Cosa dice l’oroscopo del 23 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi odierni siete molto intraprendenti e avete la forte possibilità di essere notati dalle persone giuste. Se deciderete, dunque, di parlare di un’idea brillante con qualcuno che conta, potreste avere la possibilità di concretizzarla. La cosa importante è non lasciare che i dubbi prendano il sopravvento poiché rappresenterebbero un freno. Lanciatevi dunque, poiché da questa opportunità possono emergere cose buone. Amore: in coppia, se avete ignorato alcuni conflitti, oggi potrebbero riemergere con una certa forza. Fate attenzione. Soli: negli affari di cuore evitate di vedere solo il lato negativo delle situazioni. La giornata sarà affettivamente meno pesante.

Oroscopo 23 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Le vibrazioni astrali odierne fanno arrivare una scossa benefica al vostro settore della casa, della famiglia. Che si tratti di riorganizzare l’abitazione, ad esempio, anche cambiando semplicemente la disposizione dei mobili o acquistando nuovi elettrodomestici, è la giornata giusta per migliorare. Se, inoltre, siete alle prese con alcuni problemi, qualcosa che accade di punto in bianco, vi doterà di ottimismo e di belle energie per affrontarli e risolvere. Amore: in coppia, è una giornata ideale per trovare un compromesso: avrete la possibilità di evolvere insieme in modo appagante. Soli: è il momento di stringere nuove relazioni: c’è il risveglio della vita sociale e amorosa!

Oroscopo 23 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto tra il Sole in Leone e Urano nel vostro segno, potreste aver voglia di rendere la vita più interessante e soddisfacente, il transito vi spingerà a esplorare qualcosa che potrebbe portare un cambiamento positivo. Al contempo, con la congiunzione Luna-Giove in Cancro nel vostro settore delle finanze, potrebbe entrare una somma che aspettate da tempo oppure potreste lanciarvi in un acquisto o fare qualcosa di piacevole. Amore: in coppia, dimostrazioni d’amore nei confronti del partner, sarete molto generosi. Farete un regalo ma non è escluso che ne riceverete uno, peraltro gradito. Soli: se una persona vi attrae, osate e fate il primo passo!

Oroscopo 23 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno è molto positiva, indica che nel lavoro potreste ottenere un bel riconoscimento per qualcosa che avete svolto con impegno. Su un altro piano: oggi potreste avvertire il bisogno di liberarvi dalla routine, da tutto ciò che in qualche modo rappresenta un impedimento e di conseguenza essere un po’ irrequieti: evitate di prendervela con chi vi circonda e di dire cose di cui in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, se desiderate un po’ più di intimità con il partner organizzate una serata solo per voi due. Sfruttate la serata! Soli: un incontro sarà promettente, potrebbe trasformarsi in una storia che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 23 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Ci sono delle giornata, come ad esempio oggi, in cui anziché stare in compagnia è meglio rimanere per conto proprio. Avete bisogno di un attimo di tregua e della possibilità di orientarvi. La congiunzione Luna-Giove in Cancro alle spalle del vostro segno indica che è un buon momento per rimanere dietro le quinte e riflettere ma facendo leva, è importante!, sul pensiero positivo. Se vi sentite senti bloccati o annoiati, ritroverete la motivazione. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica ma il vostro lato pratico si ribella. Eppure potreste vivere bei momenti pieni di tenerezza! Soli: per oggi non ci sono incontri romantici ma l’attesa durerà ancora poco tempo.

Oroscopo 23 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Leone sosta alle spalle del vostro segno e oggi è in buon aspetto con Urano in Gemelli: alcune improvvise intuizioni vi permetteranno di chiarire alcune domande che vi ponete riguardo al lavoro, ai progetti, ai prossimi obbiettivi che desiderate raggiungere. Siete consapevoli di dover dare il massimo e ciò farvi sentire sotto stress quando invece avreste bisogno di leggerezza. Come risolvere? Mollate un po’ la presa! Amore: in coppia, cos’è che vi preoccupa? Il partner oggi potrebbe chiedersi perché siete così seri e riservati. Soli: non cercate l’anima gemella ma comunque vi troverà. Un incontro è possibile ma voi siete disposti a mettervi in gioco?

