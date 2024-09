L’oroscopo del 20 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 20 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un venerdì in cui potreste avere difficoltà a trovare un equilibrio tra lavoro e relax e finché non ci riuscirete i livelli di energia saranno altalenanti. Potrebbe essere necessario abbassare le aspettative e anziché accelerare, rallentare il ritmo. Poiché con la dissonanza Sole-Nettuno circola confusione, rischiate di giudicare in modo sbagliato le situazioni per cui prima di entrare in azione, riflettete. Amore: in coppia, evitate di chiedere troppo al partner. Non sembra sarà molto disponibile a soddisfare le vostre esigenze. Parlate invece delle sue preoccupazioni e dei suoi desideri. Soli: le conversazioni sono concise o poco numerose. Non è una giornata in cui dichiarare il vostro amore a chi vi attrae e ancora meno di incontrare nuove persone.

Oroscopo 20 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Nel lavoro, anziché entrare in competizione, ad esempio con un collega, potrebbe essere utile cercare dei modi per collaborare. Qualunque siano i vostri obbiettivi e le ambizioni, probabilmente ci sono persone che hanno le stesse vostre idee, ideali nonché l’approccio alla vita. Potreste fare da soli, certo, ma collaborando porterete a termine più velocemente e, non ultimo, vi divertirete! Amore: in coppia, sarete pieni di piccole attenzioni, una più dolce dell’altra. Più che mai siete e resterete uniti. Un’unione indistruttibile! Soli: potreste desiderare che una relazione d’amicizia prenda una piega romantica. Senza essere diretti farete allusioni che non lasceranno il minimo dubbio sulle vostre intenzioni. Saranno ben recepite.

Oroscopo 20 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni creano confusione, potreste trovarvi di fronte a una situazione di lavoro o di tipo personale che non è possibile tenere sotto controllo poiché non dipende da voi ma da qualcun altro. Più in generale, visto che l’intuito non è al top sarebbe saggio evitare di prendere decisioni importanti. Se potete, cercate di rimandare e godetevi il comfort della casa: domani sarete più produttivi! Amore: in coppia, con il partner potreste avere difficoltà a trovare un accordo su questioni importanti. Cercherete l’aiuto di un amico ma senza grandi risultati. Avrete la sensazione che nessuno capisca le vostre frustrazioni. Soli: demotivati e pessimisti? Fate il punto sulla vostra vita affettiva. È probabile che una situazione sia motivo di delusione.

Oroscopo 20 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Sole-Nettuno è il momento di stabilire dei limiti: se qualcuno cercherà di coinvolgervi in qualcosa o fa pressioni perché vuole una risposta definitiva – e non vi sentite pronti – rimandate la questione a quando vi sentirete sicuri. Per oggi dite “no” ed evitate dunque di fare qualcosa se non siete d’accordo: sia per principio oppure non provate alcun interesse né personale né professionale. Amore: in coppia, dubitate di un progetto del partner e lo direte senza giri di parole, il che l’offenderà. Non ascolterete le sue argomentazioni e di conseguenza l’atmosfera tra voi sarà agitata. Soli: una persona conosciuta online vorrà chiacchierare. Ma dopo qualche scambio di battute la bloccherete poiché vi parlerà delle sue fantasie intime.

Oroscopo 20 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Sole-Nettuno vi rende più sensibili ai problemi di chi vi circonda al punto che rischiate di farvi carico totalmente della loro preoccupazione. Non è un atteggiamento giusto per il vostro benessere. Per troppo tempo avete anteposto i bisogni e i desideri degli altri ai vostri e ora è indispensabile trovare un equilibrio. Cercate di mettere voi al primo posto! Amore: in coppia, lo sguardo intrigante del partner vi spingerà a prendere qualche iniziativa piccantina. Accanto alla dolce metà trovate la comprensione, il romanticismo e + l’amore di cui avete tanto bisogno. Soli: potreste innamorarvi e mostrare il vostro lato più romantico. Sarà la persona giusta per voi e la relazione sarà piena di passione!

Oroscopo 20 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole nel vostro segno è in dissonanza a Nettuno: occhio a idealizzare alcune persone o situazioni e, di conseguenza, commettere degli errori di giudizio poiché in seguito ne pagherete un prezzo. Per il vostro benessere emotivo, cercate di rimanere con i piedi per terra, prendere coscienza di quanto sta accadendo e distaccarvi soprattutto se capite che l’altro/a ha preso il sopravvento. Amore: in coppia, il malumore potrebbe spingervi a esagerare, qualsiasi dettaglio, tutto sarà oggetto di critiche. Il partner conosce bene questi stati d’animo e probabilmente vi eviterà. Il che vi farà irritare ancora di più. Soli: sognate di fare piazza pulita del passato così da vivere una storia totalmente nuova. Fate bene, andate incontro al futuro.

