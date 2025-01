Cosa dice l’oroscopo del 23 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata impegnativa ma non temete: l’energia al top sarà d’aiuto a superare qualsiasi ostacolo. Fate tuttavia attenzione allo stress. Sul lavoro, forse dovrete affrontare una sfida, ma troverete rapidamente una soluzione. Nelle relazioni con i colleghi o i familiari cercate di ascoltare di più le esigenze degli altri: non focalizzate l’attenzione solo sui vostri obbiettivi. Amore: in coppia, una conversazione sarà l’occasione per chiarire qualche malinteso. Mantenete un atteggiamento zen. Soli: potrebbe esserci un incontro romantico interessante.

Oroscopo 23 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì all’insegna della serenità, siete più calmi e centrati, il che ti permette di affrontare con più lucidità le situazioni. Sul piano lavorativo, è il momento giusto per dare il via a nuovi progetti, ma evitate di essere impulsivi nelle decisioni riguardanti le finanze. Unica accortezza: in caso di discussione, potreste essere tentati di dire cose spiacevoli di cui in seguito pentirvi. Amore: in coppia, Venere protegge la relazione, avete tante piccole attenzioni che scaldano il cuore del partner. Soli: tutto fa pensare alla possibilità di un incontro romantico che sfocerà in una storia. Incrociate le dita e date il meglio di voi.

Oroscopo 23 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

A chi vi circonda darete l’immagine di una persona efficiente, che ha la situazione sotto controllo ma interiormente proverete incertezza. La cosa migliore è gestire i compiti di lavoro per conto vostro così da esaminare le emozioni e ritrovare la chiarezza. La chiave per superare qualsiasi situazione, infine, sarà la vostra capacità di rimanere flessibili anche di fronte ad alcuni imprevisti. Amore: in coppia, evitate discussioni inutili: il dialogo sarà fondamentale per mantenere la pace nelle relazione. Soli: potrebbe esserci qualche opportunità interessante ma non abbiate fretta di concludere.

Oroscopo 23 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata positiva, soprattutto sul piano emotivo ed è un ottimo momento per rafforzare i legami con le persone a cui volete bene. Sul lavoro, potreste ricevere buone notizie o riconoscimenti per il vostro impegno. Cercate solo di non dubitare degli elogi e complimenti che arriveranno: sono più che meritati! E’ infine il giovedì ideale per eliminare finalmente qualche abitudine malsana. Amore, in coppia, circola armonia che vi permetterà di trascorrere una serata dolce e romantica. Soli: in caso di incontro con una persona che vi attrae evitate di porvi mille domande inutili. Vivete il presente,.

Oroscopo 23 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi astrali odierni potreste essere più introspettivi e spinti a fare il punto della situazione in vari ambiti della vostra vita. Avete capito che aggrapparvi a qualcosa è una perdita di tempo ed energie. Sul lavoro, dunque, anche se dovessero esserci cambiamenti che inizialmente vi agiteranno, tenete presente che la vostra determinazione vi permetterà di accettarli e adeguarvi. Amore: in coppia, se non volete scatenare tensioni, evitate di essere troppo possessi o esigenti. Soli: un po’ distanti da chi vi circonda ma non disperate, la solitudine non durerà a lungo. Una storia d’amore è dietro l’angolo.

Oroscopo 23 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un giovedì più che favorevole ai contatti nella vita sociale, anche online: siete più comunicativi del solito e riuscirete a stringere relazioni importanti, utili nella professione. Più in generale, le conversazioni possono portare a sviluppare idee favolose o riaccendere interesse per un obbiettivo che avete accantonato. Se in mente avete un progetto, parlatene: troverete chi sarà pronto a sostenervi. Amore: in coppia, se desiderate una maggiore intimità e complicità con il partner, anche se vi costa dovete fare il primo passo. Soli: in programma c’è un incontro romantico ma rischiate di essere troppo rigidi.

