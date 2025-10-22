Cosa dice l’oroscopo del 23 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’entrata del Sole in Scorpione, dove già sostano Mercurio e Marte, potrebbero esserci delle lotte di potere riguardo il denaro, beni e proprietà. La cosa migliore sarebbe quella di esaminare su chi o cosa investite il tempo e le energie. Il lavoro non presenta problemi, collaborate con persone leali ma se i problemi di controllo vi rendono un po’ “paranoici”, concentratevi sui vostri obiettivi finanziari personali. Amore: in coppia, penserete meno al futuro e vivrete il presente, pronti a godere di momenti romantici. Soli: potreste tornare con un/a ex oppure vi richiamerà qualcuno con cui avete avuto un flirt per dire che sta ancora pensando a voi…

Oroscopo 23 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Sole da oggi in Scorpione, dove già sostano Mercurio e Marte, esaminerete gli accordi professionali da una nuova prospettiva. E’ senza dubbio fantastico essere leali e impegnati con un contratto giusto ma con i colleghi dovete fare attenzione alla gelosia, alle lotte di potere e ai litigi: non ne vale la pena. Con le persone care evitate di essere testardi, cercate di stabilire relazioni armoniose! Amore: in coppia, vi impegnerete per preservare l’equilibrio e l’armonia nella relazione. Ci saranno, ovviamente, piccole discussioni, ma nulla di grave. Soli: potrebbe nascere una storia significativa: prestate attenzione alle persone con cui entrate in contatto!

Oroscopo 23 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole oggi entra in Scorpione, nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e la lavoro: vi sentirete ancora più pronti e determinati ad apportare cambiamenti significativi nella vostra vita lavorativa! Al contempo cercate di seguire delle abitudini più sane così da essere ancora più produttivi. E’ un momento eccellente per risolvere i problemi e per gettare le basi per il futuro successo. Amore: in coppia, il dialogo con il partner è positivo e cercherete di chiarire eventuali malintesi. Non volete che tra voi e la dolce metà ci siano ombre. Soli: negli affari di cuore la socievolezza vi attira simpatie ma sarete poco attenti alla qualità delle relazioni.

Oroscopo 23 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’arrivo del Sole in Scorpione, dove già sostano Mercurio e Marte, per il vostro segno è un transito eccellente, accentua la vostra creatività, l magnetismo, proverete un benefico senso di libertà. Sarete inoltre più estroversi, sicuri di voi stessi! E’ anche il momento ideale per evitare di pensare solo al lavoro ma anche a divertirvi, a dedicare l’attenzione a un hobby che vi appassiona. Relax. Amore: in coppia, sfruttate la serata per vivere momenti romantici, fuggire con il partner verso orizzonti più luminosi, rendere la relazione più appagante. Soli: potreste trovarvi coinvolti in una relazione molto romantica con qualcuno incontrato di recente.

Oroscopo 23 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Da oggi e fino al 21 novembre il Sole sosterà in Scorpione: la casa e la famiglia avranno la priorità sul lavoro. Tuttavia con le persone care potrebbero esserci dei problemi: sarete tentati di reagire, ribellarvi ma dovreste invece adottare un atteggiamento collaborativo. Con i l Sole, Mercurio e Marte in Scorpione non è il momento di aprire o alimentare polemiche. Non andrebbe a vostro vantaggio. Amore: in coppia, la vostra tendenza sarà quella di mettere tutto in discussione. Vietato forzare la mano. Soli: con un amico/a, cercate di non oltrepassare il confine. Le cose potrebbero complicarsi. Evitate che la relazione si chiuda per l’avventura di una notte.