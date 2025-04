Cosa dice l’oroscopo del 23 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui esaminare le abitudini che avete nelle spese. Il buon aspetto tra il Sole in Toro e la Luna in Pesci rappresenta un invito a valutare se nelle finanze pensate a risparmiare o vi lanciate spensieratamente nello shopping. Se, ad esempio, volete realizzare un desiderio a tutti i costi senza controllare il budget, sappiate che seguire il buon senso in seguito vi risparmierà un bel po’ di problemi. Amore: in coppia, a volte è bene fare delle concessioni. Muovetevi in questo senso e fate leva sul vostro senso dell’umorismo. Soli: anche se una persona vi intriga, vivete dei momenti di passione, per ora non volete impegnarvi.

Oroscopo 23 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Plutone in Acquario potreste sentirvi frustrati da restrizioni e ostacoli di tipo lavorativo ma parlarne con il boss oggi non sarebbe una buona iniziativa. Potrebbe esserci uno scontro di idee e vi troverete di fronte a un bivio. Impuntarvi o scendere a un compromesso? Se la flessibilità apre le porte a un maggiore successo, valutate di ammorbidire la vostra posizione. Amore: in coppia, è un mercoledì in cui siete permalosi e ostinati: mantenere l’armonia con il partner dipenderà dunque soprattutto da voi. Soli: cercate di stringere delle relazioni con persone sincere. Meritate di essere felici!

Oroscopo 23 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un mercoledì in cui potreste sentirvi mentalmente bloccati e poco interessati ad aprirvi a nuove idee. Anche se riflettere un fatto positivo, rimanere chiusi nella vostra bolla non porterà all’evoluzione e alla crescita. È arrivato il momento di mollare vecchie convinzioni, restrizioni che vi siete autoimposti, idee che limitano il vostro potenziale e che vi hanno costretto a giocare in piccolo. Amore: in coppia, avvertite un grande desiderio di dolcezza. Iniziate voi a dare prova di tenerezza e il partner vi seguirà… Soli: la solitudine vi pesa ma fate attenzione a idealizzare una persona poiché in seguito potreste rimanere delusi.

Oroscopo 23 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti di un amico o di un collega con la dissonanza Sole-Plutone potrebbe esserci uno scontro. Le diversità di vedute sembreranno insormontabili ma è proprio così? Se siete disposti a fare un passo indietro e a valutare la situazione dal punto di vista dell’altra persona, è possibile trovare una soluzione. Non si tratta di cedere, sia chiaro, ma di trovare un terreno d’intesa. Amore: in coppia, in serata sfruttate a tutto campo il fascino e il partner vi dedicherà numerose piccole attenzioni dolcissime. Soli: butterete nel cassonetto la riservatezza e vi lancerete con disinvoltura su un sito di incontri. Farete colpo!

Oroscopo 23 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

I pianeti vi dotano di belle e positive energie, ideali per essere più produttivi e sarebbe un peccato permettere che una questione di poco conto rovini quello che potrebbe essere un momento di realizzazione. Dovreste mollarla mentalmente poiché in caso contrario sarà un chiodo fisso che vi priverà di energie e concentrazione da dedicare agli obbiettivi da raggiungere e che avete a cuore. Amore: in coppia, dite no alle provocazioni o a imporre a tutti i costi la vostra volontà, il partner potrebbe avere reazioni poco piacevoli. Soli: oggi sembrate preda di dubbi e tormenti. Che succede, chi vi attrae non lancia più segnali?

Oroscopo 23 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Sole-Plutone, in programma ci sono dei cambiamenti nel quotidiano. Il transito annuncia una fase coraggiosa che vi spinge ad abbattere il vecchio così da lasciare spazio ad avventure ed esperienze entusiasmanti. Inizialmente potrebbe sembrare uno stravolgimento della routine ma in realtà avete l’opportunità di imboccare strade inedite e ricche di possibilità. Amore: in coppia, è un mercoledì in cui nel lavoro sarete parecchio impegnati ma con la Luna in Pesci la notte sarà tutta vostra. Soli: potrebbe esserci un incontro: se penserete che sia la persona giusta, a parlare sarà l’istinto. Seguitelo.

