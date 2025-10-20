Cosa dice l’oroscopo del 21 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e le sue vibrazioni andranno sfruttate al meglio: la firma di un contratto o entrare in società con un’altra persona saranno una priorità ma in primo piano potrebbe esserci anche un lavoro in team, con un gruppo o un’associazione. Nella vita privata, rafforzerete le relazioni e ne stringerete di nuove. Amore: in coppia, insieme potrete esplorare nuovi percorsi che porteranno a una rinnovata intesa. Soli:avete ampie possibilità di dire addio alla solitudine! Sfruttate l’effetto calamita che avete in questo momento ed è probabile che l’amore entrerà nella vostra vita.

Oroscopo 21 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore del lavoro e del benessere: rappresenta un invito a pianificare gli obbiettivi nell’arco dei prossimi sei mesi e al contempo stabilire delle abitudini più sane che migliorino la produttività e la concentrazione. La Bilancia è un segno gentile e cerca la pace: fate dunque tutto il necessario per non scatenare conflitti con con colleghi o dipendenti. Amore: in coppia, con il partner vi capite con poche parole, molto sentimento e uno sguardo che la dice lunga. Soli: se sperate di rafforzare un flirt, trasformarlo in una storia d’amore seria, ci riuscirete ma ricordate di non ripetere gli stessi schemi ed errori compiuti in passato.