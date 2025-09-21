Cosa dice l’oroscopo del 22 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Bilancia, fino al 22 ottobre sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e invierà vibrazioni che invitano alla gentilezza, conciliazione, consenso e, se occorre, a trovare un compromesso. E’ nel vostro interesse collaborare con chi vi circonda, colleghi compresi. Per oggi, il Sole è in dissonanza con Nettuno nel vostro segno ed emergono bisogni, sogni e desideri irrealizzati e potreste inoltre non vedere le persone in modo chiaro e le situazioni in modo realistico. Amore: in coppia, con il Sole in Bilancia tornano la tenerezza e la passione! La sincerità dei sentimenti è la vostra forza. Soli: grazie agli incontri con nuove persone rinasce la speranza ma sono necessari dei passaggi prima di dare il via a una relazione che vada avanti nel tempo.

Oroscopo 22 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Sole in Bilancia, fino al 22 ottobre sarete molto motivati a migliorare la vostra vita, perfezionisti, nel lavoro farete molto di più di quanto vi viene richiesto, rischiando però di ottenere l’effetto opposto. Svolgete quanto dovete senza esagerare! Per oggi, il Sole è in dissonanza con Nettuno e circola un po’ di confusione. Il vostro interesse per il lavoro e la salute sta crescendo, ma potreste avere difficoltà a trovare un sano equilibrio tra lavoro e riposo o tra salute fisica e mentale/emotiva. Amore: in coppia, prenderete coscienza dei punti di forza e quelli deboli della relazione. Avete bisogno entrambi di ritrovare la complicità. Soli: avete splendide possibilità di fare vostro un cuore!

Oroscopo 22 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 22 ottobre, il Sole in Bilancia vi spingerà a uscire, divertirvi soprattutto se siete stati alle prese con le responsabilità familiari. La creatività, il vostro senso dell’umorismo saranno al top nonché il fascino, sarete più aperti e riceverete molti complimenti da chi vi circonda. Unica accortezza: evitate acquisti impulsivi, prima accertatevi di poter sostenere la spesa senza mandare all’aria il budget. In particolare oggi, investire denaro nel gioco, anche se si tratterà di piccole somme, potrebbe essere deludente. Amore: in coppia, anche se volete dare dei consigli, mollate l’atteggiamento da insegnanti che parlano agli allievi. Soli: un incontro catturerà il vostro cuore, perderete la testa.

Oroscopo 22 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con l’arrivo del Sole in Bilancia per quattro settimane al centro della scena c’è la casa, la famiglia ed è qui che dedicherete maggiore attenzione così da risolvere eventuali problemi. Il transito rappresenta un’opportunità per fare un passo indietro rispetto agli obiettivi e alle questioni di lavoro e concedervi una pausa. Tuttavia, il Sole oggi è in dissonanza con Nettuno: nelle relazioni con le persone care potrebbe circolare confusione, forse a causa di un allontanamento e ciò è motivo di stress. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica per non parlare dell’atmosfera passionale. Serata bollente con il partner… Soli: è nel lavoro che potrebbe esserci un incontro: bando all’esitazione!

Oroscopo 22 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Il Sole in Bilancia per il vostro segno è un transito eccellente. Fino al 22 ottobre se volete negoziare qualcosa, sarete molto convincenti, imporrete il vostro punto di vista senza problemi. Al contempo vi piacerà entrare in contatto con gli amici e con persone che condividono i vostri piani e obiettivi. Potreste anche decidere di dare il via a un’attività di vendita online. Per oggi, con la dissonanza Sole-Nettuno, la concentrazione non è al top dunque esprimetevi in modo chiaro così da evitare malintesi. Amore: in coppia, il Sole in Bilancia vi permette di mettere uno stop alla routine. Cercate di riaccendere la fiamma! Soli: nuove conoscenze, flirt ma per oggi non aria di una storia impegnativa.

Oroscopo 22 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 22 ottobre, il Sole in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Esaminate il budget e, in particolare oggi con la dissonanza del Sole con Nettuno, evitate acquisti superflui e all’occorrenza tagliate qualche spesa così da sentirvi al sicuro. Riflettete se dovete prendere una decisione finanziaria. In generale in questo periodo lavorerete ancora più sodo per guadagnare di più, avrete aspettative alte ma occhio a mettervi sotto pressione: lo stress è in agguato. Amore: in coppia, i pianeti vi regalano equilibrio e benessere sentimentale. Il partner vi darà belle prove d’amore! Soli: siete pronti a mettervi in gioco. Magnetici, nascerà un’attrazione esplosiva.

