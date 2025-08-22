Cosa dice l’oroscopo del 23 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore dello stile di vita, del quotidiano, della forma fisica e del lavoro ed è in dissonanza con Urano: potrebbero esserci degli imprevisti nel programma della giornata per cui cercate di essere elastici, anche se farlo richiede un maggiore impegno da parte vostra Delegate qualche compito, lavorate in squadra: troverete chi sarà pronto a dare un aiuto concreto. Amore: in coppia, è probabile che sperimenterete insieme qualcosa di originale, che rafforzerà notevolmente la relazione. Soli: potreste avere un incontro diverso dai soliti che cambierà il modo di vedere una storia.

Oroscopo 23 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Vergine è in dissonanza con Urano in Gemelli: che si tratti di lavoro o vita personale, non dovete permettere che alcune situazioni poco affidabili abbiamo un impatto negativo sulla vostra autostima. Potrebbero esserci dei cambiamenti inaspettati e anche se inizialmente potrebbero destabilizzarvi emotivamente, il Novilunio vi permetterà di vedere i lati positivi, quali sono i vantaggi che ne trarrete. Amore: in coppia, ritagliate del tempo per parlare con il partner e risolvere il conflitto tra desideri, bisogni e sentimenti. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri o per dare il via a una storia.

Oroscopo 23 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è in dissonanza con Urano nel vostro segno: il transito rappresenta un invito a bilanciare il ritmo quotidiano frenetico con momenti di calma e tranquillità da trascorrere nel comfort del vostro nido. Sarà utile a ricaricare le batterie soprattutto se vi sentite stressati o avete la sensazione che tutto vada di traverso o che le situazioni si snodino con lentezza. Amore: in coppia, se l’atmosfera è un po’ tesa, evitate battute umoristiche e rimandate conversazioni importanti. Soli: non dovete stupi a tutti i costi. Mostrate discrezione ed eleganza.

Oroscopo 23 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Vergine per il vostro segno è molto utile soprattutto per quanto riguarda contatti, spostamenti e conversazioni. Tuttavia, fate attenzione a non assumere troppi impegni al punto da sentirvi stressati. Il luminare è in dissonanza con Urano in Gemelli: oggi e domani potreste provare delle tensioni interiori, essere un po’ irascibili. In questo caso cercate qualche distrazione, essere impegnati allevierà il nervosismo. Amore: in coppia, la Luna Nuova rafforza il vostro bisogno di proteggere la relazione. Stop, lasciatevi andare e vivete il presente. Soli: vi torturate con le domande ma non potete controllare tutto.

Oroscopo 23 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un’opportunità per avere un quadro chiaro del budget mensile, delle entrate e delle uscite e capire, dunque, come trovare un equilibrio. Il Novilunio è in dissonanza con Urano in Gemelli: se non siete dell’umore giusto evitate di partecipare a eventi nella vita sociale, anche perché non siete un esempio di pazienza e potreste reagire alla minima provocazione. Amore: in coppia, il dinamismo contribuirà a rafforzare il legame. Soli: dovete battere il ferro finché è caldo. Fate il primo passo per sciogliere il cuore della persona che vi attrae.

Oroscopo 23 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova nel vostro segno rappresenta un nuovo inizio, segnala un rinnovamento, un grande cambiamento. Tuttavia il luminare è in dissonanza con Urano in Gemelli e il fatto di imboccare una nuova direzione potrebbe destabilizzarvi: è noto quanto il vostro segno sia attaccato alle proprie abitudini, ma ora dovete essere elastici. E stasera concedetevi un po’ di relax, mettete i vostri bisogni al primo posto. Amore: in coppia, la fiducia nel partner è totale, il che vi eviterà di porvi domande inutili e provare ansia altrettanto inutile. Soli: se c’è un/a rivale evitate di entrare in competizione: negli affari di cuore non funziona.

Oroscopo 23 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Novilunio in Vergine sosta alle spalle del vostro segno e siete spinti a rimanere un po’ da soli, un po’ distanti da amici e familiari, non ultimo anche per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso e che per qualche motivo avete sempre rimandato. Ma ora dovete agire. Il luminare è in dissonanza con Urano in Gemelli: affrontate il fine settimana con calma, snellite impegni, responsabilità così da lasciare spazio alla pace e alla tranquillità. Amore: in coppia, occhio agli sbalzi d’umore, rischiate di accendere situazioni complicate. Soli: tendenza a isolarvi ma in caso di incontro, l’umore cambierà, sarete passionali!

Oroscopo 23 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie ed è in dissonanza con Urano in Gemelli: potreste essere ipersensibili al giudizio di chi vi circonda per cui evitate persone di cui non vi fidate completamente e privilegiate la compagnia di chi è gentile e disponibile a dare una mano quanto lo siete sempre voi. In generale, è un ottimo momento per fare una selezione nelle amicizie. Amore: in coppia, vi ponete molte domande. Troppe. Il partner avrà difficoltàa capire il vostro atteggiamento. Soli: mettete tutto in discussione. Riprendetevi e negli affari di cuore cercate di essere più positivi.

Oroscopo 23 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Novilunio in Vergine è in dissonanza con Urano in Gemelli: il transito potrebbe scatenare malumore, avrete problemi ad avere uno scambio con le persone care. In questo caso, state per conto vostro e prendete cura di voi stessi. Oggi può essere utile identificare le aree della vostra vita che richiedono un cambiamento o un nuovo approccio, anziché ripetere queli comportamenti che vi fanno sentire intrappolati e frustrati. Amore: in coppia, spezzerete la noia con un evento che contribuirà a rafforzare la complicità con il partner. Soli: non avrete difficoltà a suscitare nelle persone un interesse romantico. C’è aria di conquista.

Oroscopo 23 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Vergine è in dissonanza con Urano in Gemelli ma non incide negativamente sul vostro segno: accende il desiderio di ampliare i vostri orizzonti e al contempo dà il via a un nuovo ciclo nel percorso professionale. Realizzerete qualche sogno anche se al contempo lungo la strada si aggiungeranno nuove responsabilità e impegni. A quel punto, se avete bisogno di una mano, delegate senza timore chi vi circonda. Amore: in coppia, tutto andrà bene se ascolterete con attenzione il partner e viceversa. Soli: un incontro inatteso cambierà il vostro quotidiano e arriva proprio al momento giusto!

Oroscopo 23 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore della trasformazione e apre un nuovo ciclo di sei mesi in un vostro settore delle finanze. La buona notizia è che su questo fronte ci sarà un’evoluzione positiva, un’entrata rappresenterà un autentico sollievo. Potreste, ad esempio, avere la possibilità di saldare eventuali debiti che pesano sulle vostre spalle come macigni ma in generale avrete modo di superare gli ostacoli e non è escluso qualche colpo di fortuna. Amore: in coppia, il desiderio odierno è quello di condividere grandi momenti di tenerezzatà con la dolce metà. Soli: più espansivi e qualcuno vi corteggerà!

Oroscopo 23 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali ed è in dissonanza con Urano in Gemelli: è possibile che un imprevisto vi destabilizzi, scateni forti emozioni. Tenete presente che i cambiamenti di programma possono temporaneamente sbilanciarvi ma al contempo portare a vivere esperienze gratificanti. Stasera, annullate eventuali impegni e assaporate la quiete della casa. Amore: in coppia, vorrete chiarire una questione su cui rimuginate da giorni: è la giornata giusta! Soli: il vostro lato spontaneo è più attraente del solito: negli affari di cuore oserete e prenderete l’iniziativa.