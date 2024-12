Cosa dice l’oroscopo del 24 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui fare attenzione agli inviti che accetterete. Potrebbero essere molto diversi da ciò che sembrano in apparenza. Rischiate di partecipare a una riunione e spendere un occhio della testa, forse per fare bella figura. Investite dunque il tempo e il denaro con saggezza! La buona notizia è che con l’attuale assetto astrale, nel lavoro avete l’opportunità di fare grandi passi avanti. Amore: in coppia, serata speciale, giocherellona e fantasiosa, con la Luna pronta a regalare piaceri a tutto campo. Soli: uscite e festeggiate, avrete persone che vi corteggeranno e una in particolare finirà la notte tra le vostre braccia!

Oroscopo 24 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Avete di che festeggiare! Oggi o nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta di lavoro o ricevere una promozione. In ogni caso, per vostra sicurezza, prima di firmare qualsiasi contratto assicuratevi di leggere anche le scritte in minuscolo. Se, infatti, non avete tutti i fatti in mano, il lavoro da “sogno” potrebbe trasformarsi in un incubo. Seguite il consiglio e raggiungerete la vetta! Amore: in coppia, evitate tensioni e conflitti con il partner. Non è la serate giusta per discutere ma quella per mantenere la serenità. Soli: in caso di incontro che può sfociare in una relazione, siate pazienti. Procedete passo dopo passo.

Oroscopo 24 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste provare delle tensioni interiori. Se per timore non vi siete lanciati in qualcosa di importante, fare il primo passo potrebbe fare miracoli. E il risultato sarà un enorme sollievo. Nei prossimi giorni riuscirete a risolvere problemi che vanno avanti da tempo. Le conversazioni potrebbero forse essere accese ma portandole avanti con attenzione, il risultato sarà molto gratificante. Amore: in coppia, è sintonia totale! Entrambi privilegiate l’ascolto e i desideri dell’altro. Serata magnifica, insieme anche ad amici e familiari vi sentirete al top! Soli: le belle energie planetarie sono favorevoli a nuovi incontri romantici, dunque osate!

Oroscopo 24 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete tante e grandi idee ma al momento potrebbe essere difficile concretizzarle. Pazientate. E’ pur vero che se lavorate in proprio i risultati saranno positivi, tutto lascia pensare che presto ci sarà una crescita ancora più rapida. Per quanto riguarda oggi, cercate inoltre di non appesantire la giornata con troppi impegni: potreste non essere in grado di rispettarli e rovinarvi la serata. Amore: in coppia, il partner, la famiglia in generale, sono al centro dei vostri pensieri più belli. Perché tacere ciò che provate? mostrate il vostro affetto! Soli: il vostro carisma è irresistibile, vi mette in grado di fare incontri. Sorridete, darete il via a una storia.

Oroscopo 24 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Davanti a voi ci sono delle opportunità di nuove collaborazioni che porteranno al successo ma tenete presente che per raggiungerlo dovrete lavorare in squadra, il che significa lasciare che un’altra persona prenda il comando. Mettete da parte l’ego. E’ più in generale un periodo in cui non potete ottenere il successo da soli, dunque se volete avere supporto coltivate buoni rapporti con chi vi circonda. Amore: in coppia, avete splendide idee per migliorare la vostra relazione e il partner sarà inoltre conquistato dal vostro atteggiamento generoso. Soli: darete il via a una storia ricca di passione, fascino ed energia.

Oroscopo 24 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Capricorno punta i riflettori sul vostro settore del divertimento e del tempo libero. Nei prossimi giorni potreste aver voglia di rompere le consuete tradizioni festive e provare qualcosa di diverso. Se tuttavia la ricerca di novità oppure l’organizzazione della serata con i vostri cari dovesse diventare stressante, non mettetevi sotto pressione e cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, organizzerete la serata alla perfezione, forse in modo diverso dal solito. Il partner sarà incantato dalla vostra efficienza e dal fascino. Soli: è un buon momento per cementare una relazione recente o per fare una nuova conquista.

Oroscopo 24 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi astrali attuali, vi ritroverete in situazioni sorprendenti e non a caso. Passo dopo passo vi spingono a cambiare direzione. Lo fanno delicatamente per dare il tempo di maturare la vostra decisione. Un incontro vi riporta ai vostri desideri del cuore, alle vostre ambizioni sul lavoro. Non è oggi che otterrete tutte le risposte ma presto vedrete quali sono gli obbiettivi da raggiungere! Amore: in coppia, almeno oggi, siete pregati di non scaricare sul partner e le persone care, i vostri conflitti interiori. Soli: una persona con cui avete interessi in comune, potrebbe prendere un posto importante nella vostra vita.

Oroscopo 24 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni vi danno via libera per infrangere alcune regole. Cogliete l’occasione per uscire dalla vostra zona di comfort, fare qualcosa di diverso e divertirvi. Nel vostro territorio oggi circola parecchia allegria e avete voglia di spendere. E se anche questa prodigalità dovesse portare un po’ di squilibrio nel budget, tenete presente che con l’arrivo del nuovo anno sistemerete tutto! Amore: in coppia, il partner vi guarderà con occhi ancor più innamorati. Ed è la serata perfetta per godere della compagnia dei vostri cari. Soli: vi lancerete in una dolce conversazione e ad entrambi batterà forte forte il cuore.

Oroscopo 24 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio nel vostro segno cercate di condividere le idee con chi vi circonda: potrebbero essere d’aiuto a realizzare qualcosa di magico, come ad esempio un progetto di gruppo. Ricordate sempre che volere è potere! E stasera, grazie alla Luna in Bilancia, sembra che in casa ci sia divertimento, bei rapporti con amici e familiari. Se ci sono stati dei problemi nelle relazioni, li risolverete. Amore: in coppia, il partner una volta di più dimostrerà i suoi sentimenti! Soli: potreste essere attratti da una persona e dare il via a una piccola storia. Ma è possibile che si trasformi in una relazione importante.

Oroscopo 24 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Bilancia per il vostro segno rappresenta un invito a volervi bene, specialmente se siete stati così concentrati sui vostri obbiettivi al punto di aver trascurato voi stessi e le persone care. Avvertite il bisogno di relax e visto che oggi è la vigilia di Natale avete il diritto di rilassarvi, divertirvi e perché no? anche di coccolarvi e farvi coccolare dalle persone che vi vogliono bene, amici compresi. Amore: in coppia, se un disaccordo vi avesse allontanato, pieni di passione come siete, tutto rientrerà nell’ordine prima della serata. Soli; sognate il vero amore ee la solitudine oggi vi pesa… Presto ci sarà un bellissimo incontro!

Oroscopo 24 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi attuali segnalano un cambiamento positivo, sembra probabile che accada qualcosa che speravate. Potrebbe esserci un ultimo ostacolo da abbattere e, per farlo, dovrete superare alcune barriere che vi siete autoimposti. Fatelo perché il risultato sarà d’oro! In serata rilassatevi in compagnia delle persone care anche se a voi non piacciono particolarmente le festività e le loro tradizioni. Amore: in coppia, evitate di ingigantire dettagli poco importanti, non dovete rovinare una serata di pace e armonia. Soli: i pianeti favoriscono le relazioni romantiche ma solo se avrete intenzioni sincere e leali.

Oroscopo 24 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, occhi aperti: alcuni colleghi o soci non vedono molto favorevolmente il vostro attuale successo e i loro complimenti potrebbero essere veri solo a metà. Non è escluso che qualcuno tenti di mettere i bastoni tra le ruote. Siate vigili. Se inoltre avete di recente firmato un contratto, la discrepanza tra quanto scritto e la realtà potrebbe costringervi a chiedere delle spiegazioni. Amore: in coppia, è la serata ideale per dire al partner quali sono le vostre intenzioni sul futuro. Soli: negli affari di cuore, se di recente non avete preso l’iniziativa, potreste prendere in considerazione l’idea di aggiornare il profilo sulle app di incontri.