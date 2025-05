Cosa dice l’oroscopo del 22 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere nel vostro segno è in buon aspetto con Marte in Leone: avrete le idee molto chiare su ciò che desiderate, quali obbiettivi raggiungere. Il transito vi dota di fascino e al contempo della motivazione per trasformare i vostri sogni in realtà. Di qualunque iniziativa si tratti, ad esempio dare il via a un’attività, siete pronti a fare il primo passo. Puntate in alto, dunque, sfoderate il coraggio e non abbiate timore di far vedere di che stoffa siete fatti! Amore: in coppia, entusiasmo, passione nei confronti del partner vi rendono irresistibili! Soli: è uno dei giorni migliori dell’anno per un incontro d’amore o per uscire con una persona che vi attrae. Siete magnetici e romantici!

Oroscopo 22 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Potreste sentirvi stressati, provare tensione interiore, forse perché siete alle prese con una decisione. In questo caso cercate di trascorrere questo giovedì in un modo che vi faccia sentire meno agitati. Cercate di riflettere sulla situazione facendo tesoro delle lezioni del passato: vi permetterà di imboccare la direzione giusta e sarete in grado di apportare dei cambiamenti positivi. E’ una buona giornata, infine, per contattare i vostri cari. Amore: in coppia, l’amore e la reciproca attrazione sono più forti del solito! Approfittate dei piaceri che vi offrono i pianeti. Soli: fate colpo grazie al senso dell’umorismo. Potere di seduzione al top, sfruttatelo a tutto campo!

Oroscopo 22 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto tra Venere e Marte avete il coraggio e la sicurezza per portare a termine con successo eventuali compiti difficili, superare le sfide e dirigervi verso il successo. L’importante è che evitiate di entrare in conflitto con chi vi circonda. Per questo, più sarete attivi, ad esempio praticando un po’ di esercizio fisico oppure impegnando del tempo e le energie su un progetto che avete a cuore, più oggi vi sentirete bene. Amore: in coppia, siete dell’umore giusto per vivere una giornata all’insegna del romanticismo, eros e amore, conditi da risate complici. Soli: è uno splendido giovedì, favorevole agli incontri romantici e per dare il via a nuove storie d’amore!

Oroscopo 22 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Venere-Marte è ottimo per entrare in contatto con persone che vi fanno sentire bene, motivati, sicuri di voi stessi e ancora meglio se saranno disposte all’occorrenza a dare una mano. È un’ottima giornata per esaminare con occhio critico i modelli relazionali del passato così da poter fare tesoro degli errori commessi e avere un approccio diverso. Se, inoltre, avete un incontro di lavoro, andate con la certezza che andrà a buon fine. Amore: è una giornata positiva, sia sul fronte dei progetti che della complicità. Soli: siete più coraggiosi e determinati. E’ la garanzia che se avete intenzione di conquistare una persona, prendere l’iniziativa oggi vi sarà più facile!

Oroscopo 22 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Lo splendido aspetto tra Venere in Ariete e Marte nel vostro segno vi dota di grande fascino: sfruttatelo per concludere affari, promuovere le vostre idee e chiedere ciò che desiderate. Tuttavia, la giornata non dovrebbe essere tutta incentrata sugli affari e sul lavoro: i buoni aspetti indicano che dovete coltivare le amicizie e pensare anche a un po’ di divertimento. Nella vita sociale, sarete i protagonisti di qualsiasi incontro! Amore: in coppia, è una giornata ricca di imprevisti positivi. Il partner forse vi ha preparato una sorpresa – cenetta romantica? – e ne sarete felici. Soli: stop alla solitudine che dura ormai da troppo tempo e partite con coraggio alla conquista dell’amore!

Oroscopo 22 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci vi spinge a impegnare le energie più del solito nel lavoro. Atteggiamento che vi farà ottenere ottimi risultati ma cercate di non esagerare. Avete già parecchie responsabilità e la fatica mentale è notevole, dunque non fatevi carico di altro e dite con fermezza un “no” a chi eventualmente tenterà di accollarvi ulteriore lavoro. Non potete gestire tutto e dovete mettervi al riparo dallo stress. Amore: in coppia, se di recente ci sono state delle tensioni sarete in grado di appianarle. Il che vi permetterà di risvegliare l’eros! Soli: uscite, accettate gli inviti che arrivano: in programma c’è un incontro molto intrigante con una persona speciale.

