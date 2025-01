Cosa dice l’oroscopo del 22 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se avete fatto delle promesse, dovete mantenerle anche se oggi sarete spinti a fare marcia indietro: le persone ricorderanno se mantenete o meno la parola data. Al contempo se di recente avete fatto dei sogni a occhi aperti oggi sentirete che sono a portata di mano e vi impegnerete: sarete soddisfatti di ogni passo che farete. In questo momento dovete condividere le vostre idee poiché potrebbero portare a grandi opportunità. Amore: in coppia, le tensioni rischiano di intensificarsi, e discutere per appianare la situazione non risolverà. Soli: evitate di parlare troppo, oggi con chi vi corteggia rischiate di essere inopportuni.

Oroscopo 22 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un mercoledì positivo, in cui avete la possibilità di ampliare la cerchia delle conoscenze, rafforzare i contatti che potrebbero migliorare la posizione professionale. E’ uno dei migliori momenti dell’anno, inoltre, per concentrarvi su un obbiettivo futuro poiché siete dotati di una costanza eccezionale. In ogni caso, per concretizzare un progetto o un’idea evitate di mettervi sotto pressione poiché rischiate di saltare dei passaggi importanti. Amore: in coppia, se provate rimpianto, visto che è impossibile cambiare il passato, guardate al futuro. Soli: aprite gli occhi e accettate di farvi corteggiare da una persona a cui non prestate attenzione.

Oroscopo 22 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se siete alle prese con una questione complicata e non sapete come dipanare la matassa, la cosa migliore è delegare qualcosa e concentrare l’attenzione su ciò che realisticamente potete fare. Sapendo esattamente cosa volete ottenere, sarete già a metà strada e potreste fare progressi positivi riguardo a un obiettivo personale, alla carriera o a una questione di affari. E stasera rilassatevi, soprattutto prendendo le distanze dai social media. Amore: in coppia, occhio a dire parole offensive, cercate di controllarvi. Soli: potreste aver voglia di stare soli o uscire con gli amici stretti. Sul fronte incontri non è dunque una gran giornata..

Oroscopo 22 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ la giornata giusta per fermarvi ed esaminare attentamente gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere nel prossimo futuro e all’occorrenza apportare dei cambiamenti. Su un altro piano: è possibile che siate costretti ad avere una conversazione un po’ complicata con una persona che non farà altro che contraddire ciò che direte e la cosa ovviamente innervosirvi. L’altro però potrebbe dimostrarvi che avete torto e siete fuori strada. Amore: in coppia, rispetto alle ultime settimane, oggi sarete disposti a fare delle concessioni. Soli: direte a voi stessi che siete soli ma che per il momento è meglio così. E avete ragione!

Oroscopo 22 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo a un progetto o un obbiettivo, alcune persone potrebbero tentare di scoraggiarvi, forse perché preoccupate per il risultato. Se a voi sembra giusto e il desiderio è forte, ignoratele e andate avanti. In ogni caso, parlatene anche con chi pensate vi offrirà il suo sostegno morale, vi incoraggerà e che condivide le vostre idee. L’impulso di concretizzare oggi prenderà il sopravvento e più sarà potente e tanto più vi impegnerete! Amore: in coppia, se volete mantenere un’atmosfera serena, prima di parlare di argomenti delicati, riflettete. Soli: molto intraprendenti, pronti a osare e dichiarare ciò che provate a chi vi attrae!

Oroscopo 22 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali in questo momento sono eccellenti e dovete sfruttarli! Se fino a ieri eravate esitanti se puntare o meno a un obbiettivo o concretizzare un progetto, oggi avrete chiaro come procedere. La vostra attenzione ai dettagli e la tendenza a rimanere con i piedi per terra faranno il resto. L’importante è che non permettere a chi vi circonda di “smontarvi” attraverso commenti negativi. Andate avanti per la vostra strada. Amore: in coppia, deciderete di fare un passo verso il partner: la relazione è solida e guardate nella stessa direzione. Soli: voglia di cementare un flirt e smettere di giocare al gatto e al topo. E’ un’ottima idea.

