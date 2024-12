Cosa dice l’oroscopo del 22 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Vergine, la spinta è quella di portare a termine qualsiasi compito abbiate in corso ma la dissonanza con Nettuno indica che può essere difficile concentrarvi. Non abbattetevi, dunque se non sarete produttivi come avreste voluto. Va bene anche impigrirvi e non fare nulla. Rilassatevi in casa, leggete, guardate un film… Finché non vi sentirete più energici, il resto può aspettare. Amore: in coppia, sarete un po’ scontrosi e pronti a criticare tutto ciò che dirà il partner: cambiate musica! Soli: penserete che non troverete mai nessuno. Stop, riprendetevi. E’ solo una giornata in cui non pensate positivo.

Oroscopo 22 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata, in cui lasciare spazio a tutto ciò che vi regala gioia e vi entusiasma. Sfruttate tutte le occasioni che arrivano per divertirvi e rilassarvi con gli amici, i familiari o se ne avete, con i figli. Se siete in collera con una persona e vorreste dirne quattro, per oggi lasciate perdere e dedicatevi ad altro. Nel giro di qualche giorno potrebbe non essere più un problema. Amore: in coppia, in mattinata sarete irritati: forse perché il partner rifiuta di ammettere i suoi errori? Soli: rischiate di rispondere male a una persona che vi corteggia e in seguito pentirvi. Meglio chiedere scusa a gran velocità.

Oroscopo 22 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna-Nettuno avete bisogno di una giornata di silenzio, di pace. Spegnete il telefono, state per conto vostro e rilassatevi, riflettete. Può essere un’opportunità per prendere una decisione riguardante il lavoro di cui forse non siete soddisfatti. E il motivo è nei problemi che avete con il boss o un superiore che in estate vi ha fatto una promessa ma non l’ha mantenuta. Amore: in coppia, potreste provare delusione o frustrazione, forse perché non riuscite a stabilire un vero dialogo. La Luna gioca brutti scherzi… Soli: gli incontri oggi vi lasceranno insoddisfatti, meglio rimandare a domani.

Oroscopo 22 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Volete trascorrere una domenica tranquilla? Tenete sotto controllo le emozioni, mantenete la calma anche se avrete delle valide ragioni per essere preoccupati o per innervosirvi. In questo secondo caso è possibile infatti che le persone care non si siano impegnate a fare quanto da voi richiesto. Forse non direte nulla ma proverete un po’ di frustrazione e l’atmosfera sarà all’insegna delle tensioni. Amore: in coppia, è una giornata in cui appagare i desideri sensuali: evitate di mettervi sul piede di guerra. Il partner sarà disponibile… Soli: uscite: il vostro fascino funziona e potreste fare incontri romantici interessanti.

Oroscopo 22 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica in cui la cosa migliore è rilassarvi, distrarvi: non è oggi che risolverete qualche problema complicato presente nella vostra vita o occuparvi degli affari. Prendete dunque cura di voi stessi dei vostri bisogni. E’ una giornata in cui concedervi un po’ di piacere, divertirvi con gli amici, i familiari e mettere i neuroni a riposo. Domani potrete nuovamente a riflettere su eventuali soluzioni Amore: in coppia, avete intenzione di analizzare la situazione per identificare chiaramente i miglioramenti da apportare. Soli: in caso di incontro, date il via alla conversazione. Attraverso le parole, conquisterete!

Oroscopo 22 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: è una domenica in cui concedervi di essere pigri, sognare a occhi aperti, seguire un ritmo lento e non pensare a obblighi e responsabilità. Nel pomeriggio, la Luna si sposta in Bilancia, nel vostro settore delle finanze ed è in buon aspetto con Plutone: la voglia sarà quella di aprire a più riprese il portafoglio. Evitate dunque spese eccessive. Amore: in coppia, voglia di uscire dalla routine, cambiare qualche abitudine così da dare nuovo slancio alla relazione. Soli: giornata favorevole agli incontri, romantici soprattutto se navigherete sulle app online.

