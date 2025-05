Cosa dice l’oroscopo del 23 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno rappresenta un invito a intraprendere con determinazione nuovi progetti. Il buon aspetto tra la Luna, Venere e Marte vi rende molto motivati e creativi, dunque investite le vostre energie su ciò che davvero accende il vostro entusiasmo e la passione. Fate leva sulla tenacia, la costanza e otterrete molto. Una relazione d’amicizia o una notizia che arriverà nel corso della giornata potrebbero cambiare in modo significativo la vostra prospettiva su una questione. Amore: in coppia, le responsabilità vi uniscono, insieme siete più forti! Soli: uno sguardo distaccato può nascondere un vulcano di passione. Non fermatevi alle apparenze.

Oroscopo 23 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: è un venerdì in cui potreste avere una temporanea perdita di motivazione o siete meno grintosi del solito. Le vibrazioni odierne sono perfette per rimanere dietro le quinte, mettere ordine, sistemare alcune questioni eventualmente rimaste in sospeso. Nel corso della giornata vi riprenderete e sarete pronti ad apportare dei miglioramenti, in particolare per quanto riguarda le finanze o il raggiungimento degli obbiettivi. Amore: in coppia, grande complicità tangibile. I progetti a lungo termine che iniziano oggi hanno una parola chiave: fiducia. Soli: conquisterete chi ha valori simili ai vostri.

Oroscopo 23 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nella prima parte di questa giornata, avrete la sensazione di avere gli occhi di colleghi, amici e familiari puntati addosso, siano pronti a criticare. Occhio a prendere sul personale ciò che diranno. Ma non solo: anche se nel lavoro probabilmente sarete tirati in molte direzioni, fareste meglio a prendere del tempo extra per concedervi delle pause. Nel pomeriggio avrete un’energia incredibile per risolvere eventuali problemi e ne deriverà un cambiamento positivo. Amore: in coppia, oggi siete partner unici! Scacciate qualsiasi accenno di noia, siete romantici e ravvivate l’eros. Soli: conquistati da una persona che vi prende sul serio. E ammetterete che non succede spesso.

Oroscopo 23 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete nel vostro settore della carriera e delle ambizioni, è vero che vi rende inquieti ma al contempo siete molto produttivi, pronti ad assumere ruoli che comportano maggiore responsabilità e sarete in grado di impressionare favorevolmente il boss, i colleghi. Al contempo, l’intuito è al top: il vostro è un dono prezioso che vi permette di percepire ciò che sfugge a chi vi circonda. Seguirlo, potrebbe aprire una porta in cui da tempo tentavate di entrare. Amore: in coppia, qualcosa va rivisto: la comunicazione, i ruoli o solo il tono di voce? Mettete ordine con delicatezza. Soli: un po’ diffidenti, sul fronte incontri è indispensabile una pausa.

Oroscopo 23 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Ariete annuncia al vostro segno una splendida giornata, rappresenta un’opportunità per ampliare i vostri orizzonti. Uscite dunque dalla zona di comfort, andate oltre i soliti limiti con coraggio così da poter vivere bei momenti, nuove avventure ed esperienze. Il buon aspetto tra la Luna e Marte in Leone accentua la sicurezza in voi stessi e sarete pronti a intraprendere qualcosa di audace. Anche se farete un salto nel buio i pianeti vi offriranno il loro sostegno. Amore: in coppia, programmate tutto insieme: un viaggio, nuovi acquisti… e vi divertirete. Soli: sex appeal al top. Una persona vi osserva in silenzio, aspetta il momento giusto per avvicinarsi.

Oroscopo 23 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali odierni al vostro segno parlano di trasformazione, di un nuovo inizio dunque cercate di essere selettivi sulle persone o su quelle iniziative a cui dedicare le vostre energie, le attenzioni. Al contempo è un buon momento per perfezionare un progetto o un obbiettivo che avete a cuore o rivedere un piano. Se avete delle difficoltà, provate dei dubbi, non esitate a chiedere consiglio a un esperto o un amico di cui vi fidate: il suo parere potrebbe rappresentare un punto di svolta. Amore: in coppia, la relazione è solida ma ogni tanto andrebbe bene una carezza fuori programma. Soli: oggi l’amore non è una priorità. Siete insoddisfatti e rifiutate inviti e incontri.

