Cosa dice l’oroscopo del 21 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’odierna congiunzione Luna-Venere in Gemelli indica che questo lunedì le vostre parole avranno un forte impatto positivo su chi vi ascolta, sarà facile avere conversazioni incoraggianti e promettenti. Potrebbero portare a nuove amicizie e a grandi opportunità. Di recente potreste aver avuto molte e belle idee: ora dovete condividerle con chi sapete può essere d’aiuto a trasformarle in realtà. Amore: in coppia, con i passaggi odierni vi sarà facile appianare eventuali piccole tensioni presenti nella relazione. Soli: c’è la possibilità di conversare con una persona che vi piace molto. E’ l’occasione per conoscerla meglio.

Oroscopo 21 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna e Venere in Gemelli, è la giornata ideale per esplorare nuove idee, sperimentare un nuovo approccio alle finanze o concedervi un piccolo lusso. Nelle conversazioni direte la cosa giusta al momento giusto, soprattutto per quanto riguarda le questioni finanziarie. Se, dunque, avete bisogno di convincere una persona – anche nel corso di una negoziazione – vi sarà facile. Amore: in coppia, rendere felice il partner vi piace ma non al punto da rinunciare alle vostre priorità. E la dolce metà potrebbe pensare che state esagerando… Soli: potrebbe scattare una forte attrazione ma evitate di diventare possessivi.

Oroscopo 21 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Venere nel vostro segno, è un lunedì in cui vi troverete sotto i riflettori, tutti vi cercano, tutti vi vogliono! Evitate di prendere troppi impegni poiché non potrete essere ovunque… Il transito è d’aiuto a far crescere la vostra presenza online, ad aggiornare il profilo del sito, a incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, con interessi analoghi ai vostri. Amore: in coppia, sorprendete il partner! E’ la giornata ideale per introdurre qualche idea piccantina. Soli: potrebbe esserci un incontro. Evitate di fare subito delle promesse – che potreste non mantenere – alla nuova conquista.

Oroscopo 21 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui dovreste dare la priorità alla pace e all’armonia e lasciare alle spalle situazioni e persone che hanno creato parecchi problemi. Con la congiunzione Luna-Venere in Gemelli alle spalle del vostro segno, ritagliate un po’ di tempo per conto vostro. Avrete la possibilità di aprirvi a importanti scoperte interiori che vi faranno affrontare il futuro con rinnovato entusiasmo. Amore: in coppia, evitate di pensare che il partner sia poco sincero. Bando alle paure inesistenti. Soli: potreste amare in segreto una persona conosciuta da poco o fantasticare su una relazione che esiste solo nella vostra immaginazione…

Oroscopo 21 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Venere in Gemelli la vita sociale, anche online, brilla e oggi potreste stringere nuove conoscenze o contattare alcuni amici che non vedete da un po’ di tempo. E’ un lunedì in cui potrebbero aprirsi nuove porte. Valuterete un’opportunità e vi chiederete se esplorarla ulteriormente. Se l’istinto vi suggerisce di andare avanti, seguitelo! Le vostre speranze non saranno vane. Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Venere in Gemelli annuncia momenti felici e sensuali con la dolce metà! Soli: avete voglia di stare con gli amici, dare affetto a chi vi sostiene sempre. Il che non impedisce di fare incontri d’amore.

Oroscopo 21 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il forte senso del dovere del vostro segno è noto e spesso avete persino la sensazione di non fare mai abbastanza. Ma oggi proverete sollievo per aver portato a termine quanto dovevate e ciò per voi non ha prezzo. In ogni caso non non esistono solo gli impegni di lavoro- La congiunzione Luna-Venere in Gemelli rappresenta un invito a considerare come una priorità tutto ciò che vi piace e vi regala gioia. Amore: in coppia, cercherete il pelo nell’uovo e ciò scatenare una discussione che potrebbe essere evitata… Soli: vi renderete conto che attribuite troppa importanza a un incontro che non porta a nulla, forse è persino negativo.

