Cosa dice l’oroscopo del 20 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato in cui chi vi circonda, sarà più sensibile ai propri punti deboli, difetti o errori per cui evitate di offrire consigli non richiesti o fare critiche inopportune poiché in una relazione potreste scatenare dei problemi. Abbassate dunque le aspettative nei confronti degli altri e tutto andrà per il verso giusto. La Luna in Vergine rappresenta un invito a dare una mano nel caso un amico si trovi in difficoltà. Amore: in coppia, mostrerete pienamente i sentimenti, il che vi consentirà di evolvere con reciproca fiducia. Soli: un incontro recente potrebbe avervi destabilizzato. Se il cuore batte forte, prendete l’iniziativa!

Oroscopo 20 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste essere combattuti tra le responsabilità e il desiderio di divertirvi. E’ pur vero che questo fine settimana è importante concedervi un po’ di tempo libero, prendere cura di voi stessi, coccolarvi. Prendete dunque le cose con calma e quando possibile rimandate. Sul fronte lavoro potrebbe accadere qualcosa di inatteso: ad esempio avere un riconoscimento per i risultati ottenuti. Amore: in coppia, questa giornata permette di ritrovare un terreno d’intesa, di rinnovare la relazione e godere di una nuova e tenera complicità. Soli: uscite dalla routine! E’ possibile che una persona sconosciuta sia disposta a seguirvi in capo al mondo.

Oroscopo 20 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avvertite stanchezza, è un sabato in cui rallentare il ritmo. Potrebbe inoltre essere che ieri abbiate fatto tardi, forse bevuto un drink di troppo e oggi siete un po’ pigri, fiacchi. Per oggi, mettete da parte quanto avevate intenzione di fare, prendete cura di voi stessi e concedetevi un po’ di relax. E’ una situazione temporanea e domani vi sentirete mentalmente più energici. Amore: in coppia, con il partner non è necessario fare grandi discorsi, i vostri sguardi la dicono lunga sul reciproco amore. Soli: le conquiste sono possibili a patto che vi muoverete con tatto ed eleganza. Sarà impossibile resistere alle vostre parole seducenti.

Oroscopo 20 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni potreste sentirvi un po’ destabilizzati, forse non avrete sempre il controllo sulle emozioni ma cercate di pensare positivo, distrarvi e prima che si concluda la giornata fare qualcosa di nuovo, che accenda il vostro entusiasmo e la curiosità. Gli incontri con gli amici saranno affettuosi e si riveleranno preziosi, d’aiuto anche per eliminare la tensione interiore. Amore: in coppia, con il partner state vivendo una grande e bellissima storia d’amore appassionata. State scrivendo un nuovo capitolo! Soli: cogliete tutte le occasioni per uscire e incontrare: nella vostra vita potrebbe entrare una splendida persona.

Oroscopo 20 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

L’attuale assetto astrale potrebbe far arrivare un’opportunità inaspettata, molto redditizia, tramite gli amici, i social o un progetto di squadra. Potrebbe essere che le persone care non siano d’accordo sull’iniziativa ma in questo caso mostrate fermezza, fate di testa vostra e andate avanti. Al contempo, se in casa dovessero esserci delle tensioni riguardanti il denaro mantenete la calma. Amore: in coppia, il dialogo potrebbe essere teso. Se non volete che la situazione prenda una piega spiacevole cercate di esprimervi con dolcezza. Soli: volete incontrare l’anima gemella? Apportate alcune modifiche al vostro atteggiamento.

Oroscopo 20 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna nel vostro segno se oggi non avete impegni di lavoro o una lunga lista di cose da fare, pensate prima di tutto a rilassarvi, a godervi la vita e soprattutto a divertirvi in compagnia degli amici, dei familiari. Siete dell’umore giusto per assaporare le cose belle e buone della vita senza sentirvi in colpa ma al contempo fate un po’ di attenzione sul fronte acquisti, limitate le spese. Amore: in coppia, è un sabato molto piacevole, capite volo il partner che apprezzerà le vostre attenzioni. Soli: se di recente avete iniziato una relazione, sarete spinti a esprimere emozioni e sentimenti con sincerità e farete progressi.