Oroscopo 22 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La vita sociale brilla e oggi dovete sfruttare il buon aspetto Venere-Marte: un evento imperdibile o un incontro potrebbero rappresentare più di un semplice diversivo. Potrebbero permettervi di stringere una relazione d’amicizia interessante, non ultimo anche utile a fare passi avanti nel lavoro. Il fascino è al top e avete l’effetto calamita! Accettate dunque gli inviti, curate il look nei minimi dettagli e godetevi pienamente questa bella giornata. Amore: in coppia, passione al top! Ri-scoprirete l’ardore e la sensualità dei primi tempi… Con il partner oggi aprirete la porta alla felicità. Soli: avventura passionale con una persona diversa da quelle che solitamente scegliete.

Oroscopo 22 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci è il giovedì ideale per essere comprensivi e meno rigidi nei vostri confronti. Cercate di volervi più bene, essere meno esigenti, coccolarvi e capire in quale ambito è necessario apportare eventuali cambiamenti. Sia chiaro, riflessioni da fare con tranquillità, senza rimproverarvi per le decisioni del passato: aver stretto relazioni o scelto delle situazioni che si sono rivelate negative. Amore: in coppia, cercate di dare nuovo slancio alla relazione. Uscite mano nella mano e scambiatevi baci appassionati! Soli: i passaggi odierni favoriscono gli incontri all’insegna della passione. Stasera tornerete a casa in dolce compagnia.

Oroscopo 22 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Venere-Marte, accende la voglia di ampliare gli orizzonti ed è una giornata in cui accettare di partecipare a un evento: potrebbe offrirvi la possibilità di stringere nuovi contatti, veder arrivare delle opportunità di lavoro oppure organizzare un viaggio improvvisato. E potreste vivere, infine, una nuova esperienza con una persona che accenderà il vostro entusiasmo, con cui nascerà una bella e stimolante relazione d’amicizia. Amore: in coppia, avete voglia di vivere una serata all’insegna dell’eros. Il partner vi seguirà… Soli: fascino magnetico, avete la possibilità di prendere l’iniziativa ed esprimere i vostri desideri sensuali più profondi.

Oroscopo 22 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Sfruttate i passaggi odierni per sbrigare impegni, assumere e portare a termine le responsabilità poiché avete splendide energie e la motivazione è al top! E’ un giovedì in cui l’atteggiamento migliore è entrare in azione, essere dinamici e ciò vi metterà in grado di ottenere il successo in qualsiasi vostra iniziativa! Conversazioni e trattative andranno a buon fine e troverete un accordo positivo che andrà a vantaggio di tutti. Avrete di che festeggiare! Amore: in coppia, momenti intensi con il partner, esprimerete l’amore, la passione, il desiderio! Soli: siete dotati di un perfetto equilibrio tra sicurezza, eleganza e magnetismo: potete attrarre e conquistare chiunque.

Oroscopo 22 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra Venere-Marte annuncia una splendida giornata in cui è possibile la conclusione positiva di un accordo o la firma di un contratto. Le vostre idee, le opinioni saranno inoltre ben accolte, apprezzate e nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote. Il che rafforzerà la sicurezza in voi stessi! Potrebbe, infine, arrivare un’ottima offerta di lavoro e in questo caso dovrete coglierla al volo senza pensarci due volte. Amore: in coppia, organizzerete una serata all’insegna del romanticismo e della sensualità. Insieme al partner vivrete dei momenti magici! Soli: lanciate un invito alla persona che vi attrae. Potrebbe iniziare una meravigliosa storia d’amore.

Oroscopo 22 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi astrali odierni vi rendono più generosi ed empatici del solito e siete pronti a correre in aiuto delle persone alle prese con qualche problema. Il che è lodevole tuttavia accertatevi se date una mano a chi vi circonda solo per eludere le vostre responsabilità. Lavoro o vita personale, fate dunque quanto dovete poiché in caso contrario in seguito rischiate di pagarne il prezzo. Organizzatevi e concentratevi su ciò che vi offre sicurezza. Amore: in coppia, ciao ciao preoccupazioni oggi con il partner sarà una festa d’amore e di passione! Soli: occhi aperti: un/a partner ideale è proprio dietro l’angolo e per un cuore romantico come il vostro è un’ottima notizia!