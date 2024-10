L’oroscopo del 22 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

il Sole entra in Scorpione, dove già sosta Mercurio, nel vostro settore della trasformazione: nelle prossime quattro settimane le questioni finanziarie e le relazioni strette potrebbero richiedere delle modifiche o ulteriori cambiamenti. In generale, avvertirete la necessità di migliorare e trasformare voi stessi! Tutto ciò che intraprenderete avrà la possibilità di andare in porto poiché sarete grandi osservatori, rifletterete con calma e soltanto dopo entrerete in azione. Se avete bisogno di chiedere un prestito, è il momento giusto, non troverete ostacoli. Amore: in coppia, i pianeti risvegliano un’intensa passione: lasciate che questa energia vi guidi in una danza di seduzione con il partner. Assaporate ogni momento di amore e complicità. Soli: incontri emozionanti, preparatevi a vivere nuove esperienze! Potrebbe scattare un’attrazione.

Oroscopo 22 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole sbarca in Scorpione e raggiunge Mercurio: fino al 21 novembre le relazioni personali e di lavoro sono al centro della scena: potrebbero esserci dei disaccordi e spetterà a voi calmare le persone – particolarmente irritabili – evitando di gettare olio sul fuoco. Al contempo potreste chiedervi cosa fare per promuovere lo sviluppo professionale. Se siete in società con una persona, tenete presente che la situazione potrebbe complicarsi. A quel punto deciderete se chiudere e mollare tutto senza rimpianto oppure cercare di migliorare la relazione. Amore: in coppia, nonostante i vostri sforzi per esprimere le emozioni in modo pacifico, potrebbero esserci dei malintesi. Una piccola attenzione, potrebbe alleggerire l’atmosfera. Soli: siate aperti agli incontri casuali: potreste conoscere una persona e dare il via a una storia importante.

Oroscopo 22 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il Sole che entra in Scorpione – dove sosta già Mercurio – le prossime quattro settimane sono perfette per eliminare alcune abitudini malsane e fare un controllo sulla salute. Cercate di seguire una dieta sana e, inoltre, visto che potrebbe circolare un po’ di nervosismo, di praticare un po’ di esercizio fisico, così da sentirvi più rilassati. La presenza di due pianeti in Scorpione, vi spingerà a organizzare il quotidiano e a portare a termine ciò che iniziate. La produttività sarà al top, nel lavoro dimostrerete la vostra abilità e competenze. Amore: in coppia, una buona dose di fantasia e reciproca attrazione, vi fa sentire più forti, più felici, più disposti a ridere dei piccoli problemi. Soli: affascinanti, dovete lasciare alle spalle le inibizioni e sfruttare le belle opportunità che si presentano. Il coraggio di seguire la voce del cuore sarà ricompensato!

Oroscopo 22 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Scorpione – insieme a Mercurio – vi dota di splendide energie, tutto ciò che farete migliorerà la vostra immagine, nel lavoro riceverete dei meritati complimenti, frutto dell’impegno! E’ un periodo di quattro settimane in cui la creatività sarà al top e al contempo quello di vivere bei momenti, trascorrere del tempo facendo ciò che più vi piace, vi regala benessere. Con questo transito l’intuito sarà potente, potreste sentirvi pronti a provare qualcosa di nuovo nel lavoro o, se avete un’attività autonoma, fare un passo avanti. Amore: in coppia, nutrite la relazione attraverso la comunicazione e la passione generata dal duo Sole-Mercurio in Scorpione. Se dovete chiarire una questione o prendere una decisione, optate per un dialogo pacifico. Soli: bando alla riservatezza! Siete attraenti, affascinanti, dunque prendete l’iniziativa!

Oroscopo 22 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 21 novembre, il Sole in Scorpione punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia: saranno al centro della vostra attenzione e la vita sociale passerà in secondo piano. Per quanto riguarda l’abitazione, fate una lista di tutti i progetti che avete rimandato e a cui ora vorreste dare il via. E’ un periodo in cui avrete voglia di rallentare il ritmo di lavoro, proverete il bisogno di pace interiore e comfort. Rifletterete sulla sicurezza futura e migliorerete le condizioni di vita. Sentirvi interiormente forti, nutrire voi stessi e le persone care sarà una priorità. Amore: in coppia, siete ipersensibili e il partner lo noterà, vi ricoprirà di mille attenzioni. Accettatele senza porvi domande, insieme trascorrerete intensi momenti romantici. Soli: non passate inosservati! Siate aperti agli appuntamenti, ma attenzione a non apparire troppo pressanti.

Oroscopo 22 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole entra in Scorpione – dove già sosta Mercurio – e al vostro segno annuncia un ottimo periodo di quattro settimane. Le relazioni personali o di lavoro saranno stimolanti e sarete spinti inoltre ad ampliare il raggio d’azione. Avrete la possibilità di sviluppare o migliorare i contatti – anche online – con persone che contano, hanno potere e potrebbero essere d’aiuto nella professione. Sarete più curiosi del solito, potreste frequentare dei corsi interessanti, stage o qualsiasi attività che vi permetta di migliorare le vostre competenze. Amore: in coppia, è il martedì ideale per ravvivare l’amore, la passione, l’eros! Tuttavia, nel caso di piccole tensioni procedete con calma, siate gentili e generosi negli abbracci e la relazione andrà avanti alla grande. Soli: fascino al top, dunque uscite e flirtate! Senza comunque avere fretta di concludere…

Oroscopo 22 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Scorpione, nel vostro settore delle finanze, della sicurezza e della stabilità. Il transito punta i riflettori sulle vostre capacità, il talento, l’abilità per aumentare il reddito. Sarete spinti, ad esempio, a fare più straordinari oppure darete il via a un secondo lavoro o, ancora, potreste firmare un contratto più remunerativo. Non è escluso che entri una consistente somma di denaro. E’ un transito eccellente se lavorate nelle vendite o avete un impiego: in questo secondo caso, è il momento giusto per chiedere un aumento. Amore: in coppia, provate un improvviso desiderio di libertà e rinnovamento. Avete voglia di riconquistare il partner con tutti i mezzi originali di cui disponete. Circola desiderio e amore! Soli: una e-mail o un sms potrebbero riaccendere la motivazione a trovare l’anima gemella.