Oroscopo 20 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito ad ampliare la vostra visione del mondo circostante parlando con amici e familiari le cui opinioni e convinzioni sono completamente diverse dalle vostre. Se siete disposti ad ascoltare con la mente aperta sarà uno scambio interessante, che vi arricchirà. Al contempo una notizia o un’intuizione improvvisa potrebbero cambiare la vostra prospettiva in modo liberatorio. Amore: in coppia, la risata oggi è la vostra arma di conquista! Con il partner va tutto bene. Dimenticherete i piccoli fastidi degli ultimi giorni. Soli: evitate di scalpitare se una storia nata di recente va avanti, secondo voi, troppo lentamente…

Oroscopo 20 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con le persone care, oggi potrebbe essere difficile capirvi o andare d’accordo su qualsiasi questione. E’ un fatto passeggero ma che tuttavia potrebbe rappresentare un freno ai progetti o a un piano o per prendere una decisione importante. Regna la testardaggine che può portare a una situazione di stallo a meno che voi non siate disposti a trovare un compromesso, ad apportare qualche modifica. Amore: in coppia, cercate di evitare discussioni: l’ultima parola non sarebbe vostra. Pensate invece a vivere momenti di passione. Soli: siete magnetici! Un incontro significativo vi spingerà a lasciarvi andare alle emozioni.

Oroscopo 20 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni potrebbero scatenare irrequietezza, nervosismo, la vostra attenzione sarà attratta da tutto ciò che rappresenta una possibilità di spezzare la noia. In poche parole, la voglia sarà quella di uscire e non stare in casa. Avrete ad esempio il desiderio di vedere un amico per un caffè e una chiacchierata. Sarete inoltre attratti da persone originali, con cui avere uno scambio interessante. Amore: in coppia, la comunicazione con il partner sarà difficile. Incomprensioni e malintesi potrebbero essere all’ordine del giorno. Soli: gli incontri romantici non andranno per il verso giusto… Uscite con gli amici.

Oroscopo 20 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui desiderate ampliare gli orizzonti, anche attraverso un viaggio, uno studio o una nuova esperienza. Ma non solo: con i passaggi odierni è possibile che arrivi un entusiasmante cambiamento nel lavoro o nel quotidiano. Una modifica nella routine o un nuovo approccio alle abitudini, potrebbe permettere di sentirvi liberi e dedicare del tempo a ciò che più vi entusiasma. Amore: potreste avere un po’ di difficoltà a gestire al meglio il dialogo. Per oggi evitate di affrontare argomenti importanti. Soli: la tendenza odierna è mettere tutto in discussione e negli affari di cuore non saprete cosa fare.

Oroscopo 20 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mostrate il vostro affetto agli amici e ai familiari, vi sarà utile a eliminare eventuali tensioni create di recente. La Luna in Vergine vi spinge inoltre verso un cambiamento positivo, così da sentirvi liberi da abitudini, situazioni e persone che vi hanno bloccato. Non dovete temere di sbagliare: con Mercurio in Bilancia se l’istinto vi dice di essere ottimisti assecondatelo poiché andrà tutto bene. Amore: in coppia, evitate di offendervi se il partner dice o fa qualcosa che non vi piace. Siate più tolleranti. Soli: avete voglia di frequentare persone originali e divertenti. E la serata ha in serbo per voi una piccola sorpresa romantica.

Oroscopo 20 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Calma, i transiti odierni fanno tornare a galla le emozioni represse e rischiate di discutere con amici e i familiari. Cercate di appianare eventuali divergenze e riportare l’armonia attraverso la comprensione e il sostegno reciproco. Una conversazione positiva, inoltre, potrebbe essere illuminante, vi metterà in grado di vedere chiaramente il potenziale di un’idea o di un progetto a cui in seguito darete il via. Amore: in coppia, accettate la situazione così com’è. È meglio vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Soli: chiudete con il passato! Siete determinati ad andare avanti. Nella vita affettiva c’è una schiarita.