Oroscopo 22 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: è una domenica all’insegna del riposo e del relax. Soprattutto se svolgete un lavoro mentalmente impegnativo, per oggi mettete a riposo i neuroni. Dimenticate i social media, i contatti sociali e fate invece una lunga passeggiata per rigenerare le energie e placare i pensieri. Avete bisogno di un po’ di tempo per ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, voglia di sentirvi rassicurati e la dolce metà vi asseconderà ma voi dovete essere pronti a fare altrettanto. Soli: la tendenza odierna è quella di stare un po’ per conto vostro. Domani sarete al top!

Oroscopo 22 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Nettuno circola confusione, avete difficoltà a esprimervi chiaramente e rischiate di trasmettere dei messaggi ambigui. Il transito infatti indica che sarete molto sensibili alle vibrazioni delle altre persone e, per non offendere o creare degli equivoci potreste sforzarvi di dire la cosa giusta. La cosa migliore dunque, con amici e familiari è quella di essere sinceri. Amore: in coppia, ciascuno si occuperà delle proprie attività ma senza che questo provochi disaccordo. E stasera vi ritroverete tra le lenzuola… Soli: cambierete strategia di conquista e deciderete di seguire l’istinto.

Oroscopo 22 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La domenica si apre con la dissonanza Luna-Nettuno e rischiate di preoccuparvi eccessivamente per alcuni problemi di lavoro che domani sarete costretti a risolvere. Per fortuna, nel pomeriggio la Luna entrerà in Bilancia in buon aspetto con Plutone e riuscirete a rilassarvi. Vi troverete in buona compagnia di persone stimolanti, scambierete informazioni interessanti e con le persone care sarete in sintonia. Amore: in coppia, voglia di evadere, di scoprire con il partner dei paradisi lontani? Dovete soltanto organizzarvi! Soli: oggi farete di tutto per conquistare un cuore e la Luna in Bilancia vi darà una mano.

Oroscopo 22 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Risolvere una questione personale potrebbe essere più facile di quanto pensiate. A renderla complessa è il fatto che non riuscite a individuare un modo semplice per affrontarla. Parlarne con una persona che non è coinvolta potrebbe essere una svolta: vi offrirà una visione diversa. Probabile sarà necessario impegnarvi ma sapere che siete sulla strada giusta vi farà sentire tranquilli. Amore: in coppia, se provate delle tensioni interiori parlatene con calma, meglio ancora se durante una passeggiata o un pranzetto. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri ma ci sono pur sempre gli amici!

Oroscopo 22 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La domenica si apre in modo pigro, potrebbe circolare un po’ di confusione, non sentirvi mentalmente al top, ovvero mancare di lucidità ma è una falsa partenza. Nel pomeriggio con l’arrivo della Luna in Bilancia lascerete eventuali preoccupazioni alle spalle, tornerà la chiarezza mentale, potrete occuparvi dei vostri progetti personali o di lavoro con leggerezza, distacco e buon umore. Amore: in coppia, fate attenzione a non mostrarvi distanti dalla dolce metà, potrebbe fraintendere il vostro atteggiamento. Soli: potreste incontrare una persona originale e sarete affascinati dalla sua personalità.

Oroscopo 22 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Nettuno è una domenica in cui, più del solito, dovete proteggervi dalle emozioni di chi vi circonda e dunque fare vostri i loro problemi. Cercate di risparmiare le vostre preziose energie! Potreste inoltre essere spinti a credere alle parole di una persona o attribuire qualità che non possiede. Cautela dunque, non concedete la vostra fiducia a occhi chiusi, soprattutto riguardo al denaro. Amore: in coppia, vedete problemi dove non ce ne sono. Rimuginare non sarà d’aiuto. Una parolina dolce e la giornata si illuminerà. Soli: esprimete i sentimenti a chi vi attrae e ricambia.