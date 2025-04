Cosa dice l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Qualcosa che accade all’improvviso potrebbe rendervi più ottimisti e dare l’energia necessaria per affrontare altri aspetti della vita che sembrano un po’ scoraggianti. Potrebbe trattarsi di un regalo o di un complimento inaspettato. Al contempo è una giornata ideale per tendere una mano a una persona con cui avete discusso. Sia chiaro: assumetevi solo la vostra parte di responsabilità. Amore: in coppia, avete il vantaggio di conoscere bene i desideri della dolce metà e questo rende magica la relazione. Soli: potreste dare il via a una storia con una persona più grande di voi e ciò regalarvi sicurezza emotiva e materiale.

Oroscopo 22 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Su con il morale, più sicurezza in voi stessi e smettete di pensare di non essere all’altezza: dovete credere nelle vostre capacità e competenze. Sfruttate l’aspetto Luna-Giove che al vostro segno consiglia di uscire dalla zona comfort e cercare nuove opportunità per migliorare la vostra situazione. Continuando a giocare in piccolo, evitando di lanciarvi, in seguito vi pentirete di non averci provato. Amore: in coppia, non dovete tenere il broncio ma dare il via al dialogo così da trovare un terreno di intesa! Soli: avete vissuto storie difficili e stare da soli è un modo per proteggervi. Uscite dalla torre d’avorio e osate!

Oroscopo 22 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Molto concentrati sul lavoro, sugli obbiettivi da raggiungere, su ciò che volete realizzare, oggi sarete spinti a escludere tutto il resto. Ad esempio rifiutare un invito a un evento o uscire con gli amici. Il che socievoli come siete, non è da voi! Uscite, distraetevi, concedetevi una pausa, cambiate aria e permettete alla curiosità di aprire alcune porte. Domani tornerete al lavoro pieni di belle energie! Amore: in coppia, spinti a elaborare nuovi progetti e il partner aderisce pienamente alle vostre idee e desideri. Soli: avete bisogno di un rinnovamento e oggi avete una nuova possibilità. Dimenticate le delusioni, partirete con il piede giusto.

Oroscopo 22 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sarebbe un vero peccato, oggi, rovinare lo stato d’animo per una piccola questione di lavoro o personale che non va come vorreste e scatena inquietudine. Distacco, cercate di vedere i lati positivi della vostra situazione – ce ne sono molti – anziché quelli negativi che in realtà sono trascurabili. Ma non è scontato che lo farete… E’ una buona giornata per appianare eventuali divergenze. Amore: in coppia, potreste essere infastiditi con il partner ma evitate di aggiungere olio sul fuoco. Soli: se volete concludere la giornata in buona compagnia, dichiarate i vostri sentimenti! Gli astri proteggono l’amore sincero.

Oroscopo 22 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete sperato che alcune situazioni personali o di lavoro cambiassero grazie a un colpo di bacchetta magica ora dovrete affrontarle. Prima prenderete una decisione, seppure difficile, e meglio sarà. Nel lavoro potrebbero verificarsi scossoni, esserci degli imprevisti colpi di scena ma ricordate che siete in grado di affrontare tutto! Potreste inoltre ricevere un sostegno inaspettato da chi vi circonda. Amore: in coppia, se di recente ci sono state piccole discussioni ritroverete la complicità, guarderete nella stessa direzione! Soli: flirtate e divertitevi quanto vi pare! Non dovete cercare di “sistemarvi” a tutti i costi.

Oroscopo 22 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel tentativo di sistemare una situazione, non solo sarete ansiosi e i pensieri saranno rivolti solo in questa direzione ma in questo modo siete sulla strada sbagliata: rischiate di mettervi sotto stress, sentirvi esausti. Non stiamo consigliando di prendere sottogamba un problema ma pensarci continuamente è inutile. Distraetevi, concentrate l’attenzione su altro e le risposte arriveranno. Amore: in coppia, se riuscirete a lasciarvi andare e a vivere il momento, sarà una splendida giornata sia per quanto riguarda il dialogo che sul fronte eros! Soli: rilassatevi, buttate i dubbi nel cassonetto e aprite le braccia all’amore. E’ vicino!

