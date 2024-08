L’oroscopo del 22 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Vergine, fino al 22 settembre sosterà nel vostro settore del quotidiano, dello stile di vita del lavoro: impegni e responsabilità prenderanno il sopravvento e ciao ciao libertà, sarete richiamati all’ordine. Tuttavia è il periodo migliore dell’anno per organizzarvi e scoprire dei modi per gestire il tempo con maggiore efficienza- Ma non solo, per sentirvi in forma potreste eliminare una cattiva abitudine, seguire una dieta più sana e praticare esercizio fisico. Amore: in coppia, attenzione: potrebbero emergere delle paure riguardo al vostro fascino o penserete che il partner non vi ami. Fate in modo che non prendano il sopravvento. Soli: siete in cerca di novità e sul vostro cammino potreste incontrare una persona intrigante.

Oroscopo 22 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

L’arrivo del Sole in Vergine, fino al 22 settembre, accentua la vostra creatività, vi dota di splendide energie, siete pronti ad affrontare grandi progetti impegnando a fondo le energie, a riflettere per conto vostro su tutto ciò che di recente avete lasciato in sospeso. Sebbene sia il momento ideale per mostrare agli altri cosa siete in grado di fare, il vostro talento, le competenze al contempo dovete pensare anche a godere dei piaceri che offre la vita, a divertirvi. Amore: in coppia, tutto procede a meraviglia, il desiderio nei confronti del partner è al top! Sperimenterete inoltre nuovi modi per dimostrare il vostro amore. Soli: più che sugli affari di cuore, conquistare un cuore, oggi siete molto concentrati sul lavoro, sulla carriera, sulle ambizioni.

Oroscopo 22 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’arrivo del Sole in Vergine, da oggi e fino al 22 settembre, al vostro segno ricorda che l’utile deve prevalere sul futile. Ci sono dei momenti in cui è necessario, anche se a voi non piace, dare prova di grande rigore ed è così che potrete dare il via con successo ai cambiamenti che avete a cuore. Al contempo, con questo transito potreste aver voglia di abbellire la casa, trasformarla nel nido ideale in cui, rientrando, provare benessere. Amore: in coppia, evitate di cadere nella noia, cercate di mantenere alta la fiamma della passione, del romanticismo. La fase “luna di miele” non deve finire… Soli: potreste dare il via a una storia d’amore ma non dovete permettere a familiari e amici di dire la loro ed essere negativi. Se siete felici, va bene così.

Oroscopo 22 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’entrata del Sole in Vergine, più che alle emozioni fino al 22 settembre lascerete spazio alla razionalità, alla prudenza e all’organizzazione. Il transito vi rende molto pragmatici, sentite che è arrivato il momento di progredire e assumere delle responsabilità. Al contempo, visto che il Sole sosta nel vostro settore della comunicazione, la vita sociale sarà al top, esprimerete con più facilità le vostre idee, avrete voglia di stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, con la Luna in Ariete se volete evitare dei malintesi, la cosa migliore è affrontare una questione apertamente, una volta per tutte. Soli: negli affari di cuore avrete difficoltà a impegnarvi, a fare una scelta. E forse, riguarderà due persone che vi attraggono contemporaneamente.

Oroscopo 22 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Da oggi e fino al 22 settembre, il Sole in Vergine nel vostro settore delle finanze rappresenta un’opportunità per fare il punto dell’attuale situazione ed eventualmente rimettere in carreggiata il budget così da provare maggiore senso di sicurezza. Se state cercando un nuovo lavoro che vi permetta di guadagnare di più è un buon momento per aggiornare il CV, scrivere e-mail alle aziende: in questo periodo potrebbe arrivare un’offerta. Amore: in coppia, grazie alla Luna in Ariete la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione con la dolce metà oggi sarà la priorità! Soli: affascinanti, con tanta voglia di piacere: gli affari di cuore saranno frizzantini, farete una strage di cuori, conquisterete chi vi attrae senza problemi.

Oroscopo 22 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Buon compleanno, Vergine! Il Sole entra nel vostro segno, sosterà fino al 22 settembre, e nelle prossime quattro settimane scoverete metodi diversi per essere ancora più efficienti ma al contempo risparmiare tempo ed energie. In poche parole vi organizzerete al meglio e la produttività sarà al massimo! Davanti a voi ci sono parecchie e splendide opportunità per dare un calcio al passato e siete pronti a ripartire da zero con grande ottimismo. Amore: in coppia, circola poco romanticismo ma sia chiaro non priverete la dolce metà di attenzioni: dimostrerete l’amore in modo pratico, con i fatti, sarete più razionali del solito. Soli: c’è chi desidera la vostra presenza, vi pensa, è attratto/a da voi e ne avrete la prova. Pronti a dare il via a una storia?