Oroscopo 20 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui probabilmente avvertite il bisogno di ricaricare le batterie e il modo migliore per farlo forse è quello di concedervi una pausa. Anche se non è sempre facile interrompere il lavoro, mollare le responsabilità, potete pur sempre pianificare dei tempi di inattività, delle piccole pause. Dovete pensare al vostro benessere: più investirete in abitudini sane e tanto più sarete produttivi. Amore: in coppia, alcuni obblighi professionali rischiano di minare la tranquillità della relazione. Con la dolce metà cercate di comunicare in modo positivo. Soli: nel lavoro, potrebbe nascere un legame: tra tenerezza e complimenti, il vostro cuore batterà all’impazzata. Inutile aggiungere che vi innamorerete entrambi.

Oroscopo 20 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una fase positiva, credete in voi stessi, nei vostri progetti e ciò accentua la vostra autostima, vi permette di fare dei passi avanti. Tuttavia con l’odierna dissonanza Sole-Nettuno occhio ad avere avere aspettative troppo alte, rischiate di credere in cose che non esistono e in seguito essere costretti a fare i conti con la realtà. Fate leva sulla consueta razionalità e non avrete delusioni. Amore: in coppia, determinati a stabilire la pace e nulla vi farà cambiare idea, nemmeno il malumore del partner. Anzi, lo farete sorridere con qualche battuta, tenerezza e amore. Soli: finalmente conoscerete di persona qualcuno con cui vi siete scambiati sms e telefonate. La gioia, mista ad un po’ di apprensione, accompagnerà le vostre emozioni.

Oroscopo 20 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Sole-Nettuno vi fa provare esitazione, incertezza, è una giornata in cui non siete molto produttivi ma domenica, quando il Sole entrerà in Bilancia avrete un’idea decisamente più chiara di persone e situazioni. Fino a quel momento, non cullatevi nelle illusioni e sfruttate invece l’intuito per individuare tra chi vi circonda eventuali bugiardi e manipolatori. Da parte vostra, evitate di mentire… Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che nulla oggi vada secondo i vostri desideri. Con il partner sarete impazienti e di conseguenza si innervosirà. Se non volete scatenare litigi inutili, cercate di calmarvi. Soli: lo stato d’animo odierno non gioca a vostro favore. Evitate, dunque, incontri di qualsiasi tipo, state per conto vostro.

Oroscopo 20 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se lavoro o vita personale, qualcuno pensa di poter costringervi a fare qualcosa, forse non si rende conto fino a che punto possiate essere ostinati. Anche se, ad esempio, dovesse trattarsi del boss scoprirà che non siete disposti a eseguire gli ordini a meno che non ci sia una buona ragione, correndo il rischio di dire troppo. Se chiederà gentilmente lo farete. Prima di tutto volete il rispetto. Amore: in coppia, forse state accumulando stress e ciò si avverte all’interno della relazione. Non isolatevi e parlatene con il partner affinché possa aiutarvi a uscire da questo impasse. Soli: i pettegolezzi vanno presi per quello che sono: cose brutte. Non date loro credito, ignorate le malelingue. Spesso si tratta solo di persone gelose e manipolatrici.

Oroscopo 20 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In generale è un buon periodo per firmare un contratto o concludere un accordo ma, per oggi, con la dissonanza odierna Sole-Nettuno circola confusione dunque negli affari dovete essere prudenti, fare attenzione alle questioni finanziarie. Chiarite la vostra posizione senza esitare ma non solo, se sentite che qualcosa potrebbe andare storto meglio fare un passo indietro e rimandare. Amore: in coppia, i passaggi odierni rappresentano un invito a riflettere prima di parlare o agire. Evitate che sia l’ego a guidare le vostre decisioni! Soli: non dovete perdere tempo dietro a una persona che vi attrae ma è indifferente o vi evita. Sperare e insistere sarà inutile poiché la situazione non cambierà. Guardate in un’altra direzione.

Oroscopo 20 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra il Sole in Vergine e Nettuno nel vostro segno, oggi potreste avere difficoltà a vedere le persone e le situazioni in modo realistico. Ed è ancora più probabile che anche gli altri gli altri non vi vedano correttamente e dovreste fare del vostro meglio affinché non accada. Potreste infine voler scappare se qualcuno sembra fare pressioni per ottenere una risposta o un impegno. Amore: in coppia, siete uniti e complici nel condividere bei momenti e in caso di problemi, sostenervi a vicenda. Potete contare l’uno sull’altro al 100%. Soli: in programma ci sono dei flirt online e una persona potrebbe entrare nella vostra vita ma a determinate condizioni. Si tratterà di un’avventura o di un’amicizia romantica, ma niente di più.