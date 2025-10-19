L’oroscopo del 20 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 20 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 20 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La settimana si apre con Luna in Bilancia: che si tratti di lavoro o vita personale le relazioni sono armoniose. In ogni caso se volete arrivare al cuore di una questione, cercate di rispettare i limiti: vostri e quelli degli altri. una questione, assicurati di rispettare i tuoi limiti e quelli degli altri. Su un altro piano: potreste essere spinti a provare qualcosa di nuovo. Lanciatevi, soprattutto se ci sono persone pronte a dare una mano. Amore: in coppia, teneri momenti, dolci attenzioni. Nonostante qualche discussione c’è voglia di costruire. Soli: un incontro sfocerà in un flirt intrigante. Lasciatevi andare senza pensare al futuro. Lo farete in seguito.
Oroscopo 20 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro. Ed è in questo ultimo aspetto che dovreste evitare di fare più di quello che vi viene chiesto e mantenere aspettative ragionevoli. All’inizio della giornata potrebbe esserci una discussione accesa, forse legata a un vecchio problema, ma tenete presente che se è utile a fare chiarezza, potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno una relazione. Amore: in coppia, in caso di discussione, parlate con calma e ascoltate il partner. Soprattutto se avetei intenzione di avere l’ultima parola. Soli: belle opportunità per incontrare nuove persone, negli affari di cuore è un periodo di apertura.
Oroscopo 20 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la Luna in Bilancia avete il desiderio di esplorare nuovi interessi, la vostra mente è affilata come un rasoio, nel lavoro siete determinati e veloci. Unica accortezza: i colleghi potrebbero non muoversi con la vostra stessa rapidità, o non collaborare come fate voi e ciò essere motivo di frustrazione. A parte ciò, siete in grado di imboccare la strada giusta, avere successo ed essere orgogliosi di voi stessi! Amore: in coppia, è la giornata ideale per comunicare e condividere. Eventuali problemi di fondo con il partner possono trovare una soluzione positiva. Soli: ancora non siete registrati su un sito di incontri? Aprite oggi stesso un account! .
Oroscopo 20 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Bilancia indica che è il momento perfetto per dare il via a un nuovo inizio in casa e in famiglia. Il passaggio vi rende ottimisti e desiderosi di intraprendere qualcosa di nuovo! Potreste decidere di ristrutturare la casa, dare il via a un’impresa, pianificare un trasloco oppure di avere un bebè. In questo momento siete molto entusiasti e disposti a impegnarvi più del solito per realizzare i progetti in cui credete. Amore: in coppia, sfruttate le vibrazioni per rafforzare la relazione e soli, per stringere nuovi contatti. In entrambi i casi darete e chiedere molto, vorrete prove d’amore. Cercate di placare la vostra sete di sicurezza affettiva.
Oroscopo 20 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe spingervi a una migliore gestione del denaro così da provare una maggiore sicurezza. Al contempo, oggi vi impegnate con passione nel lavoro, in un progetto che avete a cuore e siete entusiasti di condividere le idee o esprimere la vostra opinione. E fate bene: siete molto convincenti e le vostre parole hanno un forte impatto. Amore: in coppia, alcuni battibecchi su questioni di denaro potrebbero trasformarsi in discussioni accese. Soli: la solitudine oggi vi pesa più del solito e scatena malumore. Tra rimpianti, eventuali rimorsi e nostalgia, proverete un’altalena di emozioni.
Oroscopo 20 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna nel vostro segno – domani ci sarà il Novilunio – accentua la vostra empatia, siete in grado di capire al volo i pensieri e le emozioni di chi vi circonda ma fate attenzione poiché qualcuno potrebbe approfittare della vostra disponibilità. Date una mano, certo, ma non a scapito del vostro benessere o del vostro lavoro. A volte è bene essere un po’ egoisti, pensare a se stessi e mettere dei limiti. Amore: in coppia, non sentite il bisogno di giurare fedeltà, perché siete sicuri di amarvi per tutta la vita! Soli: l’istinto vi dirà che è la giornata giusta per affascinare, conquistare. Nuove speranze, nuovi volti: la vita affettiva ritrova slancio.
Oroscopo 20 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La congiunzione Mercurio-Marte nel vostro segno è ancora attiva: siete magnetici ed è impossibile ignorare la vostra presenza, che si tratti di parole o azioni, oggi hanno un impatto notevole. I due pianeti sono in buon aspetto con Giove, dunque è il vostro momento per affermare la vostra verità con coraggio, lanciare un progetto o andare avanti con totale determinazione con uno che avete in cottura. Amore: in coppia, potrebbero emergere delle frustrazioni e vanno affrontate senza timore. Insieme potete superare tutto. Soli: una delusione che ha lasciato tracce vi farà capire che è il momento di lasciare alle spalle il passato.
Oroscopo 20 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La Luna in Bilancia per il vostro segno è un ottimo transito, vi permette di potenziare i vostri progetti e le relazioni. Potete raggiungere un obbiettivo che avete in mente e migliorare la vostra vita. Al contempo, visto che la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione è ancora attiva, è un lunedì in cui avete la possibilità di affrontare con determinazione alcune questioni da tempo rimaste in sospeso. Amore: in coppia, è molto probabile che trascorrerete una serata piccantina, molto sensuale. I pianeti risvegliano l’eros. Soli: stesso discorso: se dovesse presentarsi un’avventura mordi e fuggi, oggi non vi tirerete indietro e direte “sì”.
Oroscopo 20 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e vi mette in grado di fare passi avanti. Bando ai dubbi e alle esitazioni riguardanti esperienze del passato che vi bloccano e che potrebbero spingere a pensare che sia una missione impossibile. Andate oltre, eventualmente studiate nuove strategie poiché avete ottime possibilità di avere successo! Pensate positivo, muovetevi con sicurezza. Amore: in coppia, la vostra gioia di vivere è contagiosa e avete il segreto per mantenere alta la fiamma della passione. Soli: giornata favorevole agli incontri! E’ tempo di uscire, di accettare gli inviti e scovare l’amore.
Oroscopo 20 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La Luna in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore dell’espansione: grazie all’impegno profuso da tempo, alla creatività e a una dose di fortuna, avrete la capacità di realizzare i vostri progetti, raggiungere gli obbiettivi. E’ inoltre un ottimo momento per proporre con determinazione le vostre idee o negoziare con successo. Potrebbero inoltre arrivare nuove opportunità e dovrete essere pronti a coglierle al volo. Amore: in coppia, raddoppierete le delicate attenzioni per la dolce metà che ve le restituirà centuplicate! Soli: è una giornata in cui in programma c’è un incontro, un appuntamento. Se volete dare il via una storia siate aperti e accoglienti.
Oroscopo 20 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con la Luna in Bilancia, il desiderio è quello di fare chiarezza nelle relazioni di lavoro, ottenere delle certezze. Anche se potreste temere le risposte che arriveranno, affrontate la situazione con coraggio, così da eliminare definitivamente dubbi e confusione. Avete la forza interiore giusta per accettare qualsiasi esito della conversazione e sentirvi comunque sicuri di voi stessi, pronti ad andare avanti. Amore: in coppia, nel gioco della seduzione oggi siete imbattibili ma assicuratevi che sia solo nei confronti della dolce metà. Soli: voglia di piacere, impazienti di vivere una storia. Occhio a cacciarvi in una relazione complicata o senza futuro.