Oroscopo 22 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Buon compleanno! Il Sole entra nel vostro segno, vi terrà compagnia fino al 22 ottobre e rappresenta un invito a essere totalmente voi stessi! Cos’è che vi piace fare? Assecondate il lato creativo e tutto ciò per cui avete un’attitudine naturale, poiché vi sentirete al top! Il transito rappresenta un’opportunità per mettervi in gioco e mostrare al mondo cosa siete in grado di fare. Tuttavia per oggi con la dissonanza Sole-Nettuno, potreste ingigantire qualsiasi situazione e pensare al peggio. Rilassatevi! Amore: in coppia, vedrete solo i difetti del partner. Parlatene con calma, capirete di aver esagerato! Soli: un sms potrebbe scatenare pessimismo. Siete sicuri di averlo interpretato bene? Rileggetelo due volte!

Oroscopo 22 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: fino al 22 ottobre sarete spinti a riflettere così da ritrovare l’equilibrio interiore. Il transito potrebbe far emergere le emozioni represse, alcuni aspetti nascosti della vostra personalità. In generale sarete molto gentili, generosi e comprensivi con chi vi circonda. Questo lunedì, la creatività è al top ma potreste sentirvi sopraffatti dalle responsabilità, dagli impegni e non avere la motivazione e l’energia per portarle a termine. Amore: in coppia, la relazione si tinge si romanticismo, tenerezza e siete felici! Le prospettive per il futuro sono rassicuranti. Soli: un incontro più forte, più intenso dei precedenti vi darà la sensazione di conoscere l’altro/a da sempre.

Oroscopo 22 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Bilancia, fino al 22 ottobre sosta nel vostro settore della vita sociale: avrete voglia di ampliare i contatti, entrare in nuove cerchie e stringere nuove relazioni, anche di tipo professionale. Cercate dunque di dare la priorità alle opportunità di networking anche online. Far parte inoltre di un gruppo in cui tutti hanno lo stesso interesse, può portare a sviluppare nuove e stimolanti amicizie. Per quanto riguarda oggi, evitate acquisti importante, rimandate se possibile un colloquio o un incontro di lavoro. Amore: in coppia, serata romantica, avrete idee piccantine per ravvivare l’eros. Soli: l’avventura di una notte non vi dispiacerà e poi, chissà?, nessuno può dire come potrebbe evolvere…

Oroscopo 22 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Bilancia per quattro settimane accentua la vostra ambizione e da oggi sarà più facile farvi notare e apprezzare per le vostre capacità, le competenze. Vi distinguerete dalla massa e vi troverete sotto i riflettori. Andate avanti con sicurezza, mollate eventuali dubbi: è la vostra occasione per fare i progressi che meritate ampiamente. Per oggi, con la dissonanza Sole-Nettuno, circola confusione e a causa di alcune situazioni potreste pensare in negativo, essere poco ottimisti. E’ un fatto temporaneo. Amore: in coppia, è la giornata ideale per rinnovare la relazione. Concretizzate i vostri desideri! Soli: semaforo verde, un incontro sarà molto importante. I pianeti annunciano una forte attrazione!

Oroscopo 22 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Sole in Bilancia, fino al 22 ottobre, sperimenterete nuove idee e opportunità e avrete dunque la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Se avete degli obiettivi è probabile che nell’arco delle prossime quattro settimane, li raggiungete. E’ un periodo positivo in cui lasciare il passato alle spalle e costruire il futuro! Per oggi, con la dissonanza Sole-Nettuno evitate di impegnarvi in qualcosa o di parlare prima del tempo o ufficialmente di una questione. Attenetevi ai fatti. Amore: in coppia, oggi sarete sospettosi, dubiterete di tutto ciò che dirà il partner ma rischiate di prendere una cantonata. Soli: siete sicuri che sia davvero utile curiosare sui social per saperne di più sulla persona che vi attrae?

Oroscopo 22 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’arrivo del Sole in Bilancia, fino al 22 ottobre il denaro sarà la vostra priorità: il modo in cui lo guadagnate, come lo risparmiate e come potete far lievitare le entrate. Il transito potrebbe spingere a cercare partnership finanziarie reciprocamente vantaggiose ma il problema potrebbe essere quello di trovare le persone giuste. Per oggi, se siete sul punto di negoziare, firmare un documento, aspettate: con la dissonanza Sole-Nettuno c’è il rischio di un imbroglio. Amore: in coppia, vorreste parlare d’amore ma un argomento delicato potrebbe scatenare malintesi e incomprensioni. Soli: nessuno, oggi, farà battere il vostro cuore, i messaggi saranno fonte di delusione, non appagano il desiderio di romanticismo!