi andare senza pensare al futuro. Lo farete in seguito.

Oroscopo 20 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro. Ed è in questo ultimo aspetto che dovreste evitare di fare più di quello che vi viene chiesto e mantenere aspettative ragionevoli. All’inizio della giornata potrebbe esserci una discussione accesa, forse legata a un vecchio problema, ma tenete presente che se è utile a fare chiarezza, potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno una relazione. Amore: in coppia, in caso di discussione, parlate con calma e ascoltate il partner. Soprattutto se avetei intenzione di avere l’ultima parola. Soli: belle opportunità per incontrare nuove persone, negli affari di cuore è un periodo di apertura.

Oroscopo 20 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Bilancia avete il desiderio di esplorare nuovi interessi, la vostra mente è affilata come un rasoio, nel lavoro siete determinati e veloci. Unica accortezza: i colleghi potrebbero non muoversi con la vostra stessa rapidità, o non collaborare come fate voi e ciò essere motivo di frustrazione. A parte ciò, siete in grado di imboccare la strada giusta, avere successo ed essere orgogliosi di voi stessi! Amore: in coppia, è la giornata ideale per comunicare e condividere. Eventuali problemi di fondo con il partner possono trovare una soluzione positiva. Soli: ancora non siete registrati su un sito di incontri? Aprite oggi stesso un account! .

Oroscopo 20 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia indica che è il momento perfetto per dare il via a un nuovo inizio in casa e in famiglia. Il passaggio vi rende ottimisti e desiderosi di intraprendere qualcosa di nuovo! Potreste decidere di ristrutturare la casa, dare il via a un’impresa, pianificare un trasloco oppure di avere un bebè. In questo momento siete molto entusiasti e disposti a impegnarvi più del solito per realizzare i progetti in cui credete. Amore: in coppia, sfruttate le vibrazioni per rafforzare la relazione e soli, per stringere nuovi contatti. In entrambi i casi darete e chiedere molto, vorrete prove d’amore. Cercate di placare la vostra sete di sicurezza affettiva.

Oroscopo 20 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto) E’ una giornata ideale per promuovere le vostre idee, progetti, competenze e piani imprenditoriali. Siete dotati di entusiasmo rispetto alle future possibilità per cui fissate gli obbiettivi da raggiungere, seguite l’istinto e pianificate come progredire. La guida migliore siete voi stessi. Per oggi, la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione è ancora attiva: che si tratti di lavoro o vita peivata, evitate discussioni accese. Amore: in coppia, se avete intenzione di rendere salda la relazione, ad esempio con il matrimonio, è una giornata importante. Soli: se una persona vi corteggia evitate di affrettare le cose: potreste spaventarla. Tempo al tempo.