Oroscopo 22 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

È una giornata in cui rimboccare le maniche e al contempo riprendere in mano questioni che avete rimandato. Potreste non aver voglia ma tenete presente che lavorare sodo darà i suoi frutti. In caso contrario, saranno gli eventi che potrebbero costringervi a dare il via e vi sentirete ancora di più sotto pressione. E’ un mercoledì, inoltre, in cui siete invitati a perdonare e dimenticare. Nessuno è perfetto e la vostra bontà sarà apprezzata. Amore: in coppia, se qualcosa vi preoccupa, dovreste parlarne con il partner. Soli: non correte troppo. Se una persona vi corteggia, cercate di conoscerla meglio, procedete passo dopo passo.

Oroscopo 22 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nel lavoro potreste essere elogiati per la vostra sincerità e la capacità di dire pane al pane e vino al vino. Dicendo chiaramente come è una certa questione, un collega o il boss sarà contento che abbiate portato un problema alla loro attenzione, soprattutto se non era affatto scontato. Al contempo, un familiare potrebbe avere un atteggiamento che non è di vostro gradimento e sarete costretti a intervenire con fermezza. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere tesa, meglio evitare argomenti irritanti. Soli: determinati, affascinanti, carismatici, di sicuro farete una conquista. In ogni caso non dovete correre rischi inutili.

Oroscopo 22 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui le cose potrebbero non andare come da voi previsto, esserci qualche intoppo. A causa di qualche evento inatteso potreste sentirvi un po’ frustrati dunque la cosa migliore è quella di seguire la corrente. Al contempo, tenete presente che il buon aspetto Luna-Saturno vi permetterà di gestire tutto: sviluppate dunque il pensiero positivo e non abbiate timore di affrontare le questioni a modo vostro. Amore: in coppia, c’è il risveglio dei sensi, potreste essere elettrizzati o un po’ delusi. Dipenderà dallo stato d’animo del partner. Soli: occhio a scambiare lucciole per lanterne, valutate realisticamente le persone.

Oroscopo 22 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ probabile che questo mercoledì siate super impegnate ma non ignorate quei segnali chiari che indicano il bisogno di riposo. Se avete necessità di una pausa o di più tempo per portare a termine i compiti, rallentate il ritmo e chiedete una mano ai colleghi. Su un altro piano: il Sole in Acquario potrebbe spingere a lanciarvi con entusiasmo in un acquisto salvo in seguito scoprire che l’attrattiva iniziale è scemata. Amore: in coppia, giornata piacevole, ciascuno rispetta il ritmo dell’altro e vi sentite in sintonia. Soli: capirete di essere stati troppo rigidi nei confronti di una persona che vi corteggia e vi lascerete andare.

Oroscopo 22 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi odierni, prima di parlare fareste bene a riflettere: lavoro o vita privata potreste offendere profondamente una persona. Il buon aspetto Luna-Saturno vi offre la possibilità di recuperare ma dovrete prendere l’iniziativa, spiegare e scusarvi per ciò che avete detto. Soprattutto in serata rischiate di parlare a ruota libera e sarebbe dunque una buona idea staccare la spina così da favorire tranquillità e relax. Amore: in coppia, con uno sforzo, oggi riuscirete a gestire le tensioni che circolano nella relazione. Soli: volete catturare un cuore? La tattica migliore è quella di parlare poco e ascoltare molto.

Oroscopo 22 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito a non indulgere in sogni utopici ed evitare di girare film mentali. In seguito dovrete affrontare la realtà e potrebbe essere meno inquietante o meno bella di quanto avete immaginato dunque tenete i piedi per terra e il controllo sulla vostra vita. Non proiettatevi in un futuro troppo negativo o troppo positivo: è la via di mezzo quella sempre vicina alla verità e non gli estremi. Amore: in coppia, voglia di romanticismo, l’amore sarà al centro della giornata per la gioia di entrambi. Soli: evitate di idealizzare eccessivamente le persone. In caso contrario rischiate una delusione.