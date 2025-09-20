Cosa dice l’oroscopo del 21 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro: è il momento ideale per prendere cura di voi stessi e organizzare al meglio il quotidiano. Tuttavia, è in dissonanza con Saturno e potreste essere in conflitto tra il desiderio di essere produttivi e quello di rilassarvi. Se avete voglia di cambiare la routine o le abitudini ma dubitate di riuscire a mantenerle, procedete passo dopo passo. E’ un ciclo di sei mesi che dovete iniziare con il piede giusto, ovvero impostare gli obiettivi che vorreste raggiungere in questo arco di tempo. Amore: in coppia, puntate sulla complicità, continuerete a strutturare e a migliorare la relazione. Soli: in caso di incontro romantico o se avete un appuntamento, parlate pure di voi ma mantenete un po’ di mistero.

Oroscopo 21 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Vergine accende il vostro desiderio di dedicarvi a un interesse, a un hobby che vi appassiona, divertirvi e fare tutto ciò che vi regala gioia. Tuttavia il Novilunio è in dissonanza con Saturno e gli impegni nella vita sociale, presi in precedenza gli amici oggi potrebbero risultare pesanti poiché vi impediranno di seguire in piena libertà quanto vorreste fare per conto vostro. Allora: cercate di bilanciare ciò che vi entusiasma con ciò che ci si aspetta da voi. Date la priorità a ciò che vi interessa davvero, stabilite dei limiti chiari, senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, lascerete che il partner si occupi delle sue attività personali e voi andrete avanti con le vostre. Vi ritroverete con gioia. Soli: per oggi negli affari di cuore deciderete di seguire l’istinto. E fate bene.

Oroscopo 21 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in dissonanza con Saturno: potrebbero tornare a galla le emozioni che avete represso e avrete bisogno di comprensione e affetto dalle persone care. Non esitate a parlare apertamente di ciò che provate, sfogatevi pure ricordando che queste vibrazioni astrali sono intense per tutti, non solo per il vostro segno. Tenete presente che l’aspetto astrale vi chiede inoltre di fare un esame di coscienza, ammettere eventuali errori commessi e chiedere scusa. Sarebbe un passo avanti. Amore: in coppia, nella relazione soffia un vento di apertura, libertà e originalità. Il barometro dell’amore è sul bello/stabile. Soli: forse non incontrerete l’amore con la A maiuscola ma non vi dispiacerà vivere un’avventura.

Oroscopo 21 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore della comunicazione ed è in dissonanza con Saturno: in mente potreste avere un’idea o un progetto che vi entusiasma, sarete pronti a parlarne ma trovarvi di fronte ad alcuni ostacoli o responsabilità che ve lo impediranno. Tuttavia, anziché provare frustrazione, pensare che tutto stia andando male, andate avanti con perseveranza, considerate la situazione come positiva, poiché vi permetterà di avere il tempo di perfezionare il vostro obbiettivo, fare delle ricerche, trovare nuove informazioni così da ottenere il successo. Amore: in coppia, da un lato cercherete la fusione, dall’altro più movimento nella relazione. Trovate una via di mezzo. Soli: attrazione per una persona ma occhio perché potrebbe essere poco affidabile.

Oroscopo 21 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze, siete spinti ad avere un quadro chiaro del budget, delle entrate e delle uscite e capire, dunque, come trovare un equilibrio e inoltre garantirvi maggiori entrate. Ma il transito è in dissonanza con Saturno in Pesci: fate attenzione all’ingenuità che potrebbe portare a concludere accordi o contrarre eventuali debiti. Dovete assicurarvi che qualsiasi decisione poggi su basi solide e stabili. Al contempo, prendete il coraggio a due mani ed eliminate situazioni che sono arrivate a un punto morto o che creano troppa incertezza. Amore: in coppia, con il partner sarete sulla stessa lunghezza d’onda, vi capirete con uno sguardo. Soli: per sciogliere il cuore della persona che vi attrae dovete mostrare passione. E’ vivamente consigliato!

Oroscopo 21 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova nel vostro segno rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo, mettete al centro dell’attenzione i progetti che vi entusiasmano – compresi quelli che avete chiuso in un cassetto – e studiate una strategia per raggiungerli nel giro dei prossimi sei mesi. E’ pur vero che il transito è in dissonanza con Saturno e in questi giorni potrebbe far emergere una situazione frustrante riguardante una questione di denaro, di affari o personale, il che pensando al futuro non vi rende campioni di ottimismo. Ma non dovete scoraggiarvi: la buona notizia è che troverete una soluzione. Amore: in coppia, la fiducia nel partner è totale, grazie a questa stabilità nulla potrà fermarvi, i progetti progrediranno velocemente. Soli: se c’è un/a rivale evitate di entrare in competizione: può funzionare nel lavoro, ma non in amore.

