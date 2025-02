Cosa dice l’oroscopo del 21 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella giornata, siete ottimisti, pieni di entusiasmo. La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore dei viaggi: non è escluso che siate contenti di partire per il fine settimana con gli amici o i familiari. Di sicuro sarete in buona compagnia. E se non partirete avrete voglia di uscire, distrarvi, renderete la vita sociale piacevolmente movimentata, avrete inoltre la possibilità di coinvolgere gli altri in discussioni fruttuose e collaborare a progetti vincenti. Amore: in coppia, bei progetti vi regalano complicità, vi sentirete particolarmente vicini. Soli: giornata di incontro tra due cuori: inizierà con un flirt e poi sapete come andrà a finire…

Oroscopo 21 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Sagittario nel vostro settore della trasformazione, potreste essere motivati a eliminare alcune cattive abitudini e ripartire da zero. Visto che le energie non sono al top, il transito rappresenta un’opportunità per dare libero sfogo alla curiosità, a quei “capricci” e impulsi che potrebbero rallegrare la vostra vita, renderla più vivace. Se avete bisogno di rallentare, prendete cura di voi stessi o concedetevi qualcosa di speciale. Amore: in coppia, rafforzerete il legame ancora di più, parlerete di un importante progetto a due! Soli: i pianeti rallentano gli affari di cuore ma potrebbe esserci un flirt: assaporate il presente!

Oroscopo 21 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le persone care avranno un impatto notevole sul vostro umore: con la Luna in Sagittario in dissonanza con Mercurio e Giove, in mattinata se avrete a che fare con amici e famigliari nervosi o agitati, cercate di avere pazienza. Nel lavoro, al contrario, potreste scoprire che conversare con un collega renderà i compiti più divertenti. Non è escluso che con questa persona farete qualcosa di piacevole così da rilassarvi. E ciò rafforzerà il vostro rapporto. Amore: in coppia, il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che toccare il settimo cielo! Soli: con una persona scoprirete di avere molto in comune e scatterà l’attrazione.

Oroscopo 21 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni potreste dedicarvi a ciò che volete fare anziché a ciò che dovreste fare. Cercate in ogni caso di rimanere in carreggiata facendo attenzione a portare a termine i compiti prima di iniziarne un altro. Siate inoltre aperti a ciò che suggerisce l’intuito – oggi molto potente – poiché potrebbe portare a cogliere delle informazioni o a una persona in grado di dare una mano, un aiuto. All’orizzonte si profila qualcosa di positivo. Amore: in coppia, è complicato stabilire un dialogo costruttivo. Ciascuno rimane fermo sulle sue posizioni. Soli: cercate di essere positivi. Non farete conquiste ma la giornata sarà più piacevole.

Oroscopo 21 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un venerdì positivo, in mente avrete mille idee che vorrete condividere. Non è escluso, ad esempio, che abbiate intenzione di fare una proposta al boss oppure parlare di un fattore di stress lavorativo. Visto che c’è un tempo per ogni cosa, assicuratevi di sapere cosa esattamente volete dire e ottenere. E stasera prima che inizi il fine settimana concedetevi un po’ di divertimento seppure facendo attenzione a non spendere troppo. Amore: in coppia, dedicherete più tempo al partner o sarà lui/lei a chiederlo. Non esitate. Soli: se di recente avete incontrato una persona, oggi avrete voglia di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 21 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della casa e rappresenta un’opportunità per portare a termine con successo un progetto domestico. Tuttavia per non scatenare discussioni, prima di entrare in azione assicuratevi che i familiari siano tutti d’accordo. Al contempo è un’ottima giornata per esaminare quelle abitudini che rendono difficile essere produttivi. Sapete quali sono e potete mettere uno stop con determinazione. Amore: in coppia, con il partner vorrete concedervi qualcosa di lussuoso e perché no se il budget lo permette? Soli: un incontro molto romantico aggiungerà dolcezza alla vostra vita.

