L’oroscopo del 20 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Saturno, è una domenica in cui siete irrequieti, il desiderio di apportare miglioramenti e cambiamenti positivi sta crescendo e volete affrontare le cose in modo diverso, fare o sperimentare qualcosa di nuovo. E probabilmente non sbagliate: se i vecchi metodi non sono soddisfacenti, è arrivato il momento di dare una scossa alle situazioni di lavoro o personali. Amore: in coppia, sarete pieni di attenzioni nei confronti del partner, al punto che potreste persino diventare un po’ soffocanti… Soli: è possibile un incontro con una persona che non passa inosservata. Una forte personalità che vi coinvolgerà immediatamente!

Oroscopo 20 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Saturno anche se potreste avere un buon motivo per spendere del denaro, sarete esitanti. Forse siete interessati all’acquisto di un oggetto utile ma avrete comunque il timore di commettere un errore e al contempo pensare che vi state privando di qualcosa. Il transito può anche indicare che vi priverete di un piacere che era in programma e trascorrerete la serata a casa. Amore: in coppia, è una domenica che dovrebbe facilitare la comprensione, la complicità e ristabilire dunque un certo equilibrio nel dialogo. Soli: contatti gratificanti e belle conquiste! Uscite: conversazioni importanti portano a relazioni più profonde e autentiche.

Oroscopo 20 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui la vostra attenzione è concentrata sugli obiettivi professionali che avete intenzione di raggiungere. L’importante che al riguardo rifletterete in modo positivo. I pianeti puntano i riflettori su nuovi percorsi che vale la pena di percorrere, di scovare nuove possibilità di lavoro anche attraverso i contatti, compresi online, soprattutto se siete insoddisfatti o vi sentite bloccati. Amore: in coppia, circolano pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, offrire il suo punto di vista e confortarvi. Soli: chiamerete un amico/a per confidarvi. Parlare, sfogarvi sinceramente vi farà andare avanti mentalmente in una situazione che ristagna.

Oroscopo 20 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Saturno è una giornata in cui pensare soltanto a voi e rilassarvi. Provate inquietudine interiore, forse siete preoccupati per una questione in particolare ma dovreste chiedervi se è reale o solo frutto della vostra fantasia. Spesso la vostra tendenza è quella di ingigantire le situazioni e oggi potrebbe essere così. Evitate di dare eccessiva importanza ai dettagli e pensate a distrarvi! Amore: in coppia, la sensazione che il partner vi nasconda qualcosa potrebbe rovinare la giornata. Ma non è sicuro che dica bugie…Soli: giornata favorevole agli incontri, Godetevi questa domenica poiché presto andrete a leggere le previsioni “in coppia”.

Oroscopo 20 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Gemelli solitamente segnala una giornata divertente ma visto che è in dissonanza con Saturno qualcosa forse vi tormenta e anche se con chi vi circonda sorridete, interiormente lo stato d’animo è ben diverso. Potreste avere la sensazione che tutto sia complicato, difficile e lo diventerà davvero se non svilupperete il pensiero positivo! Sapete bene che la vostra situazione non è così negativa! Amore: in coppia, l’amore che prova il partner nei vostri confronti è forte dunque perché pretendere una prova costante? Fate leva sulla razionalità è il modo migliore per rassicurarvi. Soli: per ritrovare il buonumore potete contare sugli amici di sempre!

Oroscopo 20 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Gemelli vi dota dell’umore giusto per riflettere sugli obbiettivi professionali da raggiungere ma in dissonanza con Saturno potrebbe rendervi esitanti, avete difficoltà a prendere delle decisioni. Rischiate di soppesare i pro e i contro di una situazione al punto da trovarvi in una sorta di limbo scomodo e poco produttivo. Occhio, infine, ad alcune persone che sparlano alle vostre spalle: difendete la reputazione! Amore: in coppia, nella relazione c’è complicità e seguirete volentieri il partner nella ricerca di qualche novità frizzante. Soli: forse avete perso la fiducia nel prossimo ma con i passaggi odierni potreste trovare l’amore con la A maiuscola!

