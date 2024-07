L’oroscopo del 23 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Che si tratti di lavoro o di vita privata, un amico o un collega potrebbe provare a manipolarvi per ottenere qualcosa, un favore. Tuttavia ciò non vuol dire che non vi accorgerete del fatto che sta approfittando della vostra disponibilità e gentilezza e soprattutto che lascerete fare. Quando inizierà a parlare dite chiaramente che avete capito il suo gioco, evitate di cadere nella trappola della “compassione” e mantenendo la calma stabilite dei limiti. Amore: in coppia, se volete trascorrere più tempo con il partner, studiate un programma quotidiano diverso. La dolce metà non è contraria a un piccolo cambiamento. Soli: una persona che conoscete poco vi darà appuntamento in un contesto molto intimo ma esiterete. La cautela è necessaria!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Sole-Plutone è una giornata in cui potreste essere spinti a riflettere sul vostro percorso professionale: sentite che è in atto una trasformazione, che quello che avete attualmente non è l’impiego per sempre. Potrebbe, ad esempio, tornare alla ribalta un vecchio lavoro oppure avere il desiderio di imboccare una direzione diversa. Al contempo, il transito vi spinge a essere schietti, a dire la vostra verità e mantenere la posizione. Amore: in coppia, cercate di essere più dolci, oggi potreste dire qualcosa che ferirà il partner. Soli: è un martedì che non favorisce gli affari di cuore e gli incontri romantici. Forse in questo momento siete preoccupati per il lavoro o le questioni di denaro e non pensate all’amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Sole-Plutone non è il martedì ideale per prendere decisioni importanti né per premere l’acceleratore per forzare qualcosa che non è matura. Non sarebbe una buona idea. Rischiate di andare comunque avanti, trovarvi di fronte a ostacoli insormontabili e di precipitare nel nulla pur sapendo che un’iniziativa di questo tipo è sbagliata. Riflettete dunque con calma poiché da alcune scelte impulsive non avreste la possibilità di tornare indietro. Amore: in coppia, è la giornata giusta per dare il via a un dialogo: se con il partner ci sono problemi, andrete oltre. Ma, sia chiaro, è necessario essere concilianti. Soli: negli affari di cuore un incontro potrebbe rivelarsi una delusione. E’ inutile aggiungere che sarete molto arrabbiati.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Sole-Plutone scatena delle tensioni all’interno delle vostre relazioni di lavoro o personali ma fate attenzione poiché qualche discussione potrebbe diventare una lite aperta. Per oggi la cosa migliore è quella di evitare di affrontare questioni delicate poiché né voi né l’altro riuscireste a trovare un accordo. Rimandate e nei prossimi giorni avrete la possibilità di dare il via a una conversazione tranquilla e trovare una soluzione valida. Amore: in coppia, fare una messa a punto e affrontare eventuali problemi chiarirà la situazione. La vita a due è noto che spesso richiede un compromesso. Soli: le opportunità di incontrare l’amore non mancheranno. L’importante è che non penserete a cosa accadrà ma a vivere il “qui e ora”!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Plutone in Acquario, dovete accettare il fatto che alcuni accordi o collaborazioni di lavoro non possono durare in eterno così come sono ma destinati a cambiare. Il vostro è un segno Fisso e dunque i cambiamenti non sono di vostro gradimento ma aggrapparvi a qualcosa è una perdita di tempo. Superate questo timore e toccherete con mano che questa trasformazione porterà a qualcosa di meglio. Amore: in coppia, un niente potrebbe scatenare una litigata: entrambi siete testardi e ciò comporterà una valanga di reciproci rimproveri. Soli: cercate di essere meno rigidi, più elastici e di cambiare qualcosa nel vostro atteggiamento. Rischiate di far scappare come una lepre chi vi corteggia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Sole-Plutone scatena emozioni forti e rischiate di trasformare in un dramma una situazione che potrebbe non essere così complicata come sembra in apparenza. Mantenere la calma e praticare un po’ di esercizio fisico per canalizzare l’agitazione, vi permetterà di trovare una soluzione e prendere la decisione giusta. Se non lo farete, le emozioni potrebbero portarvi fuori strada. Infine, anche se non siete d’accordo con un collega, evitate discussioni! Amore: in coppia, trovate il modo per divertivi insieme, praticate qualche attività che vi faccia sentire più vicini. Soli: è il momento di mettervi in gioco: in questo modo incontrerete chi vi corteggerà e infiammerà il vostro cuore. Il vero amore potrebbe