Oroscopo 23 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giovedì di alti e bassi d’umore ma guardate cosa avete realizzato fino a oggi nel lavoro o nella vita privata e dovete essere orgogliosi! E’ vero che in questo momento nella professione potrebbero esserci piccole difficoltà che vi spingeranno a riflettere su alcune scelte. Se volete affrontare determinati problemi con un socio o il boss è una giornata per mettere le carte in tavola. Amore: in coppia, senza un motivo preciso oggi avvertirete il bisogno di stare un po’ per conto vostro e a volte è necessario. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità: vi dedicherete ad altro, forse a un hobby.

Oroscopo 23 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata positiva, ricca di belle emozioni. Rappresenta un’opportunità per approfondire alcuni legami affettivi, sia con gli amici che con i familiari. Se avete bisogno di chiarire qualche malinteso, è il momento giusto. Nel lavoro, la vostra determinazione vi permetterà di raggiungere un obiettivo importante, ma fate attenzione: evitate di prendere decisioni sull’onda dell’impulsività. Cautela. Amore: in coppia, non aspettatevi momenti di passione ma conversazioni importanti legate al vostro futuro. Soli: più seri e calmi del solito e convinti che un incontro o un appuntamento porterà a una storia seria! E non sbagliate.

Oroscopo 23 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che si tratti di lavoro o vita personale, i passaggi odierni vi spingono a vedere il lato positivo di una situazione. Sul piano pratico, in ogni caso potrebbero esserci dei progressi nell’ambito familiare, la casa o le questioni finanziarie: il che vi farà sentire sollevati, vi metterà di buonumore. È un buon momento per apportare piccoli miglioramenti nelle relazioni e se siete in cerca di un lavoro lo troverete. Amore: in coppia, meno esigenti o meno dipendenti dal partner, prendete le cose con leggerezza e trascorrerete una giornata più rilassata. Soli: oggi apprezzate il vostro status, non farete nulla per dire addio alla solitudine.

Oroscopo 23 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sul posto di lavoro potrebbe esserci un problema con un collega o il boss: chiarite evitando di essere polemici. Nei giorni scorsi potreste aver provato delle frustrazioni o forse provate rancore nei confronti di qualcuno, potreste anche pensare che vi stiano sfruttando. Indipendentemente da ciò che sta accadendo è il momento di affrontare la situazione e trovare una soluzione adeguata. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate gesti concreti: le parole ora non vi bastano e spesso avete ragione. Soli: da chi vi corteggia desiderate prove più tangibili di attenzione e di interesse, il che è del tutto comprensibile.

Oroscopo 23 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Più ambiziosi che mai, siete concentratissimi sul raggiungimento degli obbiettivi riguardanti il lavoro, la carriera in generale, gli affari ma questo atteggiamento al contempo rischia di rendere stressante la vita familiare. Cercate dunque, di trovare un migliore equilibrio lavoro/vita personale e chiedetevi se state focalizzando l’attenzione su ciò che è davvero giusto per voi. Amore: in coppia, la relazione attraversa una fase importante e positiva, c’è un rinnovamento, soffia un vento d’amore e di passione! Soli: accettate un invito a un appuntamento romantico: c’è la possibilità che nasca una storia!

Oroscopo 23 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete splendide energie, dunque cercate di impegnarle nei progetti che avete a cuore, soprattutto se ne avete uno da concretizzare nei prossimi mesi. Uscite dalla zona di comfort, andate avanti per la vostra strada con ottimismo e state alla larga dai pessimisti che tentano di scoraggiarvi! Concentratevi su ciò che volete ottenere e usate questo slancio per dimostrare a tutti che sbagliano! Amore: in coppia, al partner date tutto anima e corpo e ricambia con amore sincero. Insieme fate tutto con gioia! Soli: determinati ad avere un incontro o a recarvi a un appuntamento! Brillate e vi garantite una splendida storia d’amore!