Oroscopo 21 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Vorreste rafforzare una relazione di amicizia o di lavoro? La congiunzione Luna-Venere in Gemelli rappresenta un’opportunità per considerarla una nuova avventura anziché una situazione che scatena ansia. Più in generale il vostro fascino è al top! Tenete presente che le relazioni che iniziano oggi saranno piacevoli: anche online non abbiate timore di dare il via alle conversazioni! Amore: in coppia, avete l’opportunità di mettere una pietra sopra al passato e consolidare il legame. Se nella relazione ci sono difficoltà potreste scatenare dei conflitti. Soli: quando meno ve l’aspettate oggi potrebbe arrivare una sorpresa d’amore.

Oroscopo 21 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Venere in Gemelli è un’ottima giornata per dare il via a conversazioni sincere ma delicate sulle questioni finanziarie o su qualsiasi altra situazione che avete volutamente ignorato. In questo momento Giove in Cancro invia vibrazioni positive al vostro segno, accentua la vostra capacità di progredire purché siate disposti a rimboccare le maniche e mettervi al lavoro. Amore: in coppia, è tempo di mettere le carte in tavola e trovare dei compromessi che vadano bene a entrambi. Soli: vi sembra che non accada nulla? Oggi potreste incontrare una persona che in seguito conterà molto.

Oroscopo 21 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli vi coccola, se di recente avete impegnato tempo ed energie su un progetto o un nuovo hobby potete star certi che nei prossimi giorni ci sarà una svolta. Ciò che avete intrapreso andrà a buon fine, la vostra tenacia e determinazione saranno ripagate! È una fase di cambiamento positivo che potrebbe aprire la strada a nuove opportunità. Amore: in coppia, l’intesa è ottima! Volendo potete trovare le parole giuste per appianare alcune divergenze con il partner. Soli: da alcune conversazioni interessanti potrebbe sbocciare una bella storia. Non dovete far altro che aprire gli occhi…

Oroscopo 21 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per fare leva sulla forza di volontà così da apportare dei miglioramenti nel programma quotidiano e affrontare le questioni lasciate in sospeso. Sfruttate dunque questo lunedì per introdurre più comodità ed efficienza nella vostra vita, non ultimo cambiare qualche abitudine, così da poter avere più tempo per il divertimento, il piacere personale. Amore: in coppia, su una questione, con il partner avete punti di vista diversi e affronterete con obbiettività una conversazione. Ciò farà evolvere la situazione. Soli: non vi fate illusioni e sapete perfettamente a chi concedere la vostra fiducia.

Oroscopo 21 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Venere in Gemelli accentua la vostra creatività, sarete spinti a impegnare le energie su un progetto che avete a cuore. Tenete presente che trascorrere del tempo con gli amici più cari dovrebbe essere una priorità: chiacchierare con loro, oltre che piacevole e rilassante potrebbe far nascere nuove idee. E una in particolare, nel giro di poco tempo, la trasformerete in realtà. Amore: in coppia, mostrate senza riserve l’amore che provate per il partner: sarete ricambiati con gli interessi! Soli: la congiunzione Luna-Venere annuncia un incontro: il cuore batterà forte, vivrete liberamente le emozioni.

Oroscopo 21 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un lunedì in cui dedicare del tempo a mettere ordine in casa, riorganizzare o rinnovare l’abitazione, può essere d’aiuto a sentirvi appagati da ciò che avete realizzato fino a oggi. In particolare se la situazione finanziaria attualmente non è esattamente quella da voi desiderata. Ma oggi l’atmosfera sarà all’insegna della leggerezza, avrete conversazioni affettuose e divertenti con le persone care. Amore: in coppia, il dialogo riprende, è una giornata favorevole alla riconciliazione e a teneri rapporti amorosi. Soli: socievoli, simpatici, è il momento di lasciarvi andare e uscire dalla routine. Gli incontri sono favoriti.