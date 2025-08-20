Cosa dice l’oroscopo del 21 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone vi rende spontanei, estroversi e al contempo facilita la concentrazione e la risoluzione di eventuali problemi. Avete un’energia positiva, il che vi permette di introdurre maggiore entusiasmo ai momenti di relax e divertimento. Il transito rappresenta un invito a coltivare le amicizie e che si tratti di un incontro, uno spostamento, una conversazione riceverete bei complimenti! Amore: in coppia, se la relazione sta attraversando un periodo di dubbi, i transiti racchiudono il potenziale per una rinascita della passione. Soli: se darete il via a una storia con una persona con aspirazioni diverse dalle vostre, vedrete le cose sotto una nuova luce.

Oroscopo 21 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Mercurio in Leone in sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, avete il desiderio di appagare bisogni, desideri e arrivare al cuore di eventuali problemi presenti in questo ambito. Per cui parlate sinceramente con i familiari – anche se dovesse trattarsi di un rancore mai superato – ma, cosa importante, ricordate anche di ascoltare. Vi permetterà di avere una migliore comprensione delle persone care. Amore: in coppia, è un ottimo giovedì per fare il punto su eventuali disaccordi che vi infastidiscono e di cui non avete il coraggio di parlare. Soli; potrete far passare il vostro messaggio senza problemi, non esitate a esprimere in modo più esplicito i sentimenti che provate.

Oroscopo 21 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta nel vostro settore della comunicazione: le vostre parole oggi avranno un forte impatto su chi vi circonda, vi ascolteranno con grande attenzione. Date dunque il via a conversazioni in cui sarete protagonisti indiscussi, dialoghi in linea con i vostri interessi o gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere, assorbite informazioni che in seguito potrebbero essere utili. Amore: in coppia, le conversazioni saranno all’insegna della complicità e comprensione. Il vostro senso dell’umorismo farà miracoli per ravvivare la fiamma. Soli: potreste avere un incontro intellettualmente stimolante. Lasciatevi andare in questa splendida giornata che favorisce l’amore!

Oroscopo 21 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone, vi spinge a riflettere, analizzare più del solito alcune situazioni e quando non c’è pressione per arrivare a prendere una decisione o trovare una soluzione, giocare con le idee è un’esperienza piacevole e spensierata. Al contempo avrete voglia di compiere dei gesti premurosi nei confronti di amici e familiari così da dimostrare il vostro affetto e quanto per voi siano importanti. Amore: in coppia, con il partner penserete alle soluzioni migliori da mettere in atto per far evolvere la relazione il più rapidamente possibile. Soli: catturate l’attenzione, siete aperti e disponibili: avete le carte in regola per stringere relazioni gratificanti, d’amore o di amicizia.

Oroscopo 21 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Mercurio nel vostro segno scatena forti emozioni ma per fortuna troverete un modo per canalizzarle. E’ un buon momento per parlare di questioni che avete a cuore, soprattutto se si tratterà di difendere voi stessi, il vostro operato o le vostre opinioni. L’importante è evitare di prendere troppo a cuore ciò che gli altri dicono o persino che potrebbero pensare. Fate leva sulla razionalità, oggi è una grande risorsa. Amore: in coppia, per mantenere una buona comunicazione, moltiplicate gli sforzi e le dolci attenzioni verso il partner. Dovete dare il meglio! Soli: avete la sensazione che l’amore vi sorrida e non sbagliate: con una persona potrebbe nascere un gioco di seduzione.

Oroscopo 21 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta alle spalle del vostro segno, avvertite il bisogno di allentare lo stress e di ricaricare le batterie, le energie psicofisiche. Prendete dunque cura del corpo e della mente, rilassatevi e in questo modo se dovrete prendere una decisione, sarà quella giusta. Su un altro piano: le relazioni potrebbero essere un po’ complicate, alcuni vostri gesti interpretati in modo sbagliato. Andate oltre. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle incomprensioni ma per timore di scatenare una discussione non direte una parola. Soli: avrete la sensazione di essere i soli al mondo a non incontrare l’amore. Calma. La ruota gira sempre e dunque lo farà anche per voi.

