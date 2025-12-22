Cosa dice l’oroscopo del 23 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste essere coinvolti in situazioni di lavoro o personali in cui dovrete assumere la responsabilità delle vostre azioni ma, attenzione, anche se volete fare tutto da soli, rallentate il ritmo e se avete bisogno di una mano, chiedete! E’ così che affronterete tutto rapidamente ed eviterete di commettere un errore. Vi ascolteranno attentamente e daranno il loro valido e veloce sostegno. Amore: in coppia, cercate di accettare i punti di vista del partner. L’equilibrio si raggiunge attraverso la reciproca comprensione e l’autonomia. Soli: l’instabilità del momento può essere fonte di opportunità. Apritevi all’ignoto, lasciatevi sorprendere: potreste avere un incontro inaspettato oppure un’amicizia diventare una storia d’amore.

Oroscopo 23 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se in programma oggi avete un colloquio, un incontro o una conversazione telefonica importante, potreste avvertire un po’ di ansia ma dovete rilassarvi! Di qualunque cosa si tratti state pur certi che andrà molto bene poiché avete le capacità e le competenze necessarie. Su un altro piano: potrebbe esserci un malinteso con un amico: in questo caso affrontate la situazione immediatamente. Amore: in coppia, se avvertite una mancanza o vi tormentate per qualcosa, provate a dare il via a un dialogo costruttivo con il partner, senza essere aggressivi. Soli: in programma, negli affari di cuore non ci sono storie importanti ma relazioni effimere, flirt senza impegno. Sempre che sappiate viverli con leggerezza.

Oroscopo 23 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per quanto riguarda il denaro o gli affari è una giornata fortunata, potrebbero arrivare buone notizie. Ad esempio trattarsi di un’offerta o un’opportunità che nella vostra vita farà una differenza positiva! Al contempo, se avete avuto una discussione accesa con una persona cara, un amico o un familiare, una conversazione cuore a cuore vi permetterà di superare il risentimento. Amore: in coppia, il partner ai vostri occhi è molto attraente e vorreste prolungare i momenti teneri e sensuali trascorsi insieme. Sperando sia in sintonia… Soli: avete l’energia, creatività utili a stringere relazioni d’amicizia o di più se ci sono affinità. E’ una giornata in cui siete particolarmente estroversi.

Oroscopo 23 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un amico da un po’ di tempo si sente escluso dalla vostra vita e oggi potrebbe esprimere il suo disappunto o la sua delusione. Tuttavia anziché mettervi sulla difensiva chiedete di cosa ha bisogno. Trovare un equilibrio nella vita personale non è mai facile, ma l’unico modo per raggiungerlo è comprendere le aspettative degli altri. Se questa persona chiede troppo del vostro tempo, dovete dirlo chiaramente. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di maggiore intimità con il partner che forse avete un po’ trascurato. Spetta a voi cambiare le cose. Organizzate una serata romantica con i fiocchi. Soli: forse volete sbloccare una relazione ambigua ma non è il momento giusto.

Oroscopo 23 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

L’atmosfera è molto amichevole, soprattutto nel settore del lavoro, i passaggi odierni vi permettono di catturare la stima, il rispetto nonché la simpatia dei colleghi, del boss e delle persone con cui entrate in contatto quotidianamente. In ogni caso, fate attenzione: non abbiate fretta di acchiappare un’offerta anche se vi sembra interessante. Prima di accettare, valutate, fate le opportune ricerche. Amore: in coppia, vi sentite un po’ destabilizzati ma qualunque sia il motivo, dovete parlarne con il partner. Vi sentirete sollevati. Soli: alcuni eventi imprevisti, forse nel lavoro, vi spingono a rinunciare a nuovi incontri. La conquista di un cuore è rimandata.

Oroscopo 23 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui dovreste evitare di puntare il dito e stare col fiato sul collo di una persona che ha commesso un errore. Il vostro segno tende a controllare tutto e tutti, anche le piccole situazioni. Tuttavia con i passaggi odierni rischiate di esagerare e l’altro potrebbe ribellarsi. Non prendete tutto come un dramma ma soprattutto non attribuite colpe. Cercate di ritrovare la calma e di essere obbiettivi. Amore: in coppia,vi sentirete supportati dalla dolce metà che vi incoraggia, è d’aiuto a risolvere un problema o ad affrontare le cose in modo positivo. Soli: incontro con una persona premurosa, disponibile e pronta ad ascoltare oppure saranno gli amici a dare il conforto di cui avete eventualmente bisogno.

