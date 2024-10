L’oroscopo del 21 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata eccellente per lavorare su idee e progetti: con il buon aspetto Mercurio-Saturno sapete perfettamente cosa è fattibile e vi permette di individuare quei dettagli che in un altro momento potreste trascurare. Al contempo, all’occorrenza e chiedendo, bussate ad alcune porte poiché troverete l’aiuto di cui avete bisogno o ricevere preziose informazioni utili a progredire. Amore: in coppia, occhio agli sbalzi d’umore, fate attenzione anche ad alcune parole di cui in seguito potreste pentirvi. Soli: non è la giornata ideale per tentare un approccio. Aspettate un contesto più favorevole che non tarderà ad arrivare.

Oroscopo 21 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno oggi potreste rielaborare un piano o un progetto che avevate chiuso in un cassetto. Il transito infatti vi dota di grande chiarezza, ed è un ottimo momento per concentrarvi sui dettagli e sulle possibilità realistiche. Una conversazione potrebbe far arrivare un’opportunità: non saranno solo chiacchiere vuote dunque andate a vedere dove vi porterà. Amore: in coppia, potrebbe esserci un disaccordo riguardo un invito ai familiari. Il partner non vorrà saperne e l’atmosfera sarà elettrica. Soli: una persona rimanderà un appuntamento senza specificare il motivo. Sarete ovviamente delusi…

Oroscopo 21 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui dovete cercare di essere prudenti, prendere in seria considerazione i vostri limiti e quelli degli altri. Prima di parlare o agire, riflettete attentamente e in qualsiasi circostanza, anche di lavoro, pretendete la massima chiarezza. E attenzione agli atteggiamenti estremi: essere troppo sicuri di voi stessi o al contrario troppo sottomessi. Se possibile, concedetevi una pausa. Amore: in coppia, un atteggiamento del partner potrebbe disturbarvi e in questo caso l’atteggiamento migliore è mantenere la calma. Soli: è probabile, almeno oggi, che una persona per cui provate attrazione vi riservi una amara delusione.

Oroscopo 21 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno oggi rifletterete su come impegnare il tempo e le energie. Lavoro e vita personale il transito vi permetterà di sviluppare una nuova visione di ciò che per voi è davvero importante. Vi sarà chiaro come volete impegnare il tempo, il denaro e con chi stringere delle nuove relazioni. Oggi ignorerete le distrazioni e vi concentrerete sulle vere priorità. Amore: in coppia, evitate di avere pretese, che potrebbero trasformarsi rapidamente in capricci infantili. Soli: in attesa del grande amore, vi immergete nei sogni romantici. L’importante è che sappiate che non hanno nulla a che vedere con la realtà.

Oroscopo 21 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio è in buon aspetto con Saturno: l’aspetto indica che potreste riesaminare dei progetti riguardanti la vostra casa o la vita familiare, potreste anche dare il via a una conversazione significativa che vi permetterà di risolvere un problema con una persona casa. Non eludete la situazione, siate invece pazienti, comprensivi, aperti ad ascoltare e pian piano ritroverete l’armonia. Amore: in coppia, rischiate di provocare del tutto inutilmente il partner o dare il via a un braccio di ferro. L’atmosfera non è di tutto riposo. Soli: darete la sensazione di essere molto esigenti. Per oggi evitate le conversazioni e ancor di più gli sms…

Oroscopo 21 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno, è una giornata in cui nel lavoro siete pronti a impegnarvi più che mai e anche se non dovesse arrivare un immediato riconoscimento, sarete comunque orgogliosi di voi stessi! Al contempo, con la dissonanza Luna-Nettuno potreste scoprire che una persona vi ha sempre mentito e ciò rattristarvi: sapete bene che parlarne sarebbe tempo sprecato. Amore: in coppia, la dolce metà sarà paziente e comprensivo/a riguardo al vostro stato d’animo un po’ inquieto. Cercherà di rendere dolce la serata. Soli: nonostante ci sia un po’ di attrazione, con una persona potrebbe nascere soltanto una bella amicizia.

