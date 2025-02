Cosa dice l’oroscopo del 22 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Nettuno l’immaginazione è al massimo, vi spinge a fare mille progetti ma tenete presente che solo lavorando sodo e organizzati potrete concretizzare quanto avete in mente. Avete la possibilità di sfruttare questa bella energia mentale, la creatività in modo costruttivo e pronti a a realizzare i vostri sogni ma con Marte in Cancro sul punto di tornare diretto prima di intraprendere nuove attività, prendete tempo. Amore: in coppia, determinati a raggiungere i vostri obbiettivi: il partner si fida di voi e sostiene le vostro scelte. Soli: un po’ demotivati? Non avete ancora trovato la persona giusta ma al momento non dipende da voi…

Oroscopo 22 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La curiosità nei confronti di una nuova amicizia potrebbe spingervi a porre parecchie domande, a saperne di più ma fate attenzione a non esagerare. Lasciate che la relazione si snodi in modo naturale. Al contempo, il fatto che una persona dica – seppure in buona fede – che qualcosa è vero, non è detto lo sia veramente. La cosa migliore è controllare qualsiasi informazione poiché anche gli amici fidati potrebbero prendere delle cantonate. Amore: in coppia, deciderete di apportare piccoli cambiamenti nel quotidiano e il partner non sarà contrario all’idea… Soli: le opportunità di incontri felici non mancano. Ma dovete uscire e ampliare il giro delle conoscenze.

Oroscopo 22 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Prima di impegnarvi in qualsiasi idea o piano, anche se ne siete entusiasti, tenete presente che dovete pretendere la massima chiarezza così da poter andare avanti senza problemi. Su un altro piano: una persona potrebbe farvi una confidenza: anche se pensate non ci sia nulla di sbagliato nel parlarne con altri, tenete la cosa per voi. La dissonanza Luna-Nettuno indica che se dovesse emergere il segreto potrebbe ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner, sono più gratificanti, ricche di nuove idee e progetti. Soli: con una persona scatterà l’effetto calamita, sarete reciprocamente e irresistibilmente attratti! Vi amerete totalmente.

Oroscopo 22 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Nettuno indica che desiderate cogliere nuove opportunità ma non sapete bene come muovervi. Allora: sognate in grande ma assicuratevi che i vostri obbiettivi siano pratici. Se al contempo avvertite l’urgenza di parlare di qualcosa di importante e sapete bene cosa volete, tenete presente che per non ritrovarvi penalizzati, qualsiasi soluzione o compromesso deve essere in linea con le vostre idee e i principi. Mostrate fermezza. Amore: in coppia, desiderate intensità, profondità e autenticità. E la giornata favorisce momenti romantici e splendide emozioni. Soli: avete deciso di aspettare che arrivi il vero amore. Guardate al futuro con fiducia.

Oroscopo 22 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Sagittario annuncia un buon inizio del fine settimana, sarete voi stessi anche se non tutti saranno dell’umore giusto per accettare la vostra forte personalità. Con la dissonanza tra la Luna e Nettuno in Pesci, fate attenzione alle lotte di potere o alla gelosia di alcune persone. Sul fronte finanze, infine, andateci piano con le spese: potreste acquistare impulsivamente un oggetto ma a conti fatti, in seguito rivelarsi una delusione. Amore: in coppia, mille attenzioni al partner, vi impegnerete per rassicurarlo/a. Gusterete le delizie dell’amore. Soli: farete una selezione nei contatti. vi dedicherete a una persona che vi corteggia con cui le affinità sono evidenti.

Oroscopo 22 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Sagittario e Nettuno in Pesci, una persona cara potrebbe essere tentata di rinfacciare alcuni errori da voi commessi in passato nei suoi confronti. Avrete voglia di esplodere ma fate leva sulla saggezza – anche per non rovinarvi la giornata – evitate di partire in quarta e mantenete la calma. Tenendo sotto controllo le emozioni sarete in grado di parlare con distacco e ricordare alla persona quanto di buono avete fatto! Amore: in coppia, è probabile che l’atmosfera sia tesa, potrebbero esserci delle discussioni e la permalosità non migliorerà la situazione. Soli: per oggi, mettete in pausa gli affari di cuore. Domani andrà meglio.

