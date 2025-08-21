Cosa dice l’oroscopo del 22 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’arrivo del Sole in Vergine, è il momento ideale per migliorare la vostra vita, concentrarvi su quei dettagli che in questo senso possono fare la differenza per quanto riguarda i guadagni e il vostro lavoro. Per quattro settimane impegni e responsabilità prenderanno il sopravvento e ciao ciao libertà, sarete richiamati all’ordine. Potreste essere spinti a seguire una dieta più sana e a praticare regolarmente esercizio fisico, il che vi farà un gran bene! Amore: in coppia, potrebbero emergere delle insicurezze riguardo al vostro fascino o penserete che il partner non vi ami. Fate in modo che non prendano il sopravvento. Soli: siete in cerca di novità sul vostro cammino potreste incontrare una persona intrigante.

Oroscopo 22 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole oggi entra in Vergine, transito eccellente per il vostro segno: sarete pieni di energie, pronti ad affrontare grandi progetti, a riflettere per conto vostro su ciò che avete lasciato in sospeso. Fino al 22 settembre, avete la possibilità di esprimere il vostro talento, le capacità e mettervi al centro della scena. Al contempo, è il momento di godere delle cose belle e buone che regala la vita, di sfruttare al meglio il tempo libero per divertirvi! Amore: in coppia, il desiderio nei confronti del partner è al top! Sperimenterete nuovi modi per esprimere i vostri sentimenti. Soli: più che sull’amore, è una giornata in cui sarete molto concentrati sul lavoro, sulla carriera, sulle ambizioni. Pensate anche a rilassarvi!

Oroscopo 22 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’arrivo del Sole in Vergine, nel vostro settore della casa e della famiglia, ricorda al vostro segno che l’utile deve prevalere sul futile. Ci sono dei momenti in cui è necessario, anche se a voi non piace, dare prova di grande rigore. Potete dare il via a quei cambiamenti che vi porteranno a vivere l’esistenza che volete davvero. Il Sole inizialmente è in dissonanza con Urano nel vostro segno e potrebbero esserci delle tensioni con un familiare. Amore: in coppia, evitate di cadere nella noia, mantenete alta la fiamma della passione, il romanticismo. La fase “luna di miele” non deve finire…Soli: potreste dare il via a una storia ma non permettete a familiari e amici di criticare. Se siete felici, va bene così.

Oroscopo 22 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Vergine, da oggi e fino al 22 settembre, vi rende molto pragmatici, sentite che è arrivato il momento di progredire e assumere delle responsabilità. Più che alle emozioni, lascerete dunque spazio alla razionalità, alla prudenza e all’organizzazione. Al contempo è il periodo dell’anno in cui siete più consapevoli di ciò che ha bisogno di essere migliorato o cambiato oppure sanato nella comunicazione e nelle interazioni con chi vi circonda. Amore: in coppia, se volete evitare dei malintesi, la cosa migliore è affrontare una questione apertamente, una volta per tutte. Soli: potreste avere difficoltà a impegnarvi, a fare una scelta. E forse, riguarderà due persone che vi attraggono contemporaneamente.

Oroscopo 22 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

l Sole esce dal vostro segno ed entra in Vergine: fino al 22 settembre punta i riflettori sul vostro settore delle finanze, potrebbero fioccare le opportunità e a scovarle sarete voi! In generale, è un ottimo momento per fare il punto della vostra situazione attuale sul fronte denaro e creare un budget solido, trovare dei modi per far fruttare al meglio i guadagni. Avete un talento che non sfruttate? Un’idea brillante vi metterà in grado di aumentare le entrate. Amore: in coppia, la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione oggi sarà la priorità! Soli: la Luna nel vostro segno vi rende affascinanti, avete il forte desiderio di piacere: gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste!

Oroscopo 22 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon compleanno, Vergine! Il Sole oggi entra nel vostro segno, vi dota di grande sicurezza in voi stessi ed è probabile che studierete dei metodi diversi per essere efficienti e al contempo risparmiare tempo ed energie. In poche parole vi organizzerete al meglio e la produttività sarà al massimo! E’ un ottimo momento per rinnovare la vostra immagine, il look ma non solo sfruttate la determinazione per eliminare tutto ciò che è superato. Amore: in coppia, oggi circola poco romanticismo, dimostrerete l’amore in modo pratico, sarete più razionali del solito. Soli: è una giornata in cui ci sarà chi desidererà la vostra presenza, vi penserà, sarà attratto/a da voi e ne avrete la prova.