Oroscopo 21 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Riguardo alle relazioni, la cosa migliore è adottare un approccio flessibile, accettare il fatto che le persone la pensino in modo diverso da voi. Potreste non essere d’accordo su ciò che fa o dice una persona ma l’atteggiamento migliore è quello di avere apertura mentale, così da mantenere buoni rapporti e ottenere risultati positivi. Organizzare, pianificare e impegnare più energia in qualcosa di speciale può essere molto gratificante. Amore: in coppia, la serata sarà molto piacevole, riuscirete a prendere le cose con molta filosofia. Soli: è giusto voler conoscere meglio chi vi corteggia, ma non trasformatevi in detective.

Oroscopo 21 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per il vostro segno, è noto che non esistono le mezze misure: bianco o nero, tutto o niente. Ma con i passaggi astrali odierni pur appagando qualche desiderio dovete rimanere entro limiti ragionevoli. In particolare se doveste lanciarvi nelle spese. I transiti, infatti, accentuano il desiderio di regalarvi piacere, ottenere ciò che volete a tutti i costi. E concedervi un regalino potrebbe essere una delle gratificazioni della giornata. Amore: in coppia, qualche disaccordo, forse a causa del lavoro o del denaro. Soli: grandi aspettative nei confronti di una persona che vi corteggia. Se volete dare il via a una storia andateci piano.

Oroscopo 21 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Venere in Ariete vi dota di fascino, fa arrivare eventi piacevoli nella vita sociale e in programma potrebbe esserci un’uscita che accenderà il vostro entusiasmo. Tuttavia, nel primo pomeriggio potreste dare il via a una spiacevole discussione con un amico o un familiare, probabilmente a causa di opinioni diverse. Evitate di impuntarvi e lasciate correre, fatevi una risata. Amore: in coppia, forte desiderio di organizzare un viaggetto così da spezzare la routine. E distrarvi farà bene a entrambi. Soli: Venere vi spinge a idealizzare l’amore, quello con la A maiuscola…

Oroscopo 21 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario alle spalle del vostro segno è in dissonanza con Mercurio e Giove: in mattinata gli aspetti potrebbero scatenare tensioni interiori per cui organizzatevi e fate del vostro meglio per mantenere l’equilibrio, soprattutto se dovesse esserci qualche imprevisto di lavoro. Visto che è una giornata “no” se avvertite il bisogno di stare per conto vostro, assecondatelo: sarà utile a recuperare l’ottimismo e il controllo delle emozioni. Amore: in coppia, siete un po’ inquieti, per cui evitate di affrontare argomenti spinosi… Soli: piccoli flirt, avventure effimere. Non sarà il grande amore ma è meglio di niente…

Oroscopo 21 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In mattinata con l’armonia tra la Luna in Sagittario e Venere in Ariete, sarete di buonumore, estroversi tuttavia nel primo pomeriggio, la Luna formerà delle dissonanze. Con una persona, riguardo forse a una questione di denaro potreste essere costretti a trovare un compromesso e il fatto scatenare delle tensioni. Non è detto sia degna della vostra stima ma se volete progredire sarà inevitabile scendere a patti. Amore: in coppia, serata dolcissima, il dialogo sarà al top, pianificherete un progetto a due. Soli: è una giornata a forma di cuore: nella vostra vita oggi potrebbero entrare amore e passione!

Oroscopo 21 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Venere in Ariete, può indicare l’arrivo di una somma di denaro e ovviamente sarà la benvenuta! La Luna sosta nel vostro settore delle ambizioni e rappresenta un’opportunità per mostrare nel lavoro le vostre qualità e competenze. Ma se passate troppo tempo a pensare e poco a entrare in azione, non otterrete molto. Allora: mettetevi al volante e prendete il controllo della vostra situazione. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di non essere abbastanza attenti/e. Soli: evitate di lanciarvi tra le braccia di una persona appena conosciuta. Create un po’ di mistero…