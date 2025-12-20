Cosa dice l’oroscopo del 21 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Capricorno e punta i riflettori sul vostro settore degli obbiettivi, della carriera, del successo, delle ambizioni. Sarete produttivi al massimo, potreste sviluppare un’idea e se deciderete di andare avanti, cambierà la situazione in meglio. E’ il momento giusto per raggiungere gli obiettivi o crearne di nuovi. La vostra energia, la voglia di riuscire vi permetteranno di brillare in ciò che farete. Amore: in coppia, siate sinceri l’uno con l’altro. Volete lealtà dal partner? Iniziate voi! Soli: la passione è in programma! L’attrazione sarà reciproca e darete il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 21 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’arrivo del Sole in Capricorno al vostro segno annuncia un ottimo periodo. Fino al 19 gennaio sosterà nel vostro settore che parla della fiducia in voi stessi e quella che vi concedono gli altri. E toccherete con mano quella che hanno nei vostri confronti i familiari nonché il boss. Non è escluso l’arrivo di un bonus o regalino: una dimostrazione concreta di rispetto per voi e per ciò che fate. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di leggerezza. Farete progetti per il prossimo futuro! Soli: gli incontri che farete oggi vi daranno la possibilità di poter sognare un po’ e di essere ottimisti.

Oroscopo 21 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole in Capricorno fino al 19 gennaio sosta nel vostro settore delle finanze, parla di denaro, quello che spendete, e del desiderio da parte vostra di trasformare il negativo in positivo. Qualunque sia la situazione, non lascerete trasparire nulla di negativo, all’apparenza sarete allegri e amichevoli ma interiormente un po’ ansiosi. Potrebbe trattarsi di un problema finanziario o di un litigio con una persona cara. Amore: in coppia, sfruttate al massimo il transito del Sole per godere di serate piccantine. Sempre che il partner vi segua… Soli: periodo ideale per gli incontri. Si apre la stagione della caccia.

Oroscopo 21 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Capricorno fino al 19 gennaio sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita personale, migliorerà la vita sociale e i contatti. Anche se nei rapporti vorrete più del solito mantenere l’armonia, non dovete tuttavia sentirvi obbligati a dire di sì a ogni richiesta che arriva da chi vi circonda poiché finireste per fare più di quanto possiate ragionevolmente gestire. Amore: in coppia, il partner vi segue nelle vostre idee e nei progetti per costruire un futuro radioso. Soli: in questo periodo di fine anno chi non vuole incontrare l’amore? Ed è possibile che arrivi inaspettato il regalo tanto desiderato!

Oroscopo 21 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole sbarca in Capricorno nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro, della forma fisica. Fino al 19 gennaio impegnerete più energia riguardo il programma quotidiano, la cura di voi stessi, eventualmente abolire qualche abitudine malsana. Senza per questo esagerare. È un buon momento per rinnovare gli obbiettivi di lavoro ed è probabile vi impegnerete su un’idea promettente. Amore: in coppia, evitate di esplodere. State un po’ per conto vostro e concentratevi sul respiro. Soli: prima di reagire con chi vi corteggia pensate alle conseguenze. Cercate di capire le ragioni del nervosismo.

Oroscopo 21 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 19 gennaio, il Sole in Capricorno sosta nel vostro settore della creatività, del divertimento e da oggi sarà piacevolmente movimentato, il transito fa arrivare un raggio di sole sugli eventi, le riunioni, i vostri interessi e gli hobby. E proprio da questi ultimi potreste trarre dei guadagni. Se ultimamente avete affinato una particolare abilità, non dovete aver di timore di farvi pagare. Amore: in coppia, rilassatevi, divertitevi insieme alla dolce metà, anticipate i festeggimanti! Soli: affascinanti come siete avete via libera per conquistare un cuore. Fatevi belli/e, mettetevi al centro della scena e lanciatevi!

