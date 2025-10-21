Cosa dice l’oroscopo del 22 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nettuno esce dal vostro segno e fino al 10 dicembre torna in moto retrogrado in Pesci. Il pianeta rappresenta un’opportunità per capire meglio in che modo i vostri talenti nascosti, i comportamenti auto-sabotanti e forse anche i nemici, influiscono sul vostro percorso di lavoro. La cosa migliore è accettare la verità che lentamente verrà a galla. E’ un periodo ideale per riflettere e lasciare alle spalle tutto ciò che vi pesa. Amore: in coppia, evitate di essere permalosi o di imporre le vostre idee. Soli: conoscersi, piacersi e scoprire l’altro/a sono tutti passaggi che contribuiscono a costruire una relazione d’amore bella e duratura. E’ importante, tenetelo a mente.

Oroscopo 22 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni potrebbero far emergere delle incertezze, il che è il segnale che dovete concedervi una pausa. Se vi sentite oberati di lavoro o poco apprezzati, concentratevi su altro, se possibile rimandate gli impegni e vedrete che tornerà la motivazione. Al contempo, Nettuno torna in Pesci – fino al 10 dicembre – nel vostro settore della vita sociale: potreste stringere delle relazioni di amicizia originali, insolite. Amore: in coppia, cercate di ritrovare la complicità, lo slancio nell’eros! Le attività insieme rappresenteranno una boccata d’aria fresca! Soli: un/a ex potrebbe essere ancora molto presente nei vostri pensieri. Circolano nostalgia e rimpianti.