Oroscopo 23 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui fidarvi dell’istinto! Con la dissonanza tra il Sole in Toro e Plutone in Acquario se qualcosa o qualcuno vi fa sentire a disagio, potrebbero esserci dei pericoli nascosti che non vedete. In questo caso, seguite l’intuito e frenate, prendete le distanze. Al contempo, se nel lavoro non avete molte opportunità di esprimere la creatività, nel tempo libero coltivate dei progetti personali. Amore: in coppia, non è una giornata all’insegna del romanticismo ma farete in modo che il partner non si senta trascurato/a. Soli: è un mercoledì in cui vi piacerà sperimentare il fascino, tanto per gratificare il vostro ego.

Oroscopo 23 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Sole-Plutone potrebbe far esplodere una situazione, arrivare a un punto di non ritorno. Ciò potrebbe comportare una discussione accesa, una lite aperta con una persona e potrebbe sembrare che non ci sia una soluzione immediata. Se tuttavia riuscirete a guardare la questione con distacco potreste ritrovare la calma e dunque prendere una decisione consapevole e vantaggiosa per entrambi. Amore: in coppia, bei momenti a due che vivrete con grande intensità. Con il partner c’è sempre tanto amore e complicità. Soli: un messaggio dalla persona che vi attrae, vi rassicurerà sui sentimenti che prova per voi.

Oroscopo 23 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Non è una giornata tranquilla: c’è la forte possibilità di una discussione con una persona, probabilmente un collega, che critica tutto ciò che fate o che controlla ogni vostra singola mossa. Potrebbe essere diventato un pensiero fisso, una specie di ossessione ma con la dissonanza tra il Sole e Plutone prima di cedere alla rabbia e partire in quarta, con conseguenze spiacevoli, l’atteggiamento migliore è frenare. Amore: in coppia, tanta tenerezza, tante prove d’amore ma la passione oggi sembra dormire tra le braccia di Morfeo. Soli: potrebbe esserci un incontro ma muovetevi con prudenza: cercate di conoscere bene il potenziale partner.

Oroscopo 23 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza tra Sole e Plutone, per il vostro segno oggi più che mai non è facile accettare i cambiamenti o chiudere un occhio su alcune questioni. In questo momento il denaro o alcuni valori fondamentali possono essere argomenti spinosi. Evitate di fissarvi su ciò che non potete cambiare, poiché cercare di forzare una questione porterà solo a frustrazione: siate flessibili. Amore: in coppia, potreste essere sarcastici e risultare un po’ offensivi. Cercate di riflettere e datevi una calmata. Soli: è un mercoledì poco favorevole agli incontri. La cosa migliore è trascorrere una serata tranquilla in casa per conto vostro.

Oroscopo 23 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza tra il Sole in Toro e Plutone nel vostro segno, occhio alla tendenza a ingigantire o essere ossessionati da eventuali problemi: lo stress che ne deriva non sarà d’aiuto. Cercate di essere più indulgenti con voi stessi e tenete presente che un consiglio riguardante le finanze o gli affari potrebbe rivelarsi prezioso. E stasera, con la Luna in Pesci, rilassatevi in casa, coccolatevi. Amore: in coppia, tenerezza e dolci attenzioni sono nel programma della serata. I progetti a due prendono una piega positiva, tutto cambia in meglio! Soli: pronti a conquistare ma molto selettivi! Se avete la possibilità di scegliere, perché no?

Oroscopo 23 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Sole e Plutone in dissonanza oggi potreste provare frustrazione o sensi di colpa e finché non ritroverete un equilibrio di sentirete destabilizzati. E’ dunque fondamentale mantenere un atteggiamento positivo! Cercate di evitare di soffermarvi su problemi che sono al di fuori del vostro controllo e concentrarvi su questioni che potete risolvere così da sfruttare le energie in modo costruttivo. Amore: in coppia ,circola un’atmosfera molto sensuale, approfittatene per rafforzare la relazione! Soli: voglia di testare il vostro potere di seduzione. Forse non incontrerete il grande amore ma arriveranno comunque belle gratificazioni.