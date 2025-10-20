L’oroscopo del 21 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 21 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 21 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna Nuova in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e le sue vibrazioni andranno sfruttate al meglio: la firma di un contratto o entrare in società con un’altra persona saranno una priorità ma in primo piano potrebbe esserci anche un lavoro in team, con un gruppo o un’associazione. Nella vita privata, rafforzerete le relazioni e ne stringerete di nuove. Amore: in coppia, insieme potrete esplorare nuovi percorsi che porteranno a una rinnovata intesa. Soli:avete ampie possibilità di dire addio alla solitudine! Sfruttate l’effetto calamita che avete in questo momento ed è probabile che l’amore entrerà nella vostra vita.
Oroscopo 21 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 21 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la Luna Nuova in Bilancia in vista c’è un rinnovamento: avrete più sicurezza in voi stessi e inoltre un progetto, un’aspettativa, un nuovo hobby o un’amicizia che avete stretto di recente vi faranno sentire totalmente soddisfatti. Il transito potrebbe accendere la vostra curiosità, l’entusiasmo e avrete il desiderio di provare qualcosa che vi porti fuori dalla vostra zona di comfort: sarà molto divertente. Amore: in coppia, avvertite la forte l’esigenza di comunicare con il partner, chiedere un consiglio, sentire che siete in perfetta sintonia! Soli: un/a ex potrebbe tornare ma pensateci bene: l’euforia sarebbe passeggera e inoltre impedire la nascita di un nuovo amore!
Oroscopo 21 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Il Novilunio in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e rappresenta un invito a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata: evitate di sovraccaricarvi di impegni professionali e cercate di trascorrere più tempo in casa in compagnia delle persone care o godervi la vita sociale. Se state pensando di traslocare o rinnovare l’abitazione, studiate un piano da realizzare nei prossimi sei mesi. Amore: in coppia, qualche battibecco e la vostra reazione sarà decisiva. Evitate di partire in quarta. Soli: se sperate di rivedere una persona speciale, organizzate un’uscita insieme agli amici. Farete bei progressi, darete il via a una storia romantica!
Oroscopo 21 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze: il transito può essere utile, nell’arco dei prossimi sei mesi, per dare il via a qualche nuova abitudine riguardante il denaro. L’apertura di un conto di risparmio, ad esempio, oppure il controllo delle spese o, se necessario, eliminarne alcune. Se, infine, siete in attesa di una somma di denaro dovete reclamare con fermezza e determinazione. Amore: in coppia, i cambiamenti fanno bene alla relazione, tutto sta andando alla grande: approfittatene per lanciarvi in nuovi progetti! Soli: se una persona vi attrae e vi corteggia, lasciatevi desiderare: a condurre il gioco della seduzione oggi siete voi.
Oroscopo 21 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna Nuova nel vostro segno rappresenta un’opportunità per dare il via a nuove abitudini, relazioni e progetti e i vostri piani prenderanno rapidamente slancio. Il meglio deve ancora venire. Dovete solo fare il primo passo. Tenete presente che il transito annuncia una sorta di rinascita personale o professionale e i prossimi sei mesi saranno fondamentali per mostrare di che stoffa siete fatti. Amore: in coppia, è il momento di appianare le divergenze, È esprimere i desideri e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: avete una visione lucida delle situazioni il che vi permette di scegliere bene un partner. E la relazione sarà molto stimolante e passionale!
Oroscopo 21 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Il Novilunio in Bilancia sosta alle alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per trovare un equilibrio emotivo e mollare il passato, sia nella vita affettiva o riguardo un dispiacere: dovete puntare alla pace della mente. E’ una fase importante per elaborare gli eventi recenti e decidere quali aspetti della vostra vita hanno fatto il loro corso e non vi servono più così da ritrovare l’armonia. Amore: in coppia, la relazione si rafforza sempre di più! E oggi l’eros sarà al top, i sentimenti sono particolarmente intensi. Soli: tante le persone che vi corteggiano incantate dal vostro fascino, gli incontri regalano l’amore e la vita affettiva ritrova un nuovo slancio.
Oroscopo 21 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la Luna Nuova in Bilancianel vostro settore della vita sociale, l’amicizia sarà al centro della scena nonché i progetti personali o di lavoro che avete a cuore. Qualunque cosa farete nell’arco dei prossimi sei mesi andrà a buon fine, l’importante è che troviate sempre un terreno d’intesa con tutti. Con questo transito cercate di ampliare il raggio d’azione anche attraverso nuove conoscenze. Amore: in coppia, la relazione vi appaga, è fonte di benessere. In ogni caso, cercate di ascoltare di più il partner. Soli: soddisfatti della vostra immagine e gli altri lo avvertono, soprattutto la persona che vi attrae. Darete il via a una meravigliosa storia d’amore.
Oroscopo 21 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Oroscopo 21 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La Luna Nuova in Bilancia vi rende ottimisti e indica che è il momento perfetto, diciamo fortunato, per ripartire da zero in un settore importante della vostra vita e dare dunque il via con sicurezza in voi stessi a un rioovamento. Sarete in vena di fare i primi passi per esplorare nuove strade e afferrare al volo nuove opportunità. Il transito è inoltre positivo alla comunicazione, ai contatti e ai viaggi all’estero. Amore: in coppia, è una dolce serata per offrire al partner piccoli gesti romantici che lo renderanno felice! Soli: sfruttate il Novilunio per incontrare nuove persone, fate spazio alle novità: ad attendervi c’è una nuova ed entusiasmante storia d’amore.
Oroscopo 21 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna Nuova in Bilancia è eccellente per qualsiasi nuovo inizio. Che stiate avviando un’attività o ampliando quella attuale, è la vostra occasione per fare una mossa. Al contempo potreste ricevere un risarcimento, un rimborso o una somma che vi è dovuta. Il ciclo lunare dura sei mesi: in questo periodo cercate di stabilizzare il settore delle finanze, ad esempio sistemando eventuali debiti o pagamenti in sospeso. Amore: in coppia, siete sulla strada giusta per ottenere grandi soddisfazioni da condividere con la persona amata. Soli: per avere un incontro appagante, dovete essere pronti a donare e ricevere amore ma senza creare una dipendenza emotiva.