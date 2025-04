L’ex celebre dama di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto che ha immediatamente incuriosito i suoi fan: il lieto annuncio

Barbara De Santi ha lasciato da poco il dating show di Maria De Filippi per intraprendere il suo percorso sentimentale con Ruggiero, conosciuto proprio all’interno del programma. Tra loro è scoccata subito la scintilla dell’amore e dopo una breve frequentazione i due hanno deciso di viversi fuori.

E così sanno facendo. La coppia appare felice sui social e recentemente l’ex cavaliere ha anche fatto un appello bonario ai suoi follower di “non assediarli troppo” con domande perchè lui adesso ha bisogno di “vivere Barbara“ e non ha tanto tempo di rispondere a tutti.

Anche Barbara da parte sua, pare stia vivendo su una nuvola e dopo tanti anni forse è la prima volta che appare davvero innamorata e serena. Possiamo dunque dire che la freccia di cupido di Maria De Filippi ha fatto nuovamente centro. Tuttavia la felicità dell’insegnante di Desenzano del Garda in queste ultime ore si è intensificata grazie all’arrivo di una cicogna speciale.

Una foto tenerissima

Barbara De Santi in queste ultime ore sta facendo parlare di sé una storia su Instagram molto particolare. L’ex dama di Uomini e Donne infatti non ha postato le foto di lei e Ruggiero, bensì quella di un vitellino con la scritta: “E ora la pappa ai vitellini appena nati”.

Una foto tenerissima dell’animale che beve il latte. Ma perchè Barbara ha condiviso questo scatto? In realtà non si hanno notizie specifiche in merito, non è noto che l’ex dama abbia un allevamento di mucche ma sicuramente ama gli animali.

E’ possibile che si sia recata (chissà magari con Ruggero) in qualche agriturismo per trascorrerne un week end romantico ? Avendo modo così di avere un contatto con gli animali della struttura? Non ci è dato sapere. Quello che è certo è che il volto noto di Uomini e Donne cha voluto rendere partecipi i suoi follower di questo momento speciale.

E i follower sicuramente avranno risposto con l’affetto e il sostegno che da tanto tempo le dimostrano. Il suo percorso a Uomini e Donne è stato un pò turbolento, caratterizzato da alti e bassi e uscite improvvise. Barbara sembra che abbia trovato in Ruggero l’uomo della sua vita e questo non può che rendere felici tutti i suoi sostenitori. La tenerissima foto del vitellino mostra il lato tenero di Barbara che davanti alle telecamere forse spesso non è emerso spesso.