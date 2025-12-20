L’oroscopo del 21 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 21 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 21 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Oroscopo 21 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)
L’arrivo del Sole in Capricorno al vostro segno annuncia un ottimo periodo. Fino al 19 gennaio sosterà nel vostro settore che parla della fiducia in voi stessi e quella che vi concedono gli altri. E toccherete con mano quella che hanno nei vostri confronti i familiari nonché il boss. Non è escluso l’arrivo di un bonus o regalino: una dimostrazione concreta di rispetto per voi e per ciò che fate. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di leggerezza. Farete progetti per il prossimo futuro! Soli: gli incontri che farete oggi vi daranno la possibilità di poter sognare un po’ e di essere ottimisti.
Oroscopo 21 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Il Sole in Capricorno fino al 19 gennaio sosta nel vostro settore delle finanze, parla di denaro, quello che spendete, e del desiderio da parte vostra di trasformare il negativo in positivo. Qualunque sia la situazione, non lascerete trasparire nulla di negativo, all’apparenza sarete allegri e amichevoli ma interiormente un po’ ansiosi. Potrebbe trattarsi di un problema finanziario o di un litigio con una persona cara. Amore: in coppia, sfruttate al massimo il transito del Sole per godere di serate piccantine. Sempre che il partner vi segua… Soli: periodo ideale per gli incontri. Si apre la stagione della caccia.
Oroscopo 21 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Il Sole in Capricorno fino al 19 gennaio sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita personale, migliorerà la vita sociale e i contatti. Anche se nei rapporti vorrete più del solito mantenere l’armonia, non dovete tuttavia sentirvi obbligati a dire di sì a ogni richiesta che arriva da chi vi circonda poiché finireste per fare più di quanto possiate ragionevolmente gestire. Amore: in coppia, il partner vi segue nelle vostre idee e nei progetti per costruire un futuro radioso. Soli: in questo periodo di fine anno chi non vuole incontrare l’amore? Ed è possibile che arrivi inaspettato il regalo tanto desiderato!
Oroscopo 21 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)
Oroscopo 21 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Fino al 19 gennaio, il Sole in Capricorno sosta nel vostro settore della creatività, del divertimento e da oggi sarà piacevolmente movimentato, il transito fa arrivare un raggio di sole sugli eventi, le riunioni, i vostri interessi e gli hobby. E proprio da questi ultimi potreste trarre dei guadagni. Se ultimamente avete affinato una particolare abilità, non dovete aver di timore di farvi pagare. Amore: in coppia, rilassatevi, divertitevi insieme alla dolce metà, anticipate i festeggimanti! Soli: affascinanti come siete avete via libera per conquistare un cuore. Fatevi belli/e, mettetevi al centro della scena e lanciatevi!
Oroscopo 21 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con l’arrivo del Sole in Capricorno, fino al 19 gennaio la vostra attenzione sarà concentrata sulla casa, la famiglia, avrete voglia di ritagliare un po’ più di tempo libero e sentirvi coccolati nel comfort dell’abitazione. E prima delle prossime festività è possibile che riuscirete a risolvere un problema. Fatelo subito! La vostra intraprendenza sarà d’aiuto a trasformare in positivo ciò che è negativo. Amore: in coppia, l’amore oggi scatena turbamento, rischiate di amplificare alcune sciocchezze. Soli: della vostra situazione affettiva o di una persona che vi corteggia, oggi vedete solo gli aspetti negativi. Tiratevi su!
Oroscopo 21 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Il Sole in Capricorno, al vostro segno annuncia che le prossime festività saranno all’insegna della gioia. Riunirete le persone care in casa vostra oppure sarete voi a recarvi da un parente. Qualunque cosa farete, avrà il potere di distrarvi! Al contempo con questo transito – fino al 19 gennaio – se desiderate apprendere una nuova abilità o studiare nuovi argomenti anche frequentando un corso, è il momento giusto. Amore: in coppia, un progetto importante potrebbe segnare una svolta positiva e decisiva nella relazione. Soli: una persona vi corteggerà con parole degne di un bel film romantico. Non resisterete!
Oroscopo 21 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
L’arrivo del Sole in Capricorno nel vostro settore delle finanze, offre la possibilità di fare il punto della situazione attuale e impostare le vostre intenzioni per le prossime settimane e mesi. Se una questione vi preoccupa, è il momento di esaminarla attentamente e trovare un modo per risolverla rapidamente così sentirvi liberi. All’occorrenza non esitate a farvi consigliare da un esperto. Amore: in coppia, se con il partner si sono insinuati dei malintesi, cercate di chiarire tenendo sotto controllo le emozioni. Soli: le festività mettono a dura prova il vostro morale. La solitudine vi pesa parecchio.
Oroscopo 21 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Buon compleanno, Capricorno! Il Sole alle 15:03 entra nel vostro segno e sosterà fino al 19 gennaio: vi rende più forti e coraggiosi, pieni di belle energie. Avrete splendide idee e vi sentirete pronti a concretizzarle. Il transito segna anche l’equinozio d’inverno: è un periodo dell’anno in cui l’oscurità lascia gradualmente il posto alla luce. Se riguardo una questione brancolate nel buio presto risolverete. Amore: in coppia, i pianeti mettono ordine nelle vostre idee e la relazione ne trae beneficio. Eventuali dubbi apparterranno al passato. Soli:i contatti danno grandi soddisfazioni! Farete incontri belli e inaspettati.
Oroscopo 21 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Il Sole in Capricorno, da oggi e fino al 19 gennaio, sosta alle spalle del vostro segno: vi spingerà a rimanere dietro le quinte, cercherete di capire cosa fare per raggiungere i vostri obbiettivi. Anche se è importante individuare cosa è che dovete cambiare, evitate di essere troppo esigenti con voi stessi. Fate passi lenti ma costanti così da arrivare alla meta prima del vostro compleanno. Amore: in coppia, con il partner c’è un po’ di freddezza e la cosa disorientarvi. Ma voi lo/a guardate con amore o provate del risentimento? Soli: è tempo di fare il punto sulla vostra vita amorosa. Volete vivere una storia o rimanere soli?
Oroscopo 21 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con il Sole in Capricorno la vita sociale brilla di promesse, grazie al carisma di cui siete dotati, avete la possibilità di stringere nuove e stimolanti relazioni. Preparatevi a trascorrere giornate piacevoli in compagnia di amici e familiari. Inoltre, la presenza del Sole in questo segno può portare chiarezza nelle relazioni che di recente sono state tese. Sarete pronti ad appianare la situazione. Amore: in coppia, circola un’atmosfera dolce. La giornata inizia con grandi slanci d’amore e terminerà nello stesso modo. Soli: non vi accontentate di un flirt. Aspettate con pazienza di incontrare la persona giusta per voi!
