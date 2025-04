Cosa dice l’oroscopo del 21 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza Luna-;Marte potrebbe spingervi allo shopping sfrenato. Andateci piano poiché potreste dover provvedere ad alcune spese extra per questioni impreviste: ad esempio delle riparazioni in casa o all’auto. A parte questo perché non iniziate ad accantonare una somma di denaro per qualcosa di speciale? Una meritata vacanza o per un acquisto importante che desiderate da tempo. Amore: in coppia, siete impulsivi, il che scatenerà tensioni nella relazione. Anziché discutere perché non praticate insieme un’attività? Soli: è alta la possibilità di stringere un forte legame con una persona che vedete per la prima volta.

Oroscopo 21 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

L’atmosfera odierna potrebbe mettere a dura prova il vostro ego, specialmente se dedicherete il vostro tempo o la vostra energia ad amici negativi o che vi giudicano. Ma nel lavoro, saprete come reagire per “stendere” un/a concorrente e mettere a tacere la sua invidia. A volte in questo siete molto abili e se “sentite” che dovete agire in un certo modo, si tratta di istinto e non certo di riflessioni. Amore: in coppia, penserete di poter aggirare una situazione delicata usando belle parole. Ma attenzione, il partner non si lascerà ingannare. Soli: vi lancerete nella conquista ma senza provare sentimenti. La persona lo capirà e si allontanerà.

Oroscopo 21 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Marte in Leone: rischiate di agire senza pensare alle conseguenze. La cosa migliore è prendere tempo. Non vi metterete fuori gioco a meno che non vi troviate di fronte a un’opportunità imperdibile. In questo caso dovrete entrare immediatamente in azione così da poterla cogliere per primi! In serata, ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, avete fiducia nella vostra unione al cento per cento! Oggi cercate di realizzare qualche desiderio. Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti e complessi. Prima di amare un’altra persona dovete amare voi stessi!

Oroscopo 21 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per oggi, con la dissonanza Luna-Marte, che si tratti di lavoro o vita privata, evitate di farvi influenzare dalle conversazioni. Potreste, ad esempio, offendervi per un commento di un collega o di un amico ma invece di reagire con rabbia, riflettete sul perché questa persona ha scatenato questo stato d’animo. Ha detto qualcosa mirata a sminuirvi? Lasciate perdere, non ne vale la pena. Amore: in coppia, alcuni i commenti del partner vi sembrano ingiustificati, eppure hanno il potere di rendervi consapevoli di certe cose. Soli: se di recente una persona vi ha deluso, andate oltre. La frustrazione non vi porterà da nessuna parte

Oroscopo 21 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Marte potreste sentirvi bloccati, guardare con occhio severo il lavoro che avete svolto in questi giorni. Bando alle paure o a non sentirvi all’altezza, anche perché non è da voi! Anziché reprimere questo stato d’animo, contattate un amico per un aiuto e un consiglio. Avere un parere da una persona di cui vi fidate farà arrivare chiarezza e cosa non da poco, allontanerete lo stress. Amore: in coppia, è una giornata in cui offrire dolcezza al partner, mostrare l’intensità dei vostri sentimenti. Soli: siate naturali, voi stessi, senza studiare strategie. Lasciate perdere i trucchetti per conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 21 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Marte indica che potreste ribellarvi se qualcuno tenterà di minare la vostra sicurezza e instillare dei dubbi. Fate bene a difendervi. se occorre anche sfoderando gli artigli, soprattutto se un amico (che forse non è tale) cercherà di sminuirvi. Al contempo, con questo transito, mentre sul fronte denaro solitamente riflettete prima di agire, oggi potrebbe essere esattamente il contrario. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner e il silenzio regna sovrano. L’atmosfera è abbastanza pesante. Soli: avete paura che le persone giochino con i vostri sentimenti e alzate un muro… Lasciatevi andare!

Oroscopo 21 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Niente e nessuno può abbattere il vostro morale, a meno che non siate voi a permetterlo. Se volete dare il via a idee e progetti, mantenete la sicurezza in voi stessi! La dissonanza Luna-Marte tocca un punto debole: potreste avere la sensazione che non riuscirete mai a realizzare ciò che vi siete prefissi. Sfruttate l’energia del transito per capire il vostro stato d’animo, dovuto probabilmente all’ansia. Amore: in coppia o soli, se ne avvertite la necessità è un’ottima giornata per fare il punto della situazione. Ciò che davvero desiderate è andare avanti, in una direzione o in un’altra. E agirete. Ottima iniziativa che darà i suoi frutti.

Oroscopo 21 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna in Acquario-Marte in Leone, un episodio spiacevole potrebbe essere al centro delle vostre preoccupazioni. Diciamo subito che lo dimenticherete velocemente ma oggi avrete la sensazione che vi mettano i bastoni tra le ruote e non potrete fare a meno di reagire con veemenza. Sarebbe un errore ma è probabile che una persona cara ve lo farà capire. Amore: in coppia, puntate sulla solidità della relazione e sulla sincerità del vostro amore. Privilegiate il dialogo. Soli: cogliete le opportunità: gli incontri di questa giornata vi regalano bellissime emozioni. Non preoccupatevi, andrà tutto bene.

Oroscopo 21 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Marte in Leone: potreste desiderare di avere dei contatti positivi con chi vi circonda e divertirvi! In ogni caso, più in generale, evitate di agire o reagire sull’onda delle emozioni: non mai una buona cosa. In qualsiasi circostanza prendete del tempo per riflettere. Ciò vi permetterà di studiare una strategia molto più efficace rispetto a una reazione impulsiva. Amore: in coppia, se avete avuto problemi nella relazione oggi saprete come riaccendere la fiamma dell’amore. Soli: potreste prendere in considerazione l’idea di riconquistare un/a ex o di riprendere una relazione chiusa di recente.

Oroscopo 21 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna in Acquario-Marte in Leone l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, in casa esserci delle tensioni soprattutto se di recente il lavoro è stato stressante e non avete dedicato abbastanza tempo ed energie per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Evitate dunque di partire in quarta alla minima osservazione delle persone care. Amore: in coppia, alcune decisioni da prendere, iniziano a essere urgenti. Vi trovate di fronte a situazioni che dovrete risolvere. Soli: avvertite il peso della solitudine. Al solito flirtare oggi preferirete un approccio intellettuale. Ed è un modo originale per conquistare.

Oroscopo 21 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Marte in Leone indica che una divergenza di opinioni potrebbe scatenare delle tensioni. Potreste essere tentati di tacere per mantenere la pace, ma il silenzio è la soluzione giusta? Evitare una discussione accesa può sembrare più facile, ma reprimere le emozioni può creare uno stato d’animo negativo. Valutate se è meglio affrontare la situazione. Amore: in coppia, con il partner imboccherete nuove strade che porteranno a un’attività o a progetti a cui in precedenza non avete mai pensato! Soli: simpatici, intraprendenti e ciò negli affari di cuore vi permetterà di avere successo!

Oroscopo 21 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Luna-Marte indica che avrete un bel po’ di cose da fare ma non saprete da che parte iniziare. Chiedere una mano o fare una lista dei compiti sarà d’aiuto a organizzarvi e a portare a termine tutto senza stressarvi. Oggi inoltre con chi vi circonda sarete più permalosi del solito. Ma qualcuno vi farà ragionare… Amore: in coppia, con il partner gli argomenti di conversazione sono tanti, avete intenzione di fare nuovi progetti. La giornata è all’insegna della complicità. Soli: una persona del passato che avete amato alla follia può riapparire nella vostra vita, ritroverete emozioni che avevate chiuso in un cassetto.