Oroscopo 23 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra il Sole in Leone e Urano in Gemelli annuncia una bella giornata, potreste ricevere degli inviti inaspettati ad alcuni eventi, avrete l’opportunità di stringere nuove e stimolanti relazioni. Tuttavia la dissonanza Venere-Marte vi rende impulsivi e il rischio è quello di spifferare informazioni o emozioni che solitamente preferite tenere per voi oppure dire alcune verità a chi vi circonda e senza volerlo offendere: in seguito pentirvi di essere stati troppo sinceri. Amore: in coppia, avete dei dubbi? Tenete presente che la dolce metà è pronta a sostenervi! Soli: sembrate intenzionati a sbloccare una storia alquanto ambigua. Oggi siete sulla strada giusta.

Oroscopo 23 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Venere-Marte vi spinge a dire ciò che pensate, siete determinati a smuovere le acque. In questo modo, in effetti, troverete nuove opportunità e le porte si apriranno più velocemente. Aiuta in ogni caso avere un atteggiamento diplomatico: un approccio eccessivamente schietto potrebbe farvi ottenere il risultato contrario da quello che che desiderate. Evitate inoltre di creare rivalità con amici e colleghi: limitatevi a una sana competizione. Amore: in coppia, si profilano dei progetti, la relazione si stabilizza e dovreste sentirvi rassicurati. Soli: fascino al top e ne farete di conquiste… Avete deciso di vivere il presente e non pensare al futuro.

Oroscopo 23 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Sole-Urano siete molto concentrati, spinti ad apprendere qualcosa di nuovo, riprendere a studiare, frequentare un corso anche online oppure essere attratti da una nuova opportunità. Tenete presente che entrambi, nella vostra vita, potrebbero fare una differenza sostanziale o in qualche modo persino rivoluzionarla. Su un altro piano: per oggi evitate conflitti con chi occupa posizioni di potere, cercate di trovare un accordo. Amore: in coppia, atmosfera romantica e molto coccolona. Ognuno ha bisogno dell’altro e i sentimenti sono sinceri. Soli: è molto probabile un’attrazione oppure una persona vi sorprenderà in un modo molto piacevole.

Oroscopo 23 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Sole-Urano, siete pronti a pensare fuori dagli schemi soprattutto per quanto riguarda la vostra sicurezza finanziaria, siete pronti a pensare fuori dagli schemi. Mentre riflettete sulle vostre opportunità, chiedetevi quali sono davvero utili per i vostri piani e obiettivi a lungo termine. Potreste scoprire che un’opportunità unica o all’apparenza poco credibile potrebbe trasformare drasticamente in meglio le vostre finanze. Amore: in coppia, potreste pensare che il partner vi trascuri. Ma è così o è solo una sensazione? Soli: il vostro status oggi vi pesa ma evitate di sprofondare nel pessimismo. Anche se, va detto, è più facile da dire che da fare.

Oroscopo 23 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni puntano i riflettori su una delle situazioni che state attualmente vivendo. Potrebbe trattarsi di una questione immobiliare, dell’acquisto di un terreno o di una casa o, se siete in affitto, di un trasloco in un’altra abitazione. Oggi potreste sentirvi un po’ frustrati e al contempo impazienti poiché penserete che le cose non progrediscono ma tenete presente che seppure con lentezza tutto si concluderà in modo positivo. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee, con la dolce metà cercate di essere meno rigidi e più elastici. Soli: state ancora rimuginando sul passato ma fantasticare sul ritorno di un/a ex rischia di essere illusorio!

Oroscopo 23 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In mattinata potrebbero emergere delle tensioni con gli amici o i familiari: fate il possibile per mantenere la pace ma evitate di impegnare tutte le vostre preziose energie. Concentrate le vostre attenzioni sugli obbiettivi da raggiungere e non abbiate timore a imporvi, a mettervi al centro della scena. Avete bisogno di una piccola spinta per andare oltre alcuni dubbi? Rivolgetevi a chi vi vuole bene e vi sostiene in qualsiasi circostanza. Amore: in coppia, dolcezza reciproca, l’atmosfera è all’insegna della leggerezza. Soli: se la persona che vi attrae sembra indifferente potrebbe essere semplicemente timida o riservata. Lanciate chiari segnali e osate! Sfruttate il fascino.