essere dietro l’angolo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Plutone la visione che avete delle amicizie potrebbe essere distorta e sarete tentati di mettere la parte le persone leali, che vi sostengono per lasciare spazio a nuove relazioni. Il che potrebbe scatenare dei problemi. Al contempo, evitate di farvi coinvolgere in discussioni che non vi riguardano poiché intervenendo potreste persino peggiorare la situazione. Lasciate dunque che se la sbroglino da soli, avete ben altro da fare. Amore: in coppia, programmate una serata romantica e se oggi non è possibile, pianificate per domani. Sarà comunque un successo! Soli: se una persona vi attrae e vi corteggia, prendete il coraggio a due mani, fatevi avanti e lanciate un prossimo appuntamento per una cenetta a due.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una chiacchierata con un amico o un familiare potrebbe spingervi a riflettere sulla vostra situazione personale, in particolare riguardo alla casa. Potreste decidere di traslocare o acquistare una nuova abitazione oppure ristrutturare quella in cui vivete attualmente. In ogni caso, questi futuri cambiamenti corrispondono al vostro forte desiderio di rinnovamento e pienamente in linea con le vostre esigenze. E’ il momento giusto per pianificare. Amore: in coppia, dite no alla gelosia, non solo sarà inutile, ma rischiate di entrare in una spirale di cui sarete infelici per primi voi! Soli: curiosando sui social vedrete che chi vi corteggia mette parecchi like ai post di una persona e avrete dei sospetti. E se invece si trattasse di semplice amicizia?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Sole-Plutone scatena agitazione, per oggi se volete evitare spiacevoli discussioni probabilmente provocate da chi vi circonda, cercate di rimanere dietro le quinte, rallentare in ritmo e domani tornerete a lanciarvi nella vita sociale con l’allegria e la simpatia che appartengono al vostro segno. E’ una giornata in cui dovete rilassarvi, riposare e riorganizzarvi. Prendere cura di voi stessi vi permetterà di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, state entrando in una fase di totale rinnovamento e vi amate sempre come il primo giorno! Soli: nel programma della giornata ci sono belle sorprese, la possibilità di dare il via a una storia. Ma è indispensabile uscire, lanciare inviti, stringere nuove e stimolanti persone.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Sole-Plutone, la vostra situazione finanziaria potrebbe essere motivo di stress, per cui evitate di aggravarlo spendendo inutilmente. In seguito ve ne pentireste… Per fortuna il vostro lato razionale, pratico vi spingerà a dare uno sguardo al budget e alle abitudini quotidiane di spesa. Volendo, è una buona giornata per saldare eventuali debiti o farvi restituire una somma di denaro che avete prestato o chiedere quanto vi devono da tempo. Amore: in coppia, avvertite il forte bisogno di introdurre maggiore fantasia nella relazione. Che aspettate dunque a concretizzare qualche idea anche piccantina? Soli: se avete intenzione di riconquistare un/a ex la cosa migliore è tastare il terreno con un sms così da non esporvi troppo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se in una relazione di lavoro o personale sono presenti dei problemi, delle incomprensioni, la situazione oggi potrebbe arrivare al culmine e la dissonanza tra il Sole in Leone con Plutone nel vostro segno spingervi a sfogare la vostra irritazione. Vi sentireste meglio, è sicuro, ma non gioverebbe alla situazione. La soluzione migliore potrebbe essere quella di avere nei confronti dell’altro un atteggiamento comprensivo così da rendere possibile una riconciliazione. Amore: in coppia, il dialogo sarà poco armonioso e potrebbero nascere dei malintesi. Cercate di rimediare, le cose non vanno poi così male. Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio ma non è chiudendovi nella torre d’avorio che migliorerete la situazione. Accettate gli inviti!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Sole-Plutone potrebbe rendere difficili le relazioni di lavoro o personali, soprattutto se una persona tenterà di imporvi qualcosa oppure sarà molto esigente nei vostri confronti. La soluzione migliore anziché arrabbiarvi e litigare è fare leva sul vostro senso dell’umorismo così da ribaltare la situazione. Una battuta spiritosa farà miracoli per allentare la tensione. Rimandate dunque eventuali commenti provocatori a un altro giorno. Amore: in coppia, il partner potrebbe muovervi dei rimproveri del tuo partner. Come detto sopra, andate oltre e fate qualche battuta. Soli: se non vi sentite a vostro agio con una persona incontrata di recente non ha senso provare a contattarla di nuovo. Se ne siete sicuri, ovviamente.