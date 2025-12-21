Cosa dice l’oroscopo del 22 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della carriera, reputazione, ambizione e sarete pronti per dare gli ultimi ritocchi a un piano o progetto. Se qualcosa va cambiata, è il momento di risolvere così sarete sicuri di ottenere il risultato desiderato. La determinazione, la voglia di superare gli ostacoli, potrebbero portare a un risultato eccellente di cui sarete orgogliosi! Amore: in coppia, zero disaccordi e amore intenso. In serata, programmate un’uscita con gli amici. Soli: una persona flirterà con voi apertamente e la seguirete senza porvi domande. Sfrutterete al massimo ogni momento di questo incontro.

Oroscopo 22 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata, la Luna in Capricorno in buon aspetto con Urano e Nettuno vi mette in grado di stringere nuove relazioni, scovare nuove opportunità che sarete pronti a cogliere anche correndo qualche rischio. Al contempo è importante consolidare gli accordi per iscritto e prima adi firmare eventuali contratti leggere le clausole scritte in caratteri minuscoli. Amore: in coppia, in serata, evitate di essere esigenti con il partner. Datevi una regolata. Soli: se una persona vi attrae, con la Luna in Acquario non è la serata giusta per non prendete iniziative. Lasciate che sia lui/lei a fare il primo passo.

Oroscopo 22 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbe spuntare dal nulla un ostacolo non indifferente ma non tutto il male viene per nuocere e anziché abbattervi farà emergere il vostro lato pieno di risorse. Abbattere i timori, gestire la situazione e riuscire a risolvere anche grazie all’intuito, impressionerà favorevolmente una persona – il boss? – al punto che la spingerà a premiarvi. E da ciò potrebbero nascere nuove opportunità. Amore: in coppia, non riuscirete a sfuggire alle domande del partner che vi trova un po’ distanti. Rassicuratelo/a. Soli: chi vi corteggia aspetta una risposta: è il momento di decidere e dire cosa vi aspettate o cosa pensate.

Oroscopo 22 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno in buon aspetto con un Urano e Nettuno, indica conversazioni entusiasmanti, nuove amicizie, potreste unirvi a un gruppo di persone che la pensano nel vostro stesso modo. E con una di queste sviluppare un legame importante. Sebbene si tratti di un aspetto astrale temporaneo, potrebbe dare il via a una relazione diversa da tutte le altre che fino a oggi avete vissuto. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto e lo direte apertamente. Le conversazioni probabilmente non saranno di tutto riposo… Soli: la tendenza odierna è quella di evitare delusioni d’amore e vi chiuderete nel guscio.

Oroscopo 22 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’armonia tra la Luna con Urano e Nettuno, indica che potrebbe presentarsi un’offerta inaspettata. Ma sarete in grado di gestire il carico di lavoro in più? Prima di prendere un impegno vincolante, riflettete. La Luna in Capricorno fino al pomeriggio sosta nel vostro settore dello stile di vita: considerate dunque le vostre responsabilità. Potrebbe essere più saggio fare di meno anziché molto di più. Amore: in coppia, il partner potrebbe chiedervi di dare più attenzioni alla relazione. Soli: deciderete di rinunciare a svolazzare a destra e a sinistra, vivere storie superficiali che non portano a nulla, ormai non vi gratificano più.

Oroscopo 22 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno vi dota di sicurezza in voi stessi, sarete entusiasti di concedervi delle distrazioni oppure di portare avanti un’idea che avete a cuore da tempo. Se in passato avete già sperimentato qualcosa di analogo ed è andato bene ora potrebbe andare ancora meglio! Tenete presente che il periodo post festività potrebbe coincidere con nuovi ed entusiasmanti sviluppi. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di mettere tutto in discussione ma non solo, con il partner sarete molto esigenti. Soli: oggi avete un solo desiderio: testare il vostro potere di seduzione. Attenzione a dove metterete i piedi…