Oroscopo 23 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un martedì in cui riguardo a una questione o a una situazione potreste essere parecchio esitanti. E’ un aspetto tipico del vostro segno ma vi lascerà perplessi poiché ultimamente vi sembrava di averlo superato. La sicurezza in voi stessi tornerà ma per oggi, evitate di prendere decisioni riguardo a qualcosa che sembra vago o confuso. Ciò di cui avete bisogno sono i fatti e state certi che li avrete. Amore: in coppia, tutto vi infastidisce e il partner farà bene a…filare dritto! Fate attenzione alle sue reazioni negative, non è detto che l’ultima parola sia vostra. Soli: siete arrabbiati con l’ex? Volete vendicarvi? Evitate, non avreste la rivincita che desiderate, anzi la situazione si ritorcerebbe contro di voi. Calma.

Oroscopo 23 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Lavoro o affari, potrebbe arrivare un’opportunità imperdibile, al punto da sembrare troppo bella per essere vera e probabilmente è così. C’è tuttavia un problema e ne sarete a conoscenza immediatamente: per trarne il massimo vantaggio sarà necessario rimboccare le maniche e lavorare sodo. Vale però la pena di accettare dunque non commettete l’errore di tirarvi indietro. Amore: in coppia, avete intenzione di ri-conquistare il partner? Mettete in luce le vostre qualità e dimostrate che siete unici e insostituibili! Soli: vi lanciate nella passione senza porvi limiti di sorta, negli affari di cuore siete più intraprendenti e pronti a lasciarvi andare alle emozioni, non avete paura di impegnarvi seriamente.

Oroscopo 23 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui potrebbe esserci un conflitto tra il vostro desiderio di risparmiare e quello di fare dei regali alle persone a cui volete bene. Cercate di ascoltare il vostro lato più pratico e tenete chiuso il portafoglio. Le persone care preferiscono che saldiate eventuali debitucci così da liberarvi dallo stress anziché preoccuparsi di come pagherete i regali di cui non hanno bisogno. Amore: in coppia, il dialogo è disteso, qualunque sia l’argomento della conversazione, potrete parlare e trovare compromessi senza scatenare tensioni o litigi. Soli: un incontro vi intrigherà, la persona vi sembrerà interessante al punto che al momento di salutarvi farete il primo passo e direte “ci vediamo presto?”.

Oroscopo 23 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete stretto un’amicizia con qualcuno che stimate e apprezzate, evitate di insistere a lanciare inviti. Fate un passo indietro e lasciate che sia l’altro a cercarvi. Dare un po’ più di spazio dimostrerà che lo rispettate. Stare col fiato sul collo e pretendere il suo tempo libero darebbe all’altro la sensazione che siete egoisti e non è così. Smettete di inseguire e lasciatevi inseguire. Amore: in coppia, la relazione è messa alla prova a causa di alcuni eventi inaspettati. Ma una comunicazione aperta e sincera vi permetterà di superare il subbuglio con dolcezza. Soli: incontro inatteso e scatterà una reciproca attrazione! Tuttavia, non abbiate fretta, prendete il tempo per conoscere meglio l’altro/a.

Oroscopo 23 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

gE’ il momento di esaminare i vostri obbiettivi riguardanti le finanze e il lavoro. Tuttavia, con la presenza della dissonanza Venere-Nettuno evitate di prendere decisioni impulsive. Anche se avete l’entusiasmo, la determinazione e l’energia per portare avanti un progetto, un affare o una questione finanziaria per oggi dovete avere pazienza. La cosa migliore è dare il via solo quando tutto sarà perfetto. Amore: in coppia, con il partner fate fronte comune e prendete insieme qualsiasi decisione. La fiducia è reciproca e andate avanti totalmente rassicurati. Soli: negli affari di cuore, un incontro potrebbe scombussolare la vostra tranquillità ma nel modo più delizioso possibile. In programma c’è amore a prima vista.

Oroscopo 23 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Anziché preoccuparvi, temere che le cose non vadano nel verso da voi desiderato, provate a rilassarvi, a rallentare il ritmo e accettare le situazioni così come sono. Evitate che la confusione mentale prenda il sopravvento e lasciate spazio alla chiarezza. In questo modo sarete in grado di vedere ogni eventuale sfida come un’opportunità e non come una prova da superare. Amore: in coppia, sognerete insieme al partner dei magnifici progetti che in effetti concretizzerete. Tuttavia, per non costruire sulla sabbia, aspettate un po’ di tempo. Soli: ritrovate la sicurezza in voi stessi e sarete pronti a fare il primo passo, a lanciarvi nella conquista soprattutto se andrete a caccia su un sito di incontri.