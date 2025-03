Cosa dice l’oroscopo del 23 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Sole-Plutone è un’opportunità per trasformare la vostra prospettiva, dare il via a un nuovo inizio. soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli obbiettivi importanti. Il timone è nelle vostre mani e siete pronti a realizzare con entusiasmo dei progetti, anche personali. Niente e nessuno possono fermarvi, dunque non permettete a vecchi ricordi di bloccarvi. È tempo di andare avanti. Amore: in coppia, di buonumore, comunicativi. Non rovinate la giornata, a voi e al partner, a causa dell’impazienza. Soli: i pianeti promettono incontri interessanti. Evitate tuttavia di essere eccessivamente intraprendenti.

Oroscopo 23 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Il lavoro e la carriera potrebbero finalmente regalarvi il successo e la fortuna che aspettate da tempo. Può essere un riconoscimento per l’impegno e la dedizione per quanto avete svolto: ad esempio un aumento di stipendio, un bonus che al contempo vi garantirà un maggiore rispetto da parte dei colleghi. Se, inoltre, se in mente avete delle iniziative, andate avanti: i pianeti vi offrono garanzia di riuscita! Amore: in coppia, grande complicità, avete belle idee per stregare nuovamente il partner, che ricambierà. Soli: sapete bene chi volete e siete selettivi. Oggi Cupido scoccherà la freccia e vi innamorerete perdutamente.

Oroscopo 23 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un periodo di grande trasformazione ed è il momento di concretizzare idee coraggiose, correre dei rischi calcolati, abbattere qualche limite. Andare a fondo riguardo qualsiasi situazione anziché fermarvi alla superficie, potrebbe comportare dei vantaggi. Che si tratti di carriera, crescita personale o viaggi, se c’è qualcosa su cui siete stati esitanti, ora è il momento di lanciarvi con sicurezza. Amore: in coppia, nonostante il buonumore, siete agitati, non state fermi un minuto e il partner avrà difficoltà a starvi dietro. Soli: avete la sensazione di poter concedervi qualsiasi cosa. Volete divertirvi ma non esagerate!

Oroscopo 23 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nel lavoro avete intenzione di ottenere una posizione diversa, avrete la determinazione e trovare le dritte giuste per farlo vostro. Stiamo parlando di comunicazione assidua con le persone, parlare di ciò che avete realizzato in passato, la capacità di circondarvi di alleati pronti a sostenere la vostra causa. Potrebbe arrivare inoltre un’offerta inaspettata che vi permetterà di dare il via a un nuovo inizio. Amore: in coppia, pronti a rivedere globalmente la relazione, anche se le cose vanno bene. Ma che vi succede?! Soli: un flirt condito da emozioni e passioni ma vi bloccherete. La ferita di un amore non si è ancora chiusa?

Oroscopo 23 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete alle prese con una situazione complicata? Per risolvere, l’esperienza potrebbe rivelarsi preziosa. E’ probabile che nelle ultime settimane la questione sia peggiorata e abbiate impegnato parecchio tempo ed energie. Ora meritate di trovare la soluzione giusta. Potreste sentirvi obbligati a impegnarvi senza sosta, ma al contrario distaccarvi e mollare la presa può far emergere delle intuizioni fondamentali. Amore: in coppia, generosi, amorevoli e pronti a vivere una giornata romantica. Evitate tuttavia di imporre le vostre idee. Soli: affascinanti, è una giornata ideale per incontrare l’anima gemella o lanciarvi in un’avventura d’amore!

Oroscopo 23 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se il vostro stile di vita non vi convince più, potrebbe essere persino motivo di frustrazione, potreste essere tentati di agire impulsivamente. La realtà, tuttavia, è che forse avete bisogno di una pausa, di introdurre attività diverse dal solito, che restituiscano entusiasmo. Su un altro piano: se desiderate trovare un nuovo lavoro o volete avviare una vostra impresa, potrebbe arrivare un’ottima opportunità. Amore: in coppia, mettete da parte le vostre pretese e lasciate spazio al buonumore! Soli: per voi vale lo stesso discorso: siate meno esigenti, cercate di abbassare un po’ le aspettative e non rischierete delusioni.

