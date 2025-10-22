L’oroscopo del 23 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 23 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 23 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con l’entrata del Sole in Scorpione, dove già sostano Mercurio e Marte, potrebbero esserci delle lotte di potere riguardo il denaro, beni e proprietà. La cosa migliore sarebbe quella di esaminare su chi o cosa investite il tempo e le energie. Il lavoro non presenta problemi, collaborate con persone leali ma se i problemi di controllo vi rendono un po’ “paranoici”, concentratevi sui vostri obiettivi finanziari personali. Amore: in coppia, penserete meno al futuro e vivrete il presente, pronti a godere di momenti romantici. Soli: potreste tornare con un/a ex oppure vi richiamerà qualcuno con cui avete avuto un flirt per dire che sta ancora pensando a voi…
Oroscopo 23 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Con il Sole da oggi in Scorpione, dove già sostano Mercurio e Marte, esaminerete gli accordi professionali da una nuova prospettiva. E’ senza dubbio fantastico essere leali e impegnati con un contratto giusto ma con i colleghi dovete fare attenzione alla gelosia, alle lotte di potere e ai litigi: non ne vale la pena. Con le persone care evitate di essere testardi, cercate di stabilire relazioni armoniose! Amore: in coppia, vi impegnerete per preservare l’equilibrio e l’armonia nella relazione. Ci saranno, ovviamente, piccole discussioni, ma nulla di grave. Soli: potrebbe nascere una storia significativa: prestate attenzione alle persone con cui entrate in contatto!
Oroscopo 23 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Il Sole oggi entra in Scorpione, nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e la lavoro: vi sentirete ancora più pronti e determinati ad apportare cambiamenti significativi nella vostra vita lavorativa! Al contempo cercate di seguire delle abitudini più sane così da essere ancora più produttivi. E’ un momento eccellente per risolvere i problemi e per gettare le basi per il futuro successo. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è positivo e cercherete di chiarire eventuali malintesi. Non volete che tra voi e la dolce metà ci siano ombre. Soli: negli affari di cuore la socievolezza vi attira simpatie ma sarete poco attenti alla qualità delle relazioni.
Oroscopo 23 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Oroscopo 23 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Il Sole in Scorpione fino al 21 novembre punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione: vi troverete sotto i riflettori, le persone vi noteranno e cercheranno la vostra compagnia! E’ il momento di brillare, di ampliare la cerchia delle conoscenze, divertirvi ma non solo: tenete presente che le vostre parole avranno un particolare potere da sfruttare anche sul posto di lavoro. Amore: in coppia, in programma c’è un ritorno di fiamma. In ogni caso, metteteci del vostro, altrimenti vi farete sfuggire una serata piena di passione e romanticismo. Soli: grande potere di seduzione, vivrete forti emozioni. Non esiterete a lanciarvi in una nuova avventura sentimentale!
Oroscopo 23 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Il Sole entra in Scorpione nel vostro settore delle finanze: fino al 21 novembre il denaro sarà al centro dei vostri pensieri. Se le vostre abitudini di spesa sono state tutt’altro che perfette, cercate di trovare dei modi per ridurle. Il che non significa essere meno – di parecchio – generosi con le persone care! È un ottimo momento anche per riconoscere il vostro valore così da accenttuare l’autostima. Amore: in coppia, invece di rimuginare su alcune questioni senza che partner capisca veramente perché ce l’avete con lui/lei, parlatene! Soli: pronti a vivere un colpo di fulmine? Cupido scoccherà la freccia e questa volta sarà quando e dove meno ve l’aspettate!
Oroscopo 23 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Buon compleanno, Scorpione! Il Sole oggi entra nel vostro segno e data la presenza anche di Mercurio e Marte, direte ancor di più cosa pensate rispetto alle questioni: sarete schietti in modo incredibile! Ma fate attenzione, vita sociale e amici cari a non esagerare! Il transito accentua l’energia, il magnetismo, la determinazione: le persone vi notano, vi sarà più facile lanciare nuovi progetti. Amore: in coppia, tre pianeti nel vostro segno, accendono il vostro desiderio e il romanticismo. Il partner sarà deliziato/a dal vostro entusiasmo. Soli: voglia di flirtare ma non quella di impegnarvi. Anche perché essere attratti e poi perdere interesse sarà questione di un attimo…
Oroscopo 23 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Fino al 21 novembre, il Sole in Scorpione sosterà alle spalle del vostro segno: rappresenta un invito a rallentare il ritmo, ricaricare le batterie e liberarvi da tutto ciò che non accende la vostra gioia, l’entusiasmo. E’ un periodo in cui dovete evitare di entrare in azione, affrontare situazioni competitive o impegnative e preparare invece il terreno per un nuovo inizio, quando il Sole entrerà in Sagittario. Amore: in coppia, nella relazione circola un po’ di confusione, scoprirete che i vostri tentativi di essere gentili andranno a vuoto. Soli: potrebbe tornare un/a ex e vorrà parlare di cose accadute in passato. Voi siete andati avanti, lui/lei probabilmente non lo ha fatto.
Oroscopo 23 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Il Sole entra in Scorpione, fino al 21 novembre avete la possibilità di animare piacevolmente la vita sociale e concedervi un po’ di divertimento. Uscire con gli amici di sempre vi darà inoltre la possibilità di stringere nuove relazioni, utili anche nel lavoro. Tenete presente che se volete portare a termine alcuni progetti che avete a cuore potreste dover collaborare con altre persone. Amore: in coppia, è una serata in cui puntare al relax in compagnia della dolce metà. E’ il momento di costruire insieme un’oasi di pace e serenità. Soli: negli affari di cuore, avrete splendide possibilità di incontrare la persona con cui dare il via a una storia d’amore.
Oroscopo 23 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Il Sole raggiunge Mercurio e Marte in Scorpione nel vostro settore delle ambizioni, della carriera: i passaggi astrali indicano che state raggiungendo i vostri obbiettivi e non si tratta di fortuna o di magia. Avete lavorato sodo, investito totalmente le energie in qualcosa che ha richiesto il vostro tempo e state raccogliendo i frutti (o comunque accadrà nel giro di poco). Amore: in coppia, l’amore è al top, circola passione, romanticismo… Sfruttate questa splendida serata per vivere momenti indimenticabili! Soli: meno esigenti, più disponibili e ciò vi garantisce maggiori possibilità di incontrare una persona che soddisfi i desideri del vostro cuore.
Oroscopo 23 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
L’entrata del Sole Scorpione per il vostro segno è uno splendido passaggio: rappresenta un’opportunità per ampliare ampliare gli orizzonti: che si tratti di un corso di studio, di sviluppare alcuni argomenti che vi interessano o di un viaggio, vi impegnerete per favorire la vostra evoluzione. In poche parole, desiderate apprendere e vivere nuove esperienze. Proverete un rinnovato e benefico senso di libertà. Amore: in coppia, nella relazione regnano benessere e gioia di vivere. Tra voi e il partner c’è una buona intesa, una bella complicità. Soli: gli incontri non mancano, avete la possibilità di stringere importanti legami. Se avete dei dubbi su una persona, svaniranno.