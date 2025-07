Cosa dice l’oroscopo del 22 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole oggi entra in Leone, per il vostro segno è uno splendido transito: dopo un po’ di tempo passato dietro le quinte, ora torna la voglia di brillare, di piacere, di offrire una bella immagine di voi stessi e mostrare il vostro talento a chi vi circonda. Il passaggio accentua la creatività, il senso dell’umorismo e grazie all’ottimismo, all’apertura nei confronti degli altri, comunicherete in modo spontaneo, naturale e parlerete con il cuore. Amore: in coppia, giornata molto serena e per renderla ancora più piacevole pianificherete un viaggetto a due. Soli: oggi il vostro status vi piacerà, apprezzerete la libertà che vi offre, non dovete dare spiegazioni a nessuno.

Oroscopo 22 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole sbarca in Leone, per quattro settimane sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: rappresenta un invito a occuparvi delle questioni private e prendere cura di voi stessi. Anche se in cottura avete alcuni progetti e obbiettivi di lavoro entusiasmanti vale la pena di rallentare il ritmo e ritagliare del tempo per rilassarvi. Sarete pronti a entrare in una nuova e più dinamica fase quando, il 22 agosto, il Sole entrerà in Vergine. Amore: in coppia, avrete a che fare con alcune tensioni o sbalzi d’umore del partner e anziché trovare un compromesso voi aggiungerete benzina sul fuoco. Soli: poco disponibili e dunque sarà difficile un incontro con il Grande Amore.

Oroscopo 22 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 22 agosto, il Sole in Leone sosterà nel vostro settore della comunicazione: annuncia uno dei momenti migliori dell’anno per promuovere le vostre idee e far passare il vostro messaggio. Grazie al transito in questo periodo avrete la possibilità di assecondare la vostra curiosità, acquisire nuove competenze, migliorare alcune abilità, stringere nuove relazioni e prendervi cura degli affari quotidiani con grande facilità. Amore: in coppia, coccole piccantine e anche di più. La serata sarà bollente, a tutto eros! Soli: voglia di flirtare e conquistare a tutto campo e troverete il partner ideale che vi permetterà di esprimere la sensualità, la passione.

Oroscopo 22 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole esce dal vostro segno e oggi entra in Leone, nel vostro settore delle finanze: al riguardo cercate di avere un atteggiamento positivo poiché sarà d’aiuto ad attirare più opportunità, come ad esempio più clienti, offerte di lavoro o persino un aumento di stipendio così da migliorare la sicurezza finanziaria. Tenete presente che con Giove nel vostro segno, potreste anche decidere di dare il via a un’attività di lavoro per conto vostro. Amore: in coppia, cercate di comunicare di più con il partner, confidate i vostri stati d’animo: ne sarà felice! Soli: l’umore non è al top, non è la giornata migliore per un incontro romantico. Uscite con gli amici.

Oroscopo 22 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Buon compleanno! Il Sole oggi entra nel vostro segno e dopo un mese in cui avete avuto poche energie, ora avrete la possibilità di recuperare qualche opportunità, brillerete e sarete pronti a mettervi al centro della scena. E’ un momento astrale in cui siete decisi a lasciare alle spalle il passato e a dare il via a un nuovo e più entusiasmante ciclo personale: l’opportunità di farlo, dovrebbe arrivare dopo la Luna Nuova in Leone (il 24 luglio). Amore: in coppia, con la dolce metà circola serenità, la relazione è stabile, siete finalmente rassicurati. Soli: farete il primo passo ed esprimerete i sentimenti a chi vi attrae. Vi chiederà di essere pazienti.

Oroscopo 22 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole entra in Leone, alle spalle del vostro segno e fino al 22 agosto dovete rilassarvi, rallentare il ritmo. Se occuparvi costantemente di persone o situazioni rappresenta un freno o prosciuga le vostre energie, ora avete la possibilità di sistemare le cose. Il luminare rappresenta un invito a chiudere situazioni che non funzionano più. E’ inoltre un’opportunità per risolvere eventuali questioni rimaste in sospeso e riflettere sul vostro futuro. Amore: in coppia, pianificare un progetto a due vi permetterà di vivere con gioia momenti di complicità con il partner. Soli: nonostante qualche delusione, siete positivi e sapete bene cosa desiderate dalla vita affettiva.

