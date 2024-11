L’oroscopo del 23 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Dopo una settimana di intenso lavoro, impegnativa, che ne dite di dedicare oggi e domani alla cura di voi stessi, del vostro benessere? La Luna in Vergine è in dissonanza con Saturno e il transito potrebbe rivelare come alcune abitudini e comportamenti siano diventati limitanti o autodistruttivi. All’occorrenza delegate qualche responsabilità a una persona cara: sarà pronta a sostenervi! Amore: in coppia, concedetevi dei momenti romantici a due. Mettere da parte la vita familiare è positivo. Soli: non fate resistenza e lasciatevi conquistare! Godete di tutte le buone vibrazioni astrali che vi circondano!

Oroscopo 23 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete bisogno di una dose extra di riposo e di ritagliare del tempo per conto vostro. I transiti attuali ricordano al vostro segno di rallentare e scoprire ciò che desiderate e di cui avete veramente bisogno. Con l’odierna Luna in Vergine, cercate dei modi per alleviare lo stress accumulato di recente e non al contrario di assumere maggiori responsabilità! Distraetevi, uscite dalla zona di comfort! Amore: in coppia, assicuratevi di preservare la complicità e mantenere la freschezza della relazione. Soli: arriva l’amore! Lasciatevi andare, non controllate le emozioni. Dimenticate gli errori e andate avanti.

Oroscopo 23 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Vergine in sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, è un sabato in cui fare attenzione alle persone care eccessivamente curiose. La dissonanza con Saturno, al contempo indica che anche voi dovete rispettare la loro privacy, evitare di intervenire anche quando penserete che qualcuno stia per commettere un errore. Fatelo solo se ve lo chiederanno in modo esplicito. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, con il partner c’è qualche disaccordo e le vostre reazioni non sono sicuramente d’aiuto…Soli: per oggi mettete in pausa gli affari di cuore, domani andrà decisamente meglio.

Oroscopo 23 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Essere più produttivi del solito oggi vi sarà utile, vi regalerà un positivo senso di benessere. Con la Luna in Vergine, capite al volo cosa diranno gli altri, come reagiranno ma non solo: la vostra capacità di esaminare i dettagli vi metterà in grado di impegnarvi in più cose contemporaneamente e di passare rapidamente in rassegna l’elenco delle cose da fare e avere un po’ di tempo libero. Amore: in coppia, spezzare la routine avrà sicuramente un effetto positivo sulla relazione. Cercate di cambiare determinate abitudini. Soli: la sensibilità è il vostro punto debole. Sbarazzatevi del tran tran quotidiano.

Oroscopo 23 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se in mente avete un’idea per guadagnare di più, non dovete chiuderla in un cassetto. Una parte di voi, è vero, potrebbe riflettere sulle ragioni per cui rischia di non funzionare ma è il momento di eliminare il pensiero negativo: lo avete ascoltato anche per troppo tempo! Gli astri non vi consigliano, ovviamente, di lanciarvi alla cieca ma se ritenete che il piano abbia del potenziale, portatelo avanti. Amore: in coppia, piccole nuvole all’orizzonte: evitate di essere troppo gelosi o a rimetterci sarete voi. Soli: premere l’acceleratore per conquistare non farà pendere la bilancia a vostro favore.

Oroscopo 23 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna trascorre il fine settimana nel vostro segno come sempre amplifica le emozioni, siete ipersensibili e la tendenza è quella di fare paragoni con gli altri. Pensate a voi: è il momento di fare un ulteriore passo avanti per quanto riguarda un’ambizione, un obiettivo o prendere un’iniziativa nell’ambito della carriera. Andrà tutto bene e capirete che andare avanti è stata la decisione migliore. Amore: in coppia, credete fermamente nel futuro della vostra unione e avete ragione! Soli: la testa tra le nuvole ma con i piedi per terra: dovete fare qualcosa e all’occorrenza osare! Sognare non basta.

Oroscopo 23 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: è un fine settimana in cui ritagliare del tempo soltanto per voi, mettere dei limiti alle richieste di amici e familiari così da ricaricare le batterie. In questo momento probabilmente avete in cottura progetti, obbiettivi e avete bisogno di distrarvi e rilassarvi. Uscire con nuove persone aiuta a coltivare aspetti finora inesplorati della vostra personalità. Amore: in coppia, avrete il coraggio di esprimere la vostra opinione, il che sicuramente andrà a vostro vantaggio. Soli: più sicurezza in voi stessi! Tanto più che anche in amore, non vi lanciate senza paracadute.

Oroscopo 23 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Vergine è un fine settimana da dedicare al divertimento, accettare e lanciare inviti agli amici! Al contempo, sapendo che una persona può avere un impatto positivo sui vostri piani, sarete spinti a contattarla. Se è influente, tanto meglio poiché potrebbe essere in grado di sfruttare i suoi agganci e darvi un aiuto. La sua assistenza potrebbe essere decisiva! Amore: in coppia, approfittate di questa giornata favorevole per pianificare nuovi progetti a due. Soli: negli affari di cuore il semaforo è verde, siete liberi di fare quello che volete! Moltiplicate dunque le uscite, gli incontri e le conquiste!

Oroscopo 23 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Vergine che sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione, anche se è il fine settimana continuerete a lavorare sodo, sarà difficile distrarvi. Che si tratti di fare gli straordinari o collaborare con un collega, oggi penserete alla professione. In serata con la dissonanza Luna-Saturno rilassatevi in casa oppure in compagnia di amici o i familiari. Amore: in coppia, parlerete dei progetti guardandovi negli occhi, la relazione trova un nuovo slancio. Benessere e piacere sono in programma. Soli: se arriva l’amore tanto meglio, in caso contrario non sarà un problema.

Oroscopo 23 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il fine settimana con la Luna in Vergine, annuncia uno stato d’animo insolitamente estroverso e originale. Sfruttate questa atmosfera per esibire senza timore questo lato un po’ inedito, senza preoccuparvi di ciò che pensano o dicono le persone che vi circondano. Cercate di lanciarvi in qualche esperienza inedita in compagnia di chi condivide i vostri stessi interessi. Amore: in coppia, se nella relazione circola caos, finché non cambierete alcune cose non le vedrete più chiaramente. Soli: c’è chi vi corteggia ma alcune persone potrebbero essere poco sincere. Non abbassate la guardia.

Oroscopo 23 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un sabato in cui siete molto attivi, stringerete nuovi contatti, metterete a punto i vostri progetti ma dietro le vostre iniziative c’è una ferrea organizzazione. Nulla è lasciato al caso, avete chiare quali sono le vostre ambizioni, sapete dove vi state dirigendo e cosa volete Al contempo, non dovete prendere per oro colato tutto ciò che vi dicono: verificate con mano che si tratti di realtà e non di fantasia. Amore: in coppia, i progetti a due si concretizzano e siete entrambi rassicurati dalla piega che stanno prendendo gli eventi. Soli: metterete da parte i dubbi. Una persona vi attrae e farete il passo successivo.

Oroscopo 23 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: è la giornata ideale per mostrare il vostro affetto attraverso parole e gesti gentili. Al contempo, se avete in mente un progetto familiare sarete spinti a parlarne con le persone care così da fare un decisivo passo avanti. Se avete necessità di modificare alcuni aspetti, occupatevene ora e farete consistenti progressi. Amore: in coppia, se l’atmosfera non è serena, non esitate a moltiplicare le dimostrazioni di tenerezza. State alla larga dai disaccordi. Soli: dite addio all’instabilità e fidatevi di voi stessi. Accogliete le novità in arrivo!