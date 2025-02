Cosa dice l’oroscopo del 23 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui con un familiare o un amico potreste non essere d’accordo su una questione che a entrambi sta fortemente a cuore o riguardo a una situazione che vi pesa. L’orgoglio, la testardaggine potrebbero impedire di sistemare la situazione e rimarrete tutti e due sulle vostre posizioni. Il che creerà freddezza e distacco. Tenete presente che una conversazione pacata farà invece tornare l’armonia. Amore: in coppia, voglia di essere molto sinceri nei confronti del partner. Qualunque sia la situazione dite pure ciò che pensate ma con delicatezza. Soli: più che agli affari di cuore, oggi vi dedicherete agli amici. Sembra che cercando l’amore, ultimamente li abbiate trascurati.

Oroscopo 23 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto tra Mercurio in Pesci e Marte in Cancro vi rende più socievoli del solito, al vostro segno annuncia che gli amici e i social network potrebbero essere una fonte di arricchimento. Attraverso una conversazione promettente potrebbe presentarsi un’occasione imperdibile! Forse la situazione non decollerà immediatamente ma non temete, arriveranno ottimi risultati! Mantenete la rotta. Amore: in coppia, che si tratti di una situazione che si assesta o di un progetto che si concretizza, il futuro della relazione si prospetta roseo. Soli: la vita affettiva inizia a mostrare segnali positivi e promettenti. Oggi sarà forte la voglia di cedere alla passione. Un incontro vi farà girare la testa.

Oroscopo 23 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con l’armonia Mercurio-Marte è un’ottima giornata per esaminare il budget: sarete in grado di fare un bilancio e capirete cosa eventualmente modificare nelle spese. Il transito fa arrivare un’ondata di energia che vi motiva a pianificare progetti futuri così da guadagnare di più. Al vostro segno chiede di concentrarvi su ciò che potete fare per garantirvi un futuro più prospero e la sicurezza finanziaria. Amore: in coppia, questa domenica il desiderio è decuplicato! Sarete particolarmente intraprendenti e vivrete momenti magici! Soli: che fascino! E’ difficile resistervi. Perché non sfruttate questa giornata favorevole per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae?

Oroscopo 23 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra Mercurio in Pesci e Marte nel vostro segno – domani riprende il moto diretto ma ne riparleremo – rappresenta un invito a essere audaci, soprattutto se dovesse arrivare un’opportunità. Seguite il vostro leggendario intuito e tenete presente che se uscire dalla zona di comfort vi sembrerà rischioso in seguito toccherete con mano che ne è valsa la pena. Fate il primo passo e favorirete un bel cambiamento! Amore: in coppia, la passione è ben presente e rafforza i sentimenti! La serata si annuncia bollente, con dolci parole sussurrate… Soli: pensate solo a una cosa: scoprire chi entrerà nella vostra vita. Avete le carte in regola per conquistare, il vostro fascino farà colpo!

Oroscopo 23 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Qualcosa o qualcuno vi infastidisce, vi destabilizza o è motivo di preoccupazione? Con il buon aspetto Mercurio-Marte sarete finalmente spinti a parlarne. Se riguarda un fatto personale tuttavia cercate di scegliere una persona di cui vi fidate e a cui potrete confidare la situazione in totale sicurezza, perché così facendo potreste sentirvi più leggeri, vi sentirete decisamente meglio. Amore: in coppia, non siete particolarmente in sintonia con il partner e oggi al riguardo non volete fare sforzi. Mantenete la calma… Soli: vi ponete parecchie domande sul futuro quando invece dovreste pensare al presente e a guardare chi prova interesse nei vostri confronti. Lo farete?

Oroscopo 23 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Obblighi, doveri e responsabilità oggi vi peseranno, vi sentirete sotto pressione e chi vi circonda potrebbe fare parecchie richieste! La difficoltà a dire “no” o a stabilire dei limiti rischia di lasciarvi con poco carburante nel serbatoio, per cui pensate prima di tutto alle vostre esigenze! In serata avvertirete il bisogno di stare un po’ per conto vostro: coccolatevi, ricaricate le batterie e domani sarete al top. Amore: in coppia, smettete di guardare ciò che hanno gli altri e apprezzate ciò che avete voi! In questo, ma lo sapete, risiede il segreto della felicità. Soli: fate i/le rubacuori, per oggi non volete impegnarvi, volete godervi la vita. Ma il destino potrebbe riservare una sorpresa.

Oroscopo 23 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In questo momento l’assetto planetario vi spinge a lavorare il doppio per raggiungere i vostri obiettivi, concretizzare i progetti, realizzare le ambizioni. Sembra che tanto più vi impegnate e tanto più rimboccate le maniche. Ma, a conti fatti, a mettervi sotto stress siete voi, nessuno vi chiede così tanto! La cosa positiva e motivo di soddisfazione è che non sarà fatica sprecata e alla fine sarete vincenti! Amore: in coppia, tra le lenzuola avete intenzione di fare scintille! I passaggi accentuano il vostro lato passionale e il partner sarà pronto/a a seguirvi. Soli: una persona un po’ misteriosa vi intrigherà e non resisterete alla tentazione di conoscerla! Lo farete con eleganza e sarete ben accolti/e!

Oroscopo 23 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ innegabile che il denaro semplifichi l’esistenza, tuttavia cercate di ricordare che la serenità e la pace, nonché la qualità della vita dovrebbero venire prima di tutto. Evitate dunque che l’insicurezza – anche riguardo il futuro – quando si tratta di soldi, prenda il sopravvento! Concentrate invece le energie su idee e progetti che potrebbero migliorare la situazione. Mostrate a tutti cosa siete in grado di fare! Amore: in coppia, è una domenica in cui non vi annoierete, con il partner avrete conversazioni costruttive mirate a rafforzare la relazione! L’amore è sempre forte. Soli: siete affascinanti e determinati a trovare l’anima gemella. E con questi passaggi effettivamente potrebbe accadere…

Oroscopo 23 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui l’immaginazione rischia di prendere il sopravvento e voi perdere il contatto con la realtà, soprattutto per quanto riguarda le spese.. Potreste lanciarvi negli acquisti solo per gratificarvi. Domani, Marte in Cancro riprenderà il moto diretto e avrete una comprensione più chiara di ciò che desiderate davvero. Impegnate le energie sulle persone, le situazioni che vi appagano emotivamente. Amore: in coppia, la carta vincente è la motivazione! I pianeti danno grande slancio alla relazione, la voglia di entrambi è di concretizzare nuovi progetti. Soli: il richiamo dell’amore e dei nuovi incontri, delle novità è forte ma ora il vento cambia e puntate alla stabilità!

Oroscopo 23 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni potreste avere una sorta di rivelazione riguardo qualcosa che in precedenza non avete notato e che riguarderà un familiare o un amico oppure un collega. Con un po’ di rammarico potreste scoprire che non è così comprensiva e indulgente come pensavate. Una chiacchierata sincera potrebbe essere la chiave per aprire la porta alla comprensione, dunque non esitate a fare il primo passo. Amore: in coppia, circola un po’ di aggressività, un’atmosfera che detestate e il partner sembra faccia di tutto per provocarvi. Uscite da questo conflitto! Soli: la giornata non è assolutamente favorevole né agli incontri né alle conversazioni. Domani è un altro giorno.

Oroscopo 23 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno, probabilmente avvertite stanchezza, siete un po’ demotivati e sarebbe un errore seguire l’istinto. Visto che le energie non sono al top, le intuizioni potrebbero giocare qualche brutto scherzo e rischiate di trascurare alcuni elementi importanti di una situazione o commettere degli errori di giudizio. Per oggi evitate di prendere decisioni importanti. Amore: in coppia, i sentimenti reciproci sono una sorta di elisir energizzante che stimola e cementa la relazione. Avete entrambi voglia di raggiungere nuovi obbiettivi. Soli: potreste provare a contattare un/a ex ma sbagliare approccio. E forse perché in fondo sapete che guardare indietro è un errore.

Oroscopo 23 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata fitta di impegni ma molto produttiva e soddisfacente! Tuttavia a sfruttare al meglio gli aspetti planetari odierni dovrebbe essere chi è in cerca di un impiego: siete al top della forma psicofisica, dinamici, dunque leggete gli annunci, inviate il CV o ampliate il giro delle conoscenze! Unica accortezza, in generale: dovete sostenere le vostre idee, non lasciatevi influenzare da ciò che fanno gli altri! Amore: in coppia, con il buon aspetto Mercurio-Marte, oggi avrete la possibilità di far passare qualsiasi messaggio con dolcezza e tenerezza! Soli: è un bella domenica per registrarvi su un sito di incontri e iniziare a chattare. Se non altro stringerete nuove amicizie…