Cosa dice l’oroscopo del 23 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete intenzione di fare passi avanti nella carriera e al contempo sentirvi al sicuro? Il Sole in Capricorno vi dota della motivazione giusta per pensare a un progetto a lungo termine e mettervi in contatto con persone molto influenti. Entrando in azione, inizierete a vedere i frutti: potrebbe presentarsi un’opportunità per stabilizzarvi professionalmente e finanziariamente. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di chiedere troppo al partner. Esprimete pure i vostri desideri ma con dolcezza. Otterrete ciò che desiderate. Soli: farete il punto della situazione e cercherete delle soluzioni per uscire da una solitudine che si fa pesante.

Oroscopo 23 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se desiderate un cambiamento positivo ma avete la sensazione di essere bloccati, per oggi concentrate l’attenzione su altro, distoglierete la mente dalla vostra situazione. La buona notizia è che presto ci sarà un cambiamento significativo. E con il passare dei giorni, il vostro istinto vi dirà cosa fare per realizzarlo. Per ora, concentratevi su ciò che potete gestire facilmente. Amore: in coppia, piccole tensioni. L’argomento principale dei vostri disaccordi? L’influenza, non sempre positiva, di chi vi circonda! E il partner di questo vi rimprovera. Soli: spiace dirlo ma oggi ci sono pochissime possibilità di incontro. Vi barricate dietro le paure.

Oroscopo 23 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni siete più forti e determinati che mai, potreste esaminare con la lente di ingrandimento alcune amicizie e potrebbero emergere alcune questioni che avete evitato di vedere per troppo tempo. Le valuterete con occhi diversi. Ogni persona ha un lato positivo ma se non riuscite a individuarlo consideratelo come un segnale per chiudere alcuni legami e stringere relazioni più sane. Amore: in coppia, un’osservazione vi darà fastidio. Manderete giù e non affronterete una discussione. Soli: una persona che vi corteggia è molto insistente, vi telefona continuamente. Metterete il silenzioso, non darete più facilmente il vostro numero.

Oroscopo 23 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui avete lo stato d’animo giusto per affrontare una conversazione profonda ma i pianeti vi invitano a non abbassare la guardia. Evitate di confidarvi con una persona se non siete completamente sicuri di poter raccontare qualcosa di delicato e che lo spifferi a tutti. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Mercurio avrete via libera per conversare quanto, come e con chi volete. Amore: in coppia, siete impazienti e la relazione ne risente: con il partner oggi circolerà malumore. Soli: deciderete che non è una giornata d’incontri, meglio rimanere in casa tranquilli e leggere un buon libro o guardare un film in pace. Scelta saggia.

Oroscopo 23 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete la sensazione che un caro amico abbia preso le distanze da voi, non dovete offendervi. Probabilmente ha problemi personali, qualche frustrazione che non hanno nulla a che fare con la vostra amicizia. Nel pomeriggio il buon aspetto Luna-Mercurio sarà d’aiuto ad andare a fondo a tutti i problemi emersi all’inizio della giornata: le nuvole scompariranno e sarà più facile un dialogo sincero. Amore: in coppia, vi divertirete ad affascinare l’universo mondo ma occhio a scatenare la gelosia del partner… Soli: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, fate attenzione, evitate di puntare gli occhi su persone intriganti ma sbagliate!

Oroscopo 23 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui ce la metterete tutta per trovare un terreno d’intesa con un cliente o un collega oppure, in alcuni casi, con una persona cara. Sicuramente con il buon aspetto Luna-Mercurio ci riuscirete! Su un altro piano, potrebbe essere necessario tenere sotto controllo le spese ed esaminare con attenzione i limiti del budget. Valutate dunque ciò che per voi è veramente importante. Amore: in coppia, mettete in conto delle piccole discussioni, forse per motivi di denaro, e l’atmosfera sarà tesa. Soli: la persona che vi attrae sembra si diverta a giocare con i vostri sentimenti e voi essere preda dei dubbi. Non saprete bene quale decisione prendere.