Oroscopo 22 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con l’arrivo del Sole in Vergine, fino al 22 settembre in sosta alle spalle del vostro segno, sentirete che l’atmosfera è cambiata ed è tempo di riprendere in mano il timone delle situazioni e riflettere sulle questioni che avete lasciatyo in sospeso e che richiedono la vostra attenzione. Il tutto senza fretta, rallentando il ritmo. E’ il periodo ideale dell’anno per ricaricaricare le batterie, stabilire dei limiti con chi vi circonda, dire dei decisi “no” alle loro richieste. Amore: in coppia, avete capito che la fiamma dell’amore va attizzata di giorno in giorno. E oggi l’atmosfera è armoniosa, complice e dolce. Soli: potreste avere un appuntamento romantico: fatevi belli/e, curate il look. Fa parte del gioco della conquista…

Oroscopo 22 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Grazie all’arrivo del Sole in Vergine, la determinazione e la concentrazione vi permetteranno di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Tenete presente che fino al 22 settembre per concretizzare i progetti, brillerete al massimo se lavorerete in team, condividerete la vostra esperienza e ascolterete i loro consigli. Questo transito per voi positivo sosta nel vostro settore della vita sociale, se volete stringere nuove amicizie, incontrerete persone stimolanti. Amore: in coppia, siete appagati della reciproca presenza, vi sentite entrambi più amati che mai. Soli: potreste avere difficoltà a capire se per una persona provate solo attrazione o si tratta invece di amore. Parlarne porterà a sviluppi sorprendenti.

Oroscopo 22 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 22 settembre, il Sole in Vergine sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: rappresenta un’opportunità per progredire e consolidare il vostro prestigio. Sfruttate il transito per investire più tempo, energie su ciò che avete intenzione di raggiungere. Mantenete lo sguardo rivolto al futuro anche quando alcuni imprevisti dovessero ostacolare il vostro percorso: avete le carte in regola per ottenere il successo. Amore: in coppia, con il partner potreste avere una conversazione importante, che rappresenterà un punto di svolta nella relazione. Soli: avrete modo di stringere delle amicizie che dureranno nel tempo ma una in particolare prenderà una piega amorosa.

Oroscopo 22 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con l’arrivo del Sole in Vergine, transito ottimo per il vostro segno, toccherete con mano che nel lavoro il duro impegno sta dando i frutti: siete a una svolta. Capirete di essere sul punto di raggiungere un obbiettivo e ne sarete orgogliosi. Il boss non potrà che complimentarsi! Al contempo, fino al 22 settembre, è un eccellente periodo per ampliare gli orizzonti, viaggiare e vivere nuove esperienze in buona compagnia. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione di dare molto e non ricevere nella stessa misura. In questo caso, cercate di ristabilire un equilibrio. Soli: siete esitanti, con chi vi corteggia avete un atteggiamento ambiguo. Non esagerate o l’altro/a alla fine si stancherà!

Oroscopo 22 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Vergine, fino al 22 settembre, annuncia un periodo in cui potrebbero esserci belle opportunità sul fronte delle finanze. Il transito sosta nel vostro settore della trasformazione, potrebbe spingervi a eliminare quelle situazioni, quei progetti e quelle persone che non hanno più ragione di essere presenti nella vostra vita. Se avete la sensazione che qualcosa sia arrivato al capolinea è il momento di agire così da dedicarvi a progetti nuovi e redditizi. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, l’amore dolcissimo. Nessuna nuvola sulla vostra unione. Soli: farete delle conquiste ma attenzione a impegnarvi in una relazione con leggerezza, accertatevi che si tratti di persone serie e affidabili.

Oroscopo 22 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 22 settembre il Sole in Vergine sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: sarete impazienti, soprattutto perché il Sole sarà in dissonanza con Urano in Gemelli ma cercate di mantenere la calma poiché in questo periodo le discussioni accese – in particolare in famiglia – saranno sempre dietro l’angolo. Tenete presente che trovare un compromesso o negoziare, in questo momento vi sarà molto più utile. Amore: in coppia, il cielo astrale favorisce il dialogo, anche se in alcuni momenti penserete che la persona amata, non riconosca ciò che fate per lui/lei… Soli: poca autostima e molto sensibili alle critiche. Se non cambiate atteggiamento e stato d’animo la conquista sarà un miraggio.