Oroscopo 22 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui per timore di incontrare intoppi rischiate di rimanere intrappolati nei dettagli di poco conto e ovviamente stressarvi. Con la dissonanza tra la Luna in Sagittario e Nettuno in Pesci, questo atteggiamento scatenerà confusione e avrete difficoltà a portare a termine quanto dovete fare. Il che non significa essere superficiali: una volta capito che tutti i dettagli sono a posto, andate avanti con sicurezza e ottimismo. Amore: in coppia, il partner aspetta solo una cosa: che vi esprimiate a cuore aperto, con sincerità, senza paura e senza timore. Soli: in caso di incontro, anche se scatterà una forte attrazione, attenzione a non idealizzare troppo la persona.

Oroscopo 22 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Un amico o un collega oggi potrebbe chiedervi un aiuto e voi non vi tirerete indietro. Tuttavia chiedetevi se siete mossi da ragioni limpide. Volete davvero fare un favore spinti dalla generosità o sperate che la persona provi una maggiore considerazione nei vostri confronti? Se date una mano perché lo desiderate sinceramente, lo capirà e sarete ricambiati. Se invece state cercando di ottenere qualcosa, perché non chiedere direttamente? Amore: in coppia, potreste avere dei dubbi nei confronti del partner ma evitate di controllare tutto. Ciascuno ha bisogno di un po’ di libertà. Soli: chi vi attrae potrebbe darvi una delusione. Mollate una storia che non fa per voi.

Oroscopo 22 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno in Pesci: la vostra tendenza odierna può essere quella di idealizzare persone o situazioni e in seguito provare delusione. Un’altra chiave di lettura del transito: potreste volutamente ignorare qualcosa che normalmente vi salterebbe agli occhi ma una persona sta invece offuscando il vostro giudizio. In entrambi i casi, fate attenzione. Dedicatevi a qualcosa che vi regali gioia! Amore: in coppia, proverete i brividi dei primi tempi. Attenzioni reciproche, piccoli momenti magici che regalano grande felicità. Soli: per trovare l’amore sarete più aperti e darete il via a una storia che riaccenderà la speranza.

Oroscopo 22 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui potreste avvertire l’urgenza di cambiare una decisione presa di recente. Potreste voler mettere in atto un piano completamente diverso o optare per una soluzione differente o, ancora, semplicemente apportare delle modifiche. Tuttavia, per oggi visto che istinto e razionalità NON vanno a braccetto, concedetevi una pausa e rimanete a bocce ferme. Non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Rimandate. Amore: in coppia, se le cose non andranno nel verso da voi desiderato, creerete un’atmosfera tesa. Soli: un po’ malinconici, chiusi a riccio e la giornata non sarà proprio romantica. Ma ricordate: dopo la pioggia arriva sempre il bel tempo.

Oroscopo 22 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario vi regala entusiasmo, con amici e familiari vivrete una bella bella giornata piena di risate e allegria. Tuttavia il luminare è in dissonanza con Nettuno in Pesci nel vostro settore delle finanze: se avete intenzione di organizzare un’uscita o lanciarvi in una nuova esperienza con gli amici, occhio a spendere più di quanto possiate permettervi. Prima di accettare, fate un passo indietro, valutate i pro e i contro e poi decidete. Amore: in coppia, con il partner fate nuovi progetti e prendete delle iniziative. Volete entrambi rendere la relazione più allegra, più movimentata. Soli: giornata favorevole a incontri di ogni tipo. E farete il primo passo per far nascere l’amore.

Oroscopo 22 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra la Luna in Sagittario e Nettuno nel vostro segno potrebbe rendervi un po’ influenzabili e dovete reagire! Evitate che qualcuno vi dica cosa pensare, tenti di influenzarvi così che abbiate le stesse idee o la stessa visione di una situazione. A meno che, per un qualche motivo, non impediscano di esprimere la vostra opinione. Dovete pensare con la vostra testa e ribellarvi non sarà un male anzi, metterete gli altri al loro posto! Amore: in coppia, se c’è stato un battibecco, la dolce metà ha preparato una piccola sorpresa per consolarvi e funzionerà. Soli: un/a amico/a potrebbe corteggiarvi in modo discreto. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore.