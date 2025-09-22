Cosa dice l’oroscopo del 23 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte entra in Scorpione e fino al 4 novembre accentuerà la motivazione, vi spingerà a prendere iniziative importanti. Gestirete le finanze con facilità e vi lancerete con passione negli impegni che sapete trasformeranno in meglio la vostra vita. Potrebbe arrivare un’opportunità che vi farà guadagnare bene e offrire dunque una maggiore sicurezza finanziaria. Non indugiate, fatela vostra il prima possibile. Amore: in coppia, qualche frizione con il partner ma volendo potete sfoderare il vostro leggendario atteggiamento positivo! Soli: voglia di scovare l’amore a tutti i costi. E in effetti, oggi non è escluso che vi innamorerete!

Oroscopo 23 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte in Scorpione fino al 4 novembre sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: qualsiasi legame in questo periodo, nel bene e nel male, sarà intenso. Potrebbero nascere delle tensioni, delle lotte di potere ma in qualsiasi circostanza fate leva sulla flessibilità, capire le ragioni dell’altro. Non si tratta di vincere o perdere, ma di scoprire quanto può essere forte la collaborazione quando entrambe le parti si sentono ascoltate. Amore: in coppia, date prova di fantasia, fate qualche piccola sorpresa al partner e la relazione brillerà. Soli: potreste perdere la testa per una persona che non corrisponde ai vostri soliti criteri…

Oroscopo 23 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 4 novembre, Marte in Scorpione sosterà nel vostro settore dello stile di vita e sarete pronti ad affrontare il programma quotidiano, il benessere, le abitudini, il lavoro con grande energia. Affronterete i compiti, porterete a termine i progetti con la massima concentrazione. Tuttavia fate attenzione a esagerare poiché il perfezionismo o la pignoleria potrebbero creare attriti con chi vi circonda. Amore: in coppia, più tenerezza e meno parole! Lasciatevi andare all’amore, ritroverete la complicità. Soli: non avete intenzione di ritrovarvi in flirt che non vi soddisfa. Per oggi, preferirete stare per conto vostro e avete ragione.

Oroscopo 23 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte entra in Scorpione – sosterà fino al 4 novembre – per il vostro segno è un transito eccellente, vi dota di splendide energie. E’ il periodo ideale per entrare in azione, brillare e mettere in mostra il vostro talento, le vostre qualità! Il pianeta sosta nel vostro settore del tempo libero per cui potreste appassionarvi a un hobby o a un nuovo interesse che accende il vostro entusiasmo.Amore: in coppia, nulla turberà la formidabile intesa tra voi e il partner. Amate e siete ultra amati! Soli: una persona vi attrae e oggi siete determinati a conquistarla! Farete il primo passo e l’altro/a soccomberà al vostro fascino, al magnetismo.

Oroscopo 23 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Il tempo di procrastinare, è terminato ed è indispensabile entrare in azione. Marte in Scorpione, fino al 4 novembre, rappresenta un invito a scavare in profondità e a stabilire ciò che volete e ciò che non volete, anche per quanto riguarda la casa e la famiglia. Man mano che costruirete la visione del vostro futuro, saranno chiare le azioni che dovrete intraprendere. Il timone, dunque, è nelle vostre mani. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner non vi capisca ma forse è una cosa reciproca. Parlarne eviterà malintesi. Soli: se una persona vi attrae, aprite gli occhi: potrebbe aver inviato dei segnali che non avete captato.

Oroscopo 23 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Marte in Scorpione avete a disposizione maggiore energia mentale per cui dovete solo decidere dove concentrare la vostra attenzione. Sebbene il transito per il vostro segno sia eccellente c’è il rischio che un’idea non proprio eccezionale diventi un chiodo fisso. Cercate di impegnare le energie in qualcosa di valido su cui potete costruire, che potrebbe velocemente trasformare la vostra vita. Amore: in coppia, evitate che le piccole preoccupazioni incidano sulla relazione. Cercate di trascorrere una giornata tranquilla con il partner. Soli: se siete in cerca di una relazione seria, gli incontri odierni potrebbero deludervi. Rimandate la conquista.

Oroscopo 23 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Marte sbarca in Scorpione, fino al 4 novembre punta i riflettori sul vostro settore le finanze: le questioni di denaro, l’autostima saranno al centro della scena. Potreste avvertire il bisogno di guadagnare di più o desiderare più risorse per portare avanti un progetto o un obbiettivo oppure difendere la vostra posizione con maggiore determinazione. Tuttavia fate attenzione alle spese impulsive. Amore: in coppia, bei momenti di tenerezza vi faranno sentire sicuri, in grado di far fronte a tutto! Soli: se avete rifiutato di riconciliarvi con una persona, oggi la voglia sarà quella di fare il primo passo e richiamarla. Ma non sarà facile: temete un “no”.

Oroscopo 23 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete pronti a vivere un periodo intenso, in cui dovrete entrare in azione? Con Marte nel vostro segno, fino al 4 novembre, siete dotati di grande grinta per cui concentrate la vostra attenzione e l’impegno negli obbiettivi che accendono la vostra passione o imporvi nel lavoro. State pur certi che la forza di volontà e l’istinto al top nonché la forte determinazione, vi permetteranno di fare dei passi da gigante. Amore: in coppia, insieme al partner riuscirete a spezzare, con grande entusiasmo, la monotonia del quotidiano. Soli: lanciatevi e conquistate. Non avrete motivo di pentirvi anzi, avrete una bella sorpresa. Tuttavia evitate di essere pesanti.

Oroscopo 23 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la presenza di Marte in Scorpione, fino al 4 novembre alle spalle del vostro segno, se di recente vi siete imposti dei limiti probabilmente ne sarete più consapevoli. Ma ora è tempo di andare oltre e studiare una strategia da applicare per raggiungere un obbiettivo quando Marte entrerà nel vostro segno. E’ un ottimo momento anche per liberarvi da una cattiva abitudine. Amore: in coppia, le conversazioni con il partner saranno più dirette e sincere del solito. Ciò vi permetterà di ripartire su basi più solide. Soli: è probabile che direte addio alla solitudine: una nuova storia d’amore è nell’aria ma non è dato sapere quanto durerà.

Oroscopo 23 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 4 novembre, Marte in Scorpione sosta nel vostro settore della vita sociale: sarete spinti a stringere nuove relazioni e a rafforzare quelle che sono già presenti. Tuttavia il pianeta rosso, soprattutto se c’è una lotta di potere o un braccio di ferro può accendere delle rivalità con la stessa facilità con cui suscita amicizia e complicità. Evitate dunque di entrare in competizione e sarete inarrestabili. Amore: in coppia, giornata di rinnovamento, di passione! Insieme al partner navigate in un oceano di felicità! Soli: oggi è appuntamento con l’amore, potete conquistare chi volete. Una persona vi affascinerà e perderete la testa, non capirete più niente.

Oroscopo 23 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte entra in Scorpione, fino al 4 novembre sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione e degli obiettivi a lungo termine ed è qui che concentrerete la vostra attenzione. Il transito vi dona grinta e magnetismo, sarete notati da persone che contano e le porte del successo si apriranno. Al contempo Marte può scatenare conflitti con l’autorità: siate flessibili. Amore: in coppia, esprimerete l’amore nei confronti del partner in modo semplice, diretto e autentico, anche attraverso piccole attenzioni. Soli: potrebbe scattare un’attrazione irresistibile per una nuova conoscenza: il cuore di entrambi batterà forte.

Oroscopo 23 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Marte in Scorpione, fino al 4 novembre, la voglia di evadere, di viaggiare, vedere posti diversi, di apprendere cose nuove e spezzare le solite abitudini sarà forte. Provate attrazione per tutto ciò che potrebbe regalarvi una ventata di freschezza e farvi sentire appagati. E perché non seguire la voce del cuore?Andate a vedere dove vi porterà. Sicuramente verso qualcosa di promettente! Amore: in coppia, un vento di ottimismo soffia nella relazione, rispetto agli ultimi tempi vi sentite decisamente più appagati. Soli: un incontro è possibile: lasciate che a guidarvi sia l’intuito e godete ogni momento di tenerezza. Non ve ne pentirete.