Oroscopo 22 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Leone da oggi e fino al 22 agosto sosta nel vostro settore della vita sociale, anche online, fa arrivare eventi e relazioni piacevoli. Avrete la possibilità di divertirvi, di vivere bei momenti con gli amici, entrare in una nuova cerchia e ciò vi farà sentire ottimisti. Ma non solo: questo transito positivo corrisponde anche ai vostri progetti, agli obbiettivi quelli da concretizzare ora o quelli che sperate di realizzare nel prossimo futuro. Amore: in coppia, la buona intesa con il partner vi permette di fare insieme dei progetti: vacanze, casa, o perché no?, anche, matrimonio o un bambino… Soli: una conversazione sarà costruttiva, la premessa di una nuova storia.

Oroscopo 22 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Leone nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, nel lavoro accende il desiderio di brillare, essere visti nella luce migliore e mostrare di che stoffa siete fatti! Il transito infatti, rappresenta una grande opportunità per promuovere voi stessi e far conoscere agli altri le vostre competenze, l’abilità e il talento. E’ fondamentale soprattutto se state cercando un nuovo lavoro, ottenere una promozione o ampliare il giro dei clienti. Amore: in coppia, evitate di provocare il partner. Se avete delle cose da dire esprimetevi con calma. Soli: a furia di giocare al gatto e al topo con una persona oggi rischiate che si dilegui, scompaia dal vostro orizzonte.

Oroscopo 22 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Leone da oggi apre una fase interessante, entusiasmante! Il luminare fino al 22 agosto sosta nel vostro settore dei viaggi, delle scoperte, degli orizzonti lontani, delle nuove opportunità ma al contempo simboleggia il relax, le serate in compagnia di persone simpatiche in cui si ride e ci si diverte. Che decidiate di partire per un viaggio, frequentare un corso di studi o di vivere nuove esperienze, uscirete dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, l’atmosfera con il partner non sarà molto romantica, ognuno (soprattutto voi) fa quello che vuole, quando vuole. Soli: gli incontri oggi non sono favoriti, state in compagnia degli amici.

Oroscopo 22 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Leone fino al 22 agosto sosta nel vostro settore della trasformazione: in questo periodo potreste avere la sensazione che alcune situazioni stiano diventando più complicate, ma forse è soltanto dovuto al fatto che siete concentrati sulle vostre emozioni e sulla ricerca di soluzioni a problemi finanziari, di lavoro o relazionali. Le prossime settimane possono illuminare quelle situazioni che richiedono la vostra attenzione. Amore: in coppia, mostrerete ampiamente l’attaccamento per il partner, siete consapevoli di aver costruito una relazione stabile e appagante. Soli: potreste avere un incontro con una persona che corrisponde al vostro ideale.

Oroscopo 22 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Leone fino al 22 agosto punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. In questo arco di tempo avrete la possibilità di stringere nuovi rapporti o rafforzare quelli esistenti e arriveranno delle offerte di lavoro, la firma di un contratto. E’ un buon momento per affrontare un problema con una persona – che avete eluso per parecchio tempo – appianare le divergenze e trovare un giusto compromesso. Amore: in coppia, la convivenza non è sempre facile ma in due si procede meglio… Datevi dunque una calmata. Soli: se le situazioni si ripetono, c’è sempre lo stesso schema forse è arrivato il momento di eliminare alcuni atteggiamenti.

Oroscopo 22 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Sole in Leone, fino al 22 agosto tutto ciò che riguarda il benessere, il quotidiano, il lavoro e lo stile di vita potrebbero diventare una priorità. È tempo di organizzarvi in modo da poter concentrare l’attenzione su quegli obiettivi per voi più importanti ma sia chiaro, senza per questo sconfinare nel perfezionismo. Gestire bene il tempo ed eliminare le attività inutili, introdurre qualche buona abitudine vi permetterà di essere più produttivi. Amore: in coppia, il partner oggi potrebbe sottolineare alcune vostre mancanze. A voi decidere come reagire. Soli: affermate le opinioni chiaramente: non a tutti piacerà ma una persona potrebbe apprezzare…