Oroscopo 23 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui, più del solito, sarete pronti a correre in aiuto di una persona, starle vicino, parlare e sostenerla. Il problema è che rischiate di preoccuparvi eccessivamente al punto da concentrare totalmente la vostra attenzione sulla situazione. E’ un atteggiamento generoso, lodevole ma potrebbe distrarvi da cose ben più importanti e, forse, comportare in seguito dei problemi. Amore: in coppia, avete pensato a un nuovo progetto a due e il partner sarà pronto a seguirvi nell’avventura. Soli: in programma c’è un incontro ma non sarete convinti. Avete paura? Lasciatevi andare, in seguito deciderete il da farsi.

Oroscopo 23 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Rispetto a una situazione personale o di lavoro, oggi vi sarà difficile reprimere le forti emozioni che provate. Vorreste far finta di niente e sorridere come sempre ma è un atteggiamento che potrebbe ritorcersi contro di voi. Siate dunque sinceri su cosa provate e invece di tenerlo per voi parlatene con qualcuno di cui vi fidate. Come tutti a volte avete bisogno di rassicurazioni o di una spalla su cui appoggiarvi. Amore: in coppia, atteggiamenti ed emozioni oggi sono discordanti. Circola un’atmosfera un po’ caotica. Soli: è una giornata in cui non riuscirete a trovare un equilibrio interiore e il fatto scatenare il vostro nervosismo.

Oroscopo 23 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Sole-Plutone, tutto è possibile, a patto che siate aperti e accettare nuove idee, apprendere altre abilità. È tempo di ampliare gli orizzonti e man mano che la vostra prospettiva cambierà, cambierete anche voi. E’ un’occasione per reinventarvi e scoprire nuove opportunità e aperture d’aiuto alla crescita personale e lavorativa. Lanciatevi senza esitare e costruirete la vostra fortuna. Amore: in coppia, il desiderio è al top e la serata sarà indimenticabile, potremmo dire grandiosa! Soli: un’atmosfera simpatica in un contesto inedito, una persona vi sembrerà irresistibile e… scatterà l’attrazione!

Oroscopo 23 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in cui l’idea di un cambiamento potrebbe essere intrigante, invitante e al contempo farvi paura. Il Sole in Ariete, nel vostro settore della casa e della famiglia, in buon aspetto con Plutone in Acquario nel vostro settore delle finanze, indica che se volete puntare a obbiettivi ambiziosi, dovrete cambiare approccio per quanto riguarda i soldi e superare il bisogno di avere delle certezze a tutti i costi. Amore: in coppia, in alcuni momenti sarete distanti e il partner si porrà mille domande. Soli: potreste sentire il bisogno di esprimere i sentimenti che provate e che tempo tenete per voi. E’ tempo di rivelare l’amore!

Oroscopo 23 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica positiva, il buon aspetto Sole-Plutone punta i riflettori sull’affetto che provate e provano per voi le persone care, gli amici. Sarete molto affettuosi e amorevoli nei confronti di chi vi circonda. A dominare la giornata sono l’ottimismo e l’entusiasmo ma non dimenticate di rimanere con i piedi per terra. Con la Luna in Capricorno la nemica numero uno, per oggi, è la distrazione. Amore: in coppia, quando le cose – come oggi – vanno bene, siete adorabili. E il partner è felice di avervi accanto. Soli: le possibilità di conquistare non mancano ma siete molto esigenti. Chi, dunque, è degno di rapire il vostro cuore?

Oroscopo 23 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’odierno aspetto Sole-Plutone al vostro segno consiglia di cambiare approccio riguardo ad alcuni schemi radicati. Se ritenete, con sincerità, di aver dato la priorità a un piano o un progetto sbagliato, è il momento di imboccare una nuova direzione. Può essere stressante, non c’è dubbio, ma avete una grande forza interiore: il transito sarà d’aiuto a migliorare la vostra crescita personale e professionale. Amore: in coppia, il partner è pronto ad ascoltare attentamente le vostre aspettative e ad appagarle. Soli: l’atmosfera è romantica, oggi avrete delle sorprese: tra dichiarazioni e prove d’amore, Cupido avrà un gran da fare!