Oroscopo 21 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con l’arrivo del Sole in Capricorno, fino al 19 gennaio la vostra attenzione sarà concentrata sulla casa, la famiglia, avrete voglia di ritagliare un po’ più di tempo libero e sentirvi coccolati nel comfort dell’abitazione. E prima delle prossime festività è possibile che riuscirete a risolvere un problema. Fatelo subito! La vostra intraprendenza sarà d’aiuto a trasformare in positivo ciò che è negativo. Amore: in coppia, l’amore oggi scatena turbamento, rischiate di amplificare alcune sciocchezze. Soli: della vostra situazione affettiva o di una persona che vi corteggia, oggi vedete solo gli aspetti negativi. Tiratevi su!

Oroscopo 21 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Capricorno, al vostro segno annuncia che le prossime festività saranno all’insegna della gioia. Riunirete le persone care in casa vostra oppure sarete voi a recarvi da un parente. Qualunque cosa farete, avrà il potere di distrarvi! Al contempo con questo transito – fino al 19 gennaio – se desiderate apprendere una nuova abilità o studiare nuovi argomenti anche frequentando un corso, è il momento giusto. Amore: in coppia, un progetto importante potrebbe segnare una svolta positiva e decisiva nella relazione. Soli: una persona vi corteggerà con parole degne di un bel film romantico. Non resisterete!

Oroscopo 21 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’arrivo del Sole in Capricorno nel vostro settore delle finanze, offre la possibilità di fare il punto della situazione attuale e impostare le vostre intenzioni per le prossime settimane e mesi. Se una questione vi preoccupa, è il momento di esaminarla attentamente e trovare un modo per risolverla rapidamente così sentirvi liberi. All’occorrenza non esitate a farvi consigliare da un esperto. Amore: in coppia, se con il partner si sono insinuati dei malintesi, cercate di chiarire tenendo sotto controllo le emozioni. Soli: le festività mettono a dura prova il vostro morale. La solitudine vi pesa parecchio.

Oroscopo 21 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Buon compleanno, Capricorno! Il Sole alle 15:03 entra nel vostro segno e sosterà fino al 19 gennaio: vi rende più forti e coraggiosi, pieni di belle energie. Avrete splendide idee e vi sentirete pronti a concretizzarle. Il transito segna anche l’equinozio d’inverno: è un periodo dell’anno in cui l’oscurità lascia gradualmente il posto alla luce. Se riguardo una questione brancolate nel buio presto risolverete. Amore: in coppia, i pianeti mettono ordine nelle vostre idee e la relazione ne trae beneficio. Eventuali dubbi apparterranno al passato. Soli:i contatti danno grandi soddisfazioni! Farete incontri belli e inaspettati.

Oroscopo 21 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Capricorno, da oggi e fino al 19 gennaio, sosta alle spalle del vostro segno: vi spingerà a rimanere dietro le quinte, cercherete di capire cosa fare per raggiungere i vostri obbiettivi. Anche se è importante individuare cosa è che dovete cambiare, evitate di essere troppo esigenti con voi stessi. Fate passi lenti ma costanti così da arrivare alla meta prima del vostro compleanno. Amore: in coppia, con il partner c’è un po’ di freddezza e la cosa disorientarvi. Ma voi lo/a guardate con amore o provate del risentimento? Soli: è tempo di fare il punto sulla vostra vita amorosa. Volete vivere una storia o rimanere soli?

Oroscopo 21 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Sole in Capricorno la vita sociale brilla di promesse, grazie al carisma di cui siete dotati, avete la possibilità di stringere nuove e stimolanti relazioni. Preparatevi a trascorrere giornate piacevoli in compagnia di amici e familiari. Inoltre, la presenza del Sole in questo segno può portare chiarezza nelle relazioni che di recente sono state tese. Sarete pronti ad appianare la situazione. Amore: in coppia, circola un’atmosfera dolce. La giornata inizia con grandi slanci d’amore e terminerà nello stesso modo. Soli: non vi accontentate di un flirt. Aspettate con pazienza di incontrare la persona giusta per voi!