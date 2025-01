Cosa dice l’oroscopo del 21 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Scorpione è possibile che vi troverete di fronte a una rivalità, potrebbe trattarsi di una persona gelosa o invidiosa di voi che vi controlla. Il suo atteggiamento sarà ambiguo e non saprete cosa pensare. L’atteggiamento migliore da mantenere è rimanere zen e inoltre mostrare totale indifferenza per le provocazioni che potrebbe fare. Avete ben altro a cui pensare. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e parlerete a lungo di un progetto decisivo per il futuro. Soli: in vista c’è un cambiamento: è una giornata in cui una conversazione romantica potrebbe ribaltare la vostra vita!

Oroscopo 21 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste pensare che il progresso professionale sia ostacolato ma non è così: considerate questa fase utile a migliorare, a capire ciò che vale la pena imparare o affinare nel vostro lavoro. Con la Luna in Scorpione, oggi dovreste rifletterci e al contempo darvi una mossa: è il momento giusto per fare una ricerca e individuare dove puntare! Non abbiate timore di dare una scossa. Amore: in coppia, potreste avere dubbi, provare tristezza o ansia e ciò guastare la serata. Parlatene con il partner: il suo punto di vista sarà prezioso. Soli: la Luna in Scorpione non favorisce gli affari di cuore. Siete preoccupati per qualcosa?

Oroscopo 21 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

A meno che non sia indispensabile, se oggi non avete voglia di fare qualcosa, seguite l’istinto. Con la Luna in Scorpione, non siete dell’umore giusto per far fronte a compiti, situazioni o persone che non vi interessano. Ovviamente non stiamo consigliando di sottrarvi a quelle responsabilità che potrebbero creare problemi. Ricordate che tutto ciò che rimandate dovrà essere affrontato domani. Amore: in coppia, se con il partner ci sono problemi, è una buona giornata per comunicare e andare oltre. A patto che siate concilianti… Soli: un appuntamento romantico potrebbe rivelarsi una delusione e ciò farvi sentire giù di corda.

Oroscopo 21 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni indicano che sfoderare fermezza oggi vi sarà utile: se nel lavoro o nella vita personale una persona dovesse provocarvi, reagirete in modo tale che la metterete a cuccia e non tornerà alla carica. Sembra che al momento la sua reazione non vi interessi minimamente poiché la vedete per ciò che è veramente: vi rendete conto che l’altro/a agisce per gelosia o invidia. Amore: in coppia, molto ironici e il partner potrebbe non apprezzare. Date invece prova di tenerezza e si lancerà tra le vostre braccia. Soli: gli affari di cuore oggi non sono al centro dei vostri pensieri e stasera preferirete rimanere tranquilli in casa.

Oroscopo 21 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Scorpione non vi dota di buonumore, qualcosa oggi potrebbe infastidirvi. Tuttavia cercate di mantenere le emozioni sotto controllo e soprattutto evitate di scaricare il vostro stato d’animo su chi vi circonda, accusare le persone di colpe che non hanno. Con il Sole in Acquario dovete cogliere ogni opportunità per progredire e andare d’accordo con gli altri. Amore: in coppia, un nulla potrebbe scatenare una lite: ciascuno rimarrà fermo sulle sue idee e ciò comporterà una valanga di rimproveri e chiarimenti. Soli: una persona che vi corteggia vi giudicherà esigenti, poco flessibili, il che non è favorevole al romanticismo.

Oroscopo 21 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’equilibrio nelle vostre relazioni di lavoro si basa su un dialogo disteso, nessuno cerca di imporre le proprie opinioni. In famiglia, al contrario, per oggi è preferibile parlare con delicatezza per non urtare la sensibilità delle persone care. Se capite che sta per scatenarsi una tempesta, uscite e fate una passeggiata. Tornerete a casa quando la situazione sarà di nuovo tranquilla. Amore: in coppia, saprete come attirare l’attenzione del partner, renderete la relazione un’oasi di serenità e felicità. Soli: l’atteggiamento simpatico e socievole, farà arrivare molti complimenti. Sicuri di voi stessi e fate bene: l’amore può arrivare in qualsiasi momento.