Oroscopo 21 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Vergine sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Saturno: se di recente vi siete sentiti sotto pressione è il momento di ritrovare un equilibrio e mettere uno stop a un ritmo che non potete mantenere e a schemi mentali che vi privano di energie. Oggi potreste sentirvi travolti da queste forti vibrazioni ed essere disorientati ma nel giro di poco tempo avrete una percezione più chiara di quali cambiamenti debbano essere apportati. Riflettere per conto vostro, senza esagerare, in piena tranquillità si rivelerà molto positivo. Amore: in coppia, nella relazione stanno arrivando grandi cambiamenti e sarà necessario prendere una decisione radicale. Soli: vi innamorerete di una persona diversa dai vostri soliti standard. Ma non rischiate una delusione.

Oroscopo 21 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Vergine rappresenta un invito a entrare in contatto con i vostri desideri, i sogni, quelli di cui non parlate a nessuno. Dovete invece far sapere a chi vi circonda cosa vorreste ottenere: potreste riuscire grazie all’amico di un amico, ovvero al passaparola. Iniziate già da oggi a spargere la voce. Dovete solo ampliare la cerchia delle conoscenze, socializzare con nuove persone. Il transito è in ogni caso in dissonanza con Saturno in Pesci: sognate pure in grande, ma rendete concreti e realizzabili i vostri desideri attraverso la forza, la costanza e la disciplina. Amore: in coppia, più razionali che romantici, con il partner parlerete soprattutto di denaro così da sistemare il budget. Soli: invierete un sms a chi vi attrae. Arriverà la risposta e la conversazione prenderà una piega romantica.

Oroscopo 21 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: se nei giorni scorsi in mente avete avuto un progetto importante avete pensato di dare il via e premere l’acceleratore. Ma oggi con la la dissonanza tra il Novilunio e Saturno in Pesci potreste pensare di non avere il controllo della situazione. La cosa migliore è essere flessibili, affrontare ogni questione in modo strategico e non farvi prendere dall’agitazione se vi troverete di fronte ad alcuni ostacoli. Tenete presente che il caos attuale apre la strada a un nuovo approccio e a un nuovo inizio. Amore: in coppia, spezzerete la noia creando un evento che contribuirà a rafforzare la complicità. Soli: non avrete difficoltà a suscitare nelle persone un interesse romantico. C’è aria di conquista.

Oroscopo 21 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Vergine dà il via a un nuovo ciclo di sei mesi che può includere un viaggio, trasferirvi per lavoro, frequentare un corso o uno stage per migliorare le vostre competenze. Tuttavia il Novilunio è in dissonanza con Saturno e rappresenta un invito a procedere con cautela: prima di lanciarvi a capofitto, sviluppate una strategia, fate leva sulla vostra esperienza, esaminate i dettagli e sistemate gli aspetti pratici. La vostra pazienza – e voi ne avete sempre tanta – sarà ripagata. A quel punto farete le scelte giuste che vi porteranno al meritato successo. Amore: in coppia, in caso di conflitto, senza rendervene conto potreste offendere la dolce metà. Soli: se una persona che vi corteggiava ha preso le distanze, forse non ha ricevuto i segnali che si aspettava: dimostrate il vostro interesse.

Oroscopo 21 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Vergine apre un nuovo ciclo di sei mesi in un vostro settore delle finanze. Se le cose non stanno andando nella direzione da voi desiderata, vi rimetterete in carreggiata, avrete la possibilità di saldare eventuali debiti ma visto che il Novilunio è in dissonanza con Saturno, pianeta del rigore, è arrivato il momento di non cedere a spese superflue. Il che implica che pur essendo generosi con chi vi circonda dovete evitare di esagerare e creare problemi al budget. Stabilire dei limiti è importante per cui pensate prima di tutto alla vostra sicurezza. Amore: in coppia, pur amando il partner oggi potreste avvertire il bisogno di un po’ di solitudine. Parlatene sinceramente. Soli: desiderate una relazione basata sulla tenerezza. Ed è ciò che potrebbe offrire un nuovo incontro.

Oroscopo 21 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni, di lavoro o personali: in questo momento riguardo a entrambi siete più aperti a creare collaborazioni sane e felici. Tuttavia la Luna Nuova è in dissonanza con Saturno: pur essendo come sempre pronti a dare una mano agli altri non dovete perdere di vista le vostre esigenze e i vostri limiti. E’ solo mantenendo questo atteggiamento che le relazioni diventeranno più forti e gratificanti, chi vi circonda vi rispetterà e le relazioni, anche se a volte non l’ammettete, non rappresenteranno un peso. Amore: in coppia, se il partner vi ha rimproverato per ripetute assenze, forse per motivi professionali, ora farete in modo di essere più presenti. Soli: in un flirt incontrate alcune difficoltà? Evitate di insistere.