Oroscopo 22 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno è il momento delle decisioni. Se state lavorando a un progetto familiare, dopo le festività sarete in grado di passare alla fase successiva. Potrebbe essere necessario parlare di tutti gli aspetti ed è particolarmente importante che tutti siano d’accordo sul percorso da seguire. Sfruttate questa opportunità per sgombrare il campo da eventuali equivoci. Amore: in mente avete mille idee per dare nuovo slancio alla relazione e le direte al partner con grande dolcezza. Soli: incontri inaspettati e insoliti ma non lanciatevi sulla prima persona che vi corteggia. Cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 22 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui siete determinati, spinti mettere a punto un progetto o un piano oppure a risolvere una difficoltà che va avanti da un po’ di tempo. Se in serata avete in programma qualcosa di divertente, state pur certi che l’atmosfera sarà splendida! Parliamo di uscite con gli amici ma gli aspetti odierni vi offrono la possibilità anche di dedicarvi al vostro hobby preferito e trarne soddisfazione. Amore: in coppia, avrete il coraggio di porre domande che finora pensavate fossero scomode o troppo intime. Il partner vi risponderà con sincerità. Soli: potreste regolare alcuni vecchi conti. Sarete più disponibili per una nuova relazione.

Oroscopo 22 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze e con questo transito solitamente riguardo alle spese siete abbastanza ragionevoli, evitate troppi acquisti. E anche oggi sarete in grado di sfruttare al meglio il vostro denaro. Ad esempio, prima di comprare un oggetto o spendere per qualcosa che vi permetta di evadere, controllerete il costo e andrete a caccia di offerte. Amore: in coppia, cercate di capire meglio il partner, mettetevi nei suoi panni, vedrete le cose in una prospettiva diversa. E molti problemi svaniranno. Soli: trovare la persona giusta non è facile. La solitudine vi permetterà di capire cosa desiderate.

Oroscopo 22 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna nel vostro segno, il lavoro, i progetti e gli affari chiederanno molto del vostro tempo. Potreste anche dover fare delle ricerche approfondite. Il lavoro dunque potrebbe richiedere molta energia e concentrazione, forse più di quanto pensavate, ma alla fine della giornata sarete più che soddisfatti dei risultati. In serata, con il buon aspetto Luna-Urano-Nettuno concedetevi un po’ di divertimento! Amore: in coppia, molto romantici, sentimentali, il desiderio è quello di rendere ancora più solida la relazione. Soli: in serata sarete disposti a togliere la corazza così da esprimere ciò che provate in modo caloroso.

Oroscopo 22 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Capricorno, qualsiasi situazione sia motivo di preoccupazione la cosa migliore è lasciarla mentalmente alle spalle. Potreste aver riflettuto solo sulla peggiore delle ipotesi, a scenari pessimi e questo forse è il motivo per cui la situazione non sta cambiando. Pensate positivo e le cose si muoveranno di conseguenza. Obietterete che è più facile da dire che da fare ma è un metodo molto efficace. Amore: in coppia, affinché la relazione proceda in modo armonioso dovete ritrovare fiducia e complicità. Soli: poco ricettivi ai tentativi di seduzione. Se non fate uno sforzo, potete dire addio a nuovi incontri romantici.

Oroscopo 22 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una conversazione potrebbe scatenare il vostro entusiasmo, la determinazione e vi sentirete pronti ad agire, soprattutto se desiderate uscire da una situazione limitante. Rappresenterà il discorso di incoraggiamento di cui avete bisogno. In ogni caso, prima di lanciarvi accertatevi di poter tornare indietro. In caso voleste apportare delle modifiche è meglio dunque procedere passo dopo passo. Amore: in coppia, la serata sarà un po’ complicata, il dialogo con il partner sarà bloccato, vi sentirete di fronte a un muro. Soli: nulla va come vorreste. Siete stufi di amori tira e molla o unilaterali. Deciderete di stare per conto vostro.