Oroscopo 23 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in ottimo aspetto con Mercurio, Marte, Giove e Venere: la settimana sarà positiva, tutto procede liscio come l’olio. Tuttavia se dovesse esserci un confronto, non dovete esitare: affrontate a viso aperto la situazione e difendete ciò che ritenete sia giusto per voi. Con questi aspetti, sfoderate la vostra consueta diplomazia: non c’è bisogno di aggredire chi avete di fronte. Amore: in coppia, darete molto al partner ma senza necessariamente aspettarvi nulla in cambio. Una buona comunicazione farà risparmiare qualche discussione. Soli: potrebbe tornare alla carica un/a ex o una persona con cui siete in pausa di riflessione.

Oroscopo 23 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un lunedì in cui nella vita sociale potreste conoscere con una persona e vi piacerà frequentarla, uscire e divertirvi insieme, godere della sua amicizia. Su un altro piano: è il momento perfetto per modificare lo stile di vita così da migliorare il vostro benessere. Cercate di sperimentare una dieta nuova e più sana, praticare esercizio fisico e ricordate che piccoli cambiamenti portano a grandi trasformazioni! Amore: in coppia, siete troppo tesi per sperare in una buona intesa. Non sopportate niente, a partire dalle parole del partner, qualunque siano! Soli: gli incontri romantici ci sarebbero ma oggi sembra non abbiate testa per gli affari di cuore.

Oroscopo 23 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata un po’ complicata: se dovrete parlare di una questione importante, una persona potrebbe chiudersi oppure al contrario, sarete voi. Il motivo? Potrebbe essere la necessità di procedere con cautela, e ciò rendere voi o l’altro consapevoli del pericolo di dire la cosa sbagliata. Ma rappresenta un ostacolo: un po’ più di spontaneità infatti, potrebbe accelerare i risultati. Amore: in coppia, creerete un’atmosfera magica e romantica che scatenerà il desiderio. Il partner non saprà resistervi. Soli: affascinanti, carismatici, vi garantite una conquista. Nella scelta della persona avrete l’intelligenza di non essere eccessivamente esigenti.

Oroscopo 23 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata impegnativa ma sarete in grado di portare avanti tutto. L’unica difficoltà che potreste incontrare è mollare qualcosa a cui avete dedicato tempo ed energia. Di qualunque cosa si tratti dovete accantonarla così com’è in modo successivamente di fare dei miglioramenti. Scoprirete che riesaminare un piano o trattare degli aspetti di una relazione può cambiare la situazione in meglio. Amore: in coppia, circolano incertezze e situazioni delicate. Nei confronti del partner cercate di essere pazienti e tolleranti. Soli: riemergono alcune paure del passato e quando vi sentite provocati dite parole pungenti. Per chi non vi conosce è difficile capirvi…

Oroscopo 23 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni rappresentano un invito ad andare oltre una questione che con una persona va avanti da tempo. Potrebbe trattarsi di un malinteso, di una diversità di vedute o di una vecchia lite: in ogni caso, è giornata perfetta per sotterrare l’ascia di guerra e fumare il calumet della pace. Cercate dunque di chiarire: risolvendo il problema vi sentirete meglio, entrambi sollevati. Amore: in coppia, una conversazione vi regalerà sollievo e sarete più romantici, pieni di attenzioni. Vedrete il futuro più brillante! Soli: i pianeti favoriscono gli incontri romantici, le storie d’amore ma dovete metterci del vostro: obbligatevi a uscire dalla tana!

Oroscopo 23 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Entrate in azione e qualsiasi cosa farete fate leva sul vostro lato originale. Gli aspetti astrali vi mettono in grado di distinguervi dalla massa, di pensare fuori dagli schemi e ciò sia che stiate risolvendo un problema, lavorando a un progetto o capire cosa indossare in vista di un appuntamento di lavoro. In questo modo verrete sicuramente notati e andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, volete dare il via a un progetto a due ma per concretizzarlo, dovete privilegiare la pazienza, l’ascolto e prendere in considerazione dei compromessi. Soli: bando alla timidezza! Da una conversazione romantica potrebbe nascere una dolce storia.