Oroscopo 22 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

L’aspetto tra la Luna in Acquario e Giove in Gemelli, imprime una svolta positiva alla vostra situazione e rappresenta un invito a esplorare nuove possibilità. Se vi trovate di fronte a un un problema delicato evitate di ignorarlo ma al contrario, affrontatelo il prima possibile! Una volta risolto potrete dedicarvi alle tante opportunità che si presenteranno, ottime anche per aumentare le entrate! Amore: in coppia, esprimerete l’amore attraverso il sostegno alla dolce metà. Soli: una nuova conoscenza vi entusiasmerà! Con la persona avrete molti punti in comune e l’incontro avrà una svolta romantica e passionale.

Oroscopo 22 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In questo momento è probabile che abbiate in cottura bei progetti. Siete indecisi su come andare avanti? Lasciate a guidarvi sia l’intuito. Potreste essere agitati e ansiosi ma avere una direzione precisa e obiettivi significativi vi farà sentire soddisfatti, avrete la sensazione di trovarvi sulla strada giusta. Inizierete a fare progressi concreti! In generale con le persone care evitate di essere aggressivi. Amore: in coppia, il partner conta un po’ troppo su di voi e ne avete abbastanza di accollarvi tutto. Lo direte. Soli: smetterete di credere alle promesse, non mantenute, di una persona. Oggi si aprono belle opportunità di nuovi incontri.

Oroscopo 22 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni vi dotano di buon umore, le persone care vi daranno prova del loro affetto e sarete pronti a ricambiare. Al contempo i pianeti potrebbero scatenare il vostro desiderio di affrontare delle situazioni complicate. Dimostrerete di avere talento per risolvere qualsiasi problema o comunque che i neuroni funzionano a pieno regime poiché sfornate idee originali! Sarete soddisfatti. Amore: in coppia, con il partner darete nuovo slancio alla relazione, anche nell’eros, cambierete un po’ lo stile di vita così da evitare la routine. Soli: in programma c’è un incontro, forse online. Sarà attrazione reciproca!

Oroscopo 22 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui dovrete cercare di essere più presenti con i vostri amici, i familiari o chi ha bisogno di vostri – eccellenti – consigli. Tenete presente che più invierete vibrazioni positive e più ne riceverete in cambio. In questo momento inoltre, avete la possibilità di ricevere un’offerta di lavoro redditizia oppure di trovare un secondo lavoro o, infine, un’attività che vi offra un orario flessibile. Amore: in coppia, se partite in quarta alla minima osservazione, rischiate di scatenare inutili litigi. Soli: se state vivendo un flirt e capite che l’atmosfera è un po’ elettrica, per oggi state per conto vostro così da calmare le acque.

Oroscopo 22 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lavoro o vita privata, potreste impegnarvi al massimo per compiacere chi vi circonda ed essere accettati. Ma sarebbe un errore: più chiederete attenzione e tanto meno otterrete ciò che desiderate. Siate voi stessi, ovvero leggermente distaccati, e vi troverete in posizione di forza. Se non cercherete di stupire, di brillare a tutti i costi, otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, in serata l’atmosfera sarà elettrica, vi sarà difficile mantenere la calma. Non volete giustificare tutto ciò che fate. Soli: non avete lo stato d’animo giusto per dare il via a una storia e inoltre non avete intenzione di scendere a compromessi.

Oroscopo 22 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni vi rendono ottimisti e non perché sia accaduto qualcosa di particolare: semplicemente in questo momento avete la consapevolezza di poter gestire qualsiasi situazione di lavoro o personale con successo. In effetti, avete le idee chiare e ottime carte da giocare per operare dei cambiamenti, progredire, aprirvi alle novità, adattarvi e comunicare alla grande! Amore: in coppia, se volete costruire un futuro roseo, un ideale di vita a due è indispensabile dialogare e trovare dei compromessi. Soli: un incontro sarà sconvolgente, in positivo! Sarà magico e di sicuro vivrete una passione mai provata!