Oroscopo 21 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potrebbe attirarvi l’idea di fare un po’ di shopping, soprattutto se gli acquisti appagano il vostro amore per l’estetica o vi gratificano. Se si tratta di oggetti costosi, potrebbe tuttavia essere opportuno rimandare la spesa: in seguito potreste pentirvi, ciò che avete comprato potrebbe non piacervi più. Su un altro piano: è il momento ideale per fare il primo passo e rafforzare le relazioni di amicizia. Amore: in coppia, intense emozioni, addio freddezza, benvenuta atmosfera caliente. Siete pronti per una serata bollente? Soli: attratti da un persona? Prendete il coraggio a due mani e siate sinceri, dichiarate ciò che provate. Farete centro!

Oroscopo 21 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno annuncia che è il momento di farvi notare. Non dovete perdere l’occasione di esprimere la vostra opinione o mettervi al centro della scena. L’istinto, le intuizioni sono al top dunque seguiteli: rappresentano la vostra occasione per brillare! Se siete alle prese con gli ultimi ritocchi riguardanti un progetto familiare o della casa, oggi prenderete delle decisioni. Amore: in coppia, prevenite i desideri del partner e vi farà una piccola sorpresa. Serata sexy! Soli: desiderate tenerezza e dolcezza ma non avete ancora incontrato la persona giusta. Guardatevi intorno, potrebbe essere molto vicina a voi più di quanto pensiate!

Oroscopo 21 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno, rappresenta un invito a rallentare il ritmo e ritagliare del tempo per riflettere soprattutto se dovete trovare delle soluzioni ad alcune questioni. Evitate dunque di agire impulsivamente e in ogni caso prima di entrare in azione, come detto riflettete: potrebbero anche presentarsi intuizioni su questioni problematiche. Amore: in coppia, potreste ricevere ottime notizie, qualcosa che farà evolvere positivamente la relazione. Soli: in programma ci sono belle sorprese romantiche. E’ una giornata in cui dovete uscire, muovervi, conoscere ed è probabile che troverete l’amore.

Oroscopo 21 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Scorpione vi sentite in forma, è una giornata produttiva, nel lavoro sarete molto concentrati e riuscirete a portare a termine anche i compiti più complessi. E’ un’opportunità per dimostrare il vostro valore! La vita sociale brilla, avrete conversazioni interessanti, tuttavia occhio a rimanere coinvolti in alcuni spiacevoli pettegolezzi che potrebbero minare la reputazione di una persona. Amore: in coppia, in questo momento nella relazione avete bisogno di maggiore fantasia. Mostrate al partner che potete anche essere divertenti! Soli: avete intenzione di riconquistare un/a ex? Inviate un sms, non avete nulla da perdere…

Oroscopo 21 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Scorpione potrebbe scatenare delle tensioni in famiglia. Anche se le persone care saranno motivo di irritazione, cercate di non discutere o peggio litigare. Meglio stabilire una conversazione sincera, affrontare apertamente un problema ma con calma e possibilmente con un sorriso. Nel lavoro, potrebbero esserci delle opportunità interessanti, ma dovrete essere pronti a coglierle al volo. Amore: in coppia, è tempo di una messa a punto e di affrontare eventuali problemi. La convivenza richiede spesso un compromesso. Soli: moltiplicherete le possibilità per incontrare l’amore. Non ponetevi domande sul futuro.

Oroscopo 21 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste chiedervi se uscire dalla vostra zona di comfort e lanciarvi nella vita sociale o rimanere in compagnia delle persone care di cui vi fidate. Con la Luna in Scorpione avrete delle difficoltà a fare una scelta. Tenete presente che è il momento in cui dovete assecondare il desiderio di esplorare nuove possibilità e intraprendere nuovi percorsi. Sarà d’aiuto ammettere qual è la paura che vi blocca e andare oltre. Amore: in coppia, è difficile prevedere esattamente cosa vi aspetta, ma senza dubbio in positivo accadrà qualcosa di importante e sorprendente. Soli: uscite, cercate di stringere nuove conoscenze: con i passaggi odierni non avrete delusioni.