Oroscopo 22 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Buon compleanno, Scorpione! Il Sole entra nel vostro segno, dove già sosta Mercurio: ovunque sarete notati! Fino al 21 novembre, è un periodo in cui man mano che la vostra energia aumenta, avrete la possibilità di intraprendere nuove iniziative a cui avete pensato il mese scorso quando il Sole era in Bilancia. Sfruttate al massimo questo momento poiché il modo in cui vi muoverete vi darà potere, ritaglierete il vostro posto al sole. Scoprirete con soddisfazione che nel lavoro o nella vita personale la vostra opinione conta molto. Amore: in coppia, pronti a parlare di questioni che fino a oggi non avete osato affrontare. Troverete le parole giuste per esprimervi e la dolce metà vii ascolterà e vi sentirete sollevati. Soli: attraenti, potreste incontrare qualcuno che vi farà battere forte il cuore. E’ una giornata all’insegna dell’amore!

Oroscopo 22 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Scorpione, da oggi e fino al 21 novembre sosta alle spalle del vostro segno insieme a Mercurio: è nel vostro interesse osservare ed essere riservati. Ciò vi consentirà, in particolare sul posto di lavoro, di capire che alcuni colleghi sono meno amici di quanto sembrano, sono pronti a farvi le scarpe, per cui siate cauti, evitate di concedere la fiducia a scatola chiusa. In caso di dubbio o perché qualcuno vi mette i bastoni tra le ruote, ascoltate la voce interiore. Vi indicherà cosa dire o come muovervi e di sicuro non sbaglierete un colpo. Amore: in coppia, il partner vi fa sentire rassicurati e oggi provate sentimenti più forti del solito, vi uniscono a livello fisico ed emotivo. Siete in sintonia e provate una grande felicità, Soli: grazie a quel magico “certo non so che” siete speciali, affascinerete e conquisterete il cuore di una persona.

Oroscopo 22 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 21 novembre, il Sole in Scorpione sosta nel vostro settore dell’amicizia, del sostegno reciproco. A volte è necessario riconoscere i propri limiti e se, dunque, avete bisogno di una mano per raggiungere un vostro obbiettivo, è il momento di chiedere. Aggiungiamo che anche voi farete di tutto per aiutare chi ne ha bisogno. In generale, dedicherete più tempo ai vostri interessi personali, a ciò che vi rende felici. La vita sociale sarà piacevolmente movimentata ma dovrete fare una selezione tra gli inviti: quali accettare e quali ignorare. Amore: in coppia, nella relazione tutto va meglio. Se negli ultimi tempi ci sono stati dubbi o tensioni, la situazione ritorna alla normalità. Il partner mostra il suo amore per voi e ricambiate! Soli: potreste essere pronti a investire di più in un flirt che vi intriga molto. Allora, cosa state aspettando?

Oroscopo 22 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Scorpione, oggi raggiunge Mercurio: sarete più determinati che mai a raggiungere il successo. Abbatterete qualsiasi ostacolo che dovesse presentarsi sul vostro cammino, non vi fermerà niente e nessuno! Fino al 21 novembre, è’ uno dei periodi migliori dell’anno per organizzarvi, rimboccare le maniche, stabilire le priorità e valutare quale direzione imboccare. E’ possibile, inoltre, che nel lavoro arrivi il riconoscimento che aspettate, ad esempio, una promozione. Gli sforzi e l’impegno del recente passato vi faranno raccogliere bei frutti. Amore: in coppia, il vostro modo di parlare conquista il partner, E’ il momento dunque di condividere i sentimenti, reinventare la passione, è una giornata molto romantica e piena d’amore. Soli: gli aspetti odierni vi permettono di conquistare chi vi attrae oppure se avete un flirt, di fare un passo avanti!

Oroscopo 22 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole in Scorpione, insieme a Mercurio, vi dota di ottimismo e belle energie, da oggi e fino al 21 novembre, rappresenta inoltre un invito a cercare nuove opportunità così da ampliare i vostri orizzonti. Ciò potrebbe comportare viaggi, studi o lavori anche all’estero. Avete un’attività di lavoro online? Potreste attirare clienti di altri Paesi! Non è escluso che pianificherete un viaggetto personale, troverete delle tariffe più basse, e spostarvi vi farà un gran bene. Potreste, infine, viaggiare con la mente: leggere, guardare un film permetterà di distrarvi. Amore: in coppia, nel partner cercate profondità, sincerità e onestà a tutto campo. Aspettatevi conversazioni romantiche e stimolanti. Soli: se state cercando l’anima gemella stabilirete degli standard elevati. Per catturare la vostra attenzione l’altro/a dovrà davvero distinguersi dalla massa.