Oroscopo 21 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno, oggi avete le idee chiare, siete più concentrati del solito. Riprenderete delle conversazioni di lavoro avute qualche tempo fa per creare nuove opportunità così da fare passi avanti nella carriera. Potrebbe anche arrivare un’ottima offerta che vi permetterà di aumentare il reddito. Fatela vostra mostrando sicurezza: dovete credere nel vostro valore! Amore: in coppia, condividere con la dolce metà eventuali preoccupazioni, vi regalerà sollievo e la serata sarà splendida. Soli: se una persona vi attrae, fate il primo passo senza timore e dite apertamente ciò che provate. Non avete nulla da perdere.

Oroscopo 21 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio nel vostro segno è in buon aspetto con Saturno in Pesci: in mente avete tante idee e progetti e ne parlerete con il boss o i clienti che vi ascolteranno con attenzione. Qualunque situazione procederà in modo veloce e a quel punto vi assumerete la responsabilità di eventuali iniziative creative che potrebbero migliorare il vostro lavoro! E avete ragione poiché i risultati saranno positivi. Amore: in coppia, i passaggi odierni accentuano la tenerezza, il romanticismo, vi sembrerà di vivere la relazione ideale! E probabilmente è così. Soli: uscite oppure navigate nelle app di incontri! Potrebbe nascere una dolce e importante storia d’amore.

Oroscopo 21 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete la possibilità di modificare il programma della giornata così da ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Con il buon aspetto tra Mercurio e Saturno dovete riflettere sulle conversazioni precedenti avute con i colleghi, il boss riguardanti le aspettative e i confini. E’ evidente che dovete concentrarvi sulle questioni personali tanto quanto vi concentrate su quelle professionali. Amore: in coppia, aspettatevi qualche sorpresa dal partner. Soffia un vento di libertà, che può dare nuovo slancio alla relazione. Soli: atmosfera all’insegna della leggerezza, potreste avere l’opportunità di vivere un’avventura piccantina. Vivete l’attimo!

Oroscopo 21 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se desiderate raggiungere un obiettivo, cercate di elaborare un piano solido. Con il buon aspetto Mercurio-Saturno, oggi e nei prossimi giorni vi sarà facile. Il transito rappresenta un’opportunità per concentrarvi e smuovere le acque così da concretizzare quanto avete in mente. Su un altro piano: avete decisioni importanti in sospeso? Prima di muovervi, esaminate con attenzione i dettagli. Amore: in coppia, avete belle idee per migliorare la la relazione e il partner è conquistato dal vostro atteggiamento generoso. Soli: non dovete essere avari di complimenti e gentilezza. E’ così che avrete più possibilità di conquistare chi vi attrae.

Oroscopo 21 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno oggi avete un approccio realistico alle situazioni ed è dunque tempo di concentrarvi su quei progetti o idee su cui avete riflettuto di recente. Al riguardo potrebbe esserci un incontro o una conversazione dunque dovete essere pronti a definire i dettagli e a concretizzare. Di qualunque cosa si tratti alla porta bussa il successo. Amore: in coppia, la dolce metà vi ama, vi ricoprirà di premure, dolci attenzioni e voi ricambierete. Serata super romantica. Soli: tra Acquario che conquista ed è conquistato ci sarà solo un passo che tuttavia potrete superare facilmente. Togliete la corazza e dimostrate ciò che provate!

Oroscopo 21 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Vietato rimanere dietro le quinte: oggi dovete mettere uno stop alla modestia e mostrare il vostro talento, brillare! Anche se non alzare un dito può farvi sentire rassicurati, è tempo di fare vedere al mondo di che stoffa siete fatti, Non dovete temere di passare inosservati poiché il buon aspetto Mercurio-Saturno vi permetterà di avere un impatto positivo su un progetto o un’opportunità. Amore: in coppia, è un lunedì in cui vi rifugiate nel vostro mondo ideale dove il partner avrà un posto d’onore. Soli: tanta voglia di conquistare ed essere conquistati! In programma ci sono emozioni intense, un incontro sarà molto passionale.