Oroscopo 20 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui non dovete permettere che qualcuno vi faccia carico dei suoi problemi: avete diritto a trascorrere una giornata rilassante, in cui distrarvi senza pensare né ai vostri problemi né a quelli degli altri. Al contempo, se nel lavoro volete progredire, forse attraverso una promozione o un altro impiego, è il momento di studiare una strategia efficace e consolidarla. Il successo è all’orizzonte! Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrete idee decisamente piccantine. Soli: l’amore oggi non è una priorità o, meglio, non sarete fissati a trovare il grande amore e andrete alla ricerca di flirt divertenti.

Oroscopo 20 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui dovete rilassarvi e ricaricare le batterie. Con i passaggi odierni potreste ricevere un gesto d’affetto da un amico o un conoscente oppure ricevere delle notizie che vi riempiranno di gioia. Ma non solo: una persona cara potrebbe motivarvi a realizzare un progetto o un’idea e avrete chiara la direzione da imboccare. Non vi rimane che entrare in azione, andare oltre la zona di comfort. Amore: in coppia, nella relazione regna la complicità. Il partner vi ricopre di piccole attenzioni! E’ la felicità. Soli: anche per voi è una giornata romantica a patto che uscirete, incontrerete le persone e accetterete di essere corteggiati/e senza fare troppe domande…

Oroscopo 20 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Gemelli è in dissonanza con Saturno in Pesci: un problema riguardante una persona cara oggi potrebbe essere motivo di preoccupazione, pesarvi parecchio ma non potrete eluderlo. Tenete presente che è una domenica in cui le vostre parole avranno potere più del solito: fate attenzione a puntare come una freccia un commento poiché potreste scatenare dei litigi familiari. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner sia freddino/a, distaccato. Vale quanto detto sopra, occhio a come vi esprimerete. Soli: smettete di pensare che nessuno sia interessato a voi ma soprattutto di avere tutti i difetti possibili e immaginabili dell’universo mondo!

Oroscopo 20 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Saturno, è probabile che avrete voglia di stare un po’ di tempo per conto vostro. Anche se la lista di cose da fare è corposa o avete impegni e obblighi familiari, parlate sinceramente, cercate di fare solo ciò che vi piace e infischiatevene di ciò che pensano gli altri. La priorità siete voi ed è importante pensare esclusivamente al vostro benessere. Senza per questo sentirvi in colpa! Amore: in coppia, osservate il modo in cui vi prendete cura della dolce metà e cercate di avere lo stesso atteggiamento nei vostri confronti. Soli: oggi preferireste rimanere in casa ma una telefonata o un sms di una persona incontrata di recente vi farà cambiare idea.

Oroscopo 20 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Gemelli in dissonanza a Saturno in Pesci è una giornata in cui l’atmosfera non è all’insegna della leggerezza. Anche se avrete accanto amici e familiari che dimostreranno il loro affetto, la vostra tendenza sarà quella di vedere il bicchiere mezzo vuoto oppure sarete insoddisfatti perché una persona non ha mantenuto la parola data. E per voi le promesse non mantenute sono sempre fonte di grande delusione. Amore: in coppia, potrebbe esserci un battibecco, ma nulla di grave: l’eros vi permetterà di andare oltre. Soli: a chi non piacciono i complimenti? Ma oggi cercate di fare attenzione: una persona senza scrupoli potrebbe tendervi una trappola!

Oroscopo 20 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna in Gemelli e Saturno nel vostro segno, è una domenica in cui avvertite il bisogno di relax nel comfort della casa: Se dunque avevate programmato un’uscita con gli amici o i familiari, chiedete loro di prendere in considerazione di ritrovarvi in casa. In ogni caso, oggi cercate di mantenere il controllo delle emozioni, anche se amici o familiari dovessero mettere a dura prova la vostra pazienza. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni. Lasciate alle spalle l’eventuale risentimento e cercate invece di rafforzate il legame con la dolce metà! Soli: l’amore arriva quando meno ve lo aspettate! In ogni caso evitate di premere l’acceleratore.