Oroscopo 23 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Ariete è in buon aspetto con altri pianeti: vi dota di buon umore, fascino e accende il desiderio di vivere qualcosa che spezzi il solito quotidiano. La routine oggi vi sta stretta e in effetti potreste avere la possibilità di acchiappare al volo una bella opportunità che vi permetterà di provare qualcosa di nuovo. Potrebbe essere l’occasione per brillare nel lavoro o nella vita personale. Tuttavia, cercate di trascorrere del tempo con le persone a cui volete bene. Amore: in coppia, un hobby o un nuovo interesse vi permetterà di rafforzare la complicità, la tenerezza. Soli: gli sguardi saranno puntati su di voi. Sex appeal, magnetismo, accenderete negli altri il desiderio.

Oroscopo 23 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Ariete oggi rappresenta un invito a portare a termine progetti, compiti e questioni in scadenza. E’ il momento giusto per portare a termine ciò che avete iniziato o quanto meno fare dei progressi significativi completando una fase del vostro lavoro. Avete tutte le energie utili a svolgere rapidamente quanto dovete. Rimboccate le maniche e concluderete presto e bene! Al contempo avete anche l’opportunità di introdurre nel quotidiano nuove e sane abitudini. Amore: in coppia, proporrete al partner delle idee che escono dal solito quotidiano. Ottima iniziativa. Soli: un incontro in un luogo insolito vi permetterà di dare il via a una storia.

Oroscopo 23 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Ariete è una giornata in cui pianificare un fine settimana divertente in compagnia degli amici cari. Su un altro piano: i progetti avviati in questo periodo avranno un tasso di successo più elevato, nel lavoro, potrebbero proporvi degli accordi o contratti: saranno d’aiuto ad aumentare le entrate. E anche se non accadrà nel giro di pochi giorni, impegnarvi in questo momento significa che prossimamente vi sentirete più sicuri finanziariamente. Amore: in coppia, i reciproci sentimenti sono intensi, le emozioni e la passione ancora di più! La serata sarà sicuramente bollente. Soli fatevi belli/e e accettate gli inviti! Una persona potrebbe corteggiarvi e sarà amore.

Oroscopo 23 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui siete spinti a essere audaci e ad affrontare nuove sfide. Al contempo i passaggi odierni indicano che dovreste rallentare il ritmo e pensare al vostro benessere. Il transito rappresenta un invito a concedervi un massaggio o un trattamento termale o ancora, più semplicemente, un bagno rilassante nel comfort della casa. Su un altro piano: se state pensando di cambiare abitazione, è il momento di parlarne con le persone care. Amore: in coppia, la dolce metà oggi non sarà una pasta di miele… Lo capirete e, probabilmente sbagliando, vi chiuderete a riccio. Soli: negli affari di cuore vi lancerete nella conquista e non perderete tempo con i dettagli.

Oroscopo 23 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione: è un venerdì in cui siete disponibili e particolarmente socievoli, sfrutterete le vostre qualità per stringere relazioni gratificanti, per essere ricettivi a tutto ciò che accade intorno a voi, per risolvere qualsiasi problema e per trasmettere le vostre idee in modo delicato. E fate bene: in particolare una conversazione con un amico potrebbe comportare qualcosa di molto positivo e importante sul piano finanziario. Amore: in coppia, il dialogo è dolce, c’è una bella complicità e nell’eros l’intesa è perfetta. La relazione è al top. Soli: conquista in vista! Concluderete la giornata con un tenero bacio o un numero di telefono…

Oroscopo 23 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una gran bella giornata, provate una piacevole sensazione di relax e benessere interiore che vi permetterà di ricaricare le batterie. Così sereni e aperti a nuovi sviluppi attirerete nuove opportunità che dovrete cogliere al volo. Non è escluso che arrivi un aiuto da parte di un amico o che siate voi a dare ottimi consigli. Altra buona notizia: potrebbe entrare una gradita somma di denaro. Stasera concedetevi una gratificazione come ricompensa per il vostro impegno. Amore: in coppia, la dolce metà di voi vede solo il meglio e il vostro ego ne è lusingato. Soli: frequentate persone con cui siete totalmente voi stessi, questo è indubbiamente un buon segnale…