Oroscopo 22 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 22 settembre, il Sole in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: sentite che l’atmosfera è cambiata ed è tempo di riflettere dietro le quinte, rilassarvi, eliminando persone e situazioni che hanno fatto il loro tempo o che sono negative. In questo periodo dovete ricaricare le batterie così da essere pronti, il 22 settembre, con l’arrivo del Sole nel vostro segno, momento in cui sarete pronti a conquistare il vostro posto sotto i riflettori e brillare! Amore: in coppia, avete capito che la fiamma dell’amore va attizzata di giorno in giorno. E in questo momento l’atmosfera è armoniosa, complice e dolce. Soli: potreste avere un appuntamento romantico per cui: fatevi belli, rinnovate il look. Non si tratta di apparenza o superficialità: fa parte del gioco della conquista.

Oroscopo 22 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Grazie all’arrivo del Sole in Vergine, da oggi e fino al 22 settembre, la determinazione e la concentrazione al top vi permetteranno di raggiungere i vostri obbiettivi. Al contempo la vita sociale è piacevolmente movimentata, avete la possibilità di stringere nuove relazioni d’amicizia ma che, attenzione, potrebbero essere utili nel lavoro. E’ un buon momento, infine, per riprendere i contatti con alcuni amici che non sentite da un po’ e che avete trascurato. Amore: in coppia, la complicità è forte, c’è empatia, comprensione. Anche seduti in silenzio nella stessa stanza, siete appagati dalla reciproca presenza. Soli: potreste avere difficoltà a capire cosa provate per una persona. Parlarne con delicatezza potrebbe portare a sviluppi sorprendenti.

Oroscopo 22 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole entra in Vergine e fino al 22 settembre sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: anche se siete in vacanza mentalmente vi state preparando al rientro. E fate bene: è il momento di puntare in alto, scoccare la freccia in direzione dei vostri obbiettivi, di consolidare la vostra reputazione e la vostra posizione. In ogni caso, fino al 28 agosto, Mercurio è in moto retrogrado: aspettate quella data per prendere nuove iniziative professionali. Amore: in coppia, con il partner potreste avere una conversazione importante, che rappresenterà un punto di svolta nella relazione. Soli: avrete modo di stringere delle nuove amicizie che andranno avanti nel tempo ma una in particolare a sorpresa potrebbe prendere una piega amorosa.

Oroscopo 22 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Sole in Vergine, fino al 22 settembre, toccherete con mano che il duro impegno sta dando i frutti: siete a una svolta importante! Capirete, già in questi giorni, di essere sul punto di raggiungere un obbiettivo e ne sarete orgogliosi. Chi vi circonda, non potrà che complimentarsi! E se avete scelto di andare in vacanza o fare un viaggio in un posto che non conoscete – nell’arco delle prossime quattro settimane – sarete sicuramente in ottima compagnia. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione di dare molto e non ricevere nella stessa misura. In questo caso, cercate di ristabilire un equilibrio. Soli: oggi siete esitanti, con chi vi corteggia avete un atteggiamento ambiguo, misterioso. Non esagerate o l’altro/a alla fine potrebbe allontanarsi.

Oroscopo 22 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Da oggi e fino al 22 settembre, il Sole in Vergine al vostro segno annuncia che potrebbero esserci belle opportunità sul fronte finanze e inoltre potreste analizzare la vostra situazione e riflettere seriamente a un cambiamento di vita o di casa. Le prossime quattro settimane rappresentano un invito a mollare quelle situazioni, progetti e persone che non hanno più ragione di essere presenti nella vostra vita. Addio al passato, guardate al futuro. Amore: in coppia, con la Luna in Ariete l’atmosfera è armoniosa, l’amore dolcissimo. Ma attenzione alla testardaggine, a voler fare tutto a modo vostro. Soli: negli affari di cuore, farete delle conquiste ma occhio a impegnarvi e coinvolgervi con leggerezza, accertatevi che siano persone affidabili.

Oroscopo 22 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’arrivo del Sole in Vergine, da oggi e fino al 22 settembre, vi rende impazienti. Calma, poiché le discussioni accese che si tratti di lavoro o vita personale saranno sempre dietro l’angolo. In qualsiasi circostanza, cercate di trovare un compromesso, mettervi al riparo da tensioni emotive e riflettere invece su come migliorare le relazioni importanti, soprattutto quelle con i familiari, così da introdurre armonia ed equilibrio nel vostro ambiente. Amore: in coppia, il cielo astrale favorisce il dialogo, anche se in alcuni momenti penserete che la persona amata, non riconosca pienamente ciò che fate per lui/lei. Soli: poca sicurezza in voi stessi, poca autostima e molto sensibili alle critiche. Se non cambiate musica la conquista resterà un miraggio.