Oroscopo 21 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna e Mercurio in Leone annunciano una splendida giornata, nella vita sociale in particolare. Avete belle energie, sicurezza in voi stessi e il desiderio di uscire dalla vostra zona di comfort, stringere nuove relazioni, entrare a far parte di una nuova cerchia di amicizie. Tuttavia in serata, le persone care potrebbero richiedere più attenzioni da parte vostra o esserci delle incomprensioni, col risultato che vi faranno innervosire. Amore: in coppia, mettete le carte in tavola per parlare delle vostre preoccupazioni e delle aspirazioni, differenti da quelle della dolce metà. Soli: è una giornata favorevole a bellissimi incontri romantici. Dovete solo aprire il vostro cuore e valorizzarvi di più!

Oroscopo 21 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete intenzione di ottenere il successo, fare passi avanti nel lavoro, è il momento di mostrare sicurezza in voi stessi. Sia chiaro: non dovete aspettarvi dei riconoscimenti per ogni iniziativa che prenderete, confidate invece nel fatto che lo slancio in avanti alla fine vi permetterà di raggiungere traguardi molto importanti. In serata, fate attenzione a come esprimete le vostre opinioni, riflettete due volte prima di parlare, senza volervo rischiate di offendere. Amore: in coppia, molto esigenti con la dolce metà, cercate di essere più flessibili poiché rischiate di creare inutili complicazioni. Soli: nessuno va bene, c’è sempre qualcosa che non va! Oggi avete la sensazione che tutto remi contro. Tiratevi su.

Oroscopo 21 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone accende la vostra voglia di libertà, di esplorare nuovi orizzonti e non è escluso che oggi o nei prossimi giorni partirete vi concederete un viaggio. Un’ottima apertura mentale vi permette di entrare in contatto con gli amici, avere conversazioni piacevoli e condividere le idee. In serata, chi vi circonda potrebbe prendersela per qualcosa che direte ma è meglio evitare discussioni poiché potrebbero degenerare. Amore: in coppia, ritagliate del tempo per parlare con il partner, mostrate dolcezza anche attraverso qualche romantico sms. Soli: ascoltare attentamente chi vi corteggia, mostrare empatia, vi metterà in grado di aprire anche il vostro cuore.

Oroscopo 21 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una persona potrebbe essere gelosa del vostro successo professionale oppure provare invidia per il fatto che avete un buon lavoro e vi consente uno stile di vita adeguato. Invece di arrabbiarvi o mettervi in posizione di difesa, ignoratela! Se in famiglia qualcosa non va potreste essere in grado di risolvere la questione: entrate in contatto con le vostre emozioni – anche se per voi è sempre un po’ complicato – poiché potrebbero offrire degli indizi importanti su come poter affrontare il problema. Amore: in coppia, dedicate amore e attenzioni al partner ma occhio a diventare possessivi o persino soffocanti. Soli: potrebbe tornare un/a ex: a voi decidere se vale la pena riaprire la porta del passato.

Oroscopo 21 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: siete rilassati, di buon umore, socievoli e più convincenti del solito. Molto diplomatici, con grandi capacità di negoziare, c’è l’ampia possibilità che una conversazione o un incontro di lavoro o d’affari si concludano in modo positivo, tutto andrà liscio come l’olio e non avrete difficoltà inoltre a ottenere un “sì” a una vostra richiesta. Amore: in coppia, è una giornata perfetta per appianare eventuali incomprensioni e introdurre armonia e passione. Unica accortezza: placate l’impazienza. Soli: l’amore non è in programma! Nessun obbligo, nessun vincolo, liberi come l’aria uscirete con gli amici.

Oroscopo 21 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Mercurio in Leone sosta nel vostro settore dello stile di vita, delle abitudini e del lavoro: siete pronti a concentrarvi più facilmente sulle questioni di tipo pratico o sulle faccende quotidiane che richiedono attenzione, se ci sono dei problemi li risolverete velocemente. Se riguardo alle abitudini sarete tentati di lasciarvi trasportare dalla corrente, sfoderate grinta, energia e adottate qualche cambiamento positivo. Amore: in coppia, senza che ve ne rendiate conto, oggi rischiate di complicare qualsiasi cosa, smettete di fare domande senza capo né coda. Soli: attenzione alle illusioni. Prima di trarre conclusioni, fate un passo indietro e non prendete decisioni importanti.