L’oroscopo del 22 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 22 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 22 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Nettuno esce dal vostro segno e fino al 10 dicembre torna in moto retrogrado in Pesci. Il pianeta rappresenta un’opportunità per capire meglio in che modo i vostri talenti nascosti, i comportamenti auto-sabotanti e forse anche i nemici, influiscono sul vostro percorso di lavoro. La cosa migliore è accettare la verità che lentamente verrà a galla. E’ un periodo ideale per riflettere e lasciare alle spalle tutto ciò che vi pesa. Amore: in coppia, evitate di essere permalosi o di imporre le vostre idee. Soli: conoscersi, piacersi e scoprire l’altro/a sono tutti passaggi che contribuiscono a costruire una relazione d’amore bella e duratura. E’ importante, tenetelo a mente.
Oroscopo 22 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 22 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Nettuno torna in Pesci in moto retrogrado: fa arrivare maggiore chiarezza e sicurezza riguardo al vostro lavoro. Da oggi e fino al dieci dicembre, avrete tempo per riconoscere come eventuali tendenze a eludere alcune questioni o responsabilità oppure a interpretare il ruolo di vittime hanno un impatto sul percorso professionale. Capirlo cambierà le carte in tavola in modo positivo, darete un’immagine diversa! Amore: in coppia, avete intenzione di realizzare un progetto e ne parlerete al partner con grande entusiasmo! Date anche la possibilità di esprimersi! Soli: occhio a essere troppo indiscreti con chi vi attrae. Rischiate di superare qualche limite.
Oroscopo 22 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Potreste potreste sentirvi irrequieti ed essere spinti a riorganizzare il programma quotidiano soprattutto se avete ignorato il vostro bisogno di fantasia, immaginazione e avventura. Sebbene le responsabilità, gli obblighi riguardo al mondo domestico e familiare potrebbero essere in contrasto con il desiderio fare ciò che più vi piace, per evitare di provare frustrazione, trovate un modo per soddisfare entrambi. Amore: in coppia, atmosfera sensuale e romantica che vi spinge tra le braccia della dolce metà! C’è il risveglio delle reciproche emozioni. Soli: rinnovamento nella vostra vita amorosa! Dall’incontro con una persona nascerà una storia.
Oroscopo 22 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Fino al 10 dicembre, Nettuno sosterà di nuovo in Pesci in moto retrogrado: avrete un’idea chiara su chi o cosa vale la pena impegnare tempo ed energie e farete delle scelte. Scoprirete a quali persone avete dato troppo, riuscirete a stabilire dei limiti con chi vi circonda, e che chiede sempre il vostro aiuto spesso facendo promesse a vuoto, così da poter lavorare con serenità sui vostri progetti personali o di lavoro. Amore: in coppia, qualche battibecco senza conseguenze. Per riscaldare l’atmosfera e trascorrere una bella serata puntate sulla tenerezza. Soli: ci sono degli incontri ma le persone purtroppo non saranno all’altezza delle vostre aspettative.
Oroscopo 21 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con Nettuno in Pesci in moto retrogrado avrete una migliore comprensione di ciò che potete trasformare in modo realistico nel vostro lavoro e nel quotidiano, pensare anche al vostro benessere. Fate solo attenzione a rimanere organizzati e in sintonia con le responsabilità, in modo che i dettagli essenziali non passino inosservati. Se nel lavoro oggi avete la sensazione di essere sottovalutati o persino sminuiti, è temporaneo. Amore: in coppia, è possibile che il partner oggi vi sembri freddino. Anziché irritarvi chiedete se ha un problema di lavoro. Soli: il morale oggi non è al top, tuttavia tenete presente che la ruota dell’amore già da domani tornerà a girare.
Oroscopo 22 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Se nei mesi scorsi avete impegnato le energie su qualcosa di irragiungibile con Nettuno che torna in Pesci fino al 10 dicembre, avrete un’idea più chiara di quali idee o progetti vale la pena di perseguire. E già da oggi con potete promuovere con successo ciò che avete in mente. Domani il Sole entrerà nel vostro segno – ne riparleremo – vi troverete sotto i riflettori e concretizzerete tutto ciò che accende il vostro entusiamo. Amore: in coppia, accetterete di mettere in discussione qualcosa e di affrontare la realtà. La relazione ne uscirà fortemente rafforzata. Soli: una storia avrà tutte le possibilità di svilupparsi e offrire grandi possibilità per il futuro.
Oroscopo 22 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Il ritorno di Nettuno in Pesci – fino al 10 dicembre – evidenzia il vostro settore della casa, della famiglia: nei mesi scorsi potreste aver avuto al riguardo nuovi bisogni e desideri e ciò aver scatenato dei problemi, confusione, ambiguità, malintesi con le persone care. In questo periodo, avete la possibilità di fare chiarezza, di risolvere e andare oltre, stabilire un’atmosfera più serena e all’insegna della pace. Amore: in coppia, amate profondamente il partner, ma temete che non provi la stessa intensità. Eliminate questi pensieri negativi. Soli: pianificare una relazione è garanzia di fallimento. Smettete di decidere da soli: rischiate di non concludere nulla.
Oroscopo 22 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Oroscopo 22 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Nettuno entra in moto retrogrado in Pesci, fino al 10 dicembre sosterà nel vostro settore delle finanze ed è una buona notizia: al riguardo se c’è stato caos, negligenza nelle spese ora inizia a svanire, avrete una maggiore della situazione, apporterete dei miglioramenti così da assicurarvi la vera stabilità. Avrete la possibilità di sistemare con sollievo alcune di questioni di denaro rimaste in sospeso. Amore: in coppia, la Luna in Scorpione oggi vi rende impazienti. Se non volete scatenare tensioni, meglio stare un po’ a distanza. Soli: insoddisfatti, esitanti, la socievolezza lascia a desiderare. Evitate incontri e rimandate gli appuntamenti romantici.
Oroscopo 22 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Fino al 10 dicembre, Nettuno in moto retrogrado sosterà nel vostro segno: il transito vi permette di avere una maggiore consapevolezza di alcuni desideri di fatto irrealizzabili, di avere una visione realistica delle vostre priorità, della vostra immagine e in generale della vostra situazione. Il che, sia chiaro, non avrà un impatto negativo sulla vostra leggendaria creatività, sull’empatia nei confronti di chi vi circonda. Amore: in coppia, è il momento giusto per prendere iniziative che riguardano il vostro futuro o per proporre cambiamenti nella relazione. Soli: lasciate alle spalle il passato, il futuro è vostro! Un incontro imprevisto vi farà assaporare la felicità!
