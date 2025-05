Cosa dice l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui provate emozioni intense, forti: evitate di reprimerle! Cercate di prendere cura di voi stessi, dovete volervi bene. State alla larga inoltre, da chi non capisce il vostro stato d’animo: circondatevi di persone che vi vogliono bene e vi motivano! Siete in un periodo di trasformazione non di fallimento: ritrovate dunque l’ottimismo, la motivazione, rimboccate le maniche – come sa ben fare il vostro segno – e a quel punto non sbaglierete un colpo! Amore: in coppia, la relazione procede bene, c’è tenerezza e oggi coccolerete anzi vizierete il partner. Soli: se non incontrate la perla rara, non ve la prendete troppo. Meritate la persona giusta e dunque vale la pena aspettare.

Oroscopo 21 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Sebbene le relazioni oggi potrebbero essere motivo di un po’ di frustrazione, cercate di apprendere qualcosa dalle vostre interazioni. Potreste anche non essere d’accordo con ciò che dicono gli altri ma vi metteranno in grado di riflettere, di imparare qualcosa di utile. Ma non solo: capirete meglio voi stessi e le persone. L’odierna armonia tra Sole e Nettuno vi spinge inoltre ad avere grande fiducia nelle amicizie e nel vostro caso, non avrete delusioni. Amore: in coppia, passione al top, gli astri accendono il desiderio! Sfruttate al massimo questo momento magico. Soli: tanti incontri, nuove conoscenze ma uno in particolare sarà decisivo anzi, a dirla tutta, potrebbe essere sensazionale.

Oroscopo 21 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Sole-Plutone vi dota di grande sicurezza o quantomeno è ciò che fate vedere a chi vi circonda. Ma comunque sulle persone farete una buona impressione e vi concederanno fiducia. Soprattutto se avete in mente un’idea importante è il momento di condividerla. Non è escluso che qualcuno vi metterà in grado di fare passi avanti nel lavoro, cosa che sognate da tempo… In ogni caso, visto che non dipende da voi, cercate di rimanere con i piedi per terra. Amore: in coppia, sarà difficile, oggi, mantenere la calma. Perché invece non cercate di ritrovare un po’ di leggerezza? Soli: per oggi, negli affari di cuore, evitate di prendere iniziative. Non è giornata di conquiste.

Oroscopo 21 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni, potreste provare il desiderio nonché l’entusiasmo di sviluppare ed ampliare l’attività di lavoro, fare passi avanti nella carriera. Siete motivati, ambiziosi e socializzare con le persone giuste o anche solo chiacchierare casualmente a sorpresa vi permetterà di ottenere ciò che desiderate o garantirvi un buon contratto. E’ il momento di mostrare apertamente quanto valete, essere orgogliosi delle vostre capacità! Amore: in coppia, è la giornata ideale per fare importanti progetti futuri con il partner. Soli: la sicurezza e il fascino di cui oggi siete dotati potrebbero spingervi a fare il primo passo per conquistare una persona. Ed è sicuro che non ve ne pentirete.

Oroscopo 21 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste aver voglia di esprimere la vostra insoddisfazione nei confronti di una persona che, lavoro o vita personale, dà per scontato il vostro aiuto. Rischiate di farlo in modo poco diplomatico ma chiedetevi se ne valga davvero la pena. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe raggiungere il picco ma con Venere in Ariete, in aspetto positivo con il vostro segno, scegliendo con cura le parole, evitando un atteggiamento giudicante, risolverete a vostro vantaggio. Amore: in coppia, tendenza ad amplificare tutto ciò che dirà il partner e a scattare come molle. Soli: volete conquistare? Evitate quel po’ di egocentrismo che sempre vi distingue e permettete di brillare anche a chi vi corteggia.

Oroscopo 21 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sole-Nettuno vi spinge a riporre grande fiducia nel prossimo e invece dovreste andarci con i piedi di piombo. In seguito, lavoro o vita personale, potreste scoprire di aver concesso la vostra stima o persino potere a una persona che non lo meritava affatto e provare delusione. Altra chiave di lettura del transito: potreste vedere una situazione più interessante di quanto sia nella realtà. La cosa migliore, per oggi, è andare oltre le belle apparenze. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, qualche incomprensione. Ma la responsabilità – e probabilmente lo sapete – è solo vostra… Soli: se a una persona darete la possibilità di corteggiarvi, insieme scoprirete l’amore.

Oroscopo 21 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni, un progetto che avete impiegato parecchio tempo a portare a termine, ora è sul punto di essere lanciato e finalmente potrete tornare a respirare e a godervi pienamente la vita. Nel giro di qualche mese, quando i primi di luglio Urano entrerà in Gemelli, toccherete con mano che sarà un successo. In generale con questo transito la vostra situazione cambierà in meglio! Amore: in coppia, il dialogo è dolce, le emozioni sono intense: parlerete del futuro e di importanti progetti a due. Soli: è una buona giornata per uscire, accettare inviti e conoscere persone nuove o utilizzare delle app di incontri: darete il via a una conversazione – anche on line – con qualcuno che vi attrae.

Oroscopo 21 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro, è una giornata in cui brillate! Sfruttate le belle vibrazioni astrali per fare buona impressione sul boss e i colleghi e parlate senza timore delle idee che avete in mente poiché saranno apprezzate. Avete la possibilità di evolvere sul piano personale, fare progressi nella professione e ciò vi farà provare la splendida sensazione di avercela fatta! Infine se con un amico o un familiare c’è un problema avrete l’opportunità di parlarne con tranquillità e risolvere. Amore: in coppia, se volete farvi perdonare qualcosa, è la giornata giusta. Non esitate, dunque, a chiedere scusa. Soli: inizialmente un po’ esitanti, in seguito deciderete di lanciare chiari segnali a chi vi attrae. E sarete ricambiati.

Oroscopo 21 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le vibrazioni di Nettuno sono sempre un po’ insidiose, anche quando – com’è oggi – è in buon aspetto con il Sole. Solitamente. per quanto riguarda il vostro segno, il pianeta fa arrivare qualche delusione: non è detto sia oggi ma nel giro di qualche tempo, soprattutto se idealizzate una persona o una situazione. E con l’armonia Sole-Nettuno è proprio ciò che rischiate di fare questo mercoledì. Ottimismo e fiducia sono al massimo e il consiglio è quello di essere realistici. Amore: in coppia, è probabile che in questi giorni, studierete qualche bel progetto a due. Soli: come detto, occhio a idealizzare le persone. Prima di lanciarvi tra le braccia di qualcuno cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 21 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Pesci punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione e con una persona in particolare capirete di avere in comune molte affinità. Non escluso che insieme avrete intenzione di dare il via a un progetto di lavoro. Il transito indica che inoltre che il progetto potrebbe essere concretizzato anche con un gruppo di amici e il vostro ruolo sarà indispensabile. Su un altro piano: è la giornata ideale per migliorare il comfort della casa, renderla più accogliente. Amore: in coppia, potreste dover trovare un compromesso. Ci riuscirete stabilendo un dialogo in cui nessuno prevarrà sull’altro. Soli: gli affari di cuore oggi non saranno una priorità, preferirete concentrare l’attenzione su altro.

Oroscopo 21 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Le dissonanze tra la Luna nel vostro segno e altri pianeti stanno per terminare, dalle 12:30 circa di oggi tornerete a respirare, ad accompagnarvi ci saranno buon umore e ottimismo! Potreste, ad esempio, chiudere positivamente una negoziazione, portare avanti con successo un progetto o un’idea. Al contempo, anche le amicizie saranno motivo di entusiasmo, grazie allo stato d’animo positivo in generale rafforzerete le relazioni con chi vi circonda. Amore: in coppia, è possibile che proverete il bisogno di essere rassicurati dal partner, soprattutto se ultimamente vi è sembrato/a un po’ distaccato. Soli: bella giornata in cui negli affari di cuore, a sorpresa potrebbe esserci un incontro passionale.

Oroscopo 21 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Sole-Nettuno il consiglio astrale è quello di tenere d’occhio l’immaginazione. Potreste infatti pensare, ascoltando alcune parole di chi vi circonda, di essere i primi in tutto. Il che potrebbe essere vero: siete i migliori, i più generosi, i più benvoluti da chi vi circonda e vi vuole bene ma con questo aspetto astrale è pur vero che la tendenza è quella di vedere solo il lato positivo di persone e situazioni. E rischiate, di conseguenza, qualche delusione. Amore: in coppia: c’è il risveglio della passione, con la dolce metà vivrete momenti inediti, molto sensuali. Soli: in programma ci sono incontri interessanti, toccherete